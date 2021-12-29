США осуждают ликвидацию "Мемориала" и призывают РФ прекратить притеснения правозащитников, - Госдеп
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США осуждают решение Верховного суда России ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал" и призывают Москву положить конец притеснениям независимых организаций защиты прав человека.
Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Соединённые Штаты осуждают решение Верховного суда России закрыть международный "Мемориал" - одну из старейших и наиболее уважаемых российских исторических и правозащитных организаций", - заявил Прайс в ходе телефонного брифинга.
По его словам, ликвидация "Мемориала" отражает "эру стремительно сокращающегося пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России".
"Мы продолжаем с тревогой следить за продолжением усилий РФ по закрытию дочерней организации "Мемориала" - правозащитного центра "Мемориал", - добавил представитель Госдепа.
"Мы призываем Россию положить конец притеснениям независимых защитников прав человека", - заявил он.
Ранее во вторник решение Верховного суда России осудили в Берлине и Париже, а также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".
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