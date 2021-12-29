4 человека погибли, 3 пострадали в результате пожара в Косовской райбольнице, - глава ОГА Онищук

Возросло количество погибших в Ивано-Франковской области в результате пожара в Косовской центральной районной больнице. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По последним данным, в Косовской центральной районной больнице, где произошел пожар, четыре человека погибли.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", – сообщила Онищук.

Также, по ее словам, еще три человека пострадали. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

"Им предоставляется весь спектр помощи", – сказала Онищук.

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Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.