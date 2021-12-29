Порошенко может победить Зеленского во втором туре, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова
Президента Владимира Зеленского и лидера "ЕС" Петра Порошенко готовы поддержать на выборах 50% украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива.
Действующий президент Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с пятым президентом Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко соответственно 23% и 50%.
По сравнению с ноябрем 2021 года, поддержка Порошенко и Зеленского в случае их противостояния во втором туре на статистически значимом уровне не изменилась, однако, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля – в начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а доля готовых голосовать за Порошенко выросла с 17% до 23%.
Во втором туре Порошенко обходит Зеленского. За пятого президента готовы голосовать 50,1% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился за кого будет голосовать. За Владимира Зеленского – 49,9%.
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Тай взагалі куди втече Зелена сволота? Нікуди та для Бені теж тікати нікуди свої ресурси він вже вичерпав тому раджу готуватись до в'язниці.
Це буде сором для всієї родини і дітей у школі ********** - папа госував за
Зе, це вирок
Правда, Барыга на общем режиме, а Зебил - на строгом.
А страной должны править Украинцы!
Ищите достойных на фронте!!!
а твой кумир - негодяй.
Правда, куда меньший, чем Зебил...
Хотя это невероятно. ))
По его выводам в стране дебилов 50 на 50.
Тут даже места зажопинцам не оставили, не говоря о других. ))
Якщо після підсумку вашої аналітики ви і далі будете голосувати чи підтрмувати "Зе", то.....вас слід окропити свяченою водою, щоб вигнати всіх бісів..Мало не забув..Викиньте телевізор....
Невідкладно треба думати про іншого кандидата від патріотичних про-українських об'єднанних сил з мінімальним антирейтингом. Це єдина можливість здолати і ЗЕ і проросійсбких Бойко- Мураєв- Шарій .
Треба час нового кандидата "розкрутити".
подшконочная гнида казламордая, где я был - ты и представить себе не сможешь)))
И да - скажи привет - деактивации!!!
у тебя просто нет будущего!
В кацапских бибенях - откуда ты пишешь иродом сам - это спасет твоих родственников от оплаты твоих похорон за твой длинный язык! )))
- Избиратель, почему такой грустный?
А Избиратель отвечает:
- Я иду из больницы, в которой проктолог диагностировал у меня неустранимую проблему - в моей жопе глубоко торчит рейтинг Пётра Порошенко и извлечь его оттудова нет никакой возможности