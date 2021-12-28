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Новости Политика Украины
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Граждане уже потратили более 365 млн грн в рамках программы "єПідтримка", - совещание у Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Граждане уже потратили более 365 млн грн в рамках программы

На сегодняшний день уже более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявление на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "єПідтримка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса.

Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках.

По словам Шмыгаля, через "Ощадбанк" на спецсчета украинцев перечислены свыше 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% – на другие направления.

Как сообщили представители Министерства здравоохранения, в настоящее время в Украине зафиксированы 116 тыс. активных больных COVID-19. В медицинских заведениях заняты 18 тыс. коек, что составляет 26% всего коечного фонда.

В Кабмине отметили, что для обеспечения кислородом коек для ковидных больных были дополнительно закуплены кислородные станции. Подписаны контракты на приобретение 225 кислородных станций на общую сумму 648 млн. грн.

"Также во исполнение указа Президента Украины Кабмин устранил диспропорцию между должностными окладами руководителей учреждений здравоохранения и врачей. Теперь должностной оклад руководителя медучреждения не может превышать размер средней зарплаты медработников этого учреждения более чем на 60%", - говорится в сообщении.

Также читайте: За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 13 человек, выявлено 475 новых случаев заболевания, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Там молочники вслед за хлебниками обьявили об остановке производства, а дебилы тысячу делят. Не ту страну назвали гондурасом...
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28.12.2021 15:43
+5
Каких инвестнянь вам ещё не хватает?



Після дворічного протистояння з олігархом Ігорем Коломойським канадський інвестор залишив Україну

Гендиректор TIU Canada Майкл Юркович демонтував усі сонячні панелі СЕС, збудованої під Нікополем та залежної від потужностей Нікопольського заводу феросплавів.

Коломойський відключив станції подачу електроенергії, а потім запропонував викупити поле сонячних панелей за безцінь.

Юркович, про чий бізнес президент Володимир Зеленсьий розповідав на конференції у Оттаві, як про приклад вдалих інвестицій в Україну, каже, що правоохоронна система виявилась не спроможною захистити його компанію від олігарха.

Анастасія Чорномор
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28.12.2021 15:38
+5
Краще б зробили можливість перчислити цю тищу онкохворим дітям або на протезування воїнів. Я б хотів так потратити ці скарби.
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28.12.2021 15:45
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Правила форума Совет форумчан
Ви спочатку перерахуйте всім зареєстрованим кошти і зробіть так щоб їх можна було всім витрачати хоча б на ліки!
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28.12.2021 15:37 Ответить
а нашо? лучше лапшу людям на ухи вешать, шо за время действия тысчи зедурня вакцинировалось аж 36 млн. человек.
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28.12.2021 16:02 Ответить
Это у нас так карантины работают, что поездки-кинотеатры во всю работают?
Да и время-деньги видно у народа полно, что бы в конце года, всякой уйней заниматься заместо работы...
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28.12.2021 15:37 Ответить
канешна работают! а кто же будет ради бабла Ляшка заражать друг-друга, как не вакцинированные 25-й бустерной дозой?
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28.12.2021 16:04 Ответить
Каких инвестнянь вам ещё не хватает?



Після дворічного протистояння з олігархом Ігорем Коломойським канадський інвестор залишив Україну

Гендиректор TIU Canada Майкл Юркович демонтував усі сонячні панелі СЕС, збудованої під Нікополем та залежної від потужностей Нікопольського заводу феросплавів.

Коломойський відключив станції подачу електроенергії, а потім запропонував викупити поле сонячних панелей за безцінь.

Юркович, про чий бізнес президент Володимир Зеленсьий розповідав на конференції у Оттаві, як про приклад вдалих інвестицій в Україну, каже, що правоохоронна система виявилась не спроможною захистити його компанію від олігарха.

Анастасія Чорномор
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28.12.2021 15:38 Ответить
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28.12.2021 15:40 Ответить
Эка его штырит!)
Даже не знаю - хорошо что в президенты не пошел или плохо? У нас страна любых президентов)
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28.12.2021 15:44 Ответить
Наразі маєте в 10 раз тупішого наркомана.
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28.12.2021 15:46 Ответить
73%.
Я щось не пам'ятаю, щоб націоналісти отримували більше пари відсотків. За вас навіть ваші родичі не голосують.
Щось не так, правда?
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28.12.2021 15:51 Ответить
Якщо ви вважаєте тих, хто удає з себе націоналістів з місцевих шокоботів, справжніми націоналістами, то ви глибоко помиляєтесь
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28.12.2021 17:02 Ответить
Коли я писав про пару відсотків, то я писав про "справжніх націоналістів". Так, вони патріоти, як і більшість ненаціоналістів. Так, вони проти спільного ворога - Кремля, за НАТО і можливо за вступ до ЄС, як більшість громадян України, в тому числі і російського походження. Це зрозуміло.
Але всі інші аспекти їх ідеології ніхто в Україні не підтримує і ніколи не підтримає. Навіть їх родичі. На всіх виборах це було чітко видно. Буде так і надалі.
Очевидно, що націоналістам всіх штибів давно пора щось змінювати у власному мозку. А потім в ідеології.
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28.12.2021 17:32 Ответить
Там молочники вслед за хлебниками обьявили об остановке производства, а дебилы тысячу делят. Не ту страну назвали гондурасом...
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28.12.2021 15:43 Ответить
взяток не беру
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28.12.2021 15:43 Ответить
Краще б зробили можливість перчислити цю тищу онкохворим дітям або на протезування воїнів. Я б хотів так потратити ці скарби.
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28.12.2021 15:45 Ответить
ЩЕ ТРОХИ ДОБРИХ НОВИН.

у грудні 2020 року Міністерство оборони підготувало проект закупівлі трьох військово-транспортних літаків Ан-178 у варіанті Ан-178Т для Повітряних Сил ЗСУ.

В березні 2021 року «Антонов» у рамках контракту з Міноборони отримало аванс за три літаки Ан-178 для української армії.

ПЕРШИЙ ЛІТАК ГОТОВИЙ І ПРИСТУПАЄ ДО СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ!
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28.12.2021 15:53 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ан-178


И снова впервые при зеледенте?
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28.12.2021 16:27 Ответить
Именно так. Это первый серийный самолёт с 1991 года. Даже кацапы написали об этом.

28 ДЕК, 14:02

Украинское предприятие представило первый серийный самолет Ан-178

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний



КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Госпредприятие "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", представило первый серийный самолет Ан-178.

Мероприятия по случаю выкатки первого серийного самолета Ан-178 прошли на предприятии "Антонов".

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Он построен в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 и Ан-158. Максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность - 5 500 км, максимальная скорость - 825 км/ч, грузоподъемность - до 18 тонн.

Серийный лайнер построен на Украине впервые с 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2020 года предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 с 2021 года, а также создать украинскую авиакомпанию, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".
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28.12.2021 16:37 Ответить
Ну так где подвиг зеледента?
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28.12.2021 16:39 Ответить
Оформила заявку 20 декабря через Ощадбанк, до сих пор не получила
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28.12.2021 15:54 Ответить
Уюлюдку нехер чем заняться
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28.12.2021 16:03 Ответить
Бараны падкие на халяву...эта сраная нарисованая тысяча вытянет из карманов в несколько раз больше...
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28.12.2021 16:21 Ответить
Каким товаром подкреплены эти деньги?
Давайте зачислим на карточки каждому украинцу по 1 000 000 грн., и станем все богатыми!
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28.12.2021 16:47 Ответить
Тебе непонятны детские истины?

Лечение больного коронавирусом стоит десятки тысяч гривень.

Прививка+деньги стоят в десятки раз меньше лечения. Чем больше привитых, тем меньше госпитализируемых больных, тем меньше затраты на лечение, тем больше экономия бюджетных денег.
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28.12.2021 17:36 Ответить
Неподкрепленные деньги = девальвация гривны. Она съест у этих же людей больше, чем эти 1000грн.
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28.12.2021 17:47 Ответить
А десятки миллиардов из бюджета на лечение ковид-больных - деньги "подкреплённые"?
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28.12.2021 17:52 Ответить
И сколько из них ушло в офшоры?
Лечение от ковида условно-бесплатное. Всем, кого я знал и знаю доплачивали за пребывание в больнице и реанимации доплачивали 3-8 тыс.дол. К сожалению выжили только треть из них. Треть из умерших были вакцинированы 2 дозами.
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29.12.2021 09:42 Ответить
Кто там что доплачивал и кому, я не знаю. Я лежал в польском госпитале, лечение стоило 5000 злотых в день, был я там 23 дня и ни копейки не платил. Коллега, с которой работал когда-то - гражданка Украины, приблизительно столько же лечилась и тоже не платила.
Что касается "умирают дважды привитые" - то это явно ложь. Либо они непривиты, либо вакцина неправильно хранилась перед применением. Других вариантов нет. "Привитыми" таких людей считать нельзя.
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29.12.2021 14:09 Ответить
Посмотрел вчера сколько стоят книги...
350 450 550
Клоунская Тысяча уже нихера не стоит.
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28.12.2021 21:29 Ответить
У знакомых уже и лекарства купили. Как? Наверное, кредитку оформили, не разобравшись.
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29.12.2021 01:43 Ответить
 
 