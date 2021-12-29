Экс-президент Молдовы Додон стал подозреваемым в деле о хищении почти $12 млн
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генпрокуратура Молдовы объявила подозрение экс-президенту страны Игорю Додону. Его подозревают в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу Energocom.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.
Додон уверяет, что не намерен никуда "убегать", и планирует сотрудничать со следствием. Также он не признает свою вину.
Он считает, что его допрос неслучайно организован за несколько дней до Нового года: "Это было 14 лет назад, вы ищете сами не знаете, что".
Экс-президент уточнил, что все фигуранты этого дела, как и он сам, имеют статус подозреваемых. Но не назвал других упомянутых по делу лиц.
По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене.
Таким образом, они нанесли Молдове ущерб в $11 млн 927 тыс.
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Или так клоуна уважаете, что сравниваете его с кондитером?
не далее, как час назад был "тупым зеботом", а теперь вон оно как.......
Хотя все верно - когда нет ума, то остается только "обсирать" всех вокруг, думая что таким образом остальные опустятся до навозного уровня обсирателя. Но это только в его голове....
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"Тупым зеботом" ты не был, а ЕСТЬ. Русский Петрушка, он что в РФ, что в Африке, что в Украине Петрушкой и остается. Даже косоворотка как у твоего госизменника, казнокрада, наркомана, олигарха и узурпатора власти.
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Без ума банально или качественно "обсирать" не получиться, получиться только клоуна-наркомана сделать Президентом воюющей страны.
это обычный копирайт.
За сколько работаешь, тварь?
перечень статей зелемойского выйдет в трех томах
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Все фамилии чистое совпадение