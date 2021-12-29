С 30 декабря Волынь и Запорожская область выходят из "красной" зоны, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС
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Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.
Такое решение было принято сегодня во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал министра Кабмина Олега Немчинова.
Он также напоминает, что с 6 декабря на Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, после сегодняшнего заседания Госкомиссии с 30 декабря все регионы Украины будут находиться на желтом уровне эпидопасности.
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В ЕС все наглухо закрывают и отменяют праздничные мероприятия, а у дебилов опять "гуляй рванина".
Я вакцинирован, на удаленке, соблюдаю все меры и ничем уже 2 года не болею.
А проблемы индейцев белым людям пох.
Не хочешь сдохнуть - вакцинируйся.
Не хочешь вакцинироваться - иди лесом и вливайся в статистику смертности.
Это очевидно и уже давно.
Не очевидно то, как ужесточают и отменяют ограничения. Походу в зависимости от хотелок, а не от реальной ситуации с заболеваемостью и смертностью.