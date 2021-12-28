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Ахметов (1999) информационная война (662) СМИ (3786)

Каналы Ахметова просят "Детектор Медиа" мониторить все информационное вещание страны для борьбы с пророссийскими нарративами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Каналы Ахметова просят

"Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова обратилась в общественную организацию "Детектор Медиа" с просьбой на постоянной основе запустить мониторинг эфира телеканала "Украина24" и других информационных каналов для выявления пророссийских и антиукраинских нарративов.

Об этом говорится в заявлении медиа группы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем необходимым запустить ряд общих проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с "Детектор медиа", к которому мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группу Украина", а также основных украинских информационных телеканалов", - говорится в заявлении.

Главный предмет мониторинга – поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий.

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"Медиа Группа Украина" никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними", - отметили в МГУ.

"Медиа Группа Украина" уверена, что гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине.

"Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войны с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу", - отмечается в заявлении.
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Топ комментарии
+19
Дожилися. На фоні плісняви, і рудий- патріот.
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28.12.2021 19:43
+14
все это так необычно, что можно чекнуться даже..

Единственное объяснение - Ахметов понял, что если рузьке зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
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28.12.2021 19:41
+12
Неочікувано. Але якщо ахметов не хоче, були проросійські і антиУкраїнські наративи - то не треба запрошувати до себе на ефіри різний проросійський непотріб.
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28.12.2021 19:15
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Какой поворот
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28.12.2021 19:12 Ответить
Ахметка стал типа "патриотом"? С коих пор?
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28.12.2021 19:13 Ответить
можливо Порошенко його переконав... - Слово це велика сила...
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28.12.2021 21:41 Ответить
Неочікувано. Але якщо ахметов не хоче, були проросійські і антиУкраїнські наративи - то не треба запрошувати до себе на ефіри різний проросійський непотріб.
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28.12.2021 19:15 Ответить
ніфіга! співак вже зараз буде! Бортник прямо щас бреше касапією!
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28.12.2021 19:22 Ответить
Там ще Мураєв не вилазить з того каналу. Мені так здається, бо як не перемкну на Україна24, так натикаюсь на Мураєва з його бездоганною ма-асковською говіркою.
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28.12.2021 19:38 Ответить
Насправді зовсім не запрошувати це не вірний хід, можна запрошувати для знущання та наочної демонстрації, чому переконання ватних гостей є помилковими.

Тому якщо десь з'являється Мураєв це ще не значить, що це погано, погано коли йому дозволяють вільно розповідати про громадянську війну
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28.12.2021 19:48 Ответить
невже вони юде-співака вирішили прогнати? Чи не запрошувати до ефіру таких касапозажопів, як мураєв, бортник, биков, гайдай та гладких?
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28.12.2021 19:19 Ответить
Бывшие бандиты в Австралии и в США, только во втором или в 3-ем поколении становились честными бизнесменами. А в Украине время настолько сгустилось, что уже в 1-ом поколении некоторые становятся достойными, честными гражданами.
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28.12.2021 19:21 Ответить
"аналы ахметова" )) многоанальный видать чувак )))
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28.12.2021 19:36 Ответить
все это так необычно, что можно чекнуться даже..

Единственное объяснение - Ахметов понял, что если рузьке зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
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28.12.2021 19:41 Ответить
так и будет
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28.12.2021 19:50 Ответить
Дожилися. На фоні плісняви, і рудий- патріот.
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28.12.2021 19:43 Ответить
Несподівано, несподівано...
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28.12.2021 19:45 Ответить
.......но сало лучше перепрятать
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28.12.2021 19:47 Ответить
2021 год - Ахметка стал создателем и спонсором антироссийской шпионской сети. Я в шоке!!! Теперь игроки-негры из ФК "Шахтер" будут петь гимн Украины с полтавским акцентом)))
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28.12.2021 20:21 Ответить
Нехай з себе почнуть! хитрий татарін.
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28.12.2021 20:22 Ответить
Гудок против Рашки? Да вы гоните? Никогда не поверю. Ето из той же оперы как ***** впаривает нам *минские соглашения* чтобы сберечь государственность Украины
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28.12.2021 20:26 Ответить
Ахметов настоящий патриот.
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28.12.2021 20:31 Ответить
Ахметмэн - борец с
пророссийскими нарративами
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28.12.2021 20:36 Ответить
нехай зразу цифру озвучить на пропозицію, від якої, гадає, ДМ не зможе втриматися
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28.12.2021 20:40 Ответить
А тим часом Співак веде зараз своє кілерське шоу. Рижий в своєму репертуарі.
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28.12.2021 20:43 Ответить
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28.12.2021 20:43 Ответить
украинский патриот и националист...ахметов ренат))))))))))))))))))p.s. походу рыжий решил потоптаться на поляне "гетьмана"))))))))))))))
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28.12.2021 20:52 Ответить
А чего же Вы не сказали, что собачка то православная (с)
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28.12.2021 21:02 Ответить
після англійського висловлення в сторону гудка він певно і гімн країни вивчив...
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28.12.2021 21:10 Ответить
Классика - пчёлы против мёда.
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28.12.2021 21:12 Ответить
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28.12.2021 21:17 Ответить
Как зашли разговоры о том, что каналы Ахметова заберут и национализируют, так он сразу манипуляцию такую запустил о борьбе с российскими нарративами, а по факту эти каналы только и вещают российские нарративы 24 часа и 7 дней в неделю. Надо забирать эти каналы и не вестись на манипуляции. Ахметов сам является на крючке у русских спецслужб давным-давно и его необходимо арестовать и расстрелять!!!
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28.12.2021 21:17 Ответить
Все журнашлюхи Медведчука перебежали на каналы Ахметова. Их всех нужно арестовать и расстрелять!!!
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28.12.2021 21:18 Ответить
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28.12.2021 21:19 Ответить
Бутусов топит за серого кардинала, криминального авторитета и олигарха - "рыжего". Ну-ну... ДаМбас бАмбить нельзя!!! )))
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28.12.2021 22:12 Ответить
і що головне -щотижнево опубліковувати відомості про "консерви" ФСБ та мешканців 95 кротоферми на Банковій.
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28.12.2021 22:50 Ответить
В стране началось Зазеркалье... Кива кричит путин помоги.... А прокуратура выдает ордера на арест Порошенко...
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28.12.2021 23:15 Ответить
Нет Господа...моё мнение...что Ренат начинает понимать что по закону лучше чем каждый делает что желает...нее искать преференции себе а устанавливать правила одни для всех...потому что понял что мочить будут его со всех орудий...причём все...и пытается установить правила и выжить откровенных врагов общества...

Вот вы удивитесь что Интер и "ненаш" будет возглавлять этот список? Думаю нет - а вот ввод единого независимого фильтра для всех - это уже уровень...а Ренат купит уже отдельных людей если ему понадобится...Украине всё ещё нужен "Классовый предатель" среди олигархов...Порошенко с этим не справился - Он старался но "Золотая гусыня" была заманчивее чем смерть Людоеда...Вопрос когда появится те люди для которых Благо для всех будет важнее личной выгоды...?

Вот тот же Порошенко - не ликвидировал ОАСК...не довёл до конца Судовую реформу и реформу СБУ с Прокуратурой....и теперь имеет Обвинения в ГосИзмене(хотя полный бред с такими полномочиями и состоянием Армии и Экономики- хотел бы сдать страну - сдал бы в 2015)

но у Порошенко есть адвокаты и капитал - что делать остальным Пётр Алексеевич? когда безумный клоун сойдёт с ума совсем? или на его место сядет более умный? Кровью платить каждый раз будет народ? Теперь на Майдане будут Ветераны...они терпеть не будут - и Вы же будете Уговаривать не вешать Судей, Прокуроров, Депутатов, Чиновников(нужное подчеркнуть)

Вот почему Законность и Один закон для всех важнее чем Ручной СУД и 100% свой прокурор....

Кандидатов ПОКА то и нет...П.А.П. выучил свой политический урок..?..А народ выучил свой...?
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29.12.2021 01:13 Ответить
Пусть увольняют курву Влащенко,которая развела на ахметовских каналах ватный курятник
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29.12.2021 02:22 Ответить
та не одна там ця курва!
Там повний ватний виводок з мертвечуковського 112-го. А Мага з ними не пішов!
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29.12.2021 03:16 Ответить
От коли курва Влащенко стане видавати себе за порядну дівку, тоді можна буде вірити, що Ахметов каже правду.
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29.12.2021 08:52 Ответить
Как захотели национализировать каналы Ахметова, так он решил возглавить проверки над ними. Гениально.
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29.12.2021 10:29 Ответить
курві крюковій ефір надали; та вже розвернулася з касапською пропагандою "преследованіє гужві"
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30.12.2021 01:27 Ответить
 
 