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Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы российского вторжения в Украину, - Associated Press

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы российского вторжения в Украину, - Associated Press

Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за скопления войск РФ вблизи границ Украины. Соответствующее решение было принято в Пентагоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной.

Остин заявил, что изменение расписания авианосца США Harry S. Truman и сопровождающих его пяти американских военных кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе.

"Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", - заявил чиновник в Пентагоне.

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Ударная группа Harry S. Truman включает в себя пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Фритоф Нансен.

Harry S. Truman вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что после этого он продолжит свой путь в район Персидского залива.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Батько наш- Бандера !
Україна - Мати!
Скоро в Стьопи - Днюха !
Будем святкувати !!!
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29.12.2021 07:46
+7
В чёрное давайте, и побольше
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29.12.2021 07:39
+6
Ой не підказуйте, москалі тепер окрім ліжка ще диван на танк покладуть.
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29.12.2021 08:04
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В чёрное давайте, и побольше
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29.12.2021 07:39 Ответить
Ну що , лаптєногі ,не передумали нападати на Украіну , при такій кількості
справжніх військових кораблів США , чи все - таки ваші ржаві корита
готові нанести удар по нашій краіні?
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29.12.2021 07:42 Ответить
Батько наш- Бандера !
Україна - Мати!
Скоро в Стьопи - Днюха !
Будем святкувати !!!
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29.12.2021 07:46 Ответить
При наземній операції в Іраку , з таких кораблів наносились точні удари по бронетехніці , здається на 600 км.
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29.12.2021 08:02 Ответить
Ой не підказуйте, москалі тепер окрім ліжка ще диван на танк покладуть.
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29.12.2021 08:04 Ответить
Крым могут полировать не заходя в Чёрное море
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29.12.2021 08:27 Ответить
Оккупанты передают украинские порты в Крыму в «федеральную собственность» России, оборзели ватники ,это же всё краденое у государства Украина. Почему Молчит Президент Украины?
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29.12.2021 08:26 Ответить
в смысле - Президент ?
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29.12.2021 09:13 Ответить
Президент сказал бы хотя бы что так нельзя, так не красиво Должна же быть какая то картинка
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29.12.2021 09:22 Ответить
Клавішами по роялю і дві дороги в ніс - ось і вся відповідь Зенаріка !!!
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29.12.2021 09:33 Ответить
Эх дороги пыль да туман
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29.12.2021 09:35 Ответить
ЗЄ-туманом нічого не видно,
ЗЄ-туманом нічого не видно,
Тільки видно Бубу зєлєного
Тільки видно Бубу зє-лє-но-го-о-о!
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29.12.2021 14:41 Ответить
Картінка ... маслом.
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29.12.2021 09:34 Ответить
А у нас он точно есть??? Булава не делает квартального шута-недоумка Президентом.
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29.12.2021 10:05 Ответить
По Воронєжу б з них ******* у новорічну ніч! Щоб жирік, *****, більш не говноплюйствував!
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29.12.2021 08:28 Ответить
Доречі. пановен, ви бачили. що ківа на *********-тв заявляє??? СБУ спиить, готовий на кілєра скинутись, щоб "навєрняка"!
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29.12.2021 08:30 Ответить
Підтримую , так як цього хамовитого бидляка , пора відправити для початку до буцегарні !
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29.12.2021 08:48 Ответить
Нехай лапті баяцца.
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29.12.2021 08:33 Ответить
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29.12.2021 08:46 Ответить
Нагнітання обстановки продовжується. При чому зі всіх сторін. Головне зараз - робота для розвідки: не допускати жодних провокацій на Сході, бо тоді у Кремля не буде формальних приводів для якихось масштабних операцій
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29.12.2021 09:11 Ответить
Ну хоть за море Средиземное можно быть спокойным.
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29.12.2021 09:12 Ответить
Из Средиземного моря вполне можно контролировать небо Украиньі , подогнав АУГ поближе к Босфору .
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29.12.2021 10:14 Ответить
Т.е. Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, как члены НАТО в непосредственно близости от границ россии и Украины - это РФ не пугает, авианосец за несколько тыщ. км. испугает?
Очень в этом сомневаюсь.
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29.12.2021 10:14 Ответить
Если где-нибудь возле Кипра, то дальность будет менее 1500. Ф-16 летает на 4,2 тыс.км, Некоторые из "Томагавков" 2,5 и им в отличии от самолетов нет нужды беспокоится о наличии бензина на обратную дорогу.
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29.12.2021 10:45 Ответить
самолеты летают на КЕРОСИНЕ！😀А так, все правильно....
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29.12.2021 18:24 Ответить
идиты ***** ... шо, серьезно на КАРОСИНЕ? афигеть! а мне говорили что на 95-ой соляре
вотжеш суки!
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29.12.2021 20:29 Ответить
По непроверенным слухам некоторые подразделения Канады, Англии, США, Польши находятся в повышенной боевой готовности. И в случае нападения кацапов на Украину, готовы срочно уйти в отпуск с оружием и боевой техникой.
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29.12.2021 11:20 Ответить
це добре.
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29.12.2021 11:23 Ответить
ГЛАВНОЕ БАЗЫ ДОСТРОИТЬ НА ЧЕРНОМОРСКОМ И АЗОВСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ !!!
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29.12.2021 12:31 Ответить
 
 