РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13760 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 988 30
Байден (2383) переговоры (4648) путин (29870) россия (91360) США (23253) Эстония (1176) Евросоюз (15954) Алар Карис (35)

Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО.

Слова Кариса цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Карис на вопрос журналистов, "готовы ли вы встретиться с Путиным, и о чем бы вы с ним поговорили?", ответил: "Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе".

По его словам, переговоры Джо Байдена и Владимира Путина "действительно многих встревожили".

"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, и другие страны тожее", – подчеркнул президент Эстонии.

Также читайте: ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности, - Боррель

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Пора задуматься о том, что бы создавать новый оборонный/военный союз. Если AUKUS создали, почему нельзя создать Украина- Турция-Польша-Прибалтика?
показать весь комментарий
29.12.2021 13:40
+4
Верно, ослу общаться с бешеным шакалом можно только в компании сытых тигра, льва и волка.
Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
показать весь комментарий
29.12.2021 13:45
+4
А в это время на первом канале кацапни после Нового года анонсировали показ новых серий Сваты, нашего независимо-гэроического патриота вовки-клоуна!!!! Да это недоразумения нельзя выпускать дальше Киевской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Его надо беречь ....до суда над ним!!!
показать весь комментарий
29.12.2021 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс" - Даааа і нє польше трйох раааззз!
показать весь комментарий
29.12.2021 13:34 Ответить
Мнение Эстонии, Латвии и Литвы конечно важно для Германии ,Франции , Италии и т.д.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:21 Ответить
Вам важливо зрозуміти що Эстонія, Латвия ,Литва ≠ пітораси котрі говорять від їх імені.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:17 Ответить
Особенно если учесть ,что они живут, в большинстве своем, на их гроши.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:23 Ответить
Ніхто нікому гроші задарма не дає ,швидше забирають!
показать весь комментарий
29.12.2021 15:18 Ответить
Да нет 3 ярда Литве ежегодно. Прикинь Украине 40 ярдов(по количеству населения) рай наступил бы
показать весь комментарий
29.12.2021 15:21 Ответить
Литовці привозять 30 ярдів, в рік. Українці теж дохрєніще заробляють і привозять. Ніхто нікому задарма нічого не дає. Просто позичають країні, дерибанять гандони,а віддавати народу. Схема стара ,для закабалення народу.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:46 Ответить
та все нормально. ніхто нас не здасть якщо ми самі себе не здамо або не дозволимо це зробити проросійській агентурі в АП Зеленського, що є дуже можливим.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:39 Ответить
Вот поэтому предлагаю писькограя с его шоблоц не приглашать.
Гетьман справиться там на ура.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:02 Ответить
Пора задуматься о том, что бы создавать новый оборонный/военный союз. Если AUKUS создали, почему нельзя создать Украина- Турция-Польша-Прибалтика?
показать весь комментарий
29.12.2021 13:40 Ответить
Давно пора. От еврослизняков-толерастов только вред.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:47 Ответить
Страны Балтии. Прибалтика- так эти страны Московия дразнит.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:48 Ответить
А зачем так ограниченно?
Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Польша, Балтия. Да и финнам особо не стоит расслабляться!
показать весь комментарий
29.12.2021 14:02 Ответить
И Австралия. И транзит, транзит на 15 лет не забыть
показать весь комментарий
29.12.2021 14:09 Ответить
Верно, ослу общаться с бешеным шакалом можно только в компании сытых тигра, льва и волка.
Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
показать весь комментарий
29.12.2021 13:45 Ответить
Если он сьест осла, это будет хорошо

Украина тогда уже почти победила.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:04 Ответить
ВАЗеленський спить і бачить перемовини тет-а-тет з ******. З яким би задоволенням він швиденько злив би Україну і повернувся до зйомок улюблених лайносеріалів.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:53 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:54 Ответить
А в это время на первом канале кацапни после Нового года анонсировали показ новых серий Сваты, нашего независимо-гэроического патриота вовки-клоуна!!!! Да это недоразумения нельзя выпускать дальше Киевской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Его надо беречь ....до суда над ним!!!
показать весь комментарий
29.12.2021 14:00 Ответить
про плюсам уже неделю, как идет.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:02 Ответить
Интересно, денежки за проданное врагу теледерьмо зелёному гнусу кровью не пахнут? Любит оно денежки - оно и родителей продало бы на органы или опыты,если бы нашлись покупатели....
показать весь комментарий
29.12.2021 14:11 Ответить
Желание клоуна пошушукаться с полудохлой кремлёвской крысой попахивает желанием договориться о сдаче Украины кремлю в обмен на гарантии и что-то ещё.... Тут свидетели не нужны. Зелёную соплю нельзя выпускать из страны на предательские переговоры. Оно - тупое и не понимает, что предав Украину, он укоротит себе жизнь на десятки лет.... Тюремного заключения....Неужели ленка не отговаривает его от подобного политического "суицида"?
показать весь комментарий
29.12.2021 14:04 Ответить
никаких переговоров с кремлевской ОПГ пещерных кацапа-фашистских мракобесов.
Тотальная изоляция от окружающего мира и регулярные профилактические бомбежки.

показать весь комментарий
29.12.2021 14:32 Ответить
Оно бы не помешало, но вот только такое ощущение, что если бы страны Западной Европы были бы уже в состоянии войны с запоребриком, то они всё равно продолжали бы закупать газ у него, и снабжать всякими плюшками. При этом с грозным видом "устрашали" пальчиком "но-но-но, я тебя сейчас накажу".
Чтобы показать оскал, а тем более укусить у них духа не хватает.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:41 Ответить
Ці слова треба почитати нашому гаранту, який такий сміливий до формату розмови з Путіним. Тільки він сам не знає, як він вилізе з тієї халепи, коли почне говорити з уркою, тим паче, який його ні в що не ставить. Треба Зеленському мати хоч трохи людської самоповаги і державної мудрости, щоб заявляти про це.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:34 Ответить
А Байден, НАТО и ЕС согласны?
У них своих проблем хватает, а ассистировать Зе ...
показать весь комментарий
29.12.2021 15:06 Ответить
Всі розуміють,що Зеленого Йолопа до ***** допускати не можна.Крім нього самого.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:06 Ответить
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО Источник: https://censor.net/ru/n3307727
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Президент Эстонии Алар Карис может что-то кому-то советовать???? Вот это поворот!!!!
показать весь комментарий
29.12.2021 15:49 Ответить
А что посоветывали президенты Албании и Молдовы?
показать весь комментарий
29.12.2021 18:00 Ответить
Проводить переговоры надо с участием Польши, Эстонии, Латвии и Литвы - самых заинтересованных стран.
(После Украины.)
показать весь комментарий
29.12.2021 17:03 Ответить
 
 