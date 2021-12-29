Зеленский блокирует назначение Клименко главой САП, потому что боится производств в отношении Коломойского и "слуг народа", - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
21 декабря комиссия по избранию Специального антикоррупционного прокурора завершила конкурс, большинство баллов набрал Александр Клименко, но прокурором он так и не признан.
Об этом в Facebook пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент Зеленский продолжает демонстрировать пренебрежение и нарушает обязательства Украины перед США, нарушает декларацию о назначении прокурора САП, которую сам Зеленский подписал 1 сентября вместе с президентом США Байденом", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, конкурсная комиссия, половина членов которой назначена коалицией "Слуг народа", ОПЗЖ, "Довіри" и "За майбутнє", отказывается голосовать за признание Клименко главой САП.
"Глава САП отсутствует уже 16 месяцев! Комиссия управляется Офисом Президента, и, без сомнений, блокирование конкурса - это личное решение президента Владимира Зеленского. США прилагают большие усилия для помощи Украине, Конгресс согласовал очередные 300 миллионов долларов военной помощи, американские самолеты-разведчики продолжают следить за российскими войсками на границах Украины, США заявляют о подготовке глобальных санкций против РФ в случае большого вторжения Путина, а в настоящее время президент Украины не выполняет один из ключевых вопросов сотрудничества с США и проваливает назначение прокурора САП, что больше всего нужно не Байдену – а народу Украины!" – подчеркнул журналист.
Бутусов отметил, что Зеленский блокирует назначение Клименко из-за того, что тогда в руках Клименко будут производства по структурам Коломойского, Ахметова и других олигархов. В частности, САП может открыть путь уголовным производствам против самих "слуг народа".
"Санкции США против приближенного к Офису Андрея Портнова – это сигнал для Зеленского, для его заместителя главы офиса Татарова – партнера Портнова. Президент Зеленский благодаря своим связям с олигархами срывает сотрудничество с США, дискредитирует нашу внешнюю политику и ослабляет оборону Украины. Вот это реальная угроза национальной безопасности. Но, к сожалению, этот вопрос никто не вынесет на заседание СНБО", - подытожил журналист.
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Зеленський блокує, бо йому плювати на державу та наше майбутнє.
Та скотина дбає лише за себе.
зеленський робить Все, що шкодить Україні.
цього не бачить тільки сліпий або депутат, слуга народу
Державна зрада, розголошення держ таємниці, ( Левченко в кабінеті)перевищення службових повноважень( оці дурнуваті не законні санкції) , притягнення до кримінальної відповідальності завідомо безневинної особи( справа Порошенка) розкрадання з держ бюджету групою осіб по предварительному зговору ( велике крадівництво) , і хай хоч хтось потім спробує заікнутись що Зеленського переслідують з політичних мотивів.
P.S. "я ваш приговор" - это сказано для всей Украины.
https://www.facebook.com/sap.gov.ua/
щоб показати слугам, що питання на котролі, і вже все вирішено за них. потихому "замять" вже не вийде.
@IvanGonta72
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2 ч
Порахував офісні приміщення за електрику, і вангую величезні проблеми для Зеленського. ВЕЛИЧЕЗНІ!. 1кВт =6,1 грн. це непідйомно просто. А якщо у вас виробництво то це 3.14 просто.