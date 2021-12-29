Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы российского вторжения в Украину, - Associated Press
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Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за скопления войск РФ вблизи границ Украины. Соответствующее решение было принято в Пентагоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.
Министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной.
Остин заявил, что изменение расписания авианосца США Harry S. Truman и сопровождающих его пяти американских военных кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе.
"Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", - заявил чиновник в Пентагоне.
Ударная группа Harry S. Truman включает в себя пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Фритоф Нансен.
Harry S. Truman вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что после этого он продолжит свой путь в район Персидского залива.
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справжніх військових кораблів США , чи все - таки ваші ржаві корита
готові нанести удар по нашій краіні?
Україна - Мати!
Скоро в Стьопи - Днюха !
Будем святкувати !!!
ЗЄ-туманом нічого не видно,
Тільки видно Бубу зєлєного
Тільки видно Бубу зє-лє-но-го-о-о!
Очень в этом сомневаюсь.
вотжеш суки!