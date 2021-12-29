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Ткаченко о ликвидации "Мемориала": РФ отказывается от желания быть свободной страной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Ткаченко о ликвидации

Ликвидация Верховным судом РФ правозащитного общества "Мемориал" может иметь очень негативные последствия в будущем.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минкульта напомнил, что "Мемориал" был первой официальной организацией в бывшем Советском Союзе, которая начала подвергать анализу и раскрывать преступления советской системы против собственного населения. Преступления против своих же людей.

"Мемориал поднял флаг борьбы за свободу. И тот факт, что сегодня в РФ его запрещают, – говорит, что Москва отказывается от желания быть свободной страной", – говорится в сообщении.

"Тоска нынешней власти РФ по той "тюрьме народов" в Советском Союзе и Советской системе, к сожалению, возвращается в реальность. Трагично, потому что это тоска по тому, когда погибли миллионы людей. Мне грустно, потому что я знаю многих людей, которые прошли советские лагеря за собственные убеждения, рискуя собой, и, кажется, все это повторяется в России.

Такие события должны получить международную огласку для действий на опережение и, возможно, спасения многих жизней", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Также читайте: США осуждают ликвидацию "Мемориала" и призывают РФ прекратить притеснения правозащитников, - Госдеп

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Vitaliy Ishchenko

10 год ·



Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.

Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.

Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
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29.12.2021 09:11
+5
Палав... Якісно підпалили. Щоб згоріло усе, що миші не виїли.
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29.12.2021 09:06
+4
@OBunich

·
10 год



Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
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29.12.2021 09:00
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Я вам дал землю, а волю на небе ищите, сказав більшовицький фюрер.
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29.12.2021 08:56 Ответить
Вольный край -симбирские епеня: там на тысячи миль плотность населения в пол человека... Гоухом, аалени.
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29.12.2021 09:04 Ответить
та це пошарпаний шакал, а не олень.
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29.12.2021 09:07 Ответить
А какая разница: чи аалень, чи лаптеунт , чи ягелеядный, чи просто шванушка-дурачЬОк - неотъемлемый атрибут симбирских светлых горизонтов... Другими словами, край непуганых дыкунiв.
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29.12.2021 09:12 Ответить
Звичайно, он вчора ще 2 телеканали потрапили під санкції, без суду та слідства, все як у вільних країнах Європи.
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29.12.2021 10:50 Ответить
Раша свои лапы везде засовывает и губит демократии
Вот интересная инфа из Казахстана «предложения относительно АЭС, цифровизации госплатформы тоже вызывают противоположную реакцию в казахстанском обществе. Многие считают, что это геополитический инструмент»
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСПЛАТФОРМЫ как предложения из раши .???

Может и украинская ДІЯ - тоже рашкина платформа? Бо в раше есть министерство цифры , как и в Украине . А вот в ЕС таких министерств нет
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29.12.2021 08:55 Ответить
ДІЯ для лохів.
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29.12.2021 08:57 Ответить
Особисті дані громадян, без їхньої на те згоди, вже передані кацапським розробникам. Від того, що хтось не встановить собі на телефон це гівно, вже нічого не зміниться.
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29.12.2021 09:24 Ответить
У мене кнопошний телефон.
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29.12.2021 09:48 Ответить
Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
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29.12.2021 11:31 Ответить
ОФУЕТЬ . Слали все данные украинцам ФСБ !!!! Фёдорова в отставку!!!

Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
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29.12.2021 11:31 Ответить
Не спалили ,а затягують всіх туди.
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29.12.2021 11:50 Ответить
Мені похер що вони там роблять поміж собою. Хай хоч перевішають один одного по всій тайзі. Аби не лізли за кордони.
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29.12.2021 08:59 Ответить
@OBunich

·
10 год



Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
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29.12.2021 09:00 Ответить
А чЬО он так горел, шо поездам запретили туда ехать?
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29.12.2021 09:02 Ответить
Палав... Якісно підпалили. Щоб згоріло усе, що миші не виїли.
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29.12.2021 09:06 Ответить
Мабуть, поезда, согласно программе велике крадiвництво(по понятним причинам).
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29.12.2021 09:07 Ответить
Идеальный Новый год для малоросов на ТВ 😀😀
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29.12.2021 09:10 Ответить
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29.12.2021 09:10 Ответить
Vitaliy Ishchenko

10 год ·



Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.

Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.

Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
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29.12.2021 09:11 Ответить
Не пропустите на "Прямом" хохму посмотреть, перед гундосным поздравлением от зе-эвааждя.
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29.12.2021 09:16 Ответить
в канун Нового Года.
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29.12.2021 09:17 Ответить
Вот вам и перепись имбецилов. Те,кто будут смотреть ЭТО.
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29.12.2021 09:19 Ответить
Хто такий Ткаченко? Поплічник іншого міні-фюрера, який мріє зробити Україну такою ж, як параша?
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29.12.2021 09:19 Ответить
Вчера на РАБссии в Удмурдии упал очередной вертолет...пилот остался жив и просил о помощи...,нашли аж через 9 часов...пилот врезал дуба от переохлаждения...,это РАБссия...
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29.12.2021 09:21 Ответить
А в Украине сгорело четыре человека и в Одессе одного застрелили, но в России радости по этому поводу на российских сайтах нет. Интересно почему?
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29.12.2021 09:27 Ответить
Наприши жалобу в ООН....Украина напала на Одессу....
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29.12.2021 09:29 Ответить
Вы совсем не адекватны. И кстати как там дальнобойщик в России по-прежнему могилы считает?
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29.12.2021 09:32 Ответить
Крыса ФСБшная, вали на Мавзолей.... сами передохнете...без единого выстрела как а в агусте 1991 года...
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29.12.2021 09:34 Ответить
Оскорбление оппонента один из признаков неправоты
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29.12.2021 09:37 Ответить
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29.12.2021 09:46 Ответить
Вы -какой-то мягкотелый. Он вам моск выносит, а вы испереживались...
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29.12.2021 09:51 Ответить
Не обращайте внимание на скандалиста... Вы его - под дупу, в дерь на выход. Оно в кватирку лезет.
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29.12.2021 09:45 Ответить
Саш, жаль времени на быдло тратить...
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29.12.2021 09:53 Ответить
Потому шо у большинства самосгоревших по своей же тупости лазутчиков , захвативших здание профсоюзов, которые внутри здания изготавливали коктейли молотова, были нарабсейские паспорты. Возгорвние произошло изнутри, на видео это видно, бо все стекла были целы, на момент возгорания... Знамо перец, шо кацапам не смеяться же над своей тупостью - рекламировать тот факт , шо у кацапов в руках даже лайно ржавеет.
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29.12.2021 09:40 Ответить
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29.12.2021 09:21 Ответить
А помните в советском варианте, сказка про золотой ключик... Типо шобы попасть в счастливую страну советов, нужно, Карл слышишь, уехать в Италию, затем, разыскать среди множества коморок полумрачную, полуподвальную, вонючую коморку нищеброда папы Карло... который и не знал о секретах своей коморки, бо секреты изначально - это прерогатива полчищ тараканов... и слушай далее, Карл... золотым ключиком открыть ржавую-прержавую, скрипящую-прескрипящую дверь в стене коморки... На том история тоже и обрывается.
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29.12.2021 09:33 Ответить
ЗЫ... Чуть не забыл. Я тоже дiзнався, мол , за скрипящей дверкой коморки папы Карлы, Буратино увидел 1991-ый год.
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29.12.2021 10:21 Ответить
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29.12.2021 09:24 Ответить
Все страшнее и страшнее у них в РФ... сожрали интелигентов из Мемориала, а они вообще безвредние были - они ведь не рекламировали имина ТЕХ кто подписивал списки и стрелал людей... ну и кого тепер будет жрать самий справедливий суд в мире?
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29.12.2021 09:25 Ответить
Сожрали п..ов давно время пришло.
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29.12.2021 09:38 Ответить
Нее, это же скрепи, их троготь нелзя... у них симфония полная
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29.12.2021 09:42 Ответить
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29.12.2021 09:26 Ответить
Да рукожопые россияне. Надо было в Украине разгонный блок купить и все было-бы гут
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29.12.2021 09:29 Ответить
ЛуЧЧе в Беларуси, у Бацьки...
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29.12.2021 09:56 Ответить
На РАБссии тысячи не похороненных солдат РККА валяются просто в лесах полях...Ленинградской области,Псковской,Новгородской,Смоленской...и тд.,,сказал однажды РАБссиянский пысатель Леонид Млечин....
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29.12.2021 09:28 Ответить
И украинцев среди них нет?
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29.12.2021 09:34 Ответить
Че то ты кацапа всю ветку засрало? Это так по кацапски лезть куда не просят со своим кацапским миром.
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29.12.2021 09:46 Ответить
Я так понимаю, что у вас тут интимный междусобойчик, в узком кругу
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29.12.2021 10:29 Ответить
Так отож українці мають пам'ятати - якщо вони не будуть боронити свою землю, то їх потім пошлють вмирати за роіську - а нахрін воно треба, нехай за раіську кацапи дохнуть.
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29.12.2021 11:02 Ответить
Путлер продлил засекреченную паБЕДУ над Гитлером до 9 мая 2040 года...
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29.12.2021 09:32 Ответить
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29.12.2021 09:37 Ответить
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29.12.2021 10:23 Ответить
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29.12.2021 10:04 Ответить
Удовлетворен, в верхнем левом углу пропорции муйлуши выдержаны.
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29.12.2021 10:26 Ответить
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29.12.2021 10:04 Ответить
"Я забыл последовательность"

Посредине дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.

Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют,
А потом - простят,
А потом - помилуют.

Скажут: срок ваш весь,
Что-нибудь подарят...
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.

Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.

Александр Аронов. 1956
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29.12.2021 10:09 Ответить
Преступления Сталина осудил даже СССР. А "Мемориал" это просто троллинг за деньги Госдепа. Это как если бы в Украине кацапы создали правозащитную организацию расследующую "преступления Степана Бандеры".
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29.12.2021 10:30 Ответить
А кто осудит злодеяния муйлуши: госдеп или в аалене-тюлени.
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29.12.2021 10:42 Ответить
брись пацак im poster
до Харитона, Уляни, Йосипа
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29.12.2021 11:30 Ответить
Сибірська народна республіка відновить діяльність Меморіалу
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29.12.2021 11:28 Ответить
 
 