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Переговоры США и РФ по вопросам безопасности состоятся 10-13 января в трех разных форматах, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Переговоры США и РФ по вопросам безопасности состоятся 10-13 января в трех разных форматах, - Госдеп

США и их союзники и партнеры проведут двусторонние и многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения (двустороннего. – Ред.) диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО – Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января", - проинформировал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что подход действующей администрации США в отношении Украины является четким и последовательным.

"Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов – сдерживания и дипломатии. У нас в НАТО общая позиция по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если нападет на Украину, и мы также едины в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах", - отметил Прайс.

Также читайте: США готовы к переговорам с РФ по гарантиям безопасности 10 января, - американский Совет нацбезопасности

Комментируя содержание переговоров, он заметил, что ожидается обсуждение обеспокоенности с обеих сторон. При этом спикер Госдепа подчеркнул: "Мы всегда будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров".

Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США дипломатическому решению конфликтов.

"Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее", - подытожил представитель Госдепа.

Читайте: Столтенберг и Трасс обсудили российские войска возле Украины

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Идиоты. Говорить с ****** за мир все равно что с волками поговорить о пользе вегетарианства
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29.12.2021 00:47
+6
Чомусь мені здається будуть пхати нас до цілування російського чобота. Щоб не було так огидно дадуть нам якусь серветку у вигляді паперової домови з Россією о вєчной дружьбе і всяческой помосчьи. Вже немає віри нікому. Дайте мені зброю.
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29.12.2021 01:43
+5
Проблема в том, что тогда рашка, начала типа становится демократической при алкаше ельцине, а сейчас это абсолютно нациствое государство и угроза всему миру
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29.12.2021 01:02
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Идиоты. Говорить с ****** за мир все равно что с волками поговорить о пользе вегетарианства
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29.12.2021 00:47 Ответить
Волку можно рассказать басни о том,какой он красавчик одновременно замыкая цепь на его шее.
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29.12.2021 08:02 Ответить
Кстати да, посмотрим. Но что то подсказывает, что Пу пока что переигрывает. Выдвинул требования с потолка, кричит что это на него нападают, и все притихли, обсуждают этот бред. Никто ни слова не сказал про Крым, Донбасс, или Осетию с Приднестровьем.
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29.12.2021 12:06 Ответить
а как Маккейн ухмылялся Ему в лицо в Мюнхене в 2007 году..... будущее показало шо зря он это делал
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29.12.2021 08:26 Ответить
Тогда начало боевых действий можно ожидать сразу после Нового Года. Свинособаки захотят усилить позиции к началу переговоров
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29.12.2021 00:51 Ответить
Тогда переговоров не будет.
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29.12.2021 08:03 Ответить
Ну что же, придется их всех убить...
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29.12.2021 12:15 Ответить
К большому сожалению Украина для США инструмент давления на рашку. Точно так же как для рашки инструмент давления луганда на Украину.
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29.12.2021 00:52 Ответить
Ну пусть разваливают рашку к .уям используя Украину как инструмент давления, я не против
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29.12.2021 00:55 Ответить
Никто ее разваливать не собирается. Хотели бы это сделать, сразу после развала совка это сделали бы.
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29.12.2021 00:59 Ответить
Проблема в том, что тогда рашка, начала типа становится демократической при алкаше ельцине, а сейчас это абсолютно нациствое государство и угроза всему миру
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29.12.2021 01:02 Ответить
Украина не единственный инструмент давление на *********. И кроме того инструмент, который важен. Сдавать нас не будут, а использовать да - как это уж от нас зависит. У нас своих п...сов хватает.
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29.12.2021 01:13 Ответить
ивермектинов вылечилась япония и вот теперь индия
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29.12.2021 01:14 Ответить
MCG Melbour This is EpicThe Ashes Cricket A man has painted his back with "Sack Dan Andrews" and "Do not Comply" and taken to the Pitch, disrupting the play...Not all heroes wear capes...

https://twitter.com/risemelbourne/status/1475659424601542656
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29.12.2021 01:22 Ответить
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29.12.2021 01:26 Ответить
Чомусь мені здається будуть пхати нас до цілування російського чобота. Щоб не було так огидно дадуть нам якусь серветку у вигляді паперової домови з Россією о вєчной дружьбе і всяческой помосчьи. Вже немає віри нікому. Дайте мені зброю.
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29.12.2021 01:43 Ответить
Не будуть. Вже переговорний процес США украплює своїм флотом в Чорному морі.
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29.12.2021 09:07 Ответить
тупий бенладен ховався в горах-печерах від америкосів, а треба було, як москалі, тільки запросити "гарантії безпеки" і вони би зразу почали з ним переговори!
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29.12.2021 03:33 Ответить
Единственный вариант для Украины вступить в ЕС и НАТО кратчайшим путем - это Украине сделать так, чтобы РФ вступила туда тоже. А по другому РФ не даст Украине туда вступить. То бишь нужно перевернуть восприятие, чтобы понять о чем я. Нужно откинуть пропаганды накачки с какой бы стороны не были и откинуть эмоции и посмотреть на ситуацию с точки зрения кратчайшего пути достижения цели. В итоге все многогранные стороны выиграют от этого и выиграют и Украина и ЕС и США и Россия. Все стороны станут сильнее, если врага на свою сторону поставить и мы получим и ресурсы и военное усиление и рынки и т.д. Но главное, что придется сделать - это сделать РФ из варвара дикаря - цивилизованную страну. И Украину тоже нужно воспитывать и Украина этого хочет - стать воспитаней и мусор ни кидать на асфальт и подъезды не обсыпать и т.п. нужно РФ тоже привить, чтобы они улучшались. То бишь задача из Маугли сделать цивилизованного человека. И тогда все выиграш могут вытянуть. США получит союзника против Китая, Украина получит мир и рынки и ресурсы и защиту, ЕС получит дешёвые ресурсы и рынки и мир в Европе, РФ получит и рынки сбыта и денег море, безопасность, развитие и науку и технологии и без виз и море всего. Все стороны выиграют.
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29.12.2021 09:30 Ответить
В России не возможно. Там теперь некому даже слово сказать про некую дружбу с Западом, а про вступление в союз теперь это уже почти смертный приговор. "Нужно откинуть пропаганду" - невозможно, что бы удерживалась нынешняя власть, власть силы а не закона, власть ФСБ и надзирателей без пропаганды. "Вот эта "задача из Маугли сделать человека" стояла в России на протяжении всех прошлых лет, но уже все, закончилось, не получается. Никаких таких подобных задач не осталось. Даже не знаю.
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29.12.2021 11:29 Ответить
Так надо не с народом РФ говорить, а с Путиным. Он согласен вступить в семью Запада. Просто с ним нужно правильно говорить и показать ему, что он получит много выгоды с этого. Путин и его окружение уже давно есть часть Запада. Нужно и страну сделать частью Запада! И был вкид про это России и его дипломаты ответили положительно. Значит нужно официальный договор заключить на встречи США и РФ и взять туда и Украину и ЕС и заключить там новый союз из всех участников! Это лучший выход из сложившейся ситуации после второй мировой войны. Ибо сразу после второй мировой войны - началась Холодная война и эта война шла по всей планете. Если США и РФ заключат союз, то это будет победа человечества. И начнется вероятно новая холодная война и уже США и РФ будут союзниками и холодная война будет против Китая.
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29.12.2021 11:44 Ответить
Від твого поста аж штиняє

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29.12.2021 12:18 Ответить
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29.12.2021 17:25 Ответить
Смешно) А что касается Путина то он давно уже не западник и я сомниваюсь теперь что он им когда-то был) Он просто копил силы как коварный зверь перед прыжком))
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29.12.2021 19:03 Ответить
Точно.
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30.12.2021 15:15 Ответить
Смотри. Это ж все уже было. Начиная с 90х годов, когда Россия встала на путь единства со всем миром, когда Ельцин ездил по всему Миру с танцами и фуршетами, когда в России росли как гробы международные корпорации, акционерные общества, когда в Россию шли капиталы, инвестиции, строились совместные предприятия. Россия стала быстро расти. Тогда даже вопрос о вступлении России в НАТО стоял. (Я помню, тогда встал вопрос о более тесном торговом союзе в рамках СНГ, то Россия отказывалась от этого в пользу более тесного союза с Европой потому что она вела экспансию на европейские фонды скупая их. Помните кто купил английские футбольные клубы? (Запад тогда даже немного из за этого взволновался).. Но все это кончилось. К власти в России пришли отъявленные националисты во главе с откровенным нацистом Путиным. Ихними ценностями стали другие цели. Это например, "Все русские в Россию", " защитим русский язык", "У России друзья - армия и флот", например идея "русские и украинцы один народ" создала русские нацистские партии в Украине "Родина" и "Оплот", которые продвигали эту идею в массы. Пышно расцвела, резко возникла нацистская идея "Крым в родную гавань". Появилась идея "Загнивающего запада" "революции в США"
Поэтому вопрос? Как в таких условиях хотите сблизить Россию с Западом? Как при этом подкупить Путина? Его ж ведь и подкупали на протяжении 20 лет, давали русским нуворишам все все что можно, открыли для них Запад. И что?
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30.12.2021 15:15 Ответить
Извиняюсь. Исправить "гробы" на "грибы".
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30.12.2021 15:17 Ответить
Еще добавим "Появилась идея "Загнивающего запада" "революции в США". Ориентация на Китай: "Китай это все, Запад ничто".
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30.12.2021 15:19 Ответить
Гарну траву куриш
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29.12.2021 12:17 Ответить
я не курил уже давно. мне не нужно курить, я в казан с зельем упал, как Обеликс. )))
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29.12.2021 17:32 Ответить
США та їхні союзники й партнери проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію навколо України, 10-13 січня у трьох різних форматах. Джерело: https://censor.net/ua/n3307651


Про що розмовляти з гоблінами болотяними які окуповують сусідні країни
Риторичне питання.
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29.12.2021 12:16 Ответить
получат гарантии нерасширения НАТы на восток и выдвинутся по Сургутам водку пить... а коллективный запад начнет нас жизни учить....
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29.12.2021 17:36 Ответить
Невже будуть обговорювати коли срашка приберется з України (Крим, Донецк, Луганск) ?!
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29.12.2021 22:49 Ответить
УВАЖАЕМЫЕ УКРАИНЦЫ! МОБИЛИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ ЖЕНЩИН ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ МУЖЧИН ПРИ ВСЁМ МОЁМ УВАЖЕНИИ К ЖЕНЩИНАМ ВОИНАМ! НЕЛЬЗЯ БРАТЬ НА ВОЕННЫЙ УЧЁТ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ! НИКАКОЙ ЭТО НЕ ФЕМИНИЗМ ТАЩИТЬ 60 ЛЕТНИХ ДАМ В ВОЕНКОМАТЫ И ИХНИХ 25 ЛЕТНИХ ДОЧЕК С ДЕТУШКАМИ! ОДНАКО, Я НЕ ПРОТИВ МОБИЛИЗАЦИИ И МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ И ГРАММОТНО ПОДГОТАВЛИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО МУЖСКИЕ, НО И ЖЕНСКИЕ ОТРЯДЫ ОБОРОНЫ ДЛЯ ВОЙНЫ С ОККУПАНТАМИ! НЕ КАДЫРОВСКИМ ГРЯЗНЫМ САПОГАМ ТОПТАТЬ ЗЕМЛИ КНЯГИНИ ОЛЬГИ И КНЯЗЯ ИГОРЯ! МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ С РАЗУМОМ ЯРОСЛАВА МУДРОГО! С 2014 ГОДА НЕ БЫЛО НИ ДНЯ КОГДА БЫ НА НАШУ ЗЕМЛИ НЕ ПАДАЛИ МИНЫ ПОСЛАННЫЕ НАШИМИ ВРАГАМИ ПУТИНОИДАМИ ДАБЫ УБИТЬ НАШИХ СОЛДАТ! И НЕ ТОЛЬКО НАШИХ ВОЕННЫХ УБИВАЛИ ОККУПАНТЫ! СОЗДАНИЕ И ПОЛГОТОВКА ПИЛОТЕСС, РАЗВЕДЧИЦ, СНАЙПЕРШ И ПРОЧИХ ГЕРОИНЬ ЗАДАЧА КАЖДОГА ИЗ НАС! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ АТО! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.12.2021 23:34 Ответить
Многоуважаемый Тарас, а Вы хотя бы приблизительно понимаете разницу между взятием на учет и мобилизацией?
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30.12.2021 08:50 Ответить
Тарас! Насколько я понимаю, у сайта Цензор несколько сот тысяч посетителей. Безусловно, Ваши патриотические Оды симпатичны практически всем из нас. НО! Уберите капс лок и приубавьте пафос! Это добрый совет. Например, заключите Контракт с ВСУ или пожертвуйте на наше войско что то. что Вам по силам! ЭТО БУДЕТ ГРОМЧЕ! КЛЯНУСЬ ВАМ!
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30.12.2021 08:56 Ответить
 
 