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Новости Происшествия
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пожар (5573) Тернопольщина (671) Укрзализныця (2635) ГСЧС (4490)

В Чорткове горит комбинат хлебопродуктов, перекрыто движение на железнодорожной станции. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В городе Чортков Тернопольской области происходит масштабный пожар на территории комбината хлебопродуктов. Из-за пожара временно прекращено движение на железнодорожной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Чорткове горит комбинат хлебопродуктов, перекрыто движение на железнодорожной станции 01

"28 декабря в 19:25 в ГСЧС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тыс. 300 м кв", - говорится в сообщении.

Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 ед. техники ГСЧС.

Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и находящегося рядом со зданием железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из г.Тернополь.

Как сообщили в "Укрзализныце", в результате пожара на рельсы рухнули конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебоприемного предприятия.

Также, из-за пожара на Хлебоприемном комбинате в Чорткове, который стоит вплотную к железнодорожным путям, будет задержан поезд №58 "Ворохта - Киев". Поезд прибыл на ст. Чортков в 20.56 и задержится до локализации пожара.
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Топ комментарии
+9
чортків - це тернопільська область...
те, що мишам не вдалось поїсти на тамтешніх складах, догорає
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28.12.2021 21:38
+7
ординська важка РН "Ангара-А5" через відмову головного двигуна розгінного блока "Персей" замість висоти 36 тис. км дотягнула лише до 200 км
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28.12.2021 21:50
+3
цікаво... така пожежа на тисячу квадратів у пустому приміщенні?
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28.12.2021 22:29
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конкурентов сжигают?
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28.12.2021 21:30 Ответить
чортків - це тернопільська область...
те, що мишам не вдалось поїсти на тамтешніх складах, догорає
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28.12.2021 21:38 Ответить
Скорее ликвидируют бизнес с выплатой страховки
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28.12.2021 22:22 Ответить
Как вариант.
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28.12.2021 22:54 Ответить
Так ведь пишут, что склад был "предварительно пустой".
Хотя может и конкуренты в роли сырья послужили. Просто их "следов" обнаружить не удалось))
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28.12.2021 22:53 Ответить
Для пустого очень хорошо горит, видать много кислорода в воздухе .
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28.12.2021 23:09 Ответить

Кислород какой-то очень избирательный получается. Облюбовал именно помещение этого склада.
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28.12.2021 23:32 Ответить
Он такой, кислород гулящий.
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29.12.2021 13:49 Ответить
Думаю русские братья
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28.12.2021 21:31 Ответить
поїли хлібця.....
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28.12.2021 21:31 Ответить
та не знали, де ще вцупить - підпалили хату...
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28.12.2021 22:07 Ответить
лось вряд ли в здание забрался. выяснят, шо какой-то мыш, сытно пожрав курил в постели.
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28.12.2021 21:46 Ответить
Точно!
И сидел этот "мышь" в правлении завода.

Наверняка главбух. причём в чужой постели.
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28.12.2021 22:59 Ответить
ординська важка РН "Ангара-А5" через відмову головного двигуна розгінного блока "Персей" замість висоти 36 тис. км дотягнула лише до 200 км
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28.12.2021 21:50 Ответить
русофобы!)))
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28.12.2021 22:14 Ответить
У Чорткові горить комбінат хлібопродуктів. Що відомо? (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)https://te.20minut.ua/Podii/u-chortkovi-gorit-kombinat-hliboproduktiv-scho-vidomo-onovlyuetsya-11478770.html
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28.12.2021 21:51 Ответить
Списують вкрадене топливо та інше майно .
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28.12.2021 22:05 Ответить
одной сраной брызгалкой тушат комбинат
зебилы мля
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28.12.2021 22:18 Ответить
гелязеть виноват?
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28.12.2021 22:20 Ответить
цікаво... така пожежа на тисячу квадратів у пустому приміщенні?
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28.12.2021 22:29 Ответить
Мабуть так треба... )))
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28.12.2021 23:01 Ответить
Якщо дах дерев'яний ( балки, обшивка), перекриття також, то пожежники поки все не згорить, не відрапортують що пожежу ліквідовано.
Судячи з фото так воно і було. Коротке замикання, сухе дерево і пожежники рукожопи!
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29.12.2021 09:05 Ответить
Ну что же, привет 90-е. Они не хотели делиться... Могу ошибаться, но события 2-х летнего правления зелешоблы все больше возвращают нас в 90-е годы. И потому что у нас так много рашофилов, то они готовы ждать 2025 квартал...
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28.12.2021 22:34 Ответить
Всеобщее избирательное право посадит на Банковую козу с барабаном, если Беня её хорошо отрекламирует по телевизору.
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28.12.2021 22:56 Ответить
Вы правы. Пока стадо баранов будет верить в волшебника, который им пообещает всего-навсего снизить тарифы на коммуналку... Когда граждане независимой Украины поймут... Но где же граждане? 73% идиоты несмотря на все личные трудности делают вид что они не при чем... Это граждане Украины? Может просто временно проживающие в Украине?
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28.12.2021 23:06 Ответить
90% населения (любой страны) не обладает способностью к критической оценке поступающей информации, и легко управляемо телевизором.
Необходима национализация СМИ. Не этим режимом, конечно, а когда патриоты вернутся к власти.
В любом случае, нынешний режим незаконен: Зеленский не владеет украинским языком (статья 9-я закона "О выборах Президента Украины").
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28.12.2021 23:10 Ответить
Отвод наших войск в одностороннем порядке на нашей территории, провал гособоронзаказа, гибель наших военнослужащих, не имеющих права стрелять, содержание дерьмака своим главой ОПы, хамство нашим партнерам, бессмысленное и заказанное Кремлем преследование Пороха, просранная компания вакцинации, ну и пригрев бородатой бабушки, находящийся фигурантом уголовного расследования США.
Что же не так сделал этот мальчик в свои 42 года?
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28.12.2021 23:19 Ответить
За ним прячется целая группировка, интересы которой противоположны национальным интересам страны и народа.
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28.12.2021 23:24 Ответить
Вы правы как никогда. За зелей прячется тупин. И чем быстрее зелефилы это поймут, тем быстрее Украина будет стоять на пути к процветанию, все предпосылки у нас есть.
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28.12.2021 23:28 Ответить
ИМХО там и местных полнО, тех кого Порох пытался поставить в стойло.
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28.12.2021 23:30 Ответить
ну слава богу, соевые боты наконец подтянулись. А то я уже переживал, как это пожар на складе и ни слова про "зелёных"
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29.12.2021 07:26 Ответить
Хлопни стопарик на радостях. Та пiд грубку.
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29.12.2021 13:31 Ответить
Похоже дело потихоньку к коллапсу движется. Веерные отключения, сейчас вот дефицит хлеба намечается.
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28.12.2021 22:55 Ответить
Хоч би Хряк до Великодня повернувся щоб ще і дефіциту сала не сталося.
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28.12.2021 23:10 Ответить
Вы про Янука ? Так его давно не слышно. Наверное, прикопали на грядке в Барвихе.
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28.12.2021 23:11 Ответить
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28.12.2021 23:17 Ответить
Да, хлебушка не станет. По миру пойдем. Зёрнышки из-под снега добывать.
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28.12.2021 23:12 Ответить
Пессимизм у тебя койотный... ))
Извини, это не в обиду.
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28.12.2021 23:20 Ответить
Коллапс же надвигается. Какой тут оптимизьм.
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29.12.2021 01:13 Ответить
В этом ты прав... К сожалению.
При том минимум лет пятнадцать.
Если реалистом быть.
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29.12.2021 01:29 Ответить
Сэр, при всём уважения к Вам, я более оптимистичен.
Да, веерные отключения были, причём во все времена, даже при совке, но связывать их с безалаберностью, или умыслом на на местах- это не совсем корректно. Тогда дефицит этим перекрывали, но сжигать собственность - это уже перебор.
Разве что по обязательствам задолженность была, и вот результат.
Помните совковский мультфильм , где водяной должок требовал? ))
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28.12.2021 23:16 Ответить
Режим, который допускает веерные отключения, неспособен ничем управлять.
Рынок - это там где торгуют гирляндами сушёных грибов на верёвочке.
Стратегические объекты, такие как энергосети, должны управляться государством.
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28.12.2021 23:29 Ответить
Так об этом и речь.
Просто у некоторых "коммунистически-социалистический капитализм" укладывается в одну доктрину с "диким капитализмом", причём приветствуется, как невиданный прорыв в рыночных отношениях.
А Вы рассуждаете "аполитычно, понымаешь", путаете "свою шерсть с государственной".
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28.12.2021 23:48 Ответить
Не свисти. это обычные межклановые бизнес-разборки. На твоёй макшандии вон жрать уже нечего многим
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29.12.2021 15:14 Ответить
Лапотная, я гражданин Австралии, и живу здесь с 1993 года.
Людям, которые вынуждены гонять на балконах генераторы, и которые имеют реальные шансы остаться без хлеба, глубоко наплевать: какие это разборки.
У зелёного режима - абсолютно минимальные шансы закончить своё пребывание на планете естественным путём.
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29.12.2021 20:45 Ответить
Как это - "возгорание на предварительно пустом складе" ?
Горел воздух, или бетонные, а может кирпичные стены?
Хотя да, склады всегда предрасположены склонностью к самовозгоранию.
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28.12.2021 23:28 Ответить
буде нова інвентаризація
муку зїли миші, пардон, згоріла, бо мишей немає таких які б зїли таку кількість муки
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29.12.2021 00:07 Ответить
Так вони, миши, самозайнялися, а потім все загалом згоріло без залишку.
Все, справу розкрито!
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29.12.2021 02:37 Ответить
типа хлеб горит) он же не бензин
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29.12.2021 01:08 Ответить
А через чию злочинну недбалість незакуплено дизкльне пальне для ЗСУ, весною-літом газ-вугілля?!...
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29.12.2021 21:25 Ответить
 
 