Кроме угрозы вторжения, ЕС рассматривает и другие сценарии агрессии РФ против Украины. Они менее экстремальны, но вызывают беспокойство, - Боррель

Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские спецслужбы не исключают вероятность военного вторжения России в Украину. Кроме того, в ЕС рассматривают и другие возможные сценарии агрессии РФ.

Об этом он заявил в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Нельзя полностью исключать возможность военного вторжения. Но есть много других сценариев, которые вызывают беспокойство, даже если они менее экстремальные", - отметил Боррель.

По его словам, Россия может дестабилизировать украинское правительство с помощью гибридных тактик.

Второй возможный сценарий – дальнейшая эскалация на Донбассе между украинской армией и боевиками.

Европейский политик также не исключает возможности того, что РФ будет оказывать газовое давление на Европу.

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