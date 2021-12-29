РФ готова увеличивать поставки газа в Европу при условии заключения долгосрочных контрактов, - Новак
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличивать поставки газа в Европу. По его словам, для этого "Газпрому" требуются долгосрочные контракты.
Об этом Новак заявил в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.
"Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса", – сказал Новак.
Он также добавил, что увеличение добычи газа требует инвестиций, которые должны окупаться в продолжительном периоде.
Вице-премьер РФ считает, что период высоких цен на газ истечет, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы запасы в подземных хранилищах, чтобы "надежно проходить зимний период".
По мнению Новака, ситуация с ценами будет более стабильной, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.
Российский чиновник также перечислил причины, по которым, как он считает, установились высокие цены на газ. Это отказ ЕС от долгосрочных контрактов и долгосрочных инвестиций, холодная зима 2020/21 годов и риски повторения холодов этой зимой.
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московіти арендували об'єми в газосховищах Європи, та не стали закачувати туди газ.
Тепер шантажують що "мала газа. давайте кабальние условия на 100500 лет вперед и только у нас покупайт, а то кран перекроем (уже перекрили)..
Но как всегда - ринок ен любить пустоти.. тільки з СшА пливе десь біля 20 танкерів з газом..
До того ж якщо рік тому Європа носи свої відвертала від газу з США, то зараз ці танкери сприймаються як "американці-визволителі від нацизму в 1945 році". тільки в ролі нацистов - саме московія
Кацапы это кацапы. они хорошенькие когда МЕРТВЫЕ.
Стихийно она не развивается только по предварительному
плану ввода новых месторождений и скважин
Поставщик должен знать сколько нужно обьема газа
А так мы покупаем электроэнергию в белоруссии
Ничего не спланируешь /берём не берём - холодно берём -потеплело не берём/
Никто с нами не будет иметь дела
Dutch TTF Gas Futures
https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5325990&span=1
есть кацапы, а есть россияне.
І ціни скине. І про війну забуде. Макак макшанських чимось кормити потрібно?