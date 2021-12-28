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Новости Политика Украины
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Геращенко Ирина (1617) Зеленский (16621) СБУ (18718) государственная измена (951) ГБР (2556) Европейская Солидарность (999) Офис Генпрокурора (2056)

СБУ, ГБР и Офис Генпрокурора зарегистрировали заявления о "госизмене" и "финансировании терроризма" Зеленским, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ, ГБР и Офис Генпрокурора зарегистрировали заявления о

Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в ГБР, Офисе Генпрокурора и СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

"Мы заранее сообщили руководству СБУ, что согласно Закону о статусе народного депутата мы хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским", - рассказала парламентарий.

По словам Геращенко, в заявлении говорится, что из-за действий нынешней власти Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса.

СБУ, ГБР и Офис Генпрокурора зарегистрировали заявления о госизмене и финансировании терроризма Зеленским, - Ирина Геращенко 01

"Сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с того, что вернула закупку электроэнергии из РФ и Беларуси. Также вернули закупку угля. Уголь из РФ – украденный на украинских экспроприированных оккупационным режимом шахтах на оккупированных территориях. Очевидно, 3 млрд долларов, которые в этом году выплачены за энергоносители России и Беларуси, это финансирование терроризма, финансирование страны-агрессора. Сейчас на российских каналах идет сериал "Сваты", и это тоже финансирование страны – агрессора, получение от них дивидендов на свои роялти, на свои компании. Все это должно стать очень серьезным предметом рассмотрения СБУ. Наша команда на прошлой неделе обратилась с такими же заявлениями в ГБР и ОГПУ", - подчеркнула нардеп.

В сообщении об уголовном правонарушении, поданном в СБУ, в частности, отмечено: во время президентства Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.

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Также отмечается, что со вступлением в должность Президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий.

"За время президентства Зеленского около 4 млрд долл. США были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран", – говорится в заявлении о преступлении.

В "Европейской Солидарности" отмечают - указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности безопасности Украины". В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины" – уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма". А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения".

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+48
Вы абсолютно правы - ничего хорошего для Украины. Всё только на пользу кремлёвской нечисти и полудохлой кремлёвской крысы...
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28.12.2021 15:57
+32
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28.12.2021 16:12
+30
При Порошенко предотвратили полномасштабную войну, вернули часть территорий, освободили тысячи пленных, провели декоммунизацию, добились независимость УПЦ, безвиз и др...Если зеленая власть считает, что это было во вред Украины, тогда кто действительно изменник?... Они себя хоть слышат?
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28.12.2021 16:24
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Хочу подякувати Прошенко за Томос , ЧІТКУ УКРАЇНЬКУ ПОЗИЦІЮ і злим тихим словом згадати , як він боровся з Садовим. Багато питань по Іловайську
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28.12.2021 17:10 Ответить
шукайте відповіді у дзеркалі, ваша довершеність
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28.12.2021 17:11 Ответить
До Зе немає питань - чудово грає роль написану Бенею
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28.12.2021 17:12 Ответить
По Іловайську- питання до Коломойського з Хомчаком, а Садовий ще те лайно.
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28.12.2021 17:14 Ответить
Томос був готовий ше до янука ...
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28.12.2021 17:32 Ответить
Нет, это не прокатит...только румынский вариант, хотя можно и ливийский
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28.12.2021 17:14 Ответить
Завтра клоун откроет на себя дело? Скорее будет дело на депутатов, подавших заявление.
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28.12.2021 17:25 Ответить
а коли буде нормальна пенсія?
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28.12.2021 17:30 Ответить
є варіант для тих хто ще молодий ,їхати за кордон там працювати та платити податки і з часом отримати гідну пенсію.
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28.12.2021 20:27 Ответить
идиотам из "европейской солидарности" нельзя объяснить как работает бумеранг...
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28.12.2021 17:31 Ответить
Только полные мудаки могут думать,что зекрысу надо боятся,а не бить по крысиной морде)
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28.12.2021 17:43 Ответить
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28.12.2021 17:39 Ответить
Порох відкопав томагавк війни.
Посадять зеленого, не посадять, а за причинне місце по інстанціях потягають.
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28.12.2021 17:52 Ответить
Я б сказав - ЗАТЯГАЮТЬ! Бо там роботи непочатий край.
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28.12.2021 18:54 Ответить
Все заявления обоих "геращенков", и Иришки, и Антошки создают только информационный шум, без всякого содержания и наполнения. Создаётся такое впечатление, что они не однофамильцы, а брат и сестра, или близкие родственники. И супружеская пара из них была бы достойная.
Вот уж где настоящее "горе от ума". ))
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28.12.2021 19:52 Ответить
Неужели?)а что создаёт звиздешь твоей зекрысы,как будто суд разрешил Пороха арестовывать ,когда даже заяви в суд от зелупы твоей не было,зесрань
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28.12.2021 21:18 Ответить
Спасибо Лерочка, за твоё "экспертное авторитетное" мнение.
Я тебя тоже взаимно "люблю".
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28.12.2021 21:28 Ответить
Это не мое 'мнение",а заявление прессекретаря Печерского суда на 28
12.21)
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28.12.2021 22:03 Ответить
Лера, вообще-то мой коммент был об "умственном мышлении" данных персонажей, не об "указе 7/8", которое тоже мог бы вынести "запечный" суд.
Извиняюсь конечно, но нет у меня к его решениям доверия. Причём любым.
Простыми словами -кто в нём сеял, тот там и пасётся. ))
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28.12.2021 22:25 Ответить
Це відміняє той факт, що при Зе закуповували електроенергію і енергоносії у кацапів і бульбофюрера?
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28.12.2021 23:50 Ответить
Ні в якому разі!
Так само як і те, що такі угоди укладалися й раніше. Просто більш завуальовано.
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29.12.2021 00:01 Ответить
Так чому тоді проти одних можна кримінальні справи, а проти інших - ні? Що за вибіркове правосуддя?
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29.12.2021 00:25 Ответить
лакмусовий папірець для тих хто спостерігає на заході за Україною та обіцянок боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади.
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28.12.2021 20:31 Ответить
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28.12.2021 23:03 Ответить
Уже майже 300 людей відгукнулись на флешмоб...ГОТОВИЙ БУТИ КАТОМ ЗЕЛЕНОЗРАДНИКАМ. Бажаючого народу більше,але споконвічна цивілізаційна толерантність народу нашого обмежує нас самих в САМОЗАХИСТІ від покидьків,крадіїв та зрадників всілякого пошибу до нашої Державності. Тому не цураємось відповідальності за нашу країну,не соромтесь виявляти ворожих агентів серед людей і контролюйте наші сумнівні вже органи правопорядку та безпеки,які останнім часом вкрай негативно себе зарекомендували ( окрім наряду ДПС МВС при спротиву прориву агента РФ Гогілашвілі на передову фронту без відповідних документів). Офіс на Банковій ВИЗНАЧИЛИ ЛЮДИ як....
ШТАБ ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНОЇ РЕЗЕДЕНТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ.
Фактів доведеного значно більше,а ніж могло буть визначено для КАРИ через .....
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29.12.2021 06:52 Ответить
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