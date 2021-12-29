В случае атаки РФ в городах "прозвучат сирены, будет объявление по радио, придет сообщение по телефону", - Крищенко

На случай потенциальной атаки со стороны РФ нужно иметь дома "тревожный чемодан".

Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации, бывший глава полиции Киева Андрей Крищенко сказал в интервью изданию "Главком", сообщает Цензор.НЕТ.

"Желательно всегда иметь набор вещей – так называемый тревожный чемодан, который можно быстро взять с собой. В первую очередь это документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в интернете)", – сказал Крищенко.

Также он посоветовал украинцам получить навыки первой медицинской помощи.

Крищенко рассказал, каким образом люди будут извещаться в случае атаки врага.

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"Прозвучат сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то придет сообщение по телефону. Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать", - сказал он.

Чиновник добавил, что "сразу все сделать", оказавшись в чрезвычайной ситуации, не может ни одно государство - даже США. "Будет нарушено много привычных связей, условий работы. Есть алгоритмы, планы и некоторые вещи делаются, о чем мы информируем. Мы извещаем до людей, что в случае чего каждый не будет сам за себя, когда "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Власть будет принимать все меры", – сказал Крищенко.

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