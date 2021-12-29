Автомат или механика: В Украине начали выдавать водительские права с новой отметкой
Новости Цензор.НЕТ Общество
В водительском удостоверении теперь есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.
Она указывается в графе 12 документа в виде кода "78". При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии - с любой.
Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее.
Уже изменился дизайн бланка водительского удостоверения. С прошлого года он имеет темно-розовый цвет, похожий на цвет европейского водительского удостоверения, стилизованное изображение Государственного Флага Украины для идентификации страны. Бланк стал более защищенным от подделок. В нем имплантирован электронный носитель, указывается срок его действия, а также группа крови и резус-фактор водителя. Впереди – практическое введение отметки о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство.
Пожалуйста, подождите...
О, туда тоже можно инфу про прививачки прописывать
це видно по тому що вони придумують останнім часом.
а на любі порушення пдр з боку влади, завжди є якесь оправдання.
а всяку х....йню городити, то вони перші
ЗЫ: рассказывали както байку - в штатах угонщик залез в машину но не смог уехать - механика была
а посмертное донорство это как в анекдоте про страховку Пентагона:
-Ну и как ты думаешь, кого в бой пошлют первым - тебя, у которого страховка на 100 тыс., или Питера, который застрахован на миллион?
может и не будут трогать, но поди проверь - едь на Жиге, а у тя отметочка что автоматчик)
хоча якщо подивитись по зашкварах і по всьому іншому з єрмачками.... то змогли б ще й у багажник лізти на предмет наявності там іграшкової жабки = ти аскарбіл Потерпілого
але за донорство - не тільки смішно, але й логічно - тут нічого не доведеш, а комусь - новий джип.(ну полегшав той, кого могли врятувати на кілограм - так сам же вказав шо "якшошо" - хоче "стати героєм", ну то й став)
а у этих только 78-го левела будут...
водій повинен бути водійом а не роботом.
не здаю старі права, бо отримаю хрен зна що.
Пишуть - аби написати СВОЮ думку з питання, яке не зрозуміли/не хотіли зрозуміти/спеціально спотворити потрібно.
Ось бачимо - вони ж приймають рішення чи з власних проблем, чи з суспільно надважливих - таким же чином. Бо дуже багато знають... з інстаграм... )))
Почему не отмечают водителей электромобилей?
Коробки вообще нет! Управление возможно одной педалью, она и газ и тормоз.
Основной шум современной машины - звук качения покрышек,
и он достаточно заметный.
Тем, кто в наушниках, или в шуршащем капюшоне - им всё равно.
А вот авто с более чем одной педалью пора запретить! Одна педаль работает как на машинке в лунопарке: нажал-поехал, отпустил-затормозил.
А запретить за подрыв фарм-промышленности - это обязательно.
По-моему, на экзамене надо в первую очередь обращать внимание на аварийноопасные действия, а не на тормознутость или умение решать головоломки "через два нерегулируемых перекрёстка, развернитесь в ближайшем разрешённом месте."