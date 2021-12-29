НКРЭКУ утвердила смету "Гарантированного покупателя" на 2022 год - более 280 тыс. грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила смету государственного предприятия "Гарантированный покупатель" на 2022 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ 29 декабря.

"Утвердить смету ГП "Гарантированный покупатель" на 2022 год на сумму 280 795,5 тыс. грн", - говорится в документе.

Согласно проекту документа, в следующем году "Гарантированный покупатель" должен получить 80,796 млн грн дохода. При этом на амортизацию предприятие должно перечислить 9,462 млн грн, на приобретение основных средств – 3,079 млн грн, на резервы – 5,149 млн грн.

На обеспечение хозяйственной деятельности и организации производственного процесса предусмотрено 124,7 млн ​​грн.

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Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" предложило Кабинету Министров провести полную проверку деятельности предприятия от запуска его работы в 2019 году.

"Гарантированный покупатель" является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии, а также госпредприятие покупает электроэнергию для нужд населения.

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