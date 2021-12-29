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За минувшие сутки войска РФ дважды обстреливали украинские позиции. Возле Катериновки и в сторону Крымского оккупанты применили противотанковые гранатометы. Без потерь, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки войска РФ дважды обстреливали украинские позиции. Возле Катериновки и в сторону Крымского оккупанты применили противотанковые гранатометы. Без потерь, - ООС

За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в Луганской области, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - акцентируют внимание в штабе.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 29 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

За минувшие сутки войска РФ дважды обстреливали украинские позиции. Возле Катериновки и в сторону Крымского оккупанты применили противотанковые гранатометы. Без потерь, - ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Вчора кацапи трохи отримали по зубах від наших бійців , тому сьогодні рани ще зализує дичина 😠
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29.12.2021 07:46 Ответить
тема "Ангары" тут раскрывалась?
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29.12.2021 08:02 Ответить
Я так розумію, це салют у честь перемир'я Зєлєнского-Єрмака?
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29.12.2021 08:55 Ответить
І це попри запропонованих зЕ-рмаком 10 кроків капітуляції України.
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29.12.2021 10:10 Ответить
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными" Источник: https://censor.net/ru/n3307657
А завдяки Верховному Головнокомандувачу позиції здавалися. Ось так. Погано, коли левами командує баран.
Дякувати Господу, хоч без втрат.
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29.12.2021 08:59 Ответить
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29.12.2021 09:26 Ответить
 
 