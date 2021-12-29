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США осуждают ликвидацию "Мемориала" и призывают РФ прекратить притеснения правозащитников, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США осуждают ликвидацию

США осуждают решение Верховного суда России ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал" и призывают Москву положить конец притеснениям независимых организаций защиты прав человека.

Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Соединённые Штаты осуждают решение Верховного суда России закрыть международный "Мемориал" - одну из старейших и наиболее уважаемых российских исторических и правозащитных организаций", - заявил Прайс в ходе телефонного брифинга.

По его словам, ликвидация "Мемориала" отражает "эру стремительно сокращающегося пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России".

"Мы продолжаем с тревогой следить за продолжением усилий РФ по закрытию дочерней организации "Мемориала" - правозащитного центра "Мемориал", - добавил представитель Госдепа.

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"Мы призываем Россию положить конец притеснениям независимых защитников прав человека", - заявил он.

Ранее во вторник решение Верховного суда России осудили в Берлине и Париже, а также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Автор: Наталя Джума
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санкції?
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29.12.2021 01:57 Ответить
********
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29.12.2021 03:14 Ответить
Якісь "неправильні" правозахисники заважають рейху кристалізуватися. Заважають нацистсько-шовіністичній імперії займатися пропагандою, та міфологією. Навіщо Рашистській Фашизації захист прав людини та незручна історична правда?
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29.12.2021 02:21 Ответить
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29.12.2021 06:04 Ответить
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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29.12.2021 08:40 Ответить
Благодаря информации, собранной "Мемориалом" я смог найди документы, когда и где погиб, и где похоронен отец тещи. А в 2020 году мы смогли даже посетить ту братскую могилу.
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29.12.2021 07:36 Ответить
Та дайте уже русне жить , как они хотят . Главное , что бы к другим не лезли Пусть поубивают друг друга .
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29.12.2021 08:13 Ответить
Без других ,рашистыне могут ! Действовать нужно на упреждение ,а не сопли жевать своими глубочайшими беспокойствами
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29.12.2021 09:07 Ответить
Дітям ГЛАГівських катів неприємно знати правду про своіх "дедов и отцов - "победителей". А хвалитись то нема чим, от садисти і вбивці хочуть змити кров з своіх рук.
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29.12.2021 08:40 Ответить
 
 