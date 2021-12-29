РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13701 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
9 635 41
Зеленский (16621) Бутусов Юрий (3916) САП (1948)

Зеленский блокирует назначение Клименко главой САП, потому что боится производств в отношении Коломойского и "слуг народа", - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский блокирует назначение Клименко главой САП, потому что боится производств в отношении Коломойского и

21 декабря комиссия по избранию Специального антикоррупционного прокурора завершила конкурс, большинство баллов набрал Александр Клименко, но прокурором он так и не признан.

Об этом в Facebook пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский продолжает демонстрировать пренебрежение и нарушает обязательства Украины перед США, нарушает декларацию о назначении прокурора САП, которую сам Зеленский подписал 1 сентября вместе с президентом США Байденом", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, конкурсная комиссия, половина членов которой назначена коалицией "Слуг народа", ОПЗЖ, "Довіри" и "За майбутнє", отказывается голосовать за признание Клименко главой САП.

"Глава САП отсутствует уже 16 месяцев! Комиссия управляется Офисом Президента, и, без сомнений, блокирование конкурса - это личное решение президента Владимира Зеленского. США прилагают большие усилия для помощи Украине, Конгресс согласовал очередные 300 миллионов долларов военной помощи, американские самолеты-разведчики продолжают следить за российскими войсками на границах Украины, США заявляют о подготовке глобальных санкций против РФ в случае большого вторжения Путина, а в настоящее время президент Украины не выполняет один из ключевых вопросов сотрудничества с США и проваливает назначение прокурора САП, что больше всего нужно не Байдену – а народу Украины!" – подчеркнул журналист.

Бутусов отметил, что Зеленский блокирует назначение Клименко из-за того, что тогда в руках Клименко будут производства по структурам Коломойского, Ахметова и других олигархов. В частности, САП может открыть путь уголовным производствам против самих "слуг народа".

"Санкции США против приближенного к Офису Андрея Портнова – это сигнал для Зеленского, для его заместителя главы офиса Татарова – партнера Портнова. Президент Зеленский благодаря своим связям с олигархами срывает сотрудничество с США, дискредитирует нашу внешнюю политику и ослабляет оборону Украины. Вот это реальная угроза национальной безопасности. Но, к сожалению, этот вопрос никто не вынесет на заседание СНБО", - подытожил журналист.

Также читайте: Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Потвора зелена скоро тіні своєі буде боятися , так як добре знає , що нашкодив 😠
показать весь комментарий
29.12.2021 12:14
+20
щось лідор частенько почав сцятися. ну скоро і сратися почне.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:08
+18
Ніт не так.
Зеленський блокує, бо йому плювати на державу та наше майбутнє.
Та скотина дбає лише за себе.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щось лідор частенько почав сцятися. ну скоро і сратися почне.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:08 Ответить
а ось це хэрово. Коли януковоч почав сцятито повну дічь став чудити
показать весь комментарий
29.12.2021 12:30 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 12:09 Ответить
Потвора зелена скоро тіні своєі буде боятися , так як добре знає , що нашкодив 😠
показать весь комментарий
29.12.2021 12:14 Ответить
Там взагалі своє кіно - вофка кофту суше, а всі йому заздрять.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:14 Ответить
Найбільше пограбували Україну Беня , Злочевський, а сиділа тільки Тигрюля.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:15 Ответить
Ублюдок Зелений! Україна тебе вже ненавидить...
показать весь комментарий
29.12.2021 12:18 Ответить
чего??? "мудрий нарід" нездоланний в своїй бидлячності!
показать весь комментарий
29.12.2021 12:22 Ответить
зазвичай до мудрого наріду починає доходити десь через 3 роки, скоро вже
показать весь комментарий
29.12.2021 12:24 Ответить
Ніт не так.
Зеленський блокує, бо йому плювати на державу та наше майбутнє.
Та скотина дбає лише за себе.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:18 Ответить
Повеселила. С каких это пор кукла про что-то "дбає"? Для этого кукловод имеется ...
показать весь комментарий
29.12.2021 14:16 Ответить
Нужны персональные санкции для клоуна и будет шевелится...
показать весь комментарий
29.12.2021 12:21 Ответить
тільки повні дебіли вірили, що клоун йде заради народу, а не заради свого шефа
показать весь комментарий
29.12.2021 12:23 Ответить
зеленський блокує ВСЕ, що може принести користь Україні.
зеленський робить Все, що шкодить Україні.
цього не бачить тільки сліпий або депутат, слуга народу
показать весь комментарий
29.12.2021 12:24 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 12:26 Ответить
- Пятачок, кажется эти пчелы начали что-то подозревать!
показать весь комментарий
29.12.2021 12:32 Ответить
сейчас володька всем всё объяснит ...
показать весь комментарий
29.12.2021 12:33 Ответить
Я бы смотрел немного глубже: косовороточный ублюдок боится, что независимый глава САП может понаоткрывать уголовных дел против него самого. Ведь логово коррупции в Украине сейчас на Банковой
показать весь комментарий
29.12.2021 12:33 Ответить
Правильно боїться , і блокує. Призначення нового антикорупційного прокурора це армагедон для самого Зеленського , бо відразу ж відкриються кримінальні справи по відмиванню і розкраданню з державного бюджету по офшорах мільярдних сум з програми велике будівництво. І якщо це все вспливе, для самого Зеленського це може дуже погано закінчитись , того і блокує , того і боїться. Воістину. Є чого боятися. За не повних три роки своїх президентських повноважень Зеленський приніс стільки біди для України що навідь уявити важко. Після завершення його президентської каденції відразу ж проти нього відкриється стільки кримінальних справ, що у жахливому сні не уявиш . Тут повний набір

Державна зрада, розголошення держ таємниці, ( Левченко в кабінеті)перевищення службових повноважень( оці дурнуваті не законні санкції) , притягнення до кримінальної відповідальності завідомо безневинної особи( справа Порошенка) розкрадання з держ бюджету групою осіб по предварительному зговору ( велике крадівництво) , і хай хоч хтось потім спробує заікнутись що Зеленського переслідують з політичних мотивів.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:05 Ответить
мегакоррупция, политические репрессии, рэйдерство под защитой закона - это все зе-иуда. он давно превзошел януковича. кто вам сказал, что он "неопытный" и "клоун"? - он приговор Украине и ее "мудрому нарiду".
P.S. "я ваш приговор" - это сказано для всей Украины.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:34 Ответить
И не назначать нельзя, поскольку придется изобретать всю математику заново. А он же не Евклид, он - опугало. Не по опугалу задачка
показать весь комментарий
29.12.2021 12:34 Ответить
А що зараз робить Мустафа Наєм?
показать весь комментарий
29.12.2021 12:34 Ответить
Независимый, сомнительно как то.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:36 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 12:36 Ответить
наглая ложь, зеля ничего и никого не боится, особенно, когда нюхнет с ранку яку-нить шмаль позабористей
показать весь комментарий
29.12.2021 12:40 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 12:40 Ответить
Тише. Всем смотреть на Новый Год "Скотов" и радоваться.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:41 Ответить
Наркоман з рукою Бені у сраці відібрав майбутнє у наших дітей і відкинув країну у розвитку на десятиліття назад. Хай кара небесна паде на все його кодло.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:43 Ответить
Для початку рекомендую всім підписатися на сторінку САП у фейсбуці

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/

щоб показати слугам, що питання на котролі, і вже все вирішено за них. потихому "замять" вже не вийде.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:45 Ответить
Дев'єть з половино


@IvanGonta72

·
2 ч



Порахував офісні приміщення за електрику, і вангую величезні проблеми для Зеленського. ВЕЛИЧЕЗНІ!. 1кВт =6,1 грн. це непідйомно просто. А якщо у вас виробництво то це 3.14 просто.
показать весь комментарий
29.12.2021 12:58 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:28 Ответить
100%! Это же и дураку ясно. Везде должны быть свои на 100% люди. Хотя в нашем феодальном государстве и не свои мало что сделают. Феодалы и их лакеи неприкосновенные. Только рабам тюрьма за украденый кг мяса, а им за миллиарды ничего. Только повышение и награды...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:43 Ответить
А ему не стоит бояться или не бояться, все равно народ поступит с ним как с чаушеску-каддафи.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:52 Ответить
Бутусова - в президенты, Шмарклю - на нары!
показать весь комментарий
29.12.2021 14:28 Ответить
Бутусов на своем месте, слава Богу, а вот президент - явно сел не в тот вагон...
показать весь комментарий
29.12.2021 14:43 Ответить
Криворіжський поц звичайне сцикло.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:48 Ответить
Гнида, одне слово.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:09 Ответить
зеля починай сушити сухарі, ростов тобі не світить.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:31 Ответить
Как только что-то порядочное выходит так начинают тормоз включать нам нужен президент из Китая где не смотрят на ранг и наказывают всех и вся
показать весь комментарий
29.12.2021 16:40 Ответить
дякуємо, но - ніт! Грайтеся там собі самі у кацапіі з таким лайном!!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 03:10 Ответить
*****, кого мы выбрали (но не я), ЗЕлошару какого то!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.12.2021 23:32 Ответить
 
 