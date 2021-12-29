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Новости За рубежом
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россия (91360) смертная казнь (105)

В будущем Россия может вернуться к применению смертной казни, - председатель Конституционного Суда РФ Зорькин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В будущем Россия может вернуться к применению смертной казни, - председатель Конституционного Суда РФ Зорькин

В России могут вернуть смертную казнь.

Об этом заявил глава Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.

Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в Россию смертной казни.

По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

"То обстоятельство, что КС принял решение, что делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - заявил Зорькин.

Глава КС России также напоминает, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований достаточно: Евросоюз призывает Беларусь отменить смертную казнь

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
расстрел врагов народа на паРаше не за горами.
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29.12.2021 08:54
+18
Давно пора. А то заигрались, понимаешь, в демократию. Причем стрелять надо без суда и следствия. Вывезли в утвержденное место и пулю в затылок, ага. Интересно, найдется на расее хоть один чувак с фамилией Берия? Ну, чтобы уж совсем по-настоящему?
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29.12.2021 08:56
+14
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29.12.2021 09:03
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расстрел врагов народа на паРаше не за горами.
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29.12.2021 08:54 Ответить
Сто процентов, ворам и убийцам это не грозит)))
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29.12.2021 09:06 Ответить
Злодії і вбивці будуть у розстрільних командах.
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29.12.2021 09:12 Ответить
ну так путинских баранов надо кормить по тюрьмам а так ... уже вышло постановление о массовых захоронениях .. надо же чем то ямы заполнять.. тупое кацапье схавает и не такое... раньше блины с лопат жрали теперь дерьмо
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29.12.2021 09:06 Ответить
Вони цей мораторій ввели лише, щоб вступити в Раду Європи. І що тепер ця беззуба Рада і її ПАРЄ будуть говорити? Без Росії ніяк?
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29.12.2021 09:10 Ответить
Давно пора. А то заигрались, понимаешь, в демократию. Причем стрелять надо без суда и следствия. Вывезли в утвержденное место и пулю в затылок, ага. Интересно, найдется на расее хоть один чувак с фамилией Берия? Ну, чтобы уж совсем по-настоящему?
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29.12.2021 08:56 Ответить
А почему США не критикует. Там даже мораторий не вводили и все молчат
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29.12.2021 09:15 Ответить
если бы США взяли на себя это обязательство а потом отменили - тогда ДА
но у них никгда не было такого обязательства
кстати смертная казнь далеко не во всех штатах есть
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29.12.2021 09:19 Ответить
Ну так и РФ пока не отменила
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29.12.2021 09:22 Ответить
Штати країна демократична, а на раші політичних мочити будуть.
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29.12.2021 10:48 Ответить
Здрасте! А чего США чего-то критиковать в мире животных? Свинособаки собираются узаконить то, что в их природе. Да хоть каннибализм пусть вводят. Главное, чтобы влияние рюзьге мира не распространялось за пределы этого скотомогильника.
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29.12.2021 11:49 Ответить
Штрафбаты не за горами.
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29.12.2021 08:57 Ответить
За то Крим тимчасово ваш.
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29.12.2021 08:59 Ответить
Дуже добре. Ворогів "народу" треба в расход. І суди замінити на трійки.
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29.12.2021 09:01 Ответить
и к "тройкам" без суда и следствия. да лагеря еще расконсервируйте да новых настройте. возрождайте вяликава и магучива савейскава сайузу
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29.12.2021 09:02 Ответить
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29.12.2021 09:03 Ответить
У немца лицо хоть немного умное, а у русского-тупое до невозможности!
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29.12.2021 09:44 Ответить
да ладна.... у мирового гегемона приговорённый к смерти может выбирать между электрическим стулом, газовой камерой и смертельной инъекцией. это образец демократии
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29.12.2021 09:04 Ответить
Щось знайоме, "обамачмо"?
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29.12.2021 09:08 Ответить
есть не большое различие
у гегемона приговаривают после многолетних судебных разбирательств, а у совков, коим является Московия по звонку с кабинета начальника..
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29.12.2021 09:09 Ответить
Так вы берёте пример с США или США вам враг? Определитесь уже как-то,"вяликие".)
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29.12.2021 09:14 Ответить
Завидуешь, макака макшанская?
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29.12.2021 09:22 Ответить
Русский! Not enough! Ты иметь обязан трудолюбие более восхвалять пенис-царь президент единица власти! Случай another недалёкий временем very soon комиссионер from bloody KGB апартамент your home прибывать, за национальный traitor ты ставить лицо стена, орудие тыльная голова тебя Feuerschutz!
Такое type of lifeform как this is ты, русские супоросые женщины для того чтобы более kinder child рождения, job tvoj mat!
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29.12.2021 09:37 Ответить
русские парадом победителей по Берлину два раза ходили в отличие от твоих собратьев
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29.12.2021 10:44 Ответить
Та хоть 5 раз, толку 0
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29.12.2021 11:27 Ответить
а то українці не ходили, мокшан?
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29.12.2021 14:10 Ответить
Хочу напомнить, что на днях жителя *********, который рассказал о пытках в полиции, нашли обезглавленным. Вот для этого и нужна смертная казнь, чтобы делать это "законно", а не как сейчас. Вякнул, что-то не то против власти, получили пулю в затылок, для ********* это привычно и нормально.
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29.12.2021 10:10 Ответить
Осталось только бомбить Воронеж
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29.12.2021 09:09 Ответить
І дозволити смертну кару з 10 років? Десь таке вже було.
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29.12.2021 09:10 Ответить
Ватники, совкодрочери, путінососи, русофіли - гайда на раху з ківою, будете строїти славянский саюз, і розстріли будуть як в саюзе при сралине. Але не забувайте, що і вас можуть шльопнути або відправити на колиму
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29.12.2021 09:13 Ответить
********** царювання. Мордор
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29.12.2021 09:15 Ответить
Пусть перестреляют там все друг друга,паршивые репоеды.
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29.12.2021 09:16 Ответить
"Диктатýра пролетаріáту - відповідно до теоретичної доктрини та пропагандиських настанов марксизму-ленінізму це означення форми політичної влади, яка тимчасово у формі диктатури встановлюється внаслідок революції й здійснюється робітничим класом..." - прі савєцкам саюзє рабочій мог каво угодна расстрєлять, но прі етам вазнікал парадокс - мог лі рабочій расстрєлять рабочєва?...паетаму савєцкій саюз развалілся.
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29.12.2021 09:18 Ответить
та давно уже пора узаконить казни на Мокше, которые никогда и не прекращались.. кацапы-андрофаги ничем же не хуже северных корейцев с их Ынами-людоедами..
зато избранница жлобов-мечтателей Зеля хочет ещё и на коленях у хйла посидеть и стишок "доброму" Деду Отморозу рассказать.. дура...
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29.12.2021 09:18 Ответить
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29.12.2021 09:21 Ответить
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29.12.2021 09:23 Ответить
Звісно, Путін, Шойгу, Лавров, Соловьов, Кісельов, Скабєєва, Матвієнко, Жириновський та їм подібні будуть чекати виконання вироку.
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29.12.2021 09:23 Ответить
О! Оце правильна зкріпна ініціатива. За такі ініціативи кацапам тільки ґаплодисменти
Вище вже озвучили про трійки та розстріли без суду та слідства? Можу додати - розстрільною статтею уголівного кодексу має бути будь-який найменший натяк на нелояльність і неповагу до ***********. А також недовіра до ЗМІ. Не віриш Солов'їно-Говнову та *************? К СТЕНКЕ, ГНИДА!
...Ледве не забув - потрібен ще едікт про віросповідання! Не ходиш до гундяєвських ТРЦ РПЦ? Ґавтодафе, нахій!
І ще важливий момент - ввести статтю за "неподчинение представителям приоритетных национальностей". Чечня не круто? Лєєєєєє! Одразу розстріл на місці із "стєчкіна". Жі єсть!
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29.12.2021 09:26 Ответить
Прекрасно!!!! А вот если мордовский ванька неожиданно проснется и вас снесут??? А получится обыкновенный бумеранг, ну а мы естественно посмеемся.
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29.12.2021 09:26 Ответить
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29.12.2021 09:28 Ответить
краще вмерти ніж жити на росії. це гуманніше.
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29.12.2021 09:35 Ответить
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29.12.2021 09:42 Ответить
На кожного пропагандиста, в росії знайдеться хитріший пропагандист,який підставить під кримінал суперника,для свого карєрного злету..Це вже відбувається..пропагандист Просвірін голяком,показово сконав поцілувавши асфальт..
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29.12.2021 09:51 Ответить
правильно, вата соскучилась за совком! ностальгия должна быть не только за колбасой по 2.20
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29.12.2021 10:12 Ответить
Пока все идёт предсказуемо. Следующие на очереди - тройки, расстрелы в лесочках, публичные пытки и казни на площадях. И введение крепостного права. Узаконивание работоргвли
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29.12.2021 10:33 Ответить
1 000 расстрелов в день. Это 365 000 расстрелов в год. Одобряем. Как говорил Виталий Кличко и Земле легче будет.
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29.12.2021 11:11 Ответить
это тот который с 2020 а потом с 2022 поздравлял. Не живет мер настоящим
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29.12.2021 12:09 Ответить
Молодцы! Сколько можно бизнеса отжать, донос написал и порядок, православные будут мочить православных, скрепы превыше всего
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29.12.2021 11:31 Ответить
всё верно тащи, верной дорогой идьёти, бабы исчо наражают!
сокращайте поголовье безмозглых скотов внутри страны !
всё равно руССкие не способны на серьезный протест...нахер они нужны, это - рабы !
разин использовал казаков, членин - латышских стрелков,
сралин -вертухаев в тюрьмах и всяких понаехавших и варягов ,
гапоньте и подстрекайте невиновных на совершение преступления, а потом -смело сдавайте их !
потому что руССкий - это не народ, это прилагательное, обозначающее принадлежность народа- власти !
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29.12.2021 11:33 Ответить
тройки НКВД рулят
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29.12.2021 11:47 Ответить
А за что Иткина заспамили. Наверное опять неудобные вопросы задавал?
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29.12.2021 12:04 Ответить
Значит будет . . .
Уже пошла информационная обработка.
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29.12.2021 13:18 Ответить
И крепостное право уже пора давно вернуть.
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29.12.2021 14:13 Ответить
Класс!Быстрее бы,и вернулись к тройкам с исполнением приговора на месте.Вот возрадуется быдло-совкодрочерный электорат ОПЗЖ,наконец то светит солнечный Магадан.Дайош сесесер и мертвечука на царство.
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29.12.2021 15:13 Ответить
 
 