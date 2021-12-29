Ткаченко о ликвидации "Мемориала": РФ отказывается от желания быть свободной страной

Ликвидация Верховным судом РФ правозащитного общества "Мемориал" может иметь очень негативные последствия в будущем.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минкульта напомнил, что "Мемориал" был первой официальной организацией в бывшем Советском Союзе, которая начала подвергать анализу и раскрывать преступления советской системы против собственного населения. Преступления против своих же людей.

"Мемориал поднял флаг борьбы за свободу. И тот факт, что сегодня в РФ его запрещают, – говорит, что Москва отказывается от желания быть свободной страной", – говорится в сообщении.

"Тоска нынешней власти РФ по той "тюрьме народов" в Советском Союзе и Советской системе, к сожалению, возвращается в реальность. Трагично, потому что это тоска по тому, когда погибли миллионы людей. Мне грустно, потому что я знаю многих людей, которые прошли советские лагеря за собственные убеждения, рискуя собой, и, кажется, все это повторяется в России.

Такие события должны получить международную огласку для действий на опережение и, возможно, спасения многих жизней", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

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