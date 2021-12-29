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Новости За рубежом
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Газ (10089) Газпром (3164) Европа (1476) Новак Александр (129)

РФ готова увеличивать поставки газа в Европу при условии заключения долгосрочных контрактов, - Новак

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РФ готова увеличивать поставки газа в Европу при условии заключения долгосрочных контрактов, - Новак

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличивать поставки газа в Европу. По его словам, для этого "Газпрому" требуются долгосрочные контракты.

Об этом Новак заявил в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.

"Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса", – сказал Новак.

Он также добавил, что увеличение добычи газа требует инвестиций, которые должны окупаться в продолжительном периоде.

Вице-премьер РФ считает, что период высоких цен на газ истечет, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы запасы в подземных хранилищах, чтобы "надежно проходить зимний период".

По мнению Новака, ситуация с ценами будет более стабильной, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" будет готов к работе к концу этого года. Процесс его сертификации продлится до середины следующего года, - вице-премьер РФ Новак

Российский чиновник также перечислил причины, по которым, как он считает, установились высокие цены на газ. Это отказ ЕС от долгосрочных контрактов и долгосрочных инвестиций, холодная зима 2020/21 годов и риски повторения холодов этой зимой.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Ага. Газ не оружие, и не средство давления, говорили они.
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29.12.2021 09:36
+15
Тобто це черговий шантаж з метою розвалити європейську єдність.
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29.12.2021 09:35
+11
Поздно! Европейский поезд ушел.
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29.12.2021 09:36
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Тобто це черговий шантаж з метою розвалити європейську єдність.
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29.12.2021 09:35 Ответить
Угадились , рашистюги ! Задохнитесь своим вонючим газом !
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29.12.2021 10:15 Ответить
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29.12.2021 11:18 Ответить
Стопудово, шантаж, чтобы держать Европу крепко за яйца.
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29.12.2021 10:39 Ответить
так і є..
московіти арендували об'єми в газосховищах Європи, та не стали закачувати туди газ.
Тепер шантажують що "мала газа. давайте кабальние условия на 100500 лет вперед и только у нас покупайт, а то кран перекроем (уже перекрили)..
Но как всегда - ринок ен любить пустоти.. тільки з СшА пливе десь біля 20 танкерів з газом..
До того ж якщо рік тому Європа носи свої відвертала від газу з США, то зараз ці танкери сприймаються як "американці-визволителі від нацизму в 1945 році". тільки в ролі нацистов - саме московія
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29.12.2021 10:41 Ответить
Так то оно так. Танкеры идут... А от этих свинособак можно всякого ожидать. вплоть до нападения на танкер... устроят пару катастроф и остальные развернуться.
Кацапы это кацапы. они хорошенькие когда МЕРТВЫЕ.
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29.12.2021 13:37 Ответить
Поздно! Европейский поезд ушел.
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29.12.2021 09:36 Ответить
3 десятка кораблей из Америки с СПГ сделали грязьпром таким сговорчивым.
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29.12.2021 11:04 Ответить
судя по заголовку этой статьи, всё наоборот.
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29.12.2021 11:32 Ответить
У нас разное восприятие заголовка.
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29.12.2021 12:35 Ответить
Не сделали. Продолжает настаивать на долговременных индивидуальных (отдельных для каждой страны!) контрактах.
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29.12.2021 21:03 Ответить
Ага. Газ не оружие, и не средство давления, говорили они.
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29.12.2021 09:36 Ответить
Почуяли, что американские танкер с газом пошли в европу
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29.12.2021 10:16 Ответить
Виходить , шо їхнє тапирення пальців перед саудитами нічого не навчив. Якась балалаєчна калінка-малінка по граблям , їй-Богу.
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29.12.2021 09:39 Ответить
Американцы руки потирают
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29.12.2021 09:42 Ответить
Это не простая отласль хозяйства
Стихийно она не развивается только по предварительному
плану ввода новых месторождений и скважин
Поставщик должен знать сколько нужно обьема газа
А так мы покупаем электроэнергию в белоруссии
Ничего не спланируешь /берём не берём - холодно берём -потеплело не берём/
Никто с нами не будет иметь дела
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29.12.2021 09:43 Ответить
А шо ? На 50 років !
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29.12.2021 09:45 Ответить
😁 Не факт, що параша стільки проіснує. Тому європейці праві.
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29.12.2021 09:50 Ответить
This is nothing personal, it's just business.
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29.12.2021 09:49 Ответить
Ну якщо ціни будуть на рівні Пікіна.....а газосховища заповненні.....то може й Захід піде на зустріч!Хочуть закріпити стрімкі ціни......а вони вже стрімко вниз пішли.....пішли нах-кремлівські злодії і брехуни,вбивці людства!
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29.12.2021 09:53 Ответить
... цены пошли вниз... - И это только-только начал поступать сжиженный газ пока шо со Штатов, а подключись к этому делу по полной Перська затока, кацапский лепет будет тоньше писка.
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29.12.2021 10:00 Ответить
Авжеж!!!
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29.12.2021 10:03 Ответить
А какая цена на споте? Около 1100-1200. Если американские газовозы уже на пути в Европу грозя завалить ее газом, то цена на газ должна упасть. Пока трайдеры не реагируют на эту нoвость:

Dutch TTF Gas Futures
https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5325990&span=1
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29.12.2021 11:43 Ответить
Кацапов в печку.
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29.12.2021 09:53 Ответить
прєдварітєльно замочити .... в керасінє
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29.12.2021 09:54 Ответить
а Будапєштський мєморандум вам не потрібен, косорилі ублюдки?
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29.12.2021 09:54 Ответить
Краще мати діло з розумними ніж з дурним цапами.
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29.12.2021 09:54 Ответить
Розумний кацап - нонсенс! такого не бывает в природе!
есть кацапы, а есть россияне.
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29.12.2021 13:41 Ответить
Підірвіть в морі севпаток1 і севпаток2 і побачите як Макшанія попре газ через Україну.
І ціни скине. І про війну забуде. Макак макшанських чимось кормити потрібно?
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29.12.2021 09:54 Ответить
тим більше що вони підводні кабелі рвуть, дегенерати
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29.12.2021 09:55 Ответить
Не пойму, а шо ОПЕК не может восполнить кацапонедостачу, чавой Саудия скромничает в своих поставках... Да и на худой конец, можно и ИРан временно подключить к благому делу.
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29.12.2021 09:56 Ответить
Долгосрочный братский Договор Молотов-Риббентроп на 10 лет,на Мацковии подписанный 23 августа 1939 года,был всего 1 год и 10 месяцев...а потом пришло 22 июня...и утром ровно в 4 часа фон Риббентроп вручил Меморандум об упреждающем ударе послу Ссср в Берлине Даканозову...,но то таке... Гибридная война Германии против Совка...
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29.12.2021 09:57 Ответить
Да , но шобы тупо пришло 22-е июня... Кремлядь сделала впервые молотова-риббентропа Еще в 1922 году(рапалльский сговор РСФСР-с Германии снял экономблокаду, после Версаля... Этот сговор засудила даже Гондурас. Второй Рапалль, або це молотова-риббентропа приносил дивиденты обеим кровожадным монстрам... И все бы ничего, если бы Сталин после того как получил свою забажанку: Прибалтику, часть Польши, в начале зимы 1941-го года предъявил Гитлеру предъяву на Норвегию... Гитлер так и не ответил Сталину... Переписка прервалась. С этого момента началась гонка на упреждающий удар...
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29.12.2021 10:10 Ответить
В 1926 году СССр и Германия в Берлине тоже подписали братство...
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29.12.2021 10:30 Ответить
Напомни, когда начали бомбить Киев ?
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29.12.2021 10:20 Ответить
Киев не бомбили и Минск тоже кстати...
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29.12.2021 10:31 Ответить
Для киевлян война началась со взрывов в Святошино, Жулянах и на заводе "Большевик" 22 июня. В то время в Германии выпускался пропагандистский киножурнал "Немецкое еженедельное обозрение". Он в обязательном порядке демонстрировался во всех кинотеатрах перед просмотром художественных фильмов. В первый день войны, когда бомбили Киев, оператор журнала находился в кабине немецкого бомбардировщика и выполнял спецзадание - снимал налет. А уже 25 июня кадры с падающими на Киев бомбами смотрели во всех кинотеатрах Германии.
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29.12.2021 10:43 Ответить
а где-то в океане идут караваны СПГ-газовозов...
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29.12.2021 09:58 Ответить
Украина тоже гибридно вошла в состав НАТО... РАБссия в шоке...
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29.12.2021 09:59 Ответить
10 лет европейских газовых реформ, направленных на избавление от российского газа привели к тотальной газовой зависимости от России. Когда взрослые люди начинают вести себя как дети и думают не головой, а "сердцем", как принято говорить в Украине. Простыми словами идти на поводу эмоций.
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29.12.2021 10:03 Ответить
Норвегия наращивает газодобычу на максимальных оборотах...,комания GASSCO подняла добычу до 417 млн кубиков в сутки... а ГрязьПром вентиль прикрутил....,стратегическое решение...
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29.12.2021 10:04 Ответить
Газогон Baltic Pepe и Норвегии в Польшу Украину Словакию Чехию Австрию Латвию Литву Эстонию.запустят летом 2022 года... Посмеемся...
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29.12.2021 10:08 Ответить
я ЖЕ КАЖУ , ШО ОТ ВАС - ТОКА БЛАГИЕ невз.
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29.12.2021 10:13 Ответить
У него, к сожалению, очень слабая мощность, только 10 млрд в год, но он точно поможет снизить зависимость от *********. Надо больше строить СПГ терминалов!
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29.12.2021 10:17 Ответить
Что ты опять верзешь. Там только 10 ярдов. На одну Польшу. Или растянут, каждому по Кубу?
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29.12.2021 10:34 Ответить
Это к Сенатору
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29.12.2021 10:35 Ответить
Десять миллиардов кубометров в год на всех.
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29.12.2021 11:35 Ответить
Должно хватить. Остальное водород из воды. Правда электроэнергии много надо. Поставят электростанции на газу и угле. Ой опять возвращаемся на круги своя.
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29.12.2021 12:15 Ответить
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29.12.2021 10:11 Ответить
Обосранные чмошники приползли, когда поняли, что их шантаж не прошел! Жрать то хоцца.
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29.12.2021 10:11 Ответить
Я виражаю глубокую обєспокоєнность
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29.12.2021 10:14 Ответить
В Европе начали банкротиться "энергокомпании" зарабатывавшие на перепродаже дешевого российского газа.
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29.12.2021 10:22 Ответить
Як казав Сечин,глава Роснефти,тучные времена прошли...,мы обосрались с реформами в газовой и нефтяной сфере...
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29.12.2021 10:24 Ответить
И только Украина в шоколаде. Сенатор.Как там котел на водороде. Поделишься технологией. Как устроен, почем водород, где берешь или сам добываешь.
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29.12.2021 12:23 Ответить
Я знаю устройство этого котла. Молочная фляга, заполнена нарезанными буряками и приправлена дрожжами. Каждые две недели получается отличное горючее. Каждые две недели есть день когда Сенатора не узнать, это значит идёт процесс перезагрузки его водородного котла.
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29.12.2021 13:52 Ответить
Две недели наверное мало. Я с винограда чачу делал 3 минимум. Может в старой стиралке крутит. Были в мою бытность такие спецы
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29.12.2021 13:56 Ответить
А он на дровяном котле тот водородный котёл в оптимальном температурном режиме держит, для максимально быстрой реакции.
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29.12.2021 13:58 Ответить
РАБссиянцы,не просрите реформу Водородную... в энергосфере
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29.12.2021 10:26 Ответить
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29.12.2021 10:27 Ответить
У тебя патент купят. Обогатишься
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29.12.2021 12:24 Ответить
Ты уже научился ногтями выщипывать молекулу кислорода из молекулы воды? Чем разрушаешь ковалентную связь у оксида водорода?
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29.12.2021 13:56 Ответить
А ему лишь бы прокукарекать, а там хоть солнце не вставай. А может физик и химик. Котел же водородный есть
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29.12.2021 14:05 Ответить
Сьогодні постачають газ, а завтра завимагають повернути ісконниє території. Рассєя ніде не закінчується. Що їм там, якісь папірці, якщо дуже захочеться щось вкрасти.
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29.12.2021 10:36 Ответить
Это в смысле до пакта Молотов-Рибентроп. И Лемберг Польше
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29.12.2021 13:58 Ответить
нет. до рижского договора 1920 года
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29.12.2021 14:10 Ответить
То есть Западная Украина и Западная Белоруссия (Гродно) это Польша?
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29.12.2021 14:14 Ответить
Или Россия
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29.12.2021 14:19 Ответить
РФ існує з 1991 року в межах, що визначені ООН та світовою спільнотою. Так само як Україна, Румунія, Словакія та Польща. Усякі інші трактовки ведуть до війни, варварства та людожерства.
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29.12.2021 19:14 Ответить
Україна вже папалася на аналогічному довгостроковому контракті. Заплатила Кримом і власними збройними силами та іншими силовими державними інституціями. Гейропейці, хоч і жадібні, але не настільки дурні, як лохторат коммі/юді/овоща. Не купляться вони на такі "пропозиції"
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29.12.2021 10:42 Ответить
Забейте в ж...пу свой газ и свои условия!!!
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29.12.2021 10:45 Ответить
У нас уже был долгосрочный контракт,который вы навязали Юлии Тимошенко.
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29.12.2021 10:54 Ответить
Сейчас Украина покупает газ намного дешевле или нет?
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29.12.2021 14:06 Ответить
Дядько Сем знову русскаму медведю по губам провів )
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29.12.2021 10:54 Ответить
Слепой сказал посмотрим кто кому провел
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29.12.2021 14:07 Ответить
Ви уважно почитайте Новака. Коротко, в нас є газ отримайте газ тільки по довгострокових контрактах, а для цього потрібні інвестиції. Інвестиції вкладаються в розробку і дОбичу. Отже, зараз і рейху вільного газу немає. Зростання дОбичі також, то чим буде запонювати СП 2 і трасу на У;жгород. А ще наобіцяв Кетаю Силу Сибіру 2.
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29.12.2021 11:42 Ответить
Обули РАБссию...дешевый газ бывает только в мышеловке мавзолейных Гопников РАБссии..
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29.12.2021 11:45 Ответить
 
 