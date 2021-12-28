Граждане уже потратили более 365 млн грн в рамках программы "єПідтримка", - совещание у Зеленского

На сегодняшний день уже более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявление на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "єПідтримка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса.

Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках.

По словам Шмыгаля, через "Ощадбанк" на спецсчета украинцев перечислены свыше 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% – на другие направления.

Как сообщили представители Министерства здравоохранения, в настоящее время в Украине зафиксированы 116 тыс. активных больных COVID-19. В медицинских заведениях заняты 18 тыс. коек, что составляет 26% всего коечного фонда.

В Кабмине отметили, что для обеспечения кислородом коек для ковидных больных были дополнительно закуплены кислородные станции. Подписаны контракты на приобретение 225 кислородных станций на общую сумму 648 млн. грн.

"Также во исполнение указа Президента Украины Кабмин устранил диспропорцию между должностными окладами руководителей учреждений здравоохранения и врачей. Теперь должностной оклад руководителя медучреждения не может превышать размер средней зарплаты медработников этого учреждения более чем на 60%", - говорится в сообщении.

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