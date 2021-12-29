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ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности, - Боррель

Решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами без учета ЕС.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, при котором примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", – отметил Борель в телефонном интервью изданию.

Дипломат подтвердил решимость по поводу участия ЕС в переговорах на фоне кризиса у границ Украины и России.

"Если Москва, как заявляет, хочет говорить об архитектуре безопасности в Европе и их гарантиях - с января и дальше, это вопрос не только США и России. ЕС должен присутствовать на этих переговорах; такие встречи имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и с участием ЕС", - заявил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры США и РФ по вопросам безопасности состоятся 10-13 января в трех разных форматах, - Госдеп

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Чтобы выразить глубокую озабоченность?
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29.12.2021 09:28
+8
Толку с этого ЕС,там все равно немцы под кремлевскую балалайку плясать будут.
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29.12.2021 09:34
+5
Евротряпки решили гонор включить. Типа от них зависит что-то,кроме получения от кацапни взяток. Озабочивайтесь дальше.
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29.12.2021 09:33
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Це хто "шерхан"? Кацапляндія? Газ піднявся у ціні і вони одразу почали себе вважати "шерханом", гідним домовлятися лише з США? Газова колонка вони, а не "шерхан".
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29.12.2021 09:53 Ответить
Чтобы выразить глубокую озабоченность?
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29.12.2021 09:28 Ответить
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29.12.2021 09:30 Ответить
В ЕС всё решает Германия ,которая кормится энергоресурсами с колоний Московии, потому потому.
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29.12.2021 09:30 Ответить
Нужно больше дружить с США ,а не с умом непонятным образованием под названием Расея.
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29.12.2021 09:33 Ответить
Дружить надо со своей головой! Может тогда дойдет все же, что надеятся надо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на себя и развиватся дальше с пониманием этого! Что бы потом не стоять с протянутой рукой на коленях перед ****** или Байдену в рот заглядывать!
Достоинство еще не все просрали!
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29.12.2021 10:23 Ответить
Это будет сказано правильно когда народ в Украине единый как в Польше, но поляки даже финансируют американскую военную базу у себя.
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29.12.2021 10:34 Ответить
Евротряпки решили гонор включить. Типа от них зависит что-то,кроме получения от кацапни взяток. Озабочивайтесь дальше.
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29.12.2021 09:33 Ответить
Ты бы лучше интересовался почему там решают вопросы Украины без Украины.Спроси у своих зедебилов.
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29.12.2021 09:55 Ответить
Зачем? Ты же поинтересовался у своих зедебилов. Докладывай.
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29.12.2021 10:03 Ответить
Толку с этого ЕС,там все равно немцы под кремлевскую балалайку плясать будут.
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29.12.2021 09:34 Ответить
да даже если он там и поприсутствует, то национальные правительства совсем не факт, что примут итоги. это ж ес, там так.
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29.12.2021 09:54 Ответить
А Украина не должна? А, Зелепукин? Отправьте хоть пороха, он все равно там недалеко, а зермак хай валит на Буковель свой сраный.
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29.12.2021 10:00 Ответить
Чтобы очередной раз вылизать задницу куйлу?
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29.12.2021 10:03 Ответить
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29.12.2021 10:19 Ответить
А ЕС на стороне кого будет? Как Меркель и Макрон со стороны Уйла?
Лучше США и Великобритания, ведь эти страны подписывали Будепештский меморандум, поэтому логичней видеть эти страны!
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29.12.2021 10:22 Ответить
Меморандум не был ратифицирован,к тому же предусматривал внеблоковый статус Украины.
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29.12.2021 10:35 Ответить
Достаточно ознакомиться всего с несколькими статьями Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, государствами-участниками которой является и Украина, и все остальные подписанты БМ, а, следовательно, положения которой являются обязательными для них.
Относительно названия «Меморандум», то согласно ст.2 этой конвенции международным договором является любое соглашение, заключенное между государствами в письменной форме независимо от его конкретного наименования.
Относительно ратификации, то как указано в статье 14 конвенции она не является обязательной и проводится только в случае, когда о ее необходимости участники отметили в самом международном соглашении или договорились иным образом. Статья 24 предусматривает, что «договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре.»
Читаем предпоследнее предложение Меморандума: «Этот меморандум вступает в силу с момента подписания». Эта фраза при отсутствии пункта о необходимости ратификации означает буквально следующее: «Этот меморандум ратификации не подлежит».
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29.12.2021 10:50 Ответить
Когда Ющенко сказал что Украина идёт в НАТО,сгорел твой меморандум.
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29.12.2021 10:52 Ответить
Детский сад какой то. Никто не брал на себя каких то левых обязательств.
А ваши рашистские хотелки засуньте себе в дупу.
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29.12.2021 10:55 Ответить
Ратификация - процесс придания юридической силы документу путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон. До ратификации такой документ,не имеет юридической силы и необязателен для подписавшей стороны.
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29.12.2021 10:36 Ответить
В Меморандуме указано, что он вступает в действие с момента подписания. Было бы там указано, что документ вступает в действие после ратификации, тогда другое дело.
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29.12.2021 10:51 Ответить
Не есть правда. Читайте Венскую конвенцию о праве международных договоров.
Более развернутый ответ выше.
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29.12.2021 10:54 Ответить
В этом бесполезном меморандуме сказано что против Украины не будет применяться ядерное оружие,а сама Украины обязуется соблюдать нейтралитет.
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29.12.2021 10:54 Ответить
А Лавров уверен, что меморандум работает, ссылаясь совсем недавно на него и наРФия по прежнему гарантирует безопасность границ Украины, правда на самом деле военным путем отгрызая ее территории. Вот стал бы он опираться на бесполезные международные документы?
И как это все в его голове укладывается? Совести нет никакой у типичного ордынца.
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29.12.2021 14:34 Ответить
США уйдут из Южной Кореи и ядерное оружие заберут,это цена независимости,своё разрабатывайте и не ждите что кто-то подарит.
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29.12.2021 10:56 Ответить
Не беспокойтесь за Южную Корею.
Южная Корея подружится с Северной Кореей, а у той свое ядерное оружие имеется.
У Южной Кореи - технологии и рис, и Северной Кореи - ЯО и огромная армия.
И будут две Корей жить едино и счастливо, и коммунистический Китай получит от них обеих отлуп.
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29.12.2021 12:25 Ответить
Россию нужно сделать частью Запада и тогда все закончится!
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29.12.2021 11:46 Ответить
не пей много боярышника иначе для тебя все закончится
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29.12.2021 12:04 Ответить
Кива выср*лся:
"Украина и Россия должны быть в одном союзе и вместе противостоять Западу. Такое мнение высказал общественный деятель и народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива."
https://newsland.com/user/4296648012/content/v-rade-prizvali-sozdat-soiuznoe-gosudarstvo-ukrainy-i-rossii/7528483

Понятное дело, что кандидат наук (или он уже ПроФФесор ?) Кива рот открыл не просто так, а чтобы прощупать общественное мнение лохтората.
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29.12.2021 12:23 Ответить
Він не кандидат, не надали йому звання кандидата.
Дивно що СБУ його "не бачить" , там антидержавні висловлювання та посягання на територіальну цілісність України.
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29.12.2021 12:26 Ответить
Тогда почетный профессор (honorary).
Без шуток, почетным профессором можно быть, не имея научного звания и не имея никаких печатных научных работ.
Много их сейчас развелось по всему миру, таких почетных профессоров (а по нечетным дням Кива советскую армейскую шапку-ушанку носит, со звездой).
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29.12.2021 12:36 Ответить
Україна теж мала щось подібне заявити але зрадник президент й його кодла вже готують капітуляцію!!!
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29.12.2021 12:24 Ответить
Он человек/должность, без инструментов с правом согласовывать свои действия с 27 членами блока. Лаврову давно не-было о ком ноги вытереть, еще раз.
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29.12.2021 12:49 Ответить
ЄС не довіряє союзнику і правильно робить бо Старий Джо всі перемовини прокуняє у зручному кріслі та підпише все що завгодно з переляку.
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29.12.2021 13:05 Ответить
 
 