В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели

За сутки 28 декабря в Украине зафиксированы 5454 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 353, медработников – 98).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1153 человека;

летальных случаев – 307;

выздоровели - 12 352 человека.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболели – 3 654 690 человек;

выздоровели – 3 449 880 человек;

летальных случаев – 95 412;

проведено ПЦР-тестирований – 16 724 734.

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Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки 131 129 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2610 человек, бустерную дозу – 2280 человек.

В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.