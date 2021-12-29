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Новости Политика Украины
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Киев (24545) Киевводоканал (127) Холодов (77) водоснабжение (696) вода (880) Бортническая станция (3)

В Киеве есть серьезные проблемы с качеством воды, а отходы сливают в реку, – нардеп Холодов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве есть серьезные проблемы с качеством воды, а отходы сливают в реку, – нардеп Холодов

В Киеве после перехода на диоксид хлора расходы на обеззараживание воды увеличились с 5 млн грн в год до 120 млн грн. При этом цех по производству реагента не введен в эксплуатацию, а сама технология не сертифицирована.

Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель

По словам Холодова, таким образом воду в столице обеззараживают уже два года.

"Замена жидкого хлора на диоксид хлора привела к тому, что расходы на обеззараживание увеличились в 24 раза – с 5 млн грн в год до 120 млн грн. Но самая большая проблема в том, что цех по производству диоксида хлора не введен в эксплуатацию, технология не сертифицирована. То есть производство и применение диоксида хлора в Киеве – это что-то типа эксперимента над Киевом и киевлянами. 2 года. Столица страны. Миллиарды гривен оборотов компании", – отметил Холодов в своем Telegram-канале 

Он уточнил, что кроме того у столичного КП "Киевводоканал" есть и другие проблемы. В частности, это аварийное состояние Бортнической станции аэрации (БСА).

"7 лет потрачены впустую – переговоры с японскими компаниями, которые должны были выполнить реконструкцию, зашли в тупик и весь проект, по сути, нужно пересматривать. Все это время проводился тендер, затем обсуждались ценовые условия. За последних полгода провели 47 встреч в Zoom – и все это без толку", – заявил Холодов.

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Также он уточнил, что иловые поля БСА, а это 200 гектар, переполнены. За последние 7 лет на поддержание аварийных дамб и ремонт насосного оборудование было потрачено около 1 млрд гривен.

При этом состояние Бортнической станции аэрации таково, что "на ней физически невозможно очищать стоки до санитарных стандартов".

"БСА сливает стоки официально – там, где их может проконтролировать экоинспекция и неофициально – в магистральный канал и по нему с помощью насосной станции через 7 км ниже Вишенек в Днепр. Директор БСА публично дезинформировал народных депутатов Украины 8 декабря на заседании профильного комитета, когда сказал, что ниже Вишенек ничего не сбрасывают. Это ложь", – отметил Холодов.

По его словам, промывочная вода с Днепровской и Деснянской станций "Киевводоканала" после чистки резервуаров и фильтров сбрасывается в Днепр. Осадочная грязь и тяжелые химические элементы "напрямую попадают в главную водную артерию страны".
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Топ комментарии
+5
а про проблему з давидом арахамія в Укриїни нема?????
сьгодня Співак заявив на весь світ що ця арахамія з двома братами, арабами купують ел. енергію у бацька по 59 баксів а продають україні по 100.
реакції від силовиків НОЛЬ, вже тиждень.
і ця зелена проститутка, яка сидить на банкові, мовчить і рахує гроші.
все. це край. зрада , називайте як хочете..
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28.12.2021 21:34
+4
А еще Земля круглая. Беню в меры Киева. Сразу вода очистится, а Земля придет в норму.
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28.12.2021 20:43
+3
Зато нет проблем с повышением цен!
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29.12.2021 10:06
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Депутат Холодов -слуга народа ? Сколько ему заплатили из сокровищницы Коломойского ?
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28.12.2021 20:34 Ответить
Ті хто нижче по Дніпру дуже раді подарунку столичних функціонерів.
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28.12.2021 20:36 Ответить
Ещё по Омельченко немцы предлагали помощь с модернизации станции в Бортничах. Программа предусматривала ещё строительство завода по производству минеральных удобрений на основе этого или и освобождение полей под застройку коттеджных городков. Чинуши очень заинтересовались коттеджами, но после того как немцы сказали что строительство можно будет начать лет через 10, последние были посланы... после через родственников немцев кинули на проект, но без финансирования с ним можно было сходить только носик попудрить. А вот в Бортничах ситуация катастрофичная..
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28.12.2021 20:43 Ответить
А еще Земля круглая. Беню в меры Киева. Сразу вода очистится, а Земля придет в норму.
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28.12.2021 20:43 Ответить
В 2222 году все изменится к лучшему
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28.12.2021 20:45 Ответить
Я знаю кто тогда будет мером Киева)
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28.12.2021 20:46 Ответить
Когда СН сменят мэра в Киеве сразу улучшится состояние воды. Так было всегда, даже когда сменили Порошенко на шмарклю.
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28.12.2021 20:46 Ответить
Онлайн інтерв'ю Порошенка з Польщі
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28.12.2021 20:53 Ответить
чому все крутиться навколо хлору? Чому не озонують та обробляють воду ультрафіолетом? Чому не застосовують щось типу гідромлину з кавітацією?
А осад - це дійсно можуть бути міндобрива. Бо вода у Кременчуцькому водосховищі цвіте в основному через велику присутність фосфатів.
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28.12.2021 20:56 Ответить
"чому все крутиться навколо хлору?" - тоже мне "бином Ньютона". Монопольный производитель жидкого хлора - беня. Холодов - на побегушках, и вещает как хорошо и дешево пользоваться жидким хлором.
Потом будет как в 2018: "Продавайте нам газ даром, а то производство остановим".
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29.12.2021 10:56 Ответить
а-а... ну да, я й забув
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29.12.2021 22:23 Ответить
Всё это нереализуемые прожекты. Кто будет резрабатывать проекты? Кто будет конструировать, строить? Кто будет обслуживать? Наплодили юристов, экономистов, журнашлюшек, коммерсантов, клерков и протчей шушары не желающей и не способной работать. Вот и живите на той свалке в которую превратили Киев, это теперь ваше перманентное состяние и выхода из него не предвидится в обозримом будущем ибо духовное говно не в состоянии порождать ничего, кроме такого же духовного говна.
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28.12.2021 21:19 Ответить
А зебильное стадо во главе с Игорьвалеричем сразу все проблемы решит. Дайте только бюджетом Киева порулить.
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28.12.2021 21:41 Ответить
Когда Кличко стал мером, то он обещал, что скоро вода в кранах у киевлян будет такая чистая, что ее можно будет пить из крана:
"Как я обещал, мы вводим систему европейской технологии очистки воды в Киеве. Отказываемся от устаревших методов очистки воды хлором, который является опасным веществом...". © https://gloss.ua/citynews/84659-V-Kieve-nachali-*********-evropeyskoy-tehnologii-ochistki-pitevoy-vody
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28.12.2021 21:33 Ответить
Прошло 6 лет ....
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28.12.2021 21:34 Ответить
так педаля себе и ввел систему в своей квартире на Богдана)))
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29.12.2021 00:20 Ответить
Уже есть улица Богдана ?
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29.12.2021 06:59 Ответить
а про проблему з давидом арахамія в Укриїни нема?????
сьгодня Співак заявив на весь світ що ця арахамія з двома братами, арабами купують ел. енергію у бацька по 59 баксів а продають україні по 100.
реакції від силовиків НОЛЬ, вже тиждень.
і ця зелена проститутка, яка сидить на банкові, мовчить і рахує гроші.
все. це край. зрада , називайте як хочете..
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28.12.2021 21:34 Ответить
Зебилы. Болт вам от Братской ГЭС а не Киев.
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28.12.2021 21:38 Ответить
каким боком холодов, Живущий с семьей 365 дней в году, боком к Киеву и Днепру? ему бы лучше о чистоте Ларнакских пляжей порассуждать...
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29.12.2021 00:19 Ответить
Он знает, ЭФКОН скидывает химию в канализацию, а Днепр рядом
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01.01.2022 20:19 Ответить
Есть и достоинства в грязной воде Днепра. Это как стакан, наполовину полный или наполовину пустой. По крайней мере в Крым такая вода точно не потечет. Разве что захватчикам придётся строить в Киеве правильные очистные сооружения.
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29.12.2021 08:39 Ответить
Я лично использую воду из крана и пока не умер.
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29.12.2021 10:04 Ответить
Зато нет проблем с повышением цен!
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29.12.2021 10:06 Ответить
 
 