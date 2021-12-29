31 декабря "1+1" будет почти весь день показывать "Сватов". Зеленский просит Запад о защите и параллельно зарабатывает грязные рубли, - Вятрович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сериал "Сваты" на украинском телевидении, который сняла компания президента Владимира Зеленского "95 квартал", вопреки закону демонстрируется на русском языке.
Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.
"Это реальная телепрограмма канала "1+1" на 31 декабря и новогоднюю ночь. Из которой хорошо видно, как Зеленский "противодействует" русскому миру и как "борется с олигархами". Олигархический канал Коломойского с утра до вечера и всю ночь будет крутить продукцию "95 квартала". Кстати, сериал "Сваты-7", действие которого происходит в какой-то русскоязычной стране, где живет тот самый "адиннарод", о котором все время рассказывает Путин, сейчас крутят не только на "1+1". А и на "России-1" - главном телеканале государства-агрессора", - подчеркнул парламентарий.
Вятрович отметил, что Зеленский и Ко "одной рукой просят Запад о защите, а другой – зарабатывают грязные российские рубли и зомбируют украинских зрителей русскомирским шлаком".
"Демонстрация "Сватов" на украинском телевидении вопреки закону происходит на русском языке. Именно такова реальная политика Зеленского. И именно такой он хотел бы видеть телепрограмму и остальных каналов страны и саму страну", - подытожил нардеп.
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После зелени сватов 7 навестим
Хто нажреться до Нового року, зможе без великих зусиль проблюватися і трохи протверезіти просто перемкнувши телевізор на Г+Г)
Политика -- это то как вы ватные ублюдки защищаете этот шлак "сваты". Лучше б попробовали посмотреть нормальные, человеческие сериалы, чем защищать политический и роССийско-фашистский продукт для нападения на Украину. сватоголовые фашисты.🖕
🤶🎅🤶🎅
Позитивне кіно раслабляє
можна дивитися
Свати 7 сезон всього було 9 серій
Жду Свати 8 сезон як що надумають знімати продовження
чи спин-офф чи новий фільм
в 2022,2023,2024
Можна дивитися всім світом
а можете не дивитися
Фільми не зв'язаний з політикою
Мені нравиться всі актори серіали
1-7 сезон
Подивився 7 сезон на 1+1 мовою рос.овуч. і станеш потом Росіянином
Що за ідіотизм
Як був Українцем так і все залишиться
Я Українець.