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США готовы к переговорам с РФ по гарантиям безопасности 10 января, - американский Совет нацбезопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США готовы к переговорам с РФ по гарантиям безопасности 10 января, - американский Совет нацбезопасности

В администрации США подтвердили, что готовы провести консультации с РФ по теме гарантий безопасности 10 января.

Об этом сообщает во вторник телеканал CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США ждут возможности провести переговоры с РФ на тему стратегической безопасности 10 января", - приводит телеканал заявление представителя американского Совета национальной безопасности.

"На переговорах Россия сможет выразить свои опасения. Мы, в свою очередь, сможем выразить обеспокоенность по поводу действий России. В то же время мы будем придерживаться принципа, согласно которому решения относительно наших союзников и партнеров не могут приниматься без участия этих самих союзников и партнеров", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности должны состояться 10 января в Женеве, - МИД РФ

В Совете нацбезопасности США прогнозируют, что "будут темы, по которым мы можем достичь прогресса, а также темы, по которым между нами будут разногласия. В этом заключается дипломатия".

Ранее сообщили в МИД РФ, что российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.
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Топ комментарии
+3
Та везіть вже кнопку перезавантаження.Ви ж саме цього і хочете
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28.12.2021 17:03
+2
Вот если пишет российский Интерфакс , то конечно фраза у них заучит так «"США чекають на можливість»
А в прямом переводе она звучит иначе 😀😀😀
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28.12.2021 17:06
+1
Д - деградация

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28.12.2021 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Та везіть вже кнопку перезавантаження.Ви ж саме цього і хочете
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28.12.2021 17:03 Ответить
Вот если пишет российский Интерфакс , то конечно фраза у них заучит так «"США чекають на можливість»
А в прямом переводе она звучит иначе 😀😀😀
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28.12.2021 17:06 Ответить
Д - деградация

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28.12.2021 17:07 Ответить
Если это так, то кацапы вполне могут устроить что-то к этой дате, для укрепления своих позиций на переговорах
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28.12.2021 17:15 Ответить
1. Это перемога или зрада?
2. Кто агент ***** Трамп или Байден?
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28.12.2021 17:17 Ответить
Из партии задротов?
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28.12.2021 17:21 Ответить
Оба они друзья не Украины, но фашистской расии.
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28.12.2021 17:42 Ответить
_Каких нахер гарантий безопасности, Цензор!! Какого хера ты подыгрываешь оккупантам!
"...щодо "гарантій безпеки" или "...щодо т. з.гарантій безпеки"!
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28.12.2021 17:40 Ответить
Да "гарантии безопасности" уже прям анекдот из двух слов. Раньше они их другим давали. а теперь между собой анекдоты рассказывают. Кого они хотят успокоить, разве что сами себя, другие уже давно знают цену этим гарантиям.
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28.12.2021 18:36 Ответить
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28.12.2021 20:12 Ответить
 
 