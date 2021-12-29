Ткаченко о ликвидации "Мемориала": РФ отказывается от желания быть свободной страной
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Ликвидация Верховным судом РФ правозащитного общества "Мемориал" может иметь очень негативные последствия в будущем.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Глава Минкульта напомнил, что "Мемориал" был первой официальной организацией в бывшем Советском Союзе, которая начала подвергать анализу и раскрывать преступления советской системы против собственного населения. Преступления против своих же людей.
"Мемориал поднял флаг борьбы за свободу. И тот факт, что сегодня в РФ его запрещают, – говорит, что Москва отказывается от желания быть свободной страной", – говорится в сообщении.
"Тоска нынешней власти РФ по той "тюрьме народов" в Советском Союзе и Советской системе, к сожалению, возвращается в реальность. Трагично, потому что это тоска по тому, когда погибли миллионы людей. Мне грустно, потому что я знаю многих людей, которые прошли советские лагеря за собственные убеждения, рискуя собой, и, кажется, все это повторяется в России.
Такие события должны получить международную огласку для действий на опережение и, возможно, спасения многих жизней", - подчеркнул Ткаченко.
Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".
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Вот интересная инфа из Казахстана «предложения относительно АЭС, цифровизации госплатформы тоже вызывают противоположную реакцию в казахстанском обществе. Многие считают, что это геополитический инструмент»
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСПЛАТФОРМЫ как предложения из раши .???
Может и украинская ДІЯ - тоже рашкина платформа? Бо в раше есть министерство цифры , как и в Украине . А вот в ЕС таких министерств нет
Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
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10 год
Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
10 год ·
Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.
Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.
Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
Посредине дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.
Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют,
А потом - простят,
А потом - помилуют.
Скажут: срок ваш весь,
Что-нибудь подарят...
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.
Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.
Александр Аронов. 1956
до Харитона, Уляни, Йосипа