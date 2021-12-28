Каналы Ахметова просят "Детектор Медиа" мониторить все информационное вещание страны для борьбы с пророссийскими нарративами
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"Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова обратилась в общественную организацию "Детектор Медиа" с просьбой на постоянной основе запустить мониторинг эфира телеканала "Украина24" и других информационных каналов для выявления пророссийских и антиукраинских нарративов.
Об этом говорится в заявлении медиа группы, передает Цензор.НЕТ.
"Мы считаем необходимым запустить ряд общих проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с "Детектор медиа", к которому мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группу Украина", а также основных украинских информационных телеканалов", - говорится в заявлении.
Главный предмет мониторинга – поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий.
"Медиа Группа Украина" никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними", - отметили в МГУ.
"Медиа Группа Украина" уверена, что гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине.
"Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войны с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу", - отмечается в заявлении.
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Тому якщо десь з'являється Мураєв це ще не значить, що це погано, погано коли йому дозволяють вільно розповідати про громадянську війну
Единственное объяснение - Ахметов понял, что если рузьке зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
пророссийскими нарративами
Вот вы удивитесь что Интер и "ненаш" будет возглавлять этот список? Думаю нет - а вот ввод единого независимого фильтра для всех - это уже уровень...а Ренат купит уже отдельных людей если ему понадобится...Украине всё ещё нужен "Классовый предатель" среди олигархов...Порошенко с этим не справился - Он старался но "Золотая гусыня" была заманчивее чем смерть Людоеда...Вопрос когда появится те люди для которых Благо для всех будет важнее личной выгоды...?
Вот тот же Порошенко - не ликвидировал ОАСК...не довёл до конца Судовую реформу и реформу СБУ с Прокуратурой....и теперь имеет Обвинения в ГосИзмене(хотя полный бред с такими полномочиями и состоянием Армии и Экономики- хотел бы сдать страну - сдал бы в 2015)
но у Порошенко есть адвокаты и капитал - что делать остальным Пётр Алексеевич? когда безумный клоун сойдёт с ума совсем? или на его место сядет более умный? Кровью платить каждый раз будет народ? Теперь на Майдане будут Ветераны...они терпеть не будут - и Вы же будете Уговаривать не вешать Судей, Прокуроров, Депутатов, Чиновников(нужное подчеркнуть)
Вот почему Законность и Один закон для всех важнее чем Ручной СУД и 100% свой прокурор....
Кандидатов ПОКА то и нет...П.А.П. выучил свой политический урок..?..А народ выучил свой...?
Там повний ватний виводок з мертвечуковського 112-го. А Мага з ними не пішов!