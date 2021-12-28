В Чорткове горит комбинат хлебопродуктов, перекрыто движение на железнодорожной станции. ВИДЕО
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В городе Чортков Тернопольской области происходит масштабный пожар на территории комбината хлебопродуктов. Из-за пожара временно прекращено движение на железнодорожной станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"28 декабря в 19:25 в ГСЧС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тыс. 300 м кв", - говорится в сообщении.
Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 ед. техники ГСЧС.
Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и находящегося рядом со зданием железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из г.Тернополь.
Как сообщили в "Укрзализныце", в результате пожара на рельсы рухнули конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебоприемного предприятия.
Также, из-за пожара на Хлебоприемном комбинате в Чорткове, который стоит вплотную к железнодорожным путям, будет задержан поезд №58 "Ворохта - Киев". Поезд прибыл на ст. Чортков в 20.56 и задержится до локализации пожара.
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те, що мишам не вдалось поїсти на тамтешніх складах, догорає
Хотя может и конкуренты в роли сырья послужили. Просто их "следов" обнаружить не удалось))
Кислород какой-то очень избирательный получается. Облюбовал именно помещение этого склада.
И сидел этот "мышь" в правлении завода.
Наверняка главбух. причём в чужой постели.
зебилы мля
Судячи з фото так воно і було. Коротке замикання, сухе дерево і пожежники рукожопи!
Необходима национализация СМИ. Не этим режимом, конечно, а когда патриоты вернутся к власти.
В любом случае, нынешний режим незаконен: Зеленский не владеет украинским языком (статья 9-я закона "О выборах Президента Украины").
Что же не так сделал этот мальчик в свои 42 года?
Извини, это не в обиду.
При том минимум лет пятнадцать.
Если реалистом быть.
Да, веерные отключения были, причём во все времена, даже при совке, но связывать их с безалаберностью, или умыслом на на местах- это не совсем корректно. Тогда дефицит этим перекрывали, но сжигать собственность - это уже перебор.
Разве что по обязательствам задолженность была, и вот результат.
Помните совковский мультфильм , где водяной должок требовал? ))
Рынок - это там где торгуют гирляндами сушёных грибов на верёвочке.
Стратегические объекты, такие как энергосети, должны управляться государством.
Просто у некоторых "коммунистически-социалистический капитализм" укладывается в одну доктрину с "диким капитализмом", причём приветствуется, как невиданный прорыв в рыночных отношениях.
А Вы рассуждаете "аполитычно, понымаешь", путаете "свою шерсть с государственной".
Людям, которые вынуждены гонять на балконах генераторы, и которые имеют реальные шансы остаться без хлеба, глубоко наплевать: какие это разборки.
У зелёного режима - абсолютно минимальные шансы закончить своё пребывание на планете естественным путём.
Горел воздух, или бетонные, а может кирпичные стены?
Хотя да, склады всегда предрасположены склонностью к самовозгоранию.
муку зїли миші, пардон, згоріла, бо мишей немає таких які б зїли таку кількість муки
Все, справу розкрито!