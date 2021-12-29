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Чтобы не допустить отключений на праздники: ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Чтобы не допустить отключений на праздники: ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях

В Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением света с 29 декабря по 10 января.

Об этом сообщили пресс-службы компаний ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы по усилению инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться", - говорится в сообщениях операторов систем распределения Киева и Киевской области.

Вместе с тем, в компаниях подчеркнули, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
))))))))))))))))))))))))))))))))))) ***** одни эмоции, плановых ремонтов))) эт когда частота 49.9 начинаются плановые ремонты))))))))
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29.12.2021 12:15
+4
Для решения вопроса нужно поотбивать руки у 73%?
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29.12.2021 12:26
+3
Кому эта хрень втирается? В отопительный сезон вообще запрещены "плановые работы". Хватит нам уже врать.
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29.12.2021 14:38
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))))))))))))))))))))))))))))))))))) ***** одни эмоции, плановых ремонтов))) эт когда частота 49.9 начинаются плановые ремонты))))))))
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29.12.2021 12:15 Ответить
Рєнат Лєонідович, а як же ж переворот?
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29.12.2021 12:17 Ответить
Это и есть переворот, Ренатка показывает, кто есть кто. Он подталкивает народ, не дурак же он, что сам будет делать переворот, за него сделают другие и если и дальше так пойдет, то вскоре.
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29.12.2021 12:53 Ответить
Я бы тому кто плановые работы в сетях планирует на самые холодные месяцы зимы провёл бы плановый ремонт головы или как говорят в народе «руки повідбивав»…
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29.12.2021 12:18 Ответить
Для решения вопроса нужно поотбивать руки у 73%?
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29.12.2021 12:26 Ответить
Если оно так будет, то я от радости грубо «нажрусь»!!!
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29.12.2021 12:31 Ответить
очередная пэрэмога Зеленского- на НГ будет свет, и даже газ!
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29.12.2021 12:18 Ответить
А кто планировал заранее ремонтные работы зимой, когда бывают морозы?
Летом уголь, газ не закупили. А тут еще летом и ремонтные работы проморгали.
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29.12.2021 12:21 Ответить
Кому кланяться??
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29.12.2021 12:22 Ответить
Гарусу чи Качке….я уже и не знаю кто там за что отвечает…. Все пофигисты и гребут только под себя и под каломыйского..
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29.12.2021 12:33 Ответить
Виходить, нас ахмєтов рятує.
А де влада ? Тупить ?
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29.12.2021 12:24 Ответить
шапито уже булки греет по морям, свежие праституточки холодное пивко, вот недавно одна в кадр попала, она мечтала о селеконовых ягодичках, но успела сделать только титьки и губки, ну ничё и с этим голодать не будет.
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29.12.2021 12:29 Ответить
Это хт? Опять йуля мендель? Чи она уже в аналах???
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29.12.2021 12:35 Ответить
мендель в утиль давно пошла, прикусила или не справляется, тут новая шалава нарисовалася помощник за мошну поддержка)) министра образования)) министра в утиль по собственному желанию, а шалава пошла на вольные хлеба.
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29.12.2021 14:57 Ответить
Ну такая не пропадёт… слышал я что её Кива в помощницы берёт…
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29.12.2021 15:06 Ответить
ага кива ей на новые ягодички бабла даст)) главное шоб глотала хорошо и не прикусила.
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29.12.2021 15:23 Ответить
Это уж точно, Киева в этом шарит
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29.12.2021 15:31 Ответить
сами решили когда авария , сами её и устранили , часа через 3
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29.12.2021 12:25 Ответить
Так уже отключает притом уже не на пару часов а на сутки. Гудка нужно за яйца подвесить и национализировать украденные стратегические обьекты.
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29.12.2021 12:34 Ответить
Да, а потом подєліть мєж чєсних пролєтарієв ну або бєні відразу віддати.
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29.12.2021 13:03 Ответить
Стратегические объекты априори не должны находиться в руках всяких "гудков". Иначе по желанию гудка в сговоре с ху**м вся страна может остаться без энергообеспечения
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29.12.2021 14:37 Ответить
Сделать такой плановый ремонт
и веерные отключения прекратятся...
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29.12.2021 13:32 Ответить
Отключают уже, в Киеве нет, по переферии уже.
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29.12.2021 13:52 Ответить
Кому эта хрень втирается? В отопительный сезон вообще запрещены "плановые работы". Хватит нам уже врать.
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29.12.2021 14:38 Ответить
Под Киевам ..за декабрь 7 раз по 6-7 часов ..типа плановые.. и 3 раза по 2 ч. ремонт..
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29.12.2021 15:29 Ответить
рыжему земной поклон.
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30.12.2021 00:00 Ответить
 
 