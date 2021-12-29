Молочные предприятия Украины на грани остановки из-за цен на газ, государство не оказывает помощи и дожимает бизнес
Новости Цензор.НЕТ Экономика
28 декабря состоялась пресс-конференция, на которой представители ассоциаций пищевой отрасли открыто рассказали о кризисном состоянии предприятий, обеспечивающих продовольствием граждан Украины.
Молокоперерабатывающие заводы представлял Глава Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке член группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко.
Впервые в истории современного государства было откровенно заявлено, что предприятия пребывают на грани остановки из-за непомерно высокой цены на природный газ.
"Заводы группы "Молочный альянс" тоже предупредили своих партнеров о невозможности дальше работать с убытками. Ситуация парадоксальна: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Судите сами. Цена на газ за год для нас выросла почти в 10 раз (с 5.5 грн/м куб. до 50 грн/м куб.). Электроэнергия - в 2.5 раза. Цены на таропаковочные материалы - на 42%. Цены на молоко-сырье - на 25% (и это при том, что эти цены почти на треть выше, чем в соседней Польше, которая заваливает нас своей молочкой. А вот цены на готовую продукцию мы смогли поднять в среднем всего на 7%. В таких условиях дальнейшая работа будет давать нам десятки миллионов убытков ежемесячно. А это недопустимо, потому что дальше может быть только банкротство. И тогда пострадают все - от фермера до потребителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ассоциации обратились к государству за пониманием и поддержкой.
"Но понятно, что своего газа нет, в бюджете средств нет, парламент на каникулах, правительство не знает, как латать появляющиеся ежедневно дыры. Налоговая администрация продолжает работать по старым методам, дожимая бизнес, у нас тоже есть что рассказать", – акцентирует внимание он.
"Поэтому мы вынуждены обратиться к хозяйствам: давайте на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизим на несколько процентов цены на молоко-сырье. Ведь их рентабельность позволяет это сделать. И обратились к торговым сетям: примите наши экономически обоснованные цены и сократите дебиторскую задолженность к уровню договорных условий. Мы не ставим ультиматумов, а только предлагаем совместно побороть этот кризис. От этого все выиграют на перспективу", - резюмирует Вовченко.
Пожалуйста, подождите...
Так вот. Фермеры давным давно "об*едналысь" и создали кооператив. Потом на его базе - молочный завод. Потом - молочный комбинат, который выпускает всё - молоко в бутылках, сыр, йогурт, месмтный "кефир".
Что хочу сказать? Пока "нарид" будет молча проглатывать сюрпризы от "камманды" гопников и неучей - будет бордэлло. Наверное, надо трошки притормозить поездки "нарида" в Египет, на Сейшелы и прочие курорты - и заняться наведением порядка. Чтоб потом не бегать с голыи жёппами.
Але тодішня влада змогла втримати ситуацію, за що Порошенка тепер ганяють по судах.
Нині ж катастрофа була створена знічого, ручками дурнуватого зеленського.
такое дерьмо толкать по завышенным ценам. то, что они называют сыром, я уже года три не покупаю. голландские или бельгийские сорта дешевле(!) и ни в какое сравнение не идут с поделками "производителей"
А вы и в то, что все пиво у нас порошковое, тоже верите? Вот на пивзаводах у меня знакомых хватает .
закрывайтесь, сказочники. еще не видел в жизни не одного честного барыги
Може пора відвикати від націнки 200-300% і почати виробляти нормальну молочку а не гівно то і будете рентабельні
Всіх українців, - і особливо тих, хто голосували за Зеленського, - вітаю зі зростанням тарифів на воду з 1 січня 2022 р.
У Києві - на 20%, в областях - до +56%.
Невдовзі нас обрадують також зростанням тарифів на газ - вони зростуть на 10-16%.
Про електрику нам наразі клянуться що не подорожчає, але прогноз Мінекономіки уже допускає зростання тарифів на електрику на 17,5%.
Д.Вовнянко
А потім мудрий нарід питає: "А шо це таке коїться? А чого це воно так? Ми ж тільки поржати хотіли... "
https://tsn.ua/********/brud-smorid-ta-kishkova-palichka-rezultati-perevirki-molokozavodu-na-poltavschini-1942354.html
Источник: https://censor.net/ru/n3307679
Ничего парадоксального.
Точно такая же ситуация была в Китае, когда в сентябре начались повальные отключения электричества (вплоть до того, что уличные фонари и светофоры на дорогах были отключены).
Цена на электричество фиксировалась, а цена на уголь росла, оттого чем больше произвели электричества, то есть чем больше закупили и потратили угля - тем больше получили убытков.
Будут вырезать остаток коров. А молоко делать из мела, пальмового масла и ароматизатора.
за приколы. Так пускай ржут. Нахера им работа и зарплаты.
У меня во дворе две точки с фермерским молоком. Закроют заводы - будет больше.
Что они там на "молочных заводах" делают - одному богу известно. Ни одна честная съемочная группа ни одного телеканала не смогла попасть на молочный завод.
Не знаете почему в Украине ежегодно увеличивается импорт пальмового масла?
Не знаете почему в Украине молока производится в 2 раза больше, чем имеется коров?
Не знаете почему в Украине все заливные луга перепаханы под рапс, пшеницу и подсолнечник?
и т.д. и т.п.
Смотрите, на начало апреля 2021 г в хранилищах оставалось 15 млрд кубов газа, закачанного в прошлых годах, добыто в Украине за 2021 год 19 млрд кубов т.е. в наличии газа по нормальной цене 34 млрд!
Куплено за 2021 г в Европе всего 2,5 "дорогого" газа. Итого в наличии 36, 5 млрд.
Потребление населения ок. 20 млрд, 10 млрд потребляет промышленность , всего потребление в год ок. 30 млрд.
Вопрос: ОТКУДА ЦЕНА 50 грв за куб????????