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4 человека погибли, 3 пострадали в результате пожара в Косовской райбольнице, - глава ОГА Онищук
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Возросло количество погибших в Ивано-Франковской области в результате пожара в Косовской центральной районной больнице. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
По последним данным, в Косовской центральной районной больнице, где произошел пожар, четыре человека погибли.
"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", – сообщила Онищук.
Также, по ее словам, еще три человека пострадали. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.
"Им предоставляется весь спектр помощи", – сказала Онищук.
Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.
Топ комментарии
+4 олег михайлов 7bc3eaf3
показать весь комментарий29.12.2021 07:55
+2 Amber
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+2 альфред рудий
показать весь комментарий29.12.2021 08:06
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Весит балон около 90кг.з кислородом, пустой около 83-85 кг.
из за взрыва --------------------------------------------------
нормальный журналист, так новость подавать не должен.
нет точных данных, молчи.....
людей искренне жалко.
...у кацапії аналогічно та ще гірше...