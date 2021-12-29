Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис
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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО.
Слова Кариса цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Карис на вопрос журналистов, "готовы ли вы встретиться с Путиным, и о чем бы вы с ним поговорили?", ответил: "Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе".
По его словам, переговоры Джо Байдена и Владимира Путина "действительно многих встревожили".
"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, и другие страны тожее", – подчеркнул президент Эстонии.
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Гетьман справиться там на ура.
Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Польша, Балтия. Да и финнам особо не стоит расслабляться!
Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
Украина тогда уже почти победила.
Тотальная изоляция от окружающего мира и регулярные профилактические бомбежки.
Чтобы показать оскал, а тем более укусить у них духа не хватает.
У них своих проблем хватает, а ассистировать Зе ...
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Президент Эстонии Алар Карис может что-то кому-то советовать???? Вот это поворот!!!!
(После Украины.)