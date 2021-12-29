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Чтобы не допустить отключений на праздники: ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением света с 29 декабря по 10 января.
Об этом сообщили пресс-службы компаний ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы по усилению инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться", - говорится в сообщениях операторов систем распределения Киева и Киевской области.
Вместе с тем, в компаниях подчеркнули, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.
Топ комментарии
+4 Bigukrman я
показать весь комментарий29.12.2021 12:15
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+3 Светлана Круп
показать весь комментарий29.12.2021 14:38
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Летом уголь, газ не закупили. А тут еще летом и ремонтные работы проморгали.
А де влада ? Тупить ?
и веерные отключения прекратятся...