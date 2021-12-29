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Кроме угрозы вторжения, ЕС рассматривает и другие сценарии агрессии РФ против Украины. Они менее экстремальны, но вызывают беспокойство, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кроме угрозы вторжения, ЕС рассматривает и другие сценарии агрессии РФ против Украины. Они менее экстремальны, но вызывают беспокойство, - Боррель

Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские спецслужбы не исключают вероятность военного вторжения России в Украину. Кроме того, в ЕС рассматривают и другие возможные сценарии агрессии РФ.

Об этом он заявил в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Нельзя полностью исключать возможность военного вторжения. Но есть много других сценариев, которые вызывают беспокойство, даже если они менее экстремальные", - отметил Боррель.

По его словам, Россия может дестабилизировать украинское правительство с помощью гибридных тактик.

Второй возможный сценарий – дальнейшая эскалация на Донбассе между украинской армией и боевиками.

Европейский политик также не исключает возможности того, что РФ будет оказывать газовое давление на Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Оце постійне занепокоєння сприймається вже, як хворобливий стан. З цього стану треба або виходити якимось діями, або вже лікуватися.
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29.12.2021 12:40 Ответить
Ти дуже потрiбен ЕСу
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29.12.2021 15:39 Ответить
Мета одна-анексія України з асиміляцією українців ,а спсобів досягнення мети багато !!! І від власної мети Московія не відмовиться ніколи !!!))))
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29.12.2021 12:46 Ответить
вже більше страшно чути ваше занепокоєння та стурбованність чим путіна.
ну чесне слово, достали своїми переживаннями.
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29.12.2021 12:52 Ответить
Nord Stream у вас в голове . Все уже поняли , чего стоят ваши глубокие обеспокоенности .
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29.12.2021 13:14 Ответить
агрессия против Украины - это рэйдерский захват медиапространства зе-холопами ( слугами ). агрессия против Украины - это "кагал-95" и его сериал "скоты".
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29.12.2021 13:18 Ответить
«... вызывают беспокойство» - ключевое слово евроимпотентов и европутан!
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29.12.2021 13:50 Ответить
европейцам следовало бы расследовать.каким образом они стали полностью зависимы от российского газа и кто именно проводил в Европе такую тактику.Сразу выплывет очень негативная роль германии и десятками лет правившей в ней ХДС\ХСС...Отсюда сделать выводы,как послабить и вообще устранить нити,за которую их дёргают и дисбалансируют из Кремля.И вообще,давно "поговорить" с Германией на предмет её потуг сделать из ЕС некую федерацию в главе Берлина.почти все ведущие должности в ЕС принадлежат гражданам Германии и Франции,это и стало затруднительным в противостоянии экономической агрессии РФ.
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29.12.2021 14:18 Ответить
ну шрёдера купили с потрахами, тот бабла отвёз кому надо, те продали свои хранилища кацапам и всё
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29.12.2021 15:38 Ответить
европейцам следовало бы расследовать.каким образом они стали полностью зависимы от российского газа
-а почему укра и в дальнейшем хочет зависимости от российского газа? Украина ожидает прибыль в 8,6 млрд долларов от контракта на транзит газа с Россией до 2024 года. Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 декабря.
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29.12.2021 15:02 Ответить
Какие еще угрозы?
Оккупировано четверть Украины, газопроводу скоро "фсё", газ по 3000$.
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29.12.2021 15:10 Ответить
Ваина для мардвы закончицца на линии ссысрань, засрань и гарод серов де серут па падъездам, на берегах мехесрань мудянскава балота. ПС. Омериканцы акараков для мардвы не привезут больше тока факи куревые.
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29.12.2021 19:47 Ответить
 
 