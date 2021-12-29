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Заявление Шойгу о химатаке направлено на то, чтобы заставить Украину и США оправдываться и реагировать на нелепые заявления, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявление Шойгу о химатаке направлено на то, чтобы заставить Украину и США оправдываться и реагировать на нелепые заявления, - Гармаш

На Донбассе могут усилиться конфронтации из-за поступающих из России информационных вбросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Он прокомментировал заявление российского вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева о том, что в России есть статья в Конституции, позволяющая совершать военные действия на территории других государств. В заявлении российский чиновник упомянул Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году.

"Даже заявление Косачева начинается с того, что Россия никогда не нападала, а заканчивается нападением России на Грузию в 2008 году. Это все часть информационной операции, которой нас пытаются заставить поверить в то, что мы слабые. Принудить нас к выполнению условий России, которые для нас являются равными потере суверенитета. Поэтому такие заявления нужно воспринимать серьезно", - пояснил Гармаш.

По его словам, на оккупированном Донбассе могут создать "грязную" бомбу.

Член украинской делегации в ТКГ также напомнил о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он сообщил о нахождении в Украине американских военных наемников, которые якобы планируют на Донбассе совершить химическую атаку.

"Действительно очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же "грязной" бомбы. Поэтому угроза есть такая. У меня вызывает тревогу такие заявления Шойгу. Хотя мне кажется, они (заявления Шойгу. - Ред.) больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", - добавил Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявив, що американські ЧВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Автор: Наталя Джума
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Кацапи як кацапи.
Тривогу викликає говнокомандувач-зрадник.
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29.12.2021 12:31 Ответить
Обнуленный гном паскуда редкостная...
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29.12.2021 12:32 Ответить
Прикольно,ручечки и подголовнички в позолоте,тов. Сталин оценил бы..
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29.12.2021 12:34 Ответить
Вдершись до української столиці (а для цього "муравйовці" використали, зокрема, і заборонені всіма конвенціями отруйні гази), більшовики замордували кілька тисяч чоловік…
https://uain.press/blogs/o-pravdych-artobstril-domu-grushevskyh-strata-************-kyyeva-698191
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29.12.2021 12:37 Ответить
"Ну может и подвезли хим. снаряды, но только в ответ на тактические ядерные у противника...."

Это чёрный такой сарказм с юмором....
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29.12.2021 12:48 Ответить
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29.12.2021 12:57 Ответить
Это тело было крещёно в православие в 1960 году в одном из храмов города Стаханова Луганской области . Его родственники по материнской линии - уроженцы Украины .
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29.12.2021 12:58 Ответить
нашо **** возив свою шойгу
у ту бурятскую тайгу?
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29.12.2021 12:59 Ответить
Кацапы ставят вводные, одна тупее другой, и весь Мир это обсуждает. Что кацапам и надо. Уже никто не говорит про Крым, про Донбасс, Осетию, Приднестровье, все обсуждают Американские ЧВК и хим. оружие. Так спрашивается, а кто тупее? Чего стоит это мироустройство? У нас през клоун, а на остальных посмотрите, сборище деградантов и соплежуев, которыми кремлевские чекисты вертят как хотят...
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29.12.2021 13:03 Ответить
Думаю на счёт - вертят.. подивимось, ще трошки залишилось часу, тоді і по балакаєм, але то що клоун та не треба на усю ***** реагувати та оправдоватис
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29.12.2021 14:08 Ответить
Подивимось, 13 січня.
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29.12.2021 14:10 Ответить
Послухати кацапи - збрехати собі!
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29.12.2021 13:21 Ответить
Якщо кацапи так кажуть, то у них розвідка не до біса або ж хочуть самі зробити уявним те, про що нафантазували.
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29.12.2021 13:23 Ответить
Гармаш ти довбень заява Шойгу то е Гебельска прпоганда вони все це зроблять а скажуть що то зробила країна І хто такого довбня послав в перемовну групу
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29.12.2021 13:38 Ответить
Треба моськам нагадати, що полоній і "новічок" - це їхній профіль, а не США і не України.
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29.12.2021 16:04 Ответить
 
 