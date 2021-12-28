Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение в Запорожской и Николаевской областях, - Укравтодор

В связи с ухудшением погодных условий временно ограничено движение автомобильного транспорта в Запорожской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

В Запорожской области с 18.00 28 декабря запрещается движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге М-17 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

В Николаевской области с 20.30 28 декабря ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на участке от г. Вознесенск до г. Новая Одесса дороги Н-24 Благовещенское – Николаев (км 138+000 – км 186+000).

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