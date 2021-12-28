РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13793 посетителя онлайн
Новости За рубежом
3 314 27
россия (91360) Совет Европы (665) Пейчинович-Бурич (32) центр Мемориал (33)

Россия все дальше отходит от общеевропейских стандартов и ценностей, – генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о ликвидации "Мемориала"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия все дальше отходит от общеевропейских стандартов и ценностей, – генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о ликвидации

Россия продолжает удаляться от общеевропейских ценностей. Ликвидация международного центра "Мемориал" - разрушительная новость для гражданского общества в РФ.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ликвидация "Международного Мемориала" - разрушительная новость для гражданского общества в Российской Федерации. Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако Российская Федерация, похоже, все дальше отходит от наших общеевропейских стандартов и ценностей", - говорится в распространенном во вторник заявлении генсека Совета Европы.

Она отметила, что власти России проигнорировали неоднократные призывы Совета Европы пересмотреть "Закон об иностранных агентах" и отклонили предложение пересмотреть законодательство в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

"Это очень прискорбно. Мы продолжаем предлагать нашу помощь и опыт, но сегодня наступил темный день для гражданского общества в Российской Федерации", - сказано в заявлении Пейчинович-Бурич.

Читайте также: Верховный суд РФ ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

В свою очередь посол США в РФ Джон Салливан счел судебное решение о ликвидации "Мемориала" попыткой "стереть историю и подавить свободу слова"

Верховный суд (ВС) РФ по иску Генеральной прокуратуры РФ ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал". "Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации", - огласила решение судья Алла Назарова.

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

В Генпрокуратуре утверждают, что "Мемориал" скрывает "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем общество и его должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кроме того, в надзорном ведомстве установили, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.

В "Мемориале" подчеркивали, что общество и одноименный правозащитный центр уже выплатили штрафов суммарно более чем на 6 млн руб., назначенных им за нарушения законодательства о деятельности иноагентов.

Представители Минюста РФ и Роскомнадзора поддержали исковые требования Генпрокуратуры.

Иски о ликвидации структур "Мемориала" вызвали общественный резонанс.

Нобелевские лауреаты - экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов - призвали Генпрокуратуру "отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке".

Процесс в Верховном суде посетили дипломаты из более чем 20 стран, в том числе из США, Франции, Великобритании.

Поддержать общество к суду приходили многочисленные сторонники.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
У вас третья мировая на носу, откормился новый Гитлер, обещающий всех "в радиоактивный пепел" , а вы только сейчас заметили, что он "отходит от ценностей"? Потрясающе.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:09
+11
Европейцы только сейчас опомнились. Жертвы сталинского режима уже по второму разу идут в Московии на засидку и в лагера.
показать весь комментарий
28.12.2021 18:58
+9
Цікаво ,як можливо відійти від того де ти ніколи не був ???Євроцивілізація і орда ,це кардинально протилежні речі !!!)))))
показать весь комментарий
28.12.2021 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Длинная речь . Короче , изолируйте ватный зверинец .
показать весь комментарий
28.12.2021 18:47 Ответить
Не можна. Пам'ятаєте з яким формулюванням повертали росію до ПАРЄ?
А причина була банальна: росія перестала платити внески і вся ця європейська наволоч нічого не вигадала, як повернути грошовитого головоріза до своєї компанії
показать весь комментарий
28.12.2021 20:30 Ответить
Тю,оказывается были люди,которые считали ценности диких кацапов наравне с европейскими ценностями.
показать весь комментарий
28.12.2021 18:55 Ответить
Это принцип презумпции невиновности. Рабссиянам давали шанс, но они позволили плешивому бункерфюреру руководить ими до самой его смерти. Теперь они все, поголовно, замазаны в преступлениях путлеровского режима.
показать весь комментарий
28.12.2021 22:26 Ответить
Цікаво ,як можливо відійти від того де ти ніколи не був ???Євроцивілізація і орда ,це кардинально протилежні речі !!!)))))
показать весь комментарий
28.12.2021 18:58 Ответить
Европейцы только сейчас опомнились. Жертвы сталинского режима уже по второму разу идут в Московии на засидку и в лагера.
показать весь комментарий
28.12.2021 18:58 Ответить
Від чого цапи відходять? Вони кудись приходили?
показать весь комментарий
28.12.2021 19:07 Ответить
У вас третья мировая на носу, откормился новый Гитлер, обещающий всех "в радиоактивный пепел" , а вы только сейчас заметили, что он "отходит от ценностей"? Потрясающе.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:09 Ответить
Да, уровень невменяемости этих тормозов просто невероятен.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:21 Ответить
Росія наближається до загальноєвропейських цінностей тільки коли хоче щось вкрасти.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:14 Ответить
а шо с них взять, генетические монголо-татары.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:19 Ответить
Росєяне,донбасити,крисчане,це мутовані зайвохромосомні потвори кремлівської селекції !!!)))
показать весь комментарий
28.12.2021 19:22 Ответить
А раньше Рашка европейские ценности блюдила? По мойму ето европейские политики себе говном глаза замазывали чтобы не видеть реальность
показать весь комментарий
28.12.2021 19:24 Ответить
ничего нового нет. В конце 40 годов в СССР начались массовые аресты тех кто каким то образом вышел с мест заключения. Садили без разбора, новый строк по старому делу и вперед. Садили и политических и криминал, пропускали через Особое совещание. Так что восточные средне веоквые обычаи у них неистребимы. Также как путинские аманаты. Было бы удивительно, что бы Мемориал просто так отпустили. Хорошо что еще по измене Родине не пропустили.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:25 Ответить
Росія все далі відходить від загальноєвропейських стандартів і цінностей. ТА ВИ ЩО???? А може це ви вже давно проміняли загальноєвропейські стандарти та цінності на усілякі гешефти та хабарі від підступної московської напів-азійської орди, котра напоказ, знахабніло, на тлі вашої цинічної "глубокой азабочєннасті", витирає свої, забруднені кров"ю, сатанинські копита об людські життя то в Молдові, то в Грузії, то в Сірії, а тепер вже й в центрі Європи - в Україні. Чи це для вас не є "відходом від загальноєвропейських стандартів і цінностей"???? Ви, в Брюселі, Берліні, Римі та в інших європейських містах можете досі спокійно та неквапно пити свію вранішню каву під дзвони європейських соборів лише тому, що Русь-Україна закриває вас собою від осатанілої Московії-Орди ...
показать весь комментарий
28.12.2021 19:28 Ответить
Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей. -- Це ж яким політично тупим політиком треба бути, щоб нести таку дурню. А коли раша мала такі цінності? Таке враження, що європейська освіта вбиває європейцям у голову ідіотичний стереотип про європейськість раші, і європейці цілковито не можуть об'єктивно оцінювати рашу.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:31 Ответить
Почав щось підозрювати стосовно "цінностей"?
показать весь комментарий
28.12.2021 19:41 Ответить
Та пішли ви.......... особливо зі своїми "цінностями".
показать весь комментарий
28.12.2021 19:40 Ответить
******* керівництво країни яку стали називати "***********" оголосило себе прямим продовження імперії. Імперія насадила кацапським народам штучну мову - "русскій язик", історію вкрала у сусідньої держави, науково технічні здобутки поцупила в цивілізованих країнах. Але що дійсно робить ********* невиправним "інфантильним ідіотом" то це традиційний екстенсивний спосіб розвитку - кількість понад усе! А от якість, надійність і довготривала перспектива будь чого в *********і взагалі ігноруються. Кацапський шовінізм затуманює мозок не тільки керівництву а й великим масам населення. Пріоритет колективного над індивідуальним перетворює кожну кацапську істоту на бездушний гвинтик системи. Сьогодні, як і 200 років назад, кацапське керівництво вимагає "раньше думай о Родінє а потом о сєбє". В результаті такої дегуманізації кацапи в процесі контрольваного виховання та жорсткої цензури поступово перетворюються на агресивних гоблінів і втрачають людську подобу. Їх фейкову історію наповнюють "перемогами" яких ніколи не було та ігнорують страшну ціну реальних здобутків. Будь яка "перемога" кацапам обходиться в мільйони скалічених, вбитих, принижених та репресованих. І керівництво наполягає на тому що це "єдиний вірний шлях" і вимагає від кацапів жити в лайні, їсти лайно, одягати лайно, користуватися лайном, кидатися в усіх незгодних лайном топити в лайні будь які прояви правди, справедливості і людської гідності. Перевиховання неможливе. У них щось на зразок синдрому "дітей Мауглі" - педагогічна занедбаність в ранньому дитинстві повністю блокує розвиток в підлітковому і дорослому віці. Тому ізоляція єдиний гуманний спосіб взаємодії з цими "дітьми природи" в яких відсутня память і совість. Ті хто виживуть не стануть порядними людьми але скоротять населення *********у до кількості придатної для швидкої стерилізації.
показать весь комментарий
28.12.2021 19:46 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2021 19:59 Ответить
в этом есть полезный момент. не нужно мешать кассабам закрывать все и всех. окружающим их псевдогосударство народам от этих закрытий только польза.
показать весь комментарий
28.12.2021 21:53 Ответить
Ну надо искать решение в очке Путина, чертить красные линии, выражать озабоченность. И если Путин еще раз откроет и закроет Мемориал, ввести невиданные никем санкции против кого-нибудь, кроме Путина.
показать весь комментарий
28.12.2021 21:55 Ответить
я ж казав цим любителям брюкви та імперської величі, що курс на відновлення СРСР, відновить їм "залізну завісу", ГУЛаг, доноси, тотальне стеження, абсолютну владу внутрішньої охранки, тотальний дефіцит, нескінченні війни і т.і.
але ніколи не відновить ковбасу по 2.20р., пломбір по 19 коп., долар по 65 коп. і все те, про що вони мріють, коли мастурбують на совок
показать весь комментарий
28.12.2021 22:00 Ответить
и гулаг, севлаг, норлаг, и беломорлаг в придачу. мордовские рабы это заслужили.
показать весь комментарий
28.12.2021 22:08 Ответить
Цінностей у них не було ніколи,але ви любите їхні гроші,то ними і вдавитесь, вічно занепокоєні потвори.
показать весь комментарий
28.12.2021 22:21 Ответить
Таки да( президент у них дремучий( застрял в 80-х(
показать весь комментарий
28.12.2021 23:10 Ответить
 
 