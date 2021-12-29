Зеленский ввел санкции против телеканалов "Первый Независимый" и UkrLive, связанных с Козаком и Шуфричем
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против двух украинских телеканалов - "Первый Независимый" и UkrLive.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
В частности, президент ввел решение СНБО о введении санкций против "Медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство"
Санкции предусматривают, в частности, что украинским чиновникам запрещено выдавать какие-либо лицензии и использование радиочастотных ресурсов Украины. Кроме того, юридические лица-владельцы этих телеканалов не могут совершать никаких финансовых операций на территории Украины и со счетов украинских банков.
Санкции введены сроком на 5 лет.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. После этого журналисты этих телеканалов перешли на новый канал "Первый Независимый".
Отметим, бенефициарным владельцем ООО "Телепространство" является нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Также Нестор Шуфрич является совладельцем "Медиахолдинга Новости", зарегистрированного 100 работниками заблокированных телеканалов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый Независимый" в конце сентября 2021 года. Вскоре с этим телеканалом объединился UkrLive, а 1 ноября стало известно, что нардеп ОПЗЖ также стал владельцем UkrLive.
Как сообщал "Детектор медиа", руководителем ООО "Тайм Медиа" стал менеджер медиагруппы Тараса Козака Павел Егоричев. Он также является директором ООО "Новый формат ТВ" и председателем ООО "ТВ Выбор", которые входят в состав медиагруппы Козака.
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Власник(и): Роман Любицький (2019-2021); ТОВ «Медіахолдинг "Новини"» (2021); Нестор Шуфрич (2021)".
Що до мене- то я - за.
Вопрос первый: любите ли вы зеленского, как любит его ермак ?
Ответ ДА - переходите ко второму вопросу.
Ответ НЕТ - идёте нах...
Great job guys!
Тебе так тяжело признаться что ты голосовал за Зеленского?
Можешь обьяснить в чем причина?
Я головсовал за Порошенко и никогда этого не буду этого скрывать.
Я горжусь этим!
А ****** в белых пальто "просто" проголосовали за козу с барабаном.
Дегенераты "просто голосуют" или даже "просто не голосуют".
что там с результатами?) или все уперлось в и@ ало гогиашвили и помощницы Маши?)
Смотреть нужно было адекватно правде в глаза всем... а то с твоих слов ты пошел голосовать за зеленку во втором туре потому что рейтинги.
Есть война, да вяло текущая, но так лучше чем в 14-м. Есть выборы второй тур где с одной стороны действующий президент (нравиться или не нравиться) и со второй шоумен, вообще ноль без палочки, не знающий ничего, не дипломат, который не смог за всю избирательную кампанию выйти в люди и своими словами обьяснить что он будет делать предметно... просто видосики по сценарию. Очевидно когда выбирают политика на должность политическую, стоматолога в стоматкабинет, шоумена в веселую телепередачу, шахтера для работы в забой, а охранника на ворота разгадывать кроссворды. И только не надо ляля про свинарчуков, липецк, абырвалг и мародер. Как оказалось это все обычная брехня как и про вбытого брата ермака, распятых мальчиков и кровь русских младенцев. Возможно даже автор там один.
Он посмотри как стараются что то впаять пятому? таки дела громкие шо даже студенты юрфака на ржач поднимут эту писанину. От жешь вор, клеймо ставить негде, скоро таки найдут криминал и влепят строгач за неправильно перейденную улицу в неположенном месте
Это с твоих фантазий, а не с моих слов. Тк после ограшения результатов первого тура было очевидно, кто станет следующим президентом Украины - я позволил себе при голосовании во втором туре принципиально вычеркнуть обоих недостойных кандидатов.
Считай это выражением моей гражданской позиции.
И да, я по прежнему считаю избрание Порошенко президентом в 2014м - сливом Революции Достоинства.
"Очевидно когда выбирают политика на должность политическую"
Янкович тоже политиком был, ага. И Медведчук - политик. Профессия политика - весьма специфичная штука, ибо ни один ВУЗ такой профессии не обучает....может быть, разве что МАУП, но ни один из Президентов Украины там не учился, из премьеров - только Гройсман вроде.
Тебе дебилу даже невдомек, что Порошенко окончил Институт международных отношений и международного права Киевского государственного университета по специальности международные экономические отношения. Самое профильное образование какое только может быть.
А еще поработал главой Нацбанка, Министром иностранных дел и Министром экономического развития и торговли.
"А еще поработал главой Нацбанка, Министром иностранных дел и Министром экономического развития и торговли."
Да, я в курсе, что он уже 20 лет госслужащий, что не мешало (а вернее - помогало) ему в тоже самое время становиться миллиардером-олигархом. Там таже Азиров ух**вал с того, как нагло Порошенко использовал свое министерское кресло для личного обогащения.
https://censor.net/ua/b3307466
И! Пора таки, повесить Медведчука на стовпі біля залізничного вокзалу.
Дело в том, что следующим этапом, будут закрыты оппозиционные каналы, Прямый и 5 канал.
В качестве примера, необоснованный и бездоказательный арест Медведчука, - оппозиция молчит .... затем, ожидаемый ордер, на необоснованный арест Порошенко.
Кстати, Евросоюз подвергал критике, власть Украины, за нарушение демократических основ - закрытие телеканалов и фейковый арест Медведчука ....
Президент Зеленский не понимает: нарушение Конституции страны, приведет к посадкам, после смены Власти: яркий пример, Саакашвили...
Зелькин не задумывается о будущем в силу скудоумия, а вот оппозиции стоит, ведь они будущая власть. И второй раз осудить уже через суд эти кремлевские помойки не получиться, проще сейчас голосить про незаконность, чем оно по сути и есть чем завтра уныло смотреть как разные геи и кивы молятся в прямом эфире на убийцу украинцев
Можно подробнее?
Зеленского, видимо, ожидает такая же участь, после смены Власти: коррупция, авторитаризм, нарушение Конституции .... это серьезные обвинения.
Куда ты сбегать собираешься?
Не выдает только Рашка.
Телеканал Коломойского-Медведчука в новогодний день будет 10 ЧАСОВ ПОДРЯД показывать фильм производства студии, принадлежавшей президенту...
Одновременно, СВАТОВ показывает и телеканал "РОССИЯ 1"/
Это если бы в 2018-м году каждый входящий на ёлку на Софиевской площади получал бы конфетку ROSHEN. И такую же конфетку получал бы каждый посетитель Красной площади в Москве!