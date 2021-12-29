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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) Квартал-95 (210) 1+1 (164) Вятрович (273) телевидение (855)

31 декабря "1+1" будет почти весь день показывать "Сватов". Зеленский просит Запад о защите и параллельно зарабатывает грязные рубли, - Вятрович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

31 декабря

Сериал "Сваты" на украинском телевидении, который сняла компания президента Владимира Зеленского "95 квартал", вопреки закону демонстрируется на русском языке.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Это реальная телепрограмма канала "1+1" на 31 декабря и новогоднюю ночь. Из которой хорошо видно, как Зеленский "противодействует" русскому миру и как "борется с олигархами". Олигархический канал Коломойского с утра до вечера и всю ночь будет крутить продукцию "95 квартала". Кстати, сериал "Сваты-7", действие которого происходит в какой-то русскоязычной стране, где живет тот самый "адиннарод", о котором все время рассказывает Путин, сейчас крутят не только на "1+1". А и на "России-1" - главном телеканале государства-агрессора", - подчеркнул парламентарий.

Вятрович отметил, что Зеленский и Ко "одной рукой просят Запад о защите, а другой – зарабатывают грязные российские рубли и зомбируют украинских зрителей русскомирским шлаком".

"Демонстрация "Сватов" на украинском телевидении вопреки закону происходит на русском языке. Именно такова реальная политика Зеленского. И именно такой он хотел бы видеть телепрограмму и остальных каналов страны и саму страну", - подытожил нардеп.

Также читайте: Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"

31 декабря 1+1 будет почти весь день показывать Сватов. Зеленский просит Запад о защите и параллельно зарабатывает грязные рубли, - Вятрович 01
31 декабря 1+1 будет почти весь день показывать Сватов. Зеленский просит Запад о защите и параллельно зарабатывает грязные рубли, - Вятрович 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+59
кино про быдло от быдла для быдла. джек-пот, так сказать.
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29.12.2021 11:34
+51
На каналі для бидла, мовою бидла
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29.12.2021 11:38
+45
вот вам, мудрый нарит, оскотиньтесь, перед НГ...
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29.12.2021 11:40
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Как можно было выбрать такое сцикло и пианиста )(уем. Я просто в а)(уе!
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29.12.2021 13:15 Ответить
Така вже натура вшоумена.
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29.12.2021 14:19 Ответить

После зелени сватов 7 навестим
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29.12.2021 14:21 Ответить
Я даже в рейсе , где в свободное от вахты время , на длинных океанских переходах заняться нечем , кроме просмотра сериалов , видео игр и вискаря, не смог смотреть это шлак, меня хватило на полторы серии. Просто низкосортное гуано для умственно отсталых.
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29.12.2021 14:34 Ответить
..неужели кто-то реально тратит время своей жизни на эту муйню?
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29.12.2021 14:35 Ответить
Нас просто уже оскотинивают, превращая в кацапов. Человек с мозгами этот треш вообще смотреть не будет.
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29.12.2021 14:41 Ответить
Це чудова новина!
Хто нажреться до Нового року, зможе без великих зусиль проблюватися і трохи протверезіти просто перемкнувши телевізор на Г+Г)
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29.12.2021 15:19 Ответить
какой то полоумный телек еще смотрит у меня отключен года 4 уже за не уплату..смешно смотреть как тупой потребитель покупает за гроши в комфи телек большой зомбоящик..в ноябре декабре бачил..фу биомуссор
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29.12.2021 15:21 Ответить
Телек можна використовувати як монітор для перегляду фільмів та відео з інтернету
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30.12.2021 10:03 Ответить
в 2021 я нищеброд а телека нет вообще а моник 19
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30.12.2021 16:58 Ответить
Страшно не нравятся "Сваты", смотрю, только чтобы плеваться, и рыгать)))
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29.12.2021 15:36 Ответить
Паралельно на головних рашистських каналах одна реклама -СВАТИ! як головний падарочєк пад йолку разом з ГІВНОПЛЮСАМИ...Але, зауважте, - Мосейчук третя після Гордона й Портіноква лідирує на президента -а далі серед знаних популярних пппііі...здаболов Україна 24 співаков й камаровській , там навіть Ляшка з Гройсманом перстали кликати , а лисий пірамідочнік вже ведучого Голованова підсижує ...
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29.12.2021 15:52 Ответить
Ніхто і не буде дивитися таке лайно! Тим паче на російській мові!
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29.12.2021 16:58 Ответить
И не смотри, смотри своё "українське"
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30.12.2021 11:09 Ответить
"Пачему мы в нато?","Введите санкции" - так обделатся как зеленые твари,еще уметь надо.Подозреваю что на фоне бизнеса с кацапами со стороны зеленых властей в следующем году все наши партнеры Украину пошлют нафиг .
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29.12.2021 17:51 Ответить
Бидло побачило себе і возрадувалось.
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29.12.2021 19:54 Ответить
Зеленський і вся його свита включно з дружиною, яка купує скумбрію по 8.грн.за кг, відірвані від реальності життя, бачили очі кого вибирали то і заслужили, 🙄
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29.12.2021 23:00 Ответить
От этих Сватов-ублюдков уже тошнит! Пора создавать петицию об их закрытии!!! Хотя смешно конечно будет-петиция тому ,кто их и распространяет...Тогда надо создавать петиции и закрывать ЗЕлошару!...
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29.12.2021 23:48 Ответить
Сколько людей-столько и мнений. Ничего плохого в сериале нет, лёгкий отдыхающие фильм, разделить тут из мостик слона..кому не нравится-пусть не смотрят Эта политика уже всем надоела, живите и наслаждайтесь жизнью!
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30.12.2021 00:42 Ответить
Ватный шлак. Днище
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30.12.2021 10:36 Ответить
Ничего плохого в этом не вижу.Научитесь правильно владеть украинским языком,задрали со своей мовой.
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30.12.2021 11:03 Ответить
Вам бы обосрать сериал людей, который не имеет ничего про Россию. Браво, тупость на вашей стороне
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30.12.2021 11:08 Ответить
Про що взагалі ця стаття? Як взагалі можно засуджувати? Фільм ніякою мірою не пропагує політичні погляди, ніяк не пропагує агресію. А ось ця стаття якраз і навозькує людей, проти людей. А тепер після нового року, загляньте на рейтинг показу телеканалу 1+1 за 31 та й 1 січня. Тоді і скажите за кого люди, та чі є людям якась користь с подібних політичних розпалюваннь.
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30.12.2021 11:38 Ответить
Объявились защитники ватного сериала для дебилов🤦😂 Для них плинтусные ценности руцкаго мира в сериале это норма --- норма хамить другим, ругаться матом, делать гендерные унижения, шутки ниже пояса за 2 гривны, демонстрация менталитета быдла семьи пьющих зеков, пропаганда коммунизма (фашизма) через детей, крымнашизма, унижения других национальностей (украинской в том числе) --- неужели вы уроды сватовские всего этого не видите? Политики ненависти ко всем национальностям, ватного безумия -- вам не видно?
Политика -- это то как вы ватные ублюдки защищаете этот шлак "сваты". Лучше б попробовали посмотреть нормальные, человеческие сериалы, чем защищать политический и роССийско-фашистский продукт для нападения на Украину. сватоголовые фашисты.🖕
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30.12.2021 11:40 Ответить
*******
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30.12.2021 19:56 Ответить
З Наступаючим Новим Роком 2022
🤶🎅🤶🎅

Позитивне кіно раслабляє
можна дивитися
Свати 7 сезон всього було 9 серій

Жду Свати 8 сезон як що надумають знімати продовження
чи спин-офф чи новий фільм
в 2022,2023,2024
Можна дивитися всім світом
а можете не дивитися

Фільми не зв'язаний з політикою

Мені нравиться всі актори серіали
1-7 сезон

Подивився 7 сезон на 1+1 мовою рос.овуч. і станеш потом Росіянином

Що за ідіотизм
Як був Українцем так і все залишиться
Я Українець.
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31.12.2021 03:16 Ответить
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