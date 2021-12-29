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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели

За сутки 28 декабря в Украине зафиксированы 5454 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 353, медработников – 98).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 01 госпитализированы – 1153 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 01 летальных случаев – 307;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 01 выздоровели - 12 352 человека.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 01 заболели – 3 654 690 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 01 выздоровели – 3 449 880 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 01 летальных случаев – 95 412;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 724 734.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости превышен в 2,7 раза, две области до сих пор "красные", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки 131 129 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2610 человек, бустерную дозу – 2280 человек.

В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели 08

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
Не переймайтеся Світлана, пересічний українець на таку капсулу і за два життя не накопить. Хіба що хтось завезе контрабандою беушну, на євробляхах... І тут у Зевлади буде велика проблема: як оштрафувати мерця?
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29.12.2021 11:01
+2
не стыдно такую хрень постить?
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29.12.2021 11:01
+1
А смертність і далі зашкалює, сумно. Значить у нас така медична допомога...
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29.12.2021 09:22
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Полезло вверх.
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29.12.2021 08:44 Ответить
Ад опустел: все демоны пришли на землю

https://kontinentusa.com/ad-opustel-vse-demony-prishli-na-zemlu/

Швейцария одобрила напечатанную на 3D-принтере капсулу для самоубийства.



Медицинская комиссия Швейцарии разрешила использование Suicide Pod. Переносная капсула имеет форму гроба с окнами, и ее можно переносить в спокойное место, чтобы помощь при самоубийстве была более гармоничной на последние минуты жизни человека.

Изобретатель Филип Нитшке сказал, что его «капсула смерти» позволяет исключить из процесса какие-либо психиатрические проверки и позволить человеку самому контролировать метод.

Оказавшись внутри устройства, человек может нажать кнопку, которая запустит процесс заполнения интерьера азотом. Постепенно кислород будет истощаться, и человек войдет в дезориентированное состояние.

«Все занимает около 30 секунд», - пояснил изобретатель. «Смерть наступает от гипоксии и гипокапнии, кислородного голодания и углекислого газа соответственно. Нет паники, нет удушья».

Все для человека, все для блага человека. Но это не все.
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29.12.2021 09:11 Ответить
Доктор Филип Нитшке сейчас работает с датской компанией по имплантации микрочипов.

Они разрабатывают имплантируемый человеку чип, который в случае необходимости, поможет добровольно уйти из жизни нажатием пары кнопок в мобильном устройстве.

Это открывает совершенно новые возможности управления населением.


Но и это еще не все.

Доктор Филип Нитшке раскрывает планы по созданию телесного имплантата для людей с деменцией, который УБИВАЕТ своего пользователя, если он забыл его деактивировать.
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29.12.2021 09:11 Ответить
Не переймайтеся Світлана, пересічний українець на таку капсулу і за два життя не накопить. Хіба що хтось завезе контрабандою беушну, на євробляхах... І тут у Зевлади буде велика проблема: як оштрафувати мерця?
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29.12.2021 11:01 Ответить
Мене у цій історії зачепила не вундермашина смерті, а проект імплантованих чіпів для самогубства. Спочатку це звичайно буде абсолютно добровільно. Як з вакцинами. Ну Ви розумієте.
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29.12.2021 14:56 Ответить
Змодулюэмо інші ситуація. Якщо на горловину пляшануюки будуть ставити чіпи, ви добровільно зможете відмовитись від вашою забави? Ну ви розумієте якоі
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29.12.2021 15:20 Ответить
А смертність і далі зашкалює, сумно. Значить у нас така медична допомога...
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29.12.2021 09:22 Ответить
Вчора бачив відео - жіночка зробила дослід: на картонці картинка жіночки в профіль, дослідниця проковиряла дірочку в носі на картинці. Потім цю ватку на палочці піддала тесту на корона вірус. Тест був позитивний, а сам, у намальованої жіночки виявили тяжку хворобу - коронавірус….
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29.12.2021 10:18 Ответить
не стыдно такую хрень постить?
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29.12.2021 11:01 Ответить
Ну, тоді 100% всіх тестів на ковід мають бути позитивними. Таке на практиці спостерігається?
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29.12.2021 11:15 Ответить
Вчора бачив відео, де фітнес коуч закликав до прогулянок на свіжому повітрі і що імунітет наше все і що вакцини від лукового, три дні тому помер від ковід
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29.12.2021 15:07 Ответить
Студенты давно научились делать тест положительным, что бы откосить от занятий. Достаточно или в носу перед анализом смочить ватку пепси колой, или капнуть в экспресс тест.
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29.12.2021 10:45 Ответить
А за пивом потім хто бігатиме?
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29.12.2021 12:24 Ответить
Я слышал другое. Студенты садят бота кацапа антиваксера на бутылку и им дают надбавки к степендии. А если не смачивают бутылку пепси колой, то дают освобождение от занятий
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29.12.2021 15:12 Ответить
гарантирую, окажется, что 2-го января вообще никто не заболел и не умер. А 3-го всё по новой.
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29.12.2021 11:04 Ответить
 
 