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Новости Война в Украине
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В случае атаки РФ в городах "прозвучат сирены, будет объявление по радио, придет сообщение по телефону", - Крищенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В случае атаки РФ в городах

На случай потенциальной атаки со стороны РФ нужно иметь дома "тревожный чемодан".

Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации, бывший глава полиции Киева Андрей Крищенко сказал в интервью изданию "Главком", сообщает Цензор.НЕТ.

"Желательно всегда иметь набор вещей – так называемый тревожный чемодан, который можно быстро взять с собой. В первую очередь это документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в интернете)", – сказал Крищенко.

Также он посоветовал украинцам получить навыки первой медицинской помощи.

Крищенко рассказал, каким образом люди будут извещаться в случае атаки врага.

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"Прозвучат сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то придет сообщение по телефону. Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать", - сказал он.

Чиновник добавил, что "сразу все сделать", оказавшись в чрезвычайной ситуации, не может ни одно государство - даже США. "Будет нарушено много привычных связей, условий работы. Есть алгоритмы, планы и некоторые вещи делаются, о чем мы информируем. Мы извещаем до людей, что в случае чего каждый не будет сам за себя, когда "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Власть будет принимать все меры", – сказал Крищенко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
В разі атаки РФ треба швиденько гасити 5-ту колону. А вже потім кацапські танки.
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29.12.2021 06:06
+20
Як варіант чинити опір, а не тікати. Це наш дім, нам не де не будуть раді окрім своєї землі.
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29.12.2021 04:04
+13
Восьмий рік їде війна з росією. Вже давно повинні бути підготовлені усі громадяни до можливого повномасштабного вторгнення ворога. Але ж де відремонтовані та новві бомбосховища? Де курси цивільної оборони? Тільки зараз почали говорит про загальний військовий облік... Але тут нічого дивного, якщо відверті посіпаки ворога сидять в владних кабінетах та розповідають про "адиннарод". Якщо в московіі та Білорусі хтось тільки піскне щось проти, то майже відразу опиняється в застінках в'язниці. А у нас усілякі Ківи і подібні до них легко ведуть проросійську агітацію та спокійно себе почувають...
Вибачте, але це відвертий театр абсурду.
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29.12.2021 07:04
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Страница 2 из 2
Первым делом кацапы захватят пограничные компрессорные газовые станции с нашей стороны. Спецназом,счто бы тихо и без возни перекрыть газ у нас на вход. Если у себя перекроют, то ясно понятно, что уже все, час Ч. Газ надо закрыть, чтобы зря под бомбами не горел. Ну а дальше свинными головами по заснеженным полям на наши джавелины.
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29.12.2021 09:42 Ответить
Что то эта жирная харя не внушает доверия.
Тем более, что сначала объявили о проверке систем оповещения, а потом отменили.
Люди должны знать куда в случае чего и как! Лучше это сделать сейчас, чем потом, когда петух клюнет. Это спасет много жизней.
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29.12.2021 10:08 Ответить
Какие сирены, если вы даже учебную сирену организовать не в состоянии? Про радио- вообще смех курам. Кто его слушает?

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29.12.2021 10:21 Ответить
"сухпай армейский можно купить сейчас в интернете" - т.е. никакого госрезерва нет в принципе? во время войны из бомбоубежищ люди в интернете будут покупать себе все необходимое? ну и соответственно оттуда же работать удаленно, чтобы деньги были на покупку этого всего
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29.12.2021 10:23 Ответить
Тут вы чётко подметили
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29.12.2021 10:44 Ответить
https://ye.ua/syspilstvo/57164_Z_viyskovoyi_chastini_na_Hmelnichchini_vikrali_tehniki_na_milyon_griven.html вот вам оборона и это по всей стране
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29.12.2021 10:26 Ответить
хз. лично я никуда не дёргаюсь. если останусь, то могут убить чужие. если нет, то или чужие или свои.
получается, если остаться, то шансов в два раза больше.
тем более этот жирный хрен не сказал, что с домашними животными. я своего животного бросать не стану, а с ним не примут. моё животное мне дороже защиты миллиардов зе, коломойского и ахметова.
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29.12.2021 10:40 Ответить
В случае окружения населённого пункта оккупантами, они выставляют блок посты на дорогах. При попытках мирного населения выехать, идёт полный шмон всего, соответственно, все ценности и деньги мародерским способом добровольно принудительно отнимаются. Особое внимание следует уделить одежде молодых женщин и девушек. Она должна быть максимально не опрятной, грязной, и желательно даже вонючей. Ни какого макияжа, накрашенных губ, духов. Это вызвано тем, что у мужчины пропадает половое желание, если, к примеру от женщины пахнет мочей и её не изнасилуют. Это советы, не помню имени автора, публиковались ещё весной этого года перед возможным вторжением.
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29.12.2021 10:51 Ответить
а еще лучше обосраться прямо на посту не изнасилуют точно
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29.12.2021 16:53 Ответить
Оружие и боеприпасы где получать. Вот что надо уже объяснить "воинствующему меньшинству".
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29.12.2021 10:54 Ответить
За час до включения сирен вся эта и предыдущих созывов "элита" ( не зависимо от цвета партийного флага) уже будет кто где в зоне безопасности или мчаться туда на всех парах( от Варшавы и Праги до Иерусалима и Лондона)
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29.12.2021 11:22 Ответить
в тривожній валізі має бути мотузка для вязання русобаранів і тавро "раб"
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29.12.2021 11:35 Ответить
А що каже Ляшко? Чи потрібна при евакуації ще одна доза вакцини. Вакциновані на транпорті, не вакциновані пішки?
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29.12.2021 11:47 Ответить
шо воно дасть ота сирeна?
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29.12.2021 11:48 Ответить
Реклама сухих пайков?
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29.12.2021 12:08 Ответить
Ага. Ахметов по сигналу с кремля отключит свет и не будет ни сирен ни радио ни телефонов.
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29.12.2021 12:37 Ответить
Нужно просто перестать кошмарить население страшилками о войне и коронавирусе и начать профессионально выполнять свои обязанности и работать над укреплением обороноспособности страны и экономической безопасностью...
А так, это просто 3,14здеж для отвлечения людей от реальной угрозы, которую представляет безграмотная власть заточенная под разграбление страны и сдачу её интересов.
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29.12.2021 13:19 Ответить
А это уже псизоз 90-го левела. Раша 8 лет как воюет, и вот опять нападет....
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29.12.2021 14:55 Ответить
Хочу повідомити пана Кришенка, що радіо не працює з листопада 2019 року, а стаціонарних телефонів в звичайних людей давно не має. Сирени в «Укртелекомі» здали на металобрухт. Я знаю, пропрацював там 13 з хвостиком років на посаді інженера
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30.12.2021 13:11 Ответить
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