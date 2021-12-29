Зеленский блокирует назначение Клименко главой САП, потому что боится производств в отношении Коломойского и "слуг народа", - Бутусов

21 декабря комиссия по избранию Специального антикоррупционного прокурора завершила конкурс, большинство баллов набрал Александр Клименко, но прокурором он так и не признан.

Об этом в Facebook пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский продолжает демонстрировать пренебрежение и нарушает обязательства Украины перед США, нарушает декларацию о назначении прокурора САП, которую сам Зеленский подписал 1 сентября вместе с президентом США Байденом", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, конкурсная комиссия, половина членов которой назначена коалицией "Слуг народа", ОПЗЖ, "Довіри" и "За майбутнє", отказывается голосовать за признание Клименко главой САП.

"Глава САП отсутствует уже 16 месяцев! Комиссия управляется Офисом Президента, и, без сомнений, блокирование конкурса - это личное решение президента Владимира Зеленского. США прилагают большие усилия для помощи Украине, Конгресс согласовал очередные 300 миллионов долларов военной помощи, американские самолеты-разведчики продолжают следить за российскими войсками на границах Украины, США заявляют о подготовке глобальных санкций против РФ в случае большого вторжения Путина, а в настоящее время президент Украины не выполняет один из ключевых вопросов сотрудничества с США и проваливает назначение прокурора САП, что больше всего нужно не Байдену – а народу Украины!" – подчеркнул журналист.

Бутусов отметил, что Зеленский блокирует назначение Клименко из-за того, что тогда в руках Клименко будут производства по структурам Коломойского, Ахметова и других олигархов. В частности, САП может открыть путь уголовным производствам против самих "слуг народа".

"Санкции США против приближенного к Офису Андрея Портнова – это сигнал для Зеленского, для его заместителя главы офиса Татарова – партнера Портнова. Президент Зеленский благодаря своим связям с олигархами срывает сотрудничество с США, дискредитирует нашу внешнюю политику и ослабляет оборону Украины. Вот это реальная угроза национальной безопасности. Но, к сожалению, этот вопрос никто не вынесет на заседание СНБО", - подытожил журналист.

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