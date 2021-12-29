Кроме угрозы вторжения, ЕС рассматривает и другие сценарии агрессии РФ против Украины. Они менее экстремальны, но вызывают беспокойство, - Боррель
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Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские спецслужбы не исключают вероятность военного вторжения России в Украину. Кроме того, в ЕС рассматривают и другие возможные сценарии агрессии РФ.
Об этом он заявил в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Нельзя полностью исключать возможность военного вторжения. Но есть много других сценариев, которые вызывают беспокойство, даже если они менее экстремальные", - отметил Боррель.
По его словам, Россия может дестабилизировать украинское правительство с помощью гибридных тактик.
Второй возможный сценарий – дальнейшая эскалация на Донбассе между украинской армией и боевиками.
Европейский политик также не исключает возможности того, что РФ будет оказывать газовое давление на Европу.
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ну чесне слово, достали своїми переживаннями.
-а почему укра и в дальнейшем хочет зависимости от российского газа? Украина ожидает прибыль в 8,6 млрд долларов от контракта на транзит газа с Россией до 2024 года. Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 декабря.
Оккупировано четверть Украины, газопроводу скоро "фсё", газ по 3000$.