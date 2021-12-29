В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За сутки 28 декабря в Украине зафиксированы 5454 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 353, медработников – 98).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как отмечается, также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1153 человека;
летальных случаев – 307;
выздоровели - 12 352 человека.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
заболели – 3 654 690 человек;
выздоровели – 3 449 880 человек;
летальных случаев – 95 412;
проведено ПЦР-тестирований – 16 724 734.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки 131 129 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2610 человек, бустерную дозу – 2280 человек.
В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.
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Швейцария одобрила напечатанную на 3D-принтере капсулу для самоубийства.
Медицинская комиссия Швейцарии разрешила использование Suicide Pod. Переносная капсула имеет форму гроба с окнами, и ее можно переносить в спокойное место, чтобы помощь при самоубийстве была более гармоничной на последние минуты жизни человека.
Изобретатель Филип Нитшке сказал, что его «капсула смерти» позволяет исключить из процесса какие-либо психиатрические проверки и позволить человеку самому контролировать метод.
Оказавшись внутри устройства, человек может нажать кнопку, которая запустит процесс заполнения интерьера азотом. Постепенно кислород будет истощаться, и человек войдет в дезориентированное состояние.
«Все занимает около 30 секунд», - пояснил изобретатель. «Смерть наступает от гипоксии и гипокапнии, кислородного голодания и углекислого газа соответственно. Нет паники, нет удушья».
Все для человека, все для блага человека. Но это не все.
Они разрабатывают имплантируемый человеку чип, который в случае необходимости, поможет добровольно уйти из жизни нажатием пары кнопок в мобильном устройстве.
Это открывает совершенно новые возможности управления населением.
Но и это еще не все.
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