Порошенко может победить Зеленского во втором туре, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Президента Владимира Зеленского и лидера "ЕС" Петра Порошенко готовы поддержать на выборах 50% украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива.

Действующий президент Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с пятым президентом Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко соответственно 23% и 50%.

По сравнению с ноябрем 2021 года, поддержка Порошенко и Зеленского в случае их противостояния во втором туре на статистически значимом уровне не изменилась, однако, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля – в начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а доля готовых голосовать за Порошенко выросла с 17% до 23%.

Во втором туре Порошенко обходит Зеленского. За пятого президента готовы голосовать 50,1% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился за кого будет голосовать. За Владимира Зеленского – 49,9%.

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