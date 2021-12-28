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Во время пожара в реанимационном отделении больницы в Ивано-Франковской области погибли 2 пациента, - ГСЧС. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Во время пожара в больнице г. Косив (Ивано-Франковская область) погибли два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
28 декабря в 21:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания Косовской ЦРБ. К моменту прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно составляла 55 м.кв.
В 21:42 пожар был локализован, а в 22:00 – ликвидирован.
На месте пожара обнаружены тела 2 погибших (больные), спасены 3 больных - из соседней палаты.
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Пожары в больницах в ковидное время сильно участились из-за того, что сейчас стал широко применяться кислород. В атмосфере с высоким содержанием кислорода горит всё, горит даже то, что в обычных условиях практически не горит. Притом такое горение необычайно активное, быстрое и его крайне трудно потушить.
Поэтому вся кислородная аппаратура должна быть хорошо заземлена. Все шланги и трубки подачи кислорода должны быть обязательно изготовлены из антистатических материалов. Все электрические соединения должны быть надежными и исключать искрение. Даже одежда больных и персонала, а также постельные принадлежности не должны содержать синтетики из-за возможности накопления в них статического электричества. К тому же кислород весьма маслоопасен. Ранее эти требования обязательно учитывались при проектировании и организации реаниматологических отделений, операционных и палат интенсивной терапии. Но сейчас в на скорую руку сляпанных рем. отделениях и палатах интенсивной терапии об этих требованиях очень часто "забывают". (конечно,если есть что забывать). От і "маємо, те що маємо" ((
Причиною пожежі стала заупокійна свічка підпалена в в насиченому киснем відділенні. https://www.bbc.com/ukrainian/59809930?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA