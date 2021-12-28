СБУ, ГБР и Офис Генпрокурора зарегистрировали заявления о "госизмене" и "финансировании терроризма" Зеленским, - Ирина Геращенко

Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в ГБР, Офисе Генпрокурора и СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

"Мы заранее сообщили руководству СБУ, что согласно Закону о статусе народного депутата мы хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским", - рассказала парламентарий.

По словам Геращенко, в заявлении говорится, что из-за действий нынешней власти Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса.

"Сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с того, что вернула закупку электроэнергии из РФ и Беларуси. Также вернули закупку угля. Уголь из РФ – украденный на украинских экспроприированных оккупационным режимом шахтах на оккупированных территориях. Очевидно, 3 млрд долларов, которые в этом году выплачены за энергоносители России и Беларуси, это финансирование терроризма, финансирование страны-агрессора. Сейчас на российских каналах идет сериал "Сваты", и это тоже финансирование страны – агрессора, получение от них дивидендов на свои роялти, на свои компании. Все это должно стать очень серьезным предметом рассмотрения СБУ. Наша команда на прошлой неделе обратилась с такими же заявлениями в ГБР и ОГПУ", - подчеркнула нардеп.

В сообщении об уголовном правонарушении, поданном в СБУ, в частности, отмечено: во время президентства Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.

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Также отмечается, что со вступлением в должность Президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий.

"За время президентства Зеленского около 4 млрд долл. США были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран", – говорится в заявлении о преступлении.

В "Европейской Солидарности" отмечают - указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности безопасности Украины". В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины" – уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма". А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения".

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