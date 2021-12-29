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Порошенко может победить Зеленского во втором туре, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Порошенко может победить Зеленского во втором туре, - опрос

Президента Владимира Зеленского и лидера "ЕС" Петра Порошенко готовы поддержать на выборах 50% украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива.

Действующий президент Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с пятым президентом Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко соответственно 23% и 50%.

По сравнению с ноябрем 2021 года, поддержка Порошенко и Зеленского в случае их противостояния во втором туре на статистически значимом уровне не изменилась, однако, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля – в начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а доля готовых голосовать за Порошенко выросла с 17% до 23%.

Во втором туре Порошенко обходит Зеленского. За пятого президента готовы голосовать 50,1% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился за кого будет голосовать. За Владимира Зеленского – 49,9%.

Также читайте: Гордон возглавил рейтинг президентов среди не политиков, - опрос

Порошенко может победить Зеленского во втором туре, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 01

Автор: 

Деминициативы (71) Зеленский Владимир (20246) опрос (2823) Порошенко Петр (19590) рейтинг (1636) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+73
скоро буде 70% на 13% на користь Порошенка.
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29.12.2021 11:53
+42
Не сци.)))
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29.12.2021 11:54
+42
Але ж ти голосував за Зе. Тепер у розчарованих зелебобіків вмикнувся режим - всі однакові. Психіатрія має пояснення на цей феномен.)
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29.12.2021 12:15
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Страница 6 из 6
Нравится олигарх - голосуй за олигарха. Упертый баран, ничего не видящий и не замечающий - это про тебя как раз. А я свободный человек, свободный в своем выборе!
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30.12.2021 17:41 Ответить
петя загадал у дедушки мороза стать президентом снова. Так как петя ни одного года в своей жизни не вел себя как хороший мальчик, дед мороз подарил президентсво только на бумаге в форме опроса.
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29.12.2021 17:11 Ответить
Петю стопудово підтримають десятки українців.
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29.12.2021 17:33 Ответить
Бери вище - сотні ,а може навіть одна або дві тисячі з них.
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29.12.2021 17:46 Ответить
Це якщо заплатять
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29.12.2021 17:51 Ответить
Треба бути реалістами. Слова "Петро Олексійович" і "заплатить" в одному реченні не поєднати ...
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29.12.2021 23:35 Ответить
Десятки сотень тисяч українців підтримають Пороха!!! ))))))
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29.12.2021 23:26 Ответить
Мільйонів трильярдів...
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29.12.2021 23:31 Ответить
ти стопицот разів це можешь написати?)
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30.12.2021 00:57 Ответить
Мало зеленые садисты издеваются над людьми,раз те готовы в кол-ве 50% голосовать за зеленую тварь.Надо сильнее грабить эти 50% и налогов им побольше
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29.12.2021 17:40 Ответить
Ефект бумерангу ніхто не відміняв. Тому для Зеленського та його господаря Коломойского лишилося дуже мало часу для втечі.
Тай взагалі куди втече Зелена сволота? Нікуди та для Бені теж тікати нікуди свої ресурси він вже вичерпав тому раджу готуватись до в'язниці.
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29.12.2021 17:43 Ответить
Ну хто у здоровому глузді попреться на виборах голосувати за зеленського.
Це буде сором для всієї родини і дітей у школі ********** - папа госував за
Зе, це вирок
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29.12.2021 17:58 Ответить
краще їдь на історічєскую родіну - Україні легше стане! а Порох - 7ий президент!
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29.12.2021 19:11 Ответить
Правильно - именно ти - дома сиди!!!!
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29.12.2021 23:27 Ответить
Всеравно победит Медведчук)))
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29.12.2021 19:28 Ответить
Оксану? Или Кокосика?
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29.12.2021 23:28 Ответить
46 процентів поділяться на два лагеря
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29.12.2021 19:31 Ответить
Єдиним джерелом безладдяв в Україні, є народ ,якого можна купити за гроші або обдурити обіцянками. Вибори 2019 навіть зробили перепис цього народу. Виявилось що його 73%.
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29.12.2021 19:33 Ответить
Страна идиотов. Эта парочка должна делиться на шконке.
Правда, Барыга на общем режиме, а Зебил - на строгом.
А страной должны править Украинцы!
Ищите достойных на фронте!!!
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29.12.2021 19:50 Ответить
боти подоляка які войовничі пішли.
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29.12.2021 21:05 Ответить
Ти за Дарта Вейдера топиш?
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29.12.2021 22:32 Ответить
Даже не пойму, робята, кто вы: порохоботы или зебилоиды?
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30.12.2021 05:47 Ответить
Я не бот, а людина і мій вибір - Порох та ЄС. А ти - бот.
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30.12.2021 05:51 Ответить
Ты - цукерковая подстилка с куцими мозгами,
а твой кумир - негодяй.
Правда, куда меньший, чем Зебил...
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30.12.2021 07:59 Ответить
Все, що ти можеш - патякати з-під лави свого господаря, бо на свої думки в тебе немає повноважень, товаріщ майор ФСБ.
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30.12.2021 20:35 Ответить
Два в одном...
Хотя это невероятно. ))
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30.12.2021 14:31 Ответить
НЕМАЄ НАРОДУ ,Є НАСЕЛЕНИЄ І ВОНО ВИБРАЛО, ,хоча трохи не так , є не багато народу ,і той слабенький бо і частина тих ,хто є, дозволили себе і країну обдурить,а зараз гірко жалкують,Обєднуйтесь для вибору укр президента, і не меліть дурниць порівнянням Порошенко і Зеленського,бо завтра частина патріотів знову вибере ще кращого умовного зеленського, бо працюють специ дуже високого рівня, не про Вашого ума дядя, і не мого. Повторюю вихід Вцих умовах один обєднання на короткий термін -з метою вибору укр президента,а далі продовжуйте пошуки ідеальної людини в президенти і гадьте один на одного далі ,щоб не зіпсувать споконвічну національну традицію. ШО НЕ ЯСНО? питання зрозуміле.?
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30.12.2021 07:44 Ответить
Центр Разумкова жжёт.
По его выводам в стране дебилов 50 на 50.
Тут даже места зажопинцам не оставили, не говоря о других. ))
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29.12.2021 19:52 Ответить
Друзі, якщо вам не дуже важко поділіть собі аркуш паперу наполовину. У лівій частині напишіть "Зе", тоді підкресліть і коротко напишіть що зроблено. У правій частині так само напишіть про "По"
Якщо після підсумку вашої аналітики ви і далі будете голосувати чи підтрмувати "Зе", то.....вас слід окропити свяченою водою, щоб вигнати всіх бісів..Мало не забув..Викиньте телевізор....
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29.12.2021 21:53 Ответить
+ + + + + + +
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29.12.2021 23:30 Ответить
Им бы ещё мозги вставить и совесть подлечить.
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30.12.2021 08:53 Ответить
Народ , схаменитесь . Путін на порозі. Замись захисту держави від заклятого ворога вони організовують рейтинги, та зводять вас лобами. Прийде путлер він розсудить , хто стане гетьманом. А всі олігархи на свої літаках полетять в теплі края на свої вілли , де вже живуть їхні діти та внуки.
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29.12.2021 21:54 Ответить
Не розхитуйте човен, щурів нудить!
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29.12.2021 22:31 Ответить
Думати треба невідкладно - якщо Зе запроторить Порошенка в СІЗО і він буде під слідством під час реєстрації кандидатом - його не зареєструють. І тоді будуть змагатися Зе і Бойко. Саме на це розрахунок.
Невідкладно треба думати про іншого кандидата від патріотичних про-українських об'єднанних сил з мінімальним антирейтингом. Це єдина можливість здолати і ЗЕ і проросійсбких Бойко- Мураєв- Шарій .
Треба час нового кандидата "розкрутити".
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29.12.2021 22:20 Ответить
Не сси, Кличко буде наступним президентом.
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30.12.2021 07:04 Ответить
Еще один "таки да"?
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31.12.2021 22:22 Ответить
Клоун хотів под йолочку арештувати Порошенка, а йому под йолочку прилетіла отвєточка у вигляді рейтингу.
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29.12.2021 22:36 Ответить
чего петрушка сбежал, догоняй
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30.12.2021 00:15 Ответить
мокша, завидуешь Украинскому паспорту? Когда можно по Европе и много где еще без виз сразу ездить по делам? Завидуй, казламордій, завидуй
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30.12.2021 01:01 Ответить
гребанная кацапская шваль - да с херали ты тут пасть свою спермоглотальную открыл? Тебе ахмет жопу на глаз натянет, за то шо ты с бутылки приподнялся!!!
подшконочная гнида казламордая, где я был - ты и представить себе не сможешь)))
И да - скажи привет - деактивации!!!
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30.12.2021 06:40 Ответить
конченный ты отброс и ты это вполне осознаешь, мразь фашистко=мокшанская!!
у тебя просто нет будущего!
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30.12.2021 06:44 Ответить
Так у него и прошлого нет. Впрочем как оно сидело на дереве и жевало шишку - это тоже прошлое.
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30.12.2021 08:44 Ответить
Це говорить про те, що клоуна його ляльководи відправили в урну для утилізації. До весни його рейтинг буде +/- 3%, саме час для дострокових виборів.
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29.12.2021 22:40 Ответить
Беглая крыса или гопник из подворотни ....я выбираю Мезим
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29.12.2021 23:10 Ответить
Выбери Галоперидол и лечение электричеством!
В кацапских бибенях - откуда ты пишешь иродом сам - это спасет твоих родственников от оплаты твоих похорон за твой длинный язык! )))
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29.12.2021 23:33 Ответить
49.9% за клоуна, могут проголосовать только лишь, безмозглых идиотов, здравомыслящий человек, ни за что, на это не пойдёт. Так что, не надо поднимать его рейтинг, который с каждым днём всё катится вниз и вниз, не надо его возвышать - бесполезно!
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29.12.2021 23:34 Ответить
А что нужно за чоколядного запетю голосовать? Вам чоколяд мозг разьел.
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30.12.2021 04:09 Ответить
Конечно за Пороха, он вас казламордых очень хорошо на перегной отправляет.
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30.12.2021 08:47 Ответить
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30.12.2021 00:11 Ответить
А через 2 роки за зеленського буде 10%...
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30.12.2021 04:20 Ответить
Ты что как маленький,это капитализм человек человеку волк,выживает сильнейший и с крепкими зубами.
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30.12.2021 07:15 Ответить
"Гетьман"знов почне виконувати,мутити крутити)
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30.12.2021 07:00 Ответить
Десятки лет коммунизма вас расслабили,какие-то вы рыхлые и всё халявы ждёте.
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30.12.2021 07:19 Ответить
Нам бы их правительство,нам бы это а ещё вон то,жизнь сурова и несправедлива,никакого равенства и братства не будет,при капитализме людей делят по сортам или породе кому как нравится,тот же эстонец не будет ровня немцу.
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30.12.2021 07:26 Ответить
Як на мене, то Гетьман має перемогти клоуна ще у першому турі, бо пісюнковий піанист і поряд не стоїть з Порохом!
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30.12.2021 07:52 Ответить
Вообще-то это мы должны судить писькограя за измену. Ждать пришествия Христа можно долго
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30.12.2021 08:50 Ответить
Рядом с Порошенко стоит подельник Медведчук.
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30.12.2021 08:57 Ответить
Мед ушей мародерских А теперь серьезно: Петюня, будь мужиком возвращайся в Украину !
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30.12.2021 09:10 Ответить
Быстренько Димон переобулся) Сейчас рейтинги пороху накрутит ))
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30.12.2021 11:37 Ответить
Глупее чем Зеленский был только Янык, но замашки у них одинаковые
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30.12.2021 15:12 Ответить
Встречаю я как-то Избирателя, а он идёт весь такой грустный. Я у него спрашиваю:
- Избиратель, почему такой грустный?
А Избиратель отвечает:
- Я иду из больницы, в которой проктолог диагностировал у меня неустранимую проблему - в моей жопе глубоко торчит рейтинг Пётра Порошенко и извлечь его оттудова нет никакой возможности
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30.12.2021 18:05 Ответить
За Владимира Зеленского - 49,9% . Неужели он такой хороший президент ?
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31.12.2021 20:59 Ответить
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