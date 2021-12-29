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Газ (10089) молоко (122) убытки (269) цены (2279)

Молочные предприятия Украины на грани остановки из-за цен на газ, государство не оказывает помощи и дожимает бизнес

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Молочные предприятия Украины на грани остановки из-за цен на газ, государство не оказывает помощи и дожимает бизнес

28 декабря состоялась пресс-конференция, на которой представители ассоциаций пищевой отрасли открыто рассказали о кризисном состоянии предприятий, обеспечивающих продовольствием граждан Украины.

Молокоперерабатывающие заводы представлял Глава Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке член группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Впервые в истории современного государства было откровенно заявлено, что предприятия пребывают на грани остановки из-за непомерно высокой цены на природный газ.

"Заводы группы "Молочный альянс" тоже предупредили своих партнеров о невозможности дальше работать с убытками. Ситуация парадоксальна: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Судите сами. Цена на газ за год для нас выросла почти в 10 раз (с 5.5 грн/м куб. до 50 грн/м куб.). Электроэнергия - в 2.5 раза. Цены на таропаковочные материалы - на 42%. Цены на молоко-сырье - на 25% (и это при том, что эти цены почти на треть выше, чем в соседней Польше, которая заваливает нас своей молочкой. А вот цены на готовую продукцию мы смогли поднять в среднем всего на 7%. В таких условиях дальнейшая работа будет давать нам десятки миллионов убытков ежемесячно. А это недопустимо, потому что дальше может быть только банкротство. И тогда пострадают все - от фермера до потребителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ассоциации обратились к государству за пониманием и поддержкой.

"Но понятно, что своего газа нет, в бюджете средств нет, парламент на каникулах, правительство не знает, как латать появляющиеся ежедневно дыры. Налоговая администрация продолжает работать по старым методам, дожимая бизнес, у нас тоже есть что рассказать", – акцентирует внимание он.

Также читайте: В Украине подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи , - Госстат

"Поэтому мы вынуждены обратиться к хозяйствам: давайте на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизим на несколько процентов цены на молоко-сырье. Ведь их рентабельность позволяет это сделать. И обратились к торговым сетям: примите наши экономически обоснованные цены и сократите дебиторскую задолженность к уровню договорных условий. Мы не ставим ультиматумов, а только предлагаем совместно побороть этот кризис. От этого все выиграют на перспективу", - резюмирует Вовченко.

Молочные предприятия Украины на грани остановки из-за цен на газ, государство не оказывает помощи и дожимает бизнес 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
Молочные на грани, хлебопекарни на грани, цены растут как на дрожжах - это уже полный конец эпохи бедности или еще немного нужно подождать?
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29.12.2021 10:10
+26
Ага, где-то так.

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29.12.2021 10:19
+23
Подозрение? Уверенность на 10000% !

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29.12.2021 10:17
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Страница 2 из 2
Раньше все своих коровок держали.
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29.12.2021 10:46 Ответить
Зачем молоко если заасфальтирована дорога и горит фонарь? И вообще-какая разница?
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29.12.2021 10:47 Ответить
Самогон заменяет все.
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29.12.2021 10:47 Ответить
50 грн. куб?(почти2000дол). в ЕС $1000, Молдова - $450... отэто барыги! а зе-билл всё спасает долбаный лугандон.!
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29.12.2021 10:48 Ответить
Молдова у РФ газ покупает, а Украина нет.
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29.12.2021 10:54 Ответить
Зеленський, Шмигаль і інші посіпаки кажуть що в нас все чудово, я нерозумію ці переробники молокопродукції телевізор не дивляться чи що? Пропоную для недовольних ввести ще більше корисних податків щоб невозмущались
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29.12.2021 10:48 Ответить
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29.12.2021 10:48 Ответить
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29.12.2021 10:50 Ответить
Скажу так. Во Франции молочная продукция отменного качества. Вся. Одна проблема - нет творога. На фоне всех их сыров - творога они не выпускают. Есть, правда, что-то жиденькое - среднее, между йогуртом и сметаной - такой себе жидкий творог. Не то. Но вопрос не в этом.

Так вот. Фермеры давным давно "об*едналысь" и создали кооператив. Потом на его базе - молочный завод. Потом - молочный комбинат, который выпускает всё - молоко в бутылках, сыр, йогурт, месмтный "кефир".
Что хочу сказать? Пока "нарид" будет молча проглатывать сюрпризы от "камманды" гопников и неучей - будет бордэлло. Наверное, надо трошки притормозить поездки "нарида" в Египет, на Сейшелы и прочие курорты - и заняться наведением порядка. Чтоб потом не бегать с голыи жёппами.
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29.12.2021 10:50 Ответить
У нас народ не в состоянии объединятся. А как потом прибыль делить? Ну вот как? Как дизнатысь шо Михасю 30%, а не 40%, га?
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29.12.2021 11:10 Ответить
Вы сравниваете несравнимые вещи. Была информация, что во Франции фермеры получают 500 евро за каждый гектар обрабатываемой площади, что как бы должно снижать цены на корма. Ну и на животноводство 100% должны быть какие-то дотации. У нас дела обстоят немного не так.
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29.12.2021 12:06 Ответить
во всей европе с творогом не сложилось...
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29.12.2021 20:30 Ответить
Абы ж только с творогом. Нет ряжанки. Топленого молока. Солёной сельди (только копченая). Речной и ставковой рыбы. - вообще нет. Сала. Белокочанной капусти, подходящей для квашения. Нет нормальных огурцов.
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29.12.2021 20:50 Ответить
ну не все ж коту масленица...сидите уже там. И вспоминайте Украину хорошо
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29.12.2021 20:53 Ответить
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29.12.2021 21:06 Ответить
Така ж ситуація аж до повного колапсу могла би статись і у 2014 році.
Але тодішня влада змогла втримати ситуацію, за що Порошенка тепер ганяють по судах.
Нині ж катастрофа була створена знічого, ручками дурнуватого зеленського.
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29.12.2021 10:50 Ответить
Все как и должно было быть.Или вы думали ,ржать и голосовать ж-пой может принести другой результат? Газ могли купить ,когда и надо было его закупать по цене 200 долларов весной и летом.Но зедебилы забрали 2 миллиарда долларов прибыли у нефтегаза и вроде как пустили на дороги. Решили ,что хватит . Беня ждет,когда все остановится и обесценится,и можно будет выкупить за деньги лохов голосователей -хуже не будет.и сдать на метал.
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29.12.2021 10:56 Ответить
Злізли з газової голки росії)) розплачуємось за дешевий популізм порошенка
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29.12.2021 10:56 Ответить
Яценюк тебе в 2014 году,точно в пасть положил дешовый гас из РАБссии... до сих пор пердишь...
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29.12.2021 10:58 Ответить
В каждом Простоквашине должен быть свой Голобородька...Зуб даю...,Каждая корова принесет стока Гуталину,что завались..
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29.12.2021 10:57 Ответить
наши "производители" сами давно ох..ли вкрай.

такое дерьмо толкать по завышенным ценам. то, что они называют сыром, я уже года три не покупаю. голландские или бельгийские сорта дешевле(!) и ни в какое сравнение не идут с поделками "производителей"
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29.12.2021 10:58 Ответить
тварюки! цены на газ вам "высокие"?? а цены на ваше "молоко" низкие???? в соседней Польше цена на газ ВЫШЕ чем в Украине, а цены на молоко и молочные продукты НИЖЕ в два раза(!)!!!!!!!!
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29.12.2021 11:00 Ответить
ну не в 2....
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29.12.2021 20:31 Ответить
в Польше покупал только молоко "молочная долина" 3.2% жирности 2.40 злотых за 1 литр - 15.6 гривен на наши деньги(!)! у нас 2.6% литр молока 30(!) гривен((((((((((((((
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29.12.2021 22:47 Ответить
30 здесь это самое дорогое. Мы берем по 21-22
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30.12.2021 00:27 Ответить
В селян (Чернігівська область) скуповують по 7 грн за літр, а продають по 30. Власники бідосики не можуть 300 відсотків прибутку отримати, коли в Європі 30 відсотків маржи вважається нормою. Потім не дивуйтесь звідки зажравшися чинуші, депутати та мажори на дорогущих джипах.
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29.12.2021 11:00 Ответить
Те що скупляють по селах це сировина для молочки європу на експорт, а те що виробники в нас продають це суміш порошкового китайського молока з пальмовою олією причому по диких цінах і ще й ниють що європейці на дорожчій сировині продають нам дешевше продукцію..
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29.12.2021 11:23 Ответить
Не пишите чушь. Молочка, купленная у бабушек никому в ЕС даром не нужна - она не пройдет по стандартам. Собирают молочку те же фирмы, которые продают молоко на нашем рынке. Вы ищете подвох там, где его нет. Кстати, я сильно сомневаюсь что вы пробовали польскую молочку. У них из молочки только сыр хороший (если его к молочке относить), а то же молоко пить невозможно.
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29.12.2021 15:39 Ответить
Але ви погоджуєтесь, що в молока домашньої жирності, яке скуповують по 7-10 грн, на сепараторі відбирають жири на сметану та масло, пастеризують, штучно додають жирність, а потім продають втричі дорожче ?
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29.12.2021 21:22 Ответить
Нет. Не покупайте дешевую молочку - будет вам счастье. Хотя обычно необходимый процент жирности получают смешиванием обезжиренного молока с цельным. Насколько это является искусственным, судить не берусь. А вообще жирность домашнего молока не такая высокая, как любят рассказывать. Обычно 3-4 процента. У нас не держат коров, которые дают молоко с 6% жирности.
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29.12.2021 21:44 Ответить
Бачив я власника невеликого молокозавода, колись прихватизованого в держави. Має автопарк елітних авто, декілька квартир та будинків по Києву ну і решту з набору наших "бізнесменів". Я нічого не маю проти бізнесу, але, коли робітники в його цехах в Чернігівській області отримають по 8-10К за 6 денний тиждень, працюючи по 10 годин на добу, а селян обманюють так, що все менше і менше з них тримають корів, молодь тікає в Польшу, то, можливо, треба якось корегувати наш зажравшийся "бізнес" ...
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29.12.2021 21:26 Ответить
Да бывает и такое. Но корректировать это должна конкуренция, а не государство. Потому что в конечном счете при вмешательстве власти пострадает не собственник молокозавода, а работники его цехов.
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29.12.2021 21:50 Ответить
В мене хороший знайомий працює на молокозаводі, тому в мене інформація з першоджерела а у вас?... По друге мав справу особисто з власником цього молокозаводу, наглий і тупий барига який прихватив його ще в старі часи і тупо з усього хоче мати гроші з повітря причому ніх... не робити і не вкладати
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30.12.2021 09:00 Ответить
Нет, на молокозаводе у меня никого нет, но стандарты ЕС подсказывают, что продукция из молока бабушек им нах не нужна. Непродолжительное время жил в селе, знакомые работали на пункте сбора молока от завода. В курсе, как это происходит? К дороге выставляют молоко, обычно в банках, но бывает и в открытой таре, едет бричка с бидонами, в них сливают молоко. Потом на пункте сбора это переливают в цистерну и везут дальше. Полдня молоко сомнительного качества доставляется на завод. Неоднократно видел, как собачка пила молоко из ведра, выставляемого соседями. Вот как ты считаешь, европейцам такое молоко нужно? Чтобы не покупать молоко из пальмового масла, не покупай дешевую продукцию неизвестных заводов и будет тебе счастье...
А вы и в то, что все пиво у нас порошковое, тоже верите? Вот на пивзаводах у меня знакомых хватает .
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30.12.2021 10:07 Ответить
Дорогі не означає нормальні є простий тест кипятком масла, ні одне в магазині навіть дороге не пройшло тест а всі домашні у провірених бабушек проходить... У нас в області був один районний молокозавод який робив нормальну молочку але його задушили конкуренти тому що демпінгували умовами по магазинах, особливо по просрочці...
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30.12.2021 11:20 Ответить
У поляків до речі багато виробників гівно продають а от уже французи голандці іспанці якість на порядок краща а ціна та сама навіть з умовою доставки до нас
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30.12.2021 11:24 Ответить
Каждый Коломойский давно научился из 1 гривны Леонид Данилыча рожать 1 миллиард....
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29.12.2021 11:04 Ответить
ПУСТЬ ЗАКРЫВАЮТСЯ! ШКУРОДЕРЫ! МОЛОКО ПОКУПАТЬ У ПОЛЯКОВ - ТАМ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ!!!
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29.12.2021 11:06 Ответить
Утром проснулся и за молоком. В Польшу.
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29.12.2021 11:14 Ответить
я неделю как из Польши - молоко в Украине по...30(!) гривен для меня шок!!!!!!!
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29.12.2021 11:28 Ответить
ну то поцікався які дотації фермер отримує на велику рогату худобу
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29.12.2021 11:42 Ответить
так ЭТИ ЦЕНЫ с дотациями????
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29.12.2021 13:50 Ответить
Да. В Польше фермер за содержание каждой коровки получает деньги, которые он не должен возвращать. А за обработку каждого га земли, где растут корма для коровки еще получает 200 евро. Вот так и формируется более дешевая цена на продукты питания во всем ЕС. Только во Франции уже будет не 200 евро, а 500. А в Украине кроме полей сои, рапса, подсолнечника и кукурузы скоро совсем ничего не останется. А ты проголосовал за Клоуна и с чувством выполненного долга поехал в Польшу на заработки. Так с чего это у нас цены на сельхозпродукцию должны были снизиться? Кстати, когда закроются наши молокозаводы, цена на польскую молочку взлетит. Это закон рынка, но избиратели Клоуна слишком тупы, чтобы понимать такие простые вещи.
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29.12.2021 15:47 Ответить
наши учителя и без молока могут прожить
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29.12.2021 17:39 Ответить
я посмотрю, как вдруг в магазин не привезут масло или молоко. весь этот вой потому, что наше так называемое правительство вчера подарило денег какому то своему хлебозаводу. сегодня нужно срочно подарить своему молокозаводу. а то рентабельность упала с 400% до 350%, надо срочно закрываться.
закрывайтесь, сказочники. еще не видел в жизни не одного честного барыги
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29.12.2021 11:07 Ответить
Если каждый фермер Украины будет зарабатывать на пшенице или фураже миллионы доляров,то в итьоге получится обгоним Америку и Канаду... только колхоз нужен и совхоз...,пусть завидуют пиндосы...
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29.12.2021 11:10 Ответить
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29.12.2021 11:11 Ответить
Выбрали комика ,чтобы поржать. Наверно уже все обхохотались. Он свою задачу выполнил. Больше ждать нечего.
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29.12.2021 11:12 Ответить
Ещё не выполнил, выполняет: коломойский должен стать глобальным монополистом в Украине.
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29.12.2021 11:32 Ответить
Еще надо "уничтожить Порошенко" и сдаться в "путинское рабство".
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29.12.2021 11:41 Ответить
Ключевая фраза во всем этом цирке Шапито,принадлежит Дмитрию Гордону...в апреле 2019 года....Мы их сделали...
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29.12.2021 11:19 Ответить
Виробники порошкового і пальмового гів..на ниють що високі ціни на сировину, але чомусь європейським виробникам, нічого не заважає купляти в нас сировину і ціни на газ у них ті самі і потім ще й нам продавати молочку дешевше наших бариг...

Може пора відвикати від націнки 200-300% і почати виробляти нормальну молочку а не гівно то і будете рентабельні
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29.12.2021 11:19 Ответить
Вот и пусть сами лопают свою химию, вместе с АТБ!!!!! Паны!
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29.12.2021 11:21 Ответить
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29.12.2021 11:26 Ответить
Вітаю ЗЕбобиків зі зростанням тарифів на воду з Нового року)

Всіх українців, - і особливо тих, хто голосували за Зеленського, - вітаю зі зростанням тарифів на воду з 1 січня 2022 р.
У Києві - на 20%, в областях - до +56%.
Невдовзі нас обрадують також зростанням тарифів на газ - вони зростуть на 10-16%.
Про електрику нам наразі клянуться що не подорожчає, але прогноз Мінекономіки уже допускає зростання тарифів на електрику на 17,5%.
Д.Вовнянко

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29.12.2021 11:29 Ответить
тут про МОЛОКО а не про воду!
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29.12.2021 11:33 Ответить
тут про виробників товарів які використовують енергоносії....
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29.12.2021 11:47 Ответить
+100500.
А потім мудрий нарід питає: "А шо це таке коїться? А чого це воно так? Ми ж тільки поржати хотіли... "
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29.12.2021 12:47 Ответить
ух понеслась @ по кочкам! проголосовать за зелупу - дичайший зашквар в жизни зебила, суицид!
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29.12.2021 11:30 Ответить
ну то завжди так буває, за популітичні вибрики платять дебіли ізбірателі.
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29.12.2021 11:44 Ответить
Деякі підприємства треба закрити, щоб не труїли народ, хто в цьому випадку винен, держава чи керівник.
https://tsn.ua/********/brud-smorid-ta-kishkova-palichka-rezultati-perevirki-molokozavodu-na-poltavschini-1942354.html
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29.12.2021 11:49 Ответить
у меня молоко в кстрблюльке от честного украинского молочника так скисло, что превратилось в слайм который даже не пачкае стены металлической кастрюльки. просто от них отлипает и тянется за ложкой. лучшее молоко на ранковом рынке, у бабушек, его хоть скипятишь и употреблять можно
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29.12.2021 12:00 Ответить
Звоните в Германию или в Польшу к своим коллегам. Они вам расскажут как работать в рентабельность 10% и держать цену в разы ниже чем в Украине. Про квоты в европе вообще молчу.
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29.12.2021 12:01 Ответить
А про дотации на сельхозпродукцию производителям в ЕС они тоже расскажут?
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29.12.2021 12:11 Ответить
" Ситуация парадоксальна: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков"
Источник: https://censor.net/ru/n3307679

Ничего парадоксального.
Точно такая же ситуация была в Китае, когда в сентябре начались повальные отключения электричества (вплоть до того, что уличные фонари и светофоры на дорогах были отключены).
Цена на электричество фиксировалась, а цена на уголь росла, оттого чем больше произвели электричества, то есть чем больше закупили и потратили угля - тем больше получили убытков.
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29.12.2021 12:07 Ответить
Хіба ревуть воли, як ясла повні?
Будут вырезать остаток коров. А молоко делать из мела, пальмового масла и ароматизатора.
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29.12.2021 12:08 Ответить
Германия покупает в Росси газ по 390 долларов и продает Украине по реверсу больше 1000. Как то интересно выглядит помощь Европы, да и отказ от кацапского газа неоднозначен.
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29.12.2021 12:27 Ответить
Кацапская скотина, опять нажралась и несешь херн
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29.12.2021 12:47 Ответить
На молочных предприятиях 90% сотрудников проголосовали 2.5 года назад
за приколы. Так пускай ржут. Нахера им работа и зарплаты.
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29.12.2021 12:46 Ответить
Давай,Вован!!!!!!Не останавливайся!!!!
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29.12.2021 14:32 Ответить
Да насрать на все эти "молочные ассоциации"! Бизнес есть бизнес. Не можешь срать - не мучай жопу.
У меня во дворе две точки с фермерским молоком. Закроют заводы - будет больше.

Что они там на "молочных заводах" делают - одному богу известно. Ни одна честная съемочная группа ни одного телеканала не смогла попасть на молочный завод.
Не знаете почему в Украине ежегодно увеличивается импорт пальмового масла?
Не знаете почему в Украине молока производится в 2 раза больше, чем имеется коров?
Не знаете почему в Украине все заливные луга перепаханы под рапс, пшеницу и подсолнечник?
и т.д. и т.п.
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29.12.2021 14:37 Ответить
Это коней эпохи бидности так выглядит))))))
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29.12.2021 14:53 Ответить
Ох маслице о зохен вей,не будет маслица сдохнет ведь еврей...ау...73 %...,ваш корифей вас накормил...
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29.12.2021 16:15 Ответить
каждой бабе по корове, каждому мужику по бабе
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29.12.2021 17:43 Ответить
Если бы говноСМИ продажные писали бы о чем-то другом, например, просветительском для людей, не доходило бы до таких ситуаций. А теперь гамно все вместе расхлёбывать будем... От журналистов осталась только большая буква Ж на сегодняшний день. Под одну копирку все как один пишут одну и ту же фуфлыжную информацию... наверное в школе только и умели переписывать у кого-то из тетради Интересно, когда к врачу ходят и детей своих лечат, или менты к ним на вызов приезжают с такой же хернёй сталкиваются, на те же грабли наступают?
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29.12.2021 18:48 Ответить
Интересно, а с какого потолка взяты эти цены на газ?
Смотрите, на начало апреля 2021 г в хранилищах оставалось 15 млрд кубов газа, закачанного в прошлых годах, добыто в Украине за 2021 год 19 млрд кубов т.е. в наличии газа по нормальной цене 34 млрд!
Куплено за 2021 г в Европе всего 2,5 "дорогого" газа. Итого в наличии 36, 5 млрд.
Потребление населения ок. 20 млрд, 10 млрд потребляет промышленность , всего потребление в год ок. 30 млрд.
Вопрос: ОТКУДА ЦЕНА 50 грв за куб????????
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29.12.2021 23:14 Ответить
Боже кого мы выбрали (но не я) ЗЕлошару!!!!Скоро все завалит на корню!!!!!!!!!!!!
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29.12.2021 23:54 Ответить
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