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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) конкурс (1129) назначение (2040) Шабунин (474) САП (1948) Окружной админсуд Киева (388)

Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин

Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП еще одним решением ОАСК. Коммуникационное поле для этого готовит олигарх Игорь Коломойский. Если это произойдет, Зеленский может утратить субъектность в международной политике.

Об этом пишет в Телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из уважения до 13,5 млн избирателей Зеленского этот пост будет максимально вежливым (хотя и будет касаться конкурса САП). Итак, Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя еще одним решением ОАСК. Коммуникационное поле для которого уже готовит Коломойский", - отмечает Шабунин.

"Господин президент, в посте ниже я попробую объяснить, почему это повредит и стране, и вам лично", - обращается он к Зеленскому.

По словам Шабунина, для страны это плохая идея, потому что, действуя таким образом, глава государства теряет субъектность в международной политике. Что сейчас для Украины является смертельной угрозой.

"Посудите сами, договаривались бы вы о чем-то серьезно с человеком, который до этого показательно не выполнил ранее взятые на себя обязательства? Ответ очевиден, правда? Так почему тогда мы ждем, что это будет делать президент США? Или руководители других ведущих государств, послы которых стали свидетелями пренебрежения вами обязательствами по САП?" - поднимает вопрос он.

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"Возможно, вас убеждают, что администрация Байдена пропустит это так же, как историю с "Нафтогазом". Но ситуация была критически иной: тогда вы не нарушали ваше персональное слово. В ситуации с конкурсом на руководителя САП - нарушаете, причем слово, данное на самом высоком уровне и публично зафиксированное вашей же подписью", - продолжает Шабунин.

Глава ЦПК убежден, что нарушение слова исключит Зеленского из настоящих переговоров об Украине. Зачем учитывать позицию президента, который все равно не выполняет взятые на себя обязательства?

По его убеждению, в итоге нам придется забыть о подходе "ничего об Украине без Украины".

"Еще, мне кажется, ваша команда не понимает, насколько переломной является история со срывом конкурса САП внутри страны. Понять это поможет позиция главного редактора "Украинской Правды" Севгиль Мусаевой. Такой же - резко отрицательной - стала позиция ключевых людей всех ведущих независимых медиа (а также экспертной среды). Отмечу, большинство из них до этой истории с САП воспринимали вас нейтрально", - отмечает Шабунин.

"И если команда убеждает вас, будто эти медиа не оказывают электорального влияния, то ваш предшественник ошибался так же. Чем это для него закончилось, вам и без меня известно. Знаю, что вашу команду зацепили мои слова о государственной измене. Хочу их объяснить. Допустим, что я - Ермак/Татаров, который хочет сорвать этот конкурс. Самый простой способ это сделать - не собирать комиссию. Это хоть как-то позволяет вам, господин президент, сохранить лицо", - пишет он.

Далее Шабунин подробно останавливается на том, что сделала команда президента:

1) Собирает комиссии, а за день до заседания выкатывает решение ручного ОАСК (которым подменяет 15 месяцев конкурса).

2) Затем пятерка ОПешних членов на глазах множества редакторов и послов сначала определяет победителя, а затем ТРИЖДЫ отказывается его утвердить.

3) Через несколько дней ваша команда снова собирает комиссию, чтобы… на глазах тех же редакторов и послов повторно сорвать утверждение определенного победителя.

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"То есть, вместо того, чтобы просто не собирать комиссию, ваша команда ее дважды собрала, чтобы точно продемонстрировать послам (и их столицам) нарушение вашего обязательства (перед ключевым союзником по безопасности Украины). Господин президент, помогите найти этому другое определение, кроме как государственная измена, особенно в преддверии столь важных для Украины переговоров между США и Россией.

И последнее, пожалуй, для ваших избирателей самое неприятное. Помогите найти положительное объяснение тому, что лично вы, господин президент, проявляете толерантность к таким действиям вашей команды?" - резюмирует Шабунин.

Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин 01
Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин 02
Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин 03
Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
зато без праклятого бариги, прада віталька
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29.12.2021 11:00
+14
Интернет завален карикатурами на Зеленского. Их сотни, если не тысячи! Остроумные и издевательские.

Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским.

Такими наблюдениями поделился политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Смеяться над Зеленским начали где то полгода назад и сейчас стоит сплошной вaтаныот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.

Сразу после победы Зеленского я написал, что, как всякий случайный выскочка, популист, демагог и фрик, он будет не способен к управлению, и падение его популярности будет происходить стремительнее, чем у других президентов, по следующей динамике:

1. фаза Радость, восхищение, обожание - длиться до 3 месяцев

2. фаза Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы власти

3. фаза Полное разочарование - с 8 до 12 месяц

4. фаза Раздражение - от 1-го года до 1.5 лет

5. фаза Ненависть - от 1.5 до 2 года

6. фаза Смех, анекдоты - от 2 до 2.5 лет

7. фаза Презрение и отвращение - от 2.5 лет до майдана

Приблизительно все так и произошло.

Сейчас заканчивается 6-я фаза смеха.

И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.

Социологи отмечают, что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта.

А это и есть равнодушие и презрение.

Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно.

Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную.

Собственно, уже начали.

И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%.

Затем начинается презрение. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.
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29.12.2021 11:01
+14
Проанализируйте все действия Зеленского за 2.5 года президентства ! Это конкретно действия предателя , который хочет развалить Украину ! Не смеяться надо , а гнать его!
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29.12.2021 11:07
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Правила форума Совет форумчан
зато без праклятого бариги, прада віталька
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29.12.2021 11:00 Ответить
та витальке вообще по барабану. Ему гранты за бурутьбу дают, а сейчас даже ничего сочинять-выдумывать не надо, наркоман сам ему на блюдечке поводы приносит.
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29.12.2021 11:27 Ответить
Може воно і так, і інтереси Шабуніна просто збіглися із державними, але не має правди де діти, Шабунін зараз на передовій з боротьби призначення голови САП у відповідності до конкурсу. Усіх інше зараз майже не чути.
Так що давайте без критиканства.
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29.12.2021 11:39 Ответить
Відповідно до частини другої статті 8-1 Закону України "Про прокуратуру" організацію та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП здійснює конкурсна комісія, і ця комісія рішенням від 20.01.2021 №3 зі змінами і доповненнями затвердила відповідний Порядок.

Цей Порядок є абсурдним просто тому, що його писали ті, хто і не планував обирати і призначати САПа.

Наприклад, у частині перші статті 4, абзацах 2 і 3 частини дванадцятої статті 21, частині дев'ятій статті 22 Порядку йдеться про "найбільшу" кількість голосів і "найбільшу" кількість балів.

Слово "найбільший" щодо конкурсної комісії означає "одинадцять", а щодо балів, з урахуванням Методології та критеріїв оцінювання (рішення комісії від 20.01.2021 №4 зі змінами), - 5 х 5 х 11 = 275.

Одному кандидату на посаду САП, я чув, дали 230 + 16 балів, іншому ще менше, але оскільки Порядок і Методологія написані ногами, жоден з них не може вважатися переможцем. Понад те, навіть у другий етап конкурсу кожного з цих "фіналістів" не можна було допускати.
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29.12.2021 12:59 Ответить
Усе це демагогія. Один кандидат набрав більше балів. І все. Крапка.
Прокурор САП повинен бути. Методологія та правила можна удосконалити на наступний конкурс.
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29.12.2021 16:59 Ответить
Це Вам, Богдане, "по барабану". Барабаните по клавіатурі, "ляпаєте"
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29.12.2021 17:00 Ответить
А почему постоянно нужно выбирать именно из этих двух сортов говна?
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29.12.2021 12:29 Ответить
Йдіть балотуватися
Буде три сорти.
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29.12.2021 14:53 Ответить
Якщо у вас ціль - побільше сортів гімна - то це вам балотуватися потрібно. У мене такої цілі немає.
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29.12.2021 14:56 Ответить
Аия взагалі в лайні не розбираюся. То ви, як я бачу, спеціаліст. Все про лайно думаєте.
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29.12.2021 17:44 Ответить
Що ж ви лізете коментувати, якщо не розбираєтесь?
Ще й маєте нахабство хось стверджувати?

" Все про лайно думаєте."

По тому, хто що думає ви вже спеціаліст, чи теж ні?
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29.12.2021 19:35 Ответить
Я ж відповів що ні. Не спеціаліст

Проте ви праві щодо нахабства.
За це вибачаюсь і залишу вас, як знавця,розбиратися далі.
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29.12.2021 19:54 Ответить
Овва які люди, ну чого ж ви так соромитесь, нема потреби приховувати свого минулого 😁😁😁
Як там ЗЕлідор вже барига чи ні?
А кінець епохи зубАжіння наступив?
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30.12.2021 14:53 Ответить
Дурнику, про те, що я не збираюся обирати з двох сортів гімна, я писав ще у квітні 2019го, між першим та другим туром виборів.
І у мене ніякої епохи зубожіння і не було - бо вона не від президента залежить, а від мене самого.
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30.12.2021 15:12 Ответить
Ой як же незручно виходить 😁
За зечмошника топило тут ти, а дурень я, а ти такий в білому 😂😂😂
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30.12.2021 15:18 Ответить
Це вже твої проблеми, як у тебе там незручно виходить. Бо я ніколи і нікого не агітував голосувати за Зелю і ніколи ніде не писав, що збираюсь за нього голосувати.
Тому не підміняй реальність своїми фантазіями.

А топлю я не за "зечмошника", а проти пропагандонської брехні. Це ви, пропагандони вважаєте, що проти політичного конкурента будь-яке лайно використовувати можна, я ж вважаю, що критикувати потрібно по суті, а не оббрехувати будь-кого, навіть "зечмошника". Тим більше, що його дофіга є за що критикувати по суті.
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30.12.2021 16:03 Ответить
Зараз ви зебобіки всі розповідаєте, "я за нєво нє гАласавал".
Але тебе ваЗЕлінового я добре запам'ятав, ти ще півроку тому ,може більше , тут за свого ЗЕЛідора добре ср... горло рвав, так що насолоджуйся, хотіли цирку майте.
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30.12.2021 17:24 Ответить
Ще раз для дебіла соєвого пояснюю - я топлю виключно проти пропагандонської брехні - і не розрізнюю брехню соєву від брехні зеленої. Зелю я критикую по справах і за кадрову політику, а не просто так - і так само я критикував по справах і за кадрову політику вашого сивочоголо хетьмана.
І саме тому, що я займаю неупереджену позицію, а не про-соєву, вам, безголовим фанатикам і здається, що я нібито топлю за Зелю, хоча критичних постів проти Зелі у мене набагато більше.
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31.12.2021 14:47 Ответить
Ой ти ж мій ваЗЕлінчику, топить 😂😂😂
Галабародька твій гуру, критик 😁😁😁
Ти паскуда тут не свисти , коли раніше твого ЗЕлідора за брехливого язика ловили ти тут теж всіх соєвими обзивав.
Я ще тобі кзлу зеналіпочки пропонував наліпити , не соромитися то ти тоді теж на зелене лайно сходило. А зараз "нєвінаватая я" кловАн.
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31.12.2021 21:34 Ответить
О, соєвий брехунець знову мені свої брехливі фантазії приписує. Ну пофантазуй, пофантазуй, брехло. Більше, ніж оббрехувати кого - ти ні на що не здатне.
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01.01.2022 02:08 Ответить
Ти думало, що якщо у тебе ваЗЕлін замість в голові то й у інших мізків нема, але ми ж добре пам'ятаємо хто нормальний, а хто зелений 😎😎😎
З черговим роком втрачених можливостей ждун ти наш цирковий 😁😁😁
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01.01.2022 10:35 Ответить
Те, що особисто у тебе мізків немає - це точно.
А так, на відміну від тебе я знаю, за кого я голосував, за кого агітував. Ти ж - лише фантазуєш. І хоча тут на Цензорі зберігаються всі пости - ти жодного мого посту з агітацією за Зелю не знайдеш.

А так, ти типова вата - той самий "червоний комісар" на новий лад. І нік відповідний - журнал "Перець" у совку містив найогиднішу совкову пропаганду.
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02.01.2022 13:35 Ответить
Для чого мені лізти у архів?
Щоб тебе в твоє ж ЗЕлайно тикати?
Ти мені особисто доводив, що бубачка хароший і зараз заживемо, а на мої зауваження крім поносу про порохоботство і далі по темі барига на крові нічого путнього не казав.
Ви шмари зелені зараз всі розповідаєте я за нєВо нє гАлАсавал, ну прямо як ті дятли з діри ми нє гєтого хателі.
Так що обсихай зі своїми зеленими шмарклями, що ти є тут всі знають.
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02.01.2022 22:48 Ответить
"Для чого мені лізти у архів?
Щоб тебе в твоє ж ЗЕлайно тикати?"

Проблема у тому. що тикнути ти зможеш лише своє брехливе хлєбало і більше нічого. Бо ти не знайдеш у архіві жодного мого посту, у якому я агітував би за Зеленського.

"Ти мені особисто доводив, що бубачка хароший і зараз заживемо"

Брешеш. Тупо брешеш. Наведи хоч одну цитату, брехливий лайномет.

А "Ти мені особисто доводив, що" згвалтував свого собачку, ага. Приблизно такої ж достовірності твердження.
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03.01.2022 00:29 Ответить
Шмарклі зелені підітри і йди скумбрія по вісім гривень жри 😂😂😂
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03.01.2022 00:52 Ответить
Интернет завален карикатурами на Зеленского. Их сотни, если не тысячи! Остроумные и издевательские.

Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским.

Такими наблюдениями поделился политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Смеяться над Зеленским начали где то полгода назад и сейчас стоит сплошной вaтаныот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.

Сразу после победы Зеленского я написал, что, как всякий случайный выскочка, популист, демагог и фрик, он будет не способен к управлению, и падение его популярности будет происходить стремительнее, чем у других президентов, по следующей динамике:

1. фаза Радость, восхищение, обожание - длиться до 3 месяцев

2. фаза Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы власти

3. фаза Полное разочарование - с 8 до 12 месяц

4. фаза Раздражение - от 1-го года до 1.5 лет

5. фаза Ненависть - от 1.5 до 2 года

6. фаза Смех, анекдоты - от 2 до 2.5 лет

7. фаза Презрение и отвращение - от 2.5 лет до майдана

Приблизительно все так и произошло.

Сейчас заканчивается 6-я фаза смеха.

И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.

Социологи отмечают, что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта.

А это и есть равнодушие и презрение.

Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно.

Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную.

Собственно, уже начали.

И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%.

Затем начинается презрение. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.
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29.12.2021 11:01 Ответить
Шабунин красавчик! Размазал лгуна
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29.12.2021 11:05 Ответить
Цей "красавчик" в 19 році зробив все можливе щоб брехун прийшов до влади.
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29.12.2021 11:27 Ответить
А можно поподробнее: Как именно он это сделал? Писал правду о Порохе? Или нагло клеветал, а порох его за это по судам затаскал?
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29.12.2021 14:22 Ответить
Можла клєвєтать не сильно нагло і тоді фіг по судах затягаєш. Хитрожопі вітальки саме так і роблять.
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29.12.2021 14:59 Ответить
"не сильно клеветать" звучит как чуть-чуть беременна
Когда по сути сказать нечего, переходят на личности. Ты в статье с чем-то не согласен?
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29.12.2021 15:04 Ответить
Ось віталька пише 'чим це закінчилося для папередників'. Так от, 'папередник' на сьогодні виграє по соціології вибори президента. То віталька цими словами підбадьорює клоуна чи як? Це я до поняття 'нагло клєвєтал'...
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29.12.2021 15:02 Ответить
"Моменто море", включіть мізки! Через це Пороха не вибрали
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29.12.2021 17:03 Ответить
Для безголових ЗЕсектантів з короткою пам'яттю. При бажанні ще багато чого можна згадати і знайти.
Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського
03.05.2019, 12:00

Колишній депутат Рівненської міської ради, а нині керівник неурядової громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін входить до команди новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю телеканалу NewsOne розповів близький соратник олігарха Ігора Коломойського та Володимира Зеленського, адвокат Андрій Богдан.

Він зазначив, що до команди Зеленського входять публічні і непублічні експерти.

Водночас, як зазначив Богдан, у ній присутні «особи, які вже отримали чималий політичний досвід». Ідеться про нардепа від БПП Сергія Лещенка, екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абрамавічуса і главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

За словами Андрія Богдана цих людей, вони мають намір запросити на роботу в Адміністрацію президента після інаугурації Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що саме Віталій Шабунін був організатором «таємної» від громадськості та журналістів зустрічі адвоката олігараха Коломойського Андрія Богдана та директора НАБУ Артема Ситника. Предметом зустрічі скоріше за все було питання повернення Коломойському «Приватбанку» та закриття трьох кримінальних справ проти олігарха, які розслідуються в НАБУ.

https://www.rivnenews.com.ua/2019/05/03/eks-deputat-rivnerady-vitalii-shabunin-stav-chlenom-komandy-zelenskoho/
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29.12.2021 22:17 Ответить
Не, ну если Богдан сказал, да еще и в интервью NewsOne ... тогда конечно
А "входит в команду" это, простите, как? Ну там: "что делает", "какую должность занимает", "какое влияние на кого оказывает" ? Нет? Богдан не сказал? Странно ...
И должность никакую Шабунину не дали ... Странно ...
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30.12.2021 12:37 Ответить
Нє ну єслі ти прАчітал, а дупля нє нарєзал то да тогда кАнєчно 3.14здеш.
А так да Вітальку тупА как контрацептивів поімєлі а оно нє поняло, кто ж єму доктАр.
Лох нє мамонт нє вимрєт, ти ж живой 😏😏😏 І Астальниє паживут єсчо 😎😎😎 главноє кіна пабольше.
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30.12.2021 14:48 Ответить
Не закапывайся еще глубже. Твой словесный понос "не о чем" только подтверждает очень полезную для тебя поговорку: Сила дурака в молчании.
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30.12.2021 15:02 Ответить
Я відповів на зрозумілому для тебе "словесному поносі" і таки бачу дійшло.
А щось доводити для тебе то марна справа ти ж не за цим прийшов. 😏😏😏
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30.12.2021 15:14 Ответить
Віталька тут такий в білому, ну тіпа не агітую, не вірю, але от цей прийде зробить те, а ще у нас на щастя вибори будуть спочатку президентські, а потім парламентські, а там місцеві і буде щастя або побачимо чи виконає, бо порох бяка не робив нічого, ну майже нічого.

https://youtu.be/uA0D5nGVT0E

Хитро сказано, напряму ніби нема, але ж правильний посил відправив.

Чи можна вважати це прихованою агітацією за ЗЕнелоха?
А там при бажанні і інші цікавинки за 19 рік знайти можна.

Лещ то як щмара продалася.
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30.12.2021 17:33 Ответить
Проанализируйте все действия Зеленского за 2.5 года президентства ! Это конкретно действия предателя , который хочет развалить Украину ! Не смеяться надо , а гнать его!
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29.12.2021 11:07 Ответить
Чом,би,й неірвати... Відповідальності,ж, ніякої????
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29.12.2021 11:07 Ответить
Значить нєлох сцить нєпадєтскі. Видно що там реальна стаття. Скоро мабуть піде цілувати дупу путлєру.
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29.12.2021 11:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XgJ6blf82qU
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29.12.2021 11:08 Ответить
Ну, посилатися на позицію головної редакторки "Української Правди" ( яка зеленіє день від дня) - не серйозно. Сходить іще раз на шашлики і позиція зміниться.
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29.12.2021 11:10 Ответить
Здається він вже "всьо"!
Обісрався.
Називаємо все своїми речами
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29.12.2021 11:11 Ответить
Зараз "нарід 73%" хоче дорогого хліба і газу
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29.12.2021 11:13 Ответить
"я устал, я ухажу..." - кто там поближе к киеву, подскажите идею для новогоднего видосика.
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29.12.2021 11:14 Ответить
зрив конкурсу буде до тих пір, поки не призначать свою людину, невже ще не зрозуміло
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29.12.2021 11:18 Ответить
шАман шАбунин ....
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29.12.2021 11:25 Ответить
вони ще багато чого роблять, чи не роблять для полегшення вторгнення мокселів
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29.12.2021 11:26 Ответить
Віталька за що боровся на те й напоровся 😎😎😎
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29.12.2021 11:29 Ответить
Шабунин топил за Зеленского? Или ты как обычно: пердануть и в кусты?
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29.12.2021 14:24 Ответить
Ба знайомий писок виліз і знову весь у лайні. 😏😏😏
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29.12.2021 20:11 Ответить
Клятый Порох. Сколько он еще *********** подставлять будет?
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29.12.2021 11:31 Ответить
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29.12.2021 11:33 Ответить
Шабунину пора заняться приложением ДІЯ, которое работает на российские спецслужби .
Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).

"Из России с любовью" - вуха чиїх спецслужб стирчать за розробкою "Дії" - Legal informatics - Правова інформатика
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29.12.2021 11:44 Ответить
Це робиться навмисно крисами, щоб зірвати допомогу США і вступ до НАТО.
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29.12.2021 11:51 Ответить
Интересно, на что надеялись все эти люди в 2019 году, выбирая косноязычного,ни дня не работавшего, дурака на самый ответсвеный пост в стране. ? О_о
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29.12.2021 11:54 Ответить
В ОП руководит Коломойский ? Шабунин сильно ошибается , имхо
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29.12.2021 12:00 Ответить
Фарс с назначением прокурора САП предельно полно идентифировал Зе.
К сожалению, всё имитация и разаод.
За лохов держат и цивилизованый мир, и украинцев, и... кремль.
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29.12.2021 12:03 Ответить
да нет, - Кремлю они подмигивают, как своим...
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29.12.2021 12:07 Ответить
Навіть не лижуть, бо є кремлівські щури. Читайте Омельченко.
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29.12.2021 12:28 Ответить
Григорий Омельченко, - старый маразматик и дурак. Читать маразматиков вредно для здоровья, - не читайте Омельченко!
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29.12.2021 12:30 Ответить
Зеленського читати з Ківою, чи рахувати разом з Разумковим? Вам не догодиш.
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30.12.2021 10:54 Ответить
а взагалі маразматиків не читати? Такої опціїї для вас не існує?
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30.12.2021 10:55 Ответить
Как "своим" они подмигивают... ВСЕМ.
Это классика разаода.
События с позором САП без вариантов, на все 100%, показывают, что у существ абсолютно нет государственного мышления.
А есть исключительно шкурные личные интересы, ради которых они готовы лгать, лицемерить и тп.
Честь, соаесть, геополитика, строительство государства, переход от совка в цивилизованный мир - это пустой звук для зеленой команды.
Такие существа в данный момент думают не о том, как исправить позорную ошибку.
В даннвй момент они используют тактику замалчивания позора, а если позор выплывет, то будут лепить самые тупые отмазки.
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29.12.2021 15:05 Ответить
с Кремлем они социально-близкие, это для них свои... А все конкурсы, корпоративное управление... Зебил вообще не понимает зачем оно нужно? Зачем нужно разделение властей для дипломированного уриста неочевидно... Зеленский косплеит путина и Лукашенко, - это его "герои", а все остальное видимость. Глав-поц хочет всю власть собрать в своих руках, чтобы никто не мешал деньги воровать. То, что абсолютная власть, - это абсолютная ответсвенность Зебилушка этого не понимает. Уверен, - он в свой жизни ни одной книжки не прочитал.
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29.12.2021 15:17 Ответить
То что Зе ментально совок - это видно за километр.
То что Зе - это проект Бени тоже видно за километр
То что Зе тяготеет к образам Лукашенко и Путина - это тоже видно за километр. Помните как на позорной пресс-конференции он постоянно напоминал (70+ раэ), что он президент и гверховный? Это его подсознание выдаёт его желания. Зн хочет как Лука нести всякую пургу, а все вокруг молча с глубочайшим уважением конспектируют каждую фразу величацшего.
Зе хочет молчаливого коленопреклонения. А для этого ему нужна тотальная власть, в которую независимые от него антикоррупционные органы не вписываются. Это глубочайший совок и шаг назад для всей страны.
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29.12.2021 15:32 Ответить
Скоріш за все США таки дотиснуть ОПу і нарешті буде призначений голова САП. Це є ключовий момент для майбутнього країни, який може почати процес руйнації системи судівської мафії. Українцям необхідно це усвідомити, консолідуватися навколо цієї ідеї і врешті решт дотиснути владу за будь-яку ціну.
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29.12.2021 12:30 Ответить
Этого не будет никогда. Потому, что независимый САП, - это конец власти ЗеБени...
Зеленский, конечно, дурак, но мыло не ест, - себе срок он подписывать не будет. Именно поэтому, конкурс сольют 173%
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29.12.2021 12:48 Ответить
Та ну на#уй, не може такого бути, Зеля ж не барига, правда, Шабуня!
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29.12.2021 12:48 Ответить
Зачем нам такой президент, который тратит время страны и не проводит по настоящему реформ. Хоть одну реформу бы нормальную провел - ввел бы, как в Швейцарии по копирке - прямую демократию. Так даже этого не делает. Со своими олигархами не дают Украине стать нормальной страной, а тупо ее уничтожают и хуже и хуже все становится. Просто надоело! Страну ведут к тому моменту, как в сериале, что пустая страна будет! Вся страна рыгать уже хочет от этих мафия вонючих захвативших и переделивших страну. Олигархи - это Путинские кошельки и он при помощи их держит Украину в сфере своего влияния и издевается над Украинцами.
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29.12.2021 14:46 Ответить
Тільки від Зеленського залежить обрання керівника САП.
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29.12.2021 15:15 Ответить
Виродки діють на всіх фронтах, стараючись знищити Україну. Саме головне - не дати їм утекти
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29.12.2021 15:22 Ответить
Сейчас в Украине на месте Президента воюющей страны за свою свободу и независимость - брехло, предатель, коррупционер и просто ограниченный и малообразованный дурак
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29.12.2021 15:54 Ответить
Боже кого мы выбрали (но не я), тупую ЗЕлошару !!!!!!!!!!!!!
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29.12.2021 23:52 Ответить
 
 