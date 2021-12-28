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"Слуги народа" внесли в ВР законопроект о добровольном военном учете для женщин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соавторами законопроекта являются 58 депутатов от "СН" и других фракций.
Об этом сообщил в телеграмме "слуга народа" Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.
"Внес в парламент законопроект #6482 о том, что на военный учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", - написал он.
Бужанский отметил, что соавторами законопроекта стали 58 депутатов от "Слуги Народа" и других фракций.
"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из минобороны", - добавил он.
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Сьогодні у селищі Черкаському на Дніпропетровщині відбулися урочисті заходи з нагоди повернення 93-ї ОМБр Холодний Яр
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
А можна дізнатися чому Орест пише на свиноособачій мові?
https://www.youtube.com/watch?v=W9u3htzdu18
Комиссаров уже давно как нет!
ты похож на обман..."
Накурившись гашиша
Жизнь становится прекрасна
И безумно хороша
Иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
И в ушах звон шелестит листвой
И стоит туман над рекой Невой
Над рекой Невой стоит туман
Над дурман-травой стоит туман
Над рекой Невой стоит дурман
Над дурман-травой пам-парам-пам
А я иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
А это же просто учёт, не служба даже!!!
Патриотки 💯
ну теперь все стало на свои места.
вот от чего ОП отвлекал повесткой и арестом Пороха
Украина представила свой план "урегулирования конфликта" на Донбассе
- имплементация формулы Штайнмайера
- законопроекты о выборах в ОРДЛО, амнистии, создании СЭЗ
https://vlada.segodnya.ua/vlada/sobytiya/10-shagov-po-donbassu-kuleba-raskryl-smysl-novogo-plana-ukrainy-1593570.html
Почему женщины должны становится на военный учёт если ОНИ НЕ ВОЕННЫЕ ?
28 грудня, 2021 вiвторок
20:15
війна з Росією
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Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук вважає, що у разі російського вторгнення до України олігарх Ігор Коломойський може зіграти на боці окупантів
Про це він заявив у під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Очевидно, що в Україні зараз інвестиційний клімат не просто поганий, а вкрай поганий і ситуація лише погіршується. Ми розуміємо, що питання і персоніфіковане, воно пов'язане з тим, що Коломойському в Україні можна все. Все працює заради цієї людини. Дається можливість грабувати країну, заробляти, ховатися від переслідування, яке ведуть США. До речі, пов'язане з розкраданням коштів в Україні", - сказав Кушнірук.
За його словами, всі розслідування щодо Коломойського в Україні блокуються.
"З цієї точки зору, він стає не просто фігурою одіозною, а й вкрай небезпечною, враховуючи, що йому нема куди тікати з України в разі поразки Зеленського. Я вважаю, що найбільшим ризиком є, якщо в 2014 році в силу власних інтересів пан Коломойський виступив на боці України і значною мірою захистив ситуацію в Дніпрі, то зараз, я, на жаль, впевнений, що пан Коломойський вже, мабуть, має певні домовленості з Росією, як він буде діяти в разі її вторгнення. Я думаю, що це буде точно не на користь України. Він може зіграти дуже небезпечну для України роль в умовах російського вторгнення", - заявив економіст.
@gladenkoa
·
23 мин
Вітаю нас усіх, сміялись з кацапів, тепер маємо.
https://ukranews.com/news/824026-kabmin-razreshil-shtrafovat-ukraintsev-za-sbor-gribov-i-yagod-v-lesu-odin-grib-otsenili-v-75-griven
КиївМіськБудда
@saniolli
·
27 дек.
Зеленський у Кварталі-95 ніколи не сміявся з росіян - завжди лише з українців. Після початку війни йому довелося висміювати окремих осіб: Путіна, Кисельова тощо. Але з росіян, як нації, він не сміявся ніколи. З українців же, як нації, - постійно: і до і під час війни з Росією.
и все, кто встал на учет, и мужчины и женщины, так гласит Конституция, платят на процент меньше подоходного
Медики и так военнообязанные, у Бужанского мозгов как и у буженины, вареное мясо мыслить не в состоянии...
Ну что? Дешёвый галимый пиар!
На что то умное мозгов не хватило.
догори ногами
Народились гусенята
й"бнуті мозгами!!!
Ну -і нахрєна треба було цю муть городить?!!!
@BorisenkoBoris
·
2 ч
Alexey Kucherenko «Під ялинку» розгорається газовий скандал Якщо зобов'язати Нафтогаз постачати «дешевий» газ для «облгазів» -Його НЕвистачить для населення Якщо цього НЕзробити-тариф на розподіл буде 4-5 грн за куб «Трішкин кафтан».. ЗЕ-фани-пишайтесь!
Інформцигани все задумали щоб тільки опозорити Збройні Сили України.