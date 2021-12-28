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Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Сообщается, что укранские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.
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так как там ермаковское перемирие гуд по нам гадят каждый день раненнные а мы слава вове и ермаку мир нам грустно это
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28.12.2021 17:20 Ответить
Тепер, коли вже пройшло декілька років правління зеленої щолби, можна принаймі точно сказати одне. Мудрий нарід їх обрав саме тому, що скучив по Московії з її мовою, вірою, матюками, шашликами на 9 травня, заробітками в рублях,скучив за усім тим, що мав до 2014 р.,за стабільністю
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28.12.2021 17:22 Ответить
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28.12.2021 17:55 Ответить
Д'ерьмак ,гебнявый урод с рожей пацюка ,чтоб ты здох , брехло -вражина !
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28.12.2021 18:45 Ответить
Прозапас, ну нельзя же ,быть таким наивным и задавать такие же вопросы ! Зеленский и Ермак однояйцевые близнецы , два ВРАГА с кучей ПОДРУЧНЫХ ГНИД Отрабатывают ЗАГОН Украины в рашистские @беня
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28.12.2021 18:51 Ответить
Каждый раз от таких новостей я задаю вопрос - МЕРКЕЛЬ , где беспокойство ?
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28.12.2021 17:38 Ответить
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28.12.2021 17:39 Ответить
Меркель к "перемирию " брехла дерьмачины не имела отношение !
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28.12.2021 18:57 Ответить
Ермаковское перемирие продолжается.
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28.12.2021 18:08 Ответить
Львович@Sector_KL



В Удмуртии (не в Якутии какой-нибудь) пятый час не могут найти разбившийся вертолёт, хотя пилот жив и по рации говорит, где искать.
Собрались воевать с НАТО.
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28.12.2021 18:22 Ответить
Почем молчит Залужный ? Почему ,он ,как честный офицер не скажет ,что вонючка секретут командует генералами Где нах… "перемирие"
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28.12.2021 18:55 Ответить
 
 