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С 30 декабря Волынь и Запорожская область выходят из "красной" зоны, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

С 30 декабря Волынь и Запорожская область выходят из

Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.

Такое решение было принято сегодня во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал министра Кабмина Олега Немчинова.

Он также напоминает, что с 6 декабря на Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, после сегодняшнего заседания Госкомиссии с 30 декабря все регионы Украины будут находиться на желтом уровне эпидопасности.

С 30 декабря Волынь и Запорожская область выходят из красной зоны, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС 01
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Если так все зашибись, почему ж Украина на втором месте по смертности от Ковида в Европе?

В ЕС все наглухо закрывают и отменяют праздничные мероприятия, а у дебилов опять "гуляй рванина".
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28.12.2021 17:33 Ответить
У смертность высокая по причине не оказания,как таковой вовремя.Позвони и скажи,что ты заболел температура 37-38,тебе скажут-лечитесь дома))И пох,что ты болен короной и как ее перенесешь
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28.12.2021 18:02 Ответить
Зачем мне звонить?

Я вакцинирован, на удаленке, соблюдаю все меры и ничем уже 2 года не болею.

А проблемы индейцев белым людям пох.

Не хочешь сдохнуть - вакцинируйся.
Не хочешь вакцинироваться - иди лесом и вливайся в статистику смертности.
Это очевидно и уже давно.

Не очевидно то, как ужесточают и отменяют ограничения. Походу в зависимости от хотелок, а не от реальной ситуации с заболеваемостью и смертностью.
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28.12.2021 18:13 Ответить
Один из редакторов Нью-Йорк таймс умер, менее чем через день, после бустерной вакцинации модерной. Причина - сердечный приступ 👀 - Источник
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28.12.2021 21:00 Ответить
Так праздники же,сколько убытков понесут супермаркеты и ТРЦ?А на здоровя людей им начхать,хотим введем жосткий карантин а хотим отменим до конца праздников а потом снова это стадо загоним по норам крастной зоной.
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29.12.2021 06:32 Ответить
 
 