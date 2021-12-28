Россия все дальше отходит от общеевропейских стандартов и ценностей, – генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о ликвидации "Мемориала"

Россия продолжает удаляться от общеевропейских ценностей. Ликвидация международного центра "Мемориал" - разрушительная новость для гражданского общества в РФ.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ликвидация "Международного Мемориала" - разрушительная новость для гражданского общества в Российской Федерации. Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако Российская Федерация, похоже, все дальше отходит от наших общеевропейских стандартов и ценностей", - говорится в распространенном во вторник заявлении генсека Совета Европы.

Она отметила, что власти России проигнорировали неоднократные призывы Совета Европы пересмотреть "Закон об иностранных агентах" и отклонили предложение пересмотреть законодательство в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

"Это очень прискорбно. Мы продолжаем предлагать нашу помощь и опыт, но сегодня наступил темный день для гражданского общества в Российской Федерации", - сказано в заявлении Пейчинович-Бурич.

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В свою очередь посол США в РФ Джон Салливан счел судебное решение о ликвидации "Мемориала" попыткой "стереть историю и подавить свободу слова"

Верховный суд (ВС) РФ по иску Генеральной прокуратуры РФ ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал". "Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации", - огласила решение судья Алла Назарова.

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

В Генпрокуратуре утверждают, что "Мемориал" скрывает "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем общество и его должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кроме того, в надзорном ведомстве установили, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.

В "Мемориале" подчеркивали, что общество и одноименный правозащитный центр уже выплатили штрафов суммарно более чем на 6 млн руб., назначенных им за нарушения законодательства о деятельности иноагентов.

Представители Минюста РФ и Роскомнадзора поддержали исковые требования Генпрокуратуры.

Иски о ликвидации структур "Мемориала" вызвали общественный резонанс.

Нобелевские лауреаты - экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов - призвали Генпрокуратуру "отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке".

Процесс в Верховном суде посетили дипломаты из более чем 20 стран, в том числе из США, Франции, Великобритании.

Поддержать общество к суду приходили многочисленные сторонники.