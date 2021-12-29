31 декабря "1+1" будет почти весь день показывать "Сватов". Зеленский просит Запад о защите и параллельно зарабатывает грязные рубли, - Вятрович

Сериал "Сваты" на украинском телевидении, который сняла компания президента Владимира Зеленского "95 квартал", вопреки закону демонстрируется на русском языке.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Это реальная телепрограмма канала "1+1" на 31 декабря и новогоднюю ночь. Из которой хорошо видно, как Зеленский "противодействует" русскому миру и как "борется с олигархами". Олигархический канал Коломойского с утра до вечера и всю ночь будет крутить продукцию "95 квартала". Кстати, сериал "Сваты-7", действие которого происходит в какой-то русскоязычной стране, где живет тот самый "адиннарод", о котором все время рассказывает Путин, сейчас крутят не только на "1+1". А и на "России-1" - главном телеканале государства-агрессора", - подчеркнул парламентарий.

Вятрович отметил, что Зеленский и Ко "одной рукой просят Запад о защите, а другой – зарабатывают грязные российские рубли и зомбируют украинских зрителей русскомирским шлаком".

"Демонстрация "Сватов" на украинском телевидении вопреки закону происходит на русском языке. Именно такова реальная политика Зеленского. И именно такой он хотел бы видеть телепрограмму и остальных каналов страны и саму страну", - подытожил нардеп.

Также читайте: Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"



