В будущем Россия может вернуться к применению смертной казни, - председатель Конституционного Суда РФ Зорькин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России могут вернуть смертную казнь.
Об этом заявил глава Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.
Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в Россию смертной казни.
По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.
"То обстоятельство, что КС принял решение, что делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - заявил Зорькин.
Глава КС России также напоминает, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.
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но у них никгда не было такого обязательства
кстати смертная казнь далеко не во всех штатах есть
у гегемона приговаривают после многолетних судебных разбирательств, а у совков, коим является Московия по звонку с кабинета начальника..
Такое type of lifeform как this is ты, русские супоросые женщины для того чтобы более kinder child рождения, job tvoj mat!
зато избранница жлобов-мечтателей Зеля хочет ещё и на коленях у хйла посидеть и стишок "доброму" Деду Отморозу рассказать.. дура...
Вище вже озвучили про трійки та розстріли без суду та слідства? Можу додати - розстрільною статтею уголівного кодексу має бути будь-який найменший натяк на нелояльність і неповагу до ***********. А також недовіра до ЗМІ. Не віриш Солов'їно-Говнову та *************? К СТЕНКЕ, ГНИДА!
...Ледве не забув - потрібен ще едікт про віросповідання! Не ходиш до гундяєвських ТРЦ РПЦ? Ґавтодафе, нахій!
І ще важливий момент - ввести статтю за "неподчинение представителям приоритетных национальностей". Чечня не круто? Лєєєєєє! Одразу розстріл на місці із "стєчкіна". Жі єсть!
сокращайте поголовье безмозглых скотов внутри страны !
всё равно руССкие не способны на серьезный протест...нахер они нужны, это - рабы !
разин использовал казаков, членин - латышских стрелков,
сралин -вертухаев в тюрьмах и всяких понаехавших и варягов ,
гапоньте и подстрекайте невиновных на совершение преступления, а потом -смело сдавайте их !
потому что руССкий - это не народ, это прилагательное, обозначающее принадлежность народа- власти !
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