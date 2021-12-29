С одним из основателей Союза офицеров Украины полковником Виталием Лазоркиным простятся 31 декабря во Львове
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Прощание с Виталием Лазоркиным, разработавшим Концепцию создания национальных Вооруженных Сил Украины, состоится 31 декабря.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Лазоркина, передает Цензор.НЕТ.
Церемония прощания состоится в 11:00 в Гарнизонном храме св. Ап. Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11).
Похороны пройдут на Яновском кладбище примерно в 12 часов.
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