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Головань о деле Порошенко: Банковая видит социологию и боится, что ей придется сдавать свои полномочия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Головань о деле Порошенко: Банковая видит социологию и боится, что ей придется сдавать свои полномочия

Главная причина политических преследований пятого президента – это рост его рейтинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Ситуация с политическими преследованиями Петра Порошенко обострилась. Мы теперь точно знаем с чем это связано, поскольку именно сегодня опубликованы результаты социологических исследований Центра Разумкова, согласно которым Порошенко даже побеждает. Не то, что сравнялся, а даже побеждает Зеленского во втором туре выборов, если бы такие состоялись. То есть причина этого обострения данных политических преследований теперь уже доказательно нам известна", - подчеркнул правозащитник.

"Поскольку Офис Президента тоже имеет свою социологию, и я думаю, что ее результаты точно такие, которые сегодня были обнародованы Центром Разумкова, так называемое "подозрение" и совершенно незаконные решения, которые еще и скрывают от нас, о задержании Порошенко – теперь четко понятна причина этих действий", - добавил он.

По словам Голованя, адвокаты Порошенко обратились в Офис Генпрокурора с 18 ходатайствами.

Он, в частности, напомнил, что подал ходатайство о вызове в качестве свидетелей по делу президента Владимира Зеленского главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, вице-премьера Ирины Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяны Безуглой и Федора Вениславского, публично заявлявших о якобы известных им фактах правонарушений со стороны Порошенко.

"Мы видим, что и следователи, и прокуроры боятся, они прячутся. Мы знаем, что позорное, незаконное решение Печерского суда о задержании Петра Порошенко существует. Его скрывают от общества, и мы обязательно добьемся, чтобы оно было опубликовано. А те, кто причастен к его появлению, – понесли заслуженную ответственность. Мы видим, как пренебрегают законом Офис Генерального прокурора и ГБР. Стараются как можно больше затянуть время", - отметил адвокат.

"Кроме того, мы знаем, что в так называемом "сообщении о подозрении" множество страниц было об уставе Организации Объединенных Наций. Мы подали ходатайство об истребовании устава ООН и истребовании материалов уголовного производства, которое было об угле из Южно-Африканской республики, мы требовали ознакомления с материалами, требовали обзора интернет-страниц, где были расследования журналистов о незаконности действий и низком качестве угля из Южно-Африканской республики.... Это масса конкретных вещей, которые должно следствие проверить. И главное – это факт политических преследований. ... Еще раз повторюсь: сегодняшние результаты Центра Разумкова абсолютно четко объясняют причину этих беззаконий. Власть боится того, что ей придется сдавать свои полномочия, а затем отвечать за содеянное", - подытожил Головань.

Также читайте: Зеленского и Порошенко во втором туре президентских выборов готовы поддержать по 50% украинцев, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Зе наркєт подавиться Порошенком.
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29.12.2021 14:32
+13
Плювати на те, хто там подобається мордорським ботам. Нема зараз альтернативи Порошенку.
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29.12.2021 14:53
+12
"в разгар войны"?)) это когда, идиот? в самое тихое время, 1 раз на 7 дней за ПЯТЬ лет - да и то об этом узнали спустя месяц))
Помнится, один клоун за 2.5 года более 28 (двадцати восьми!) раз шастал по Оманам, Турциям и прочим зонам отдыхам..
Или то "не считается"?
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29.12.2021 14:55
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идиот, ты до сих пор вериш что "президент сажает"?
вот потому ты и ватник, причем еще тупее твоих расейских "мышебратьев"
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29.12.2021 14:52 Ответить
а тогда чего Порошенко всем жалуется что Зеля шьет дела на него и хочет закрыть, если президент не сажает?
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29.12.2021 15:00 Ответить
Жалуется?)) зебил, с вас смеются, как для вас, идиотов, снимают видосики от зеЛоха, что "зеленский скоро посОдит Порошенко"))
Впрочем, такие как ты ни умом, ни памятью не отличают - и уже забыли про "100% своего генпрокурора".. в количестве трех штук
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29.12.2021 15:05 Ответить
ты не истери - ты не на митинге на фабрике Рошен

Зеля вообще должен вместе со всем Кварталом присесть на лет 15-20 за то что уже нарушили..

Но Порошенко и его адвокаты везде рассказывают что Зеля мотивированно шьет ему срок

а это ты написал - "идиот, ты до сих пор вериш что "президент сажает"? "
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29.12.2021 15:11 Ответить
беги в ГПУ и расскажи им что и кто кому должен, зебил))
именно таке как ты и привели к власти януковоща, зеЛоха
А до этого бегали и орали "придет зеленский и посОдит Порошенко"
Впрочем, судя по тебе - ты до сих пор об этом орешь))
п.с. о том, что наезды зеЛоха на Пороха - политически мотивированы говорят ВСЕ на Западе..
Или ты принципиально испытываешь ненависть к здравому смыслу?
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29.12.2021 15:18 Ответить
Звідки ви, тупориле ЗЕбілйо, лізете??
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29.12.2021 15:07 Ответить
Це говорить лише про те, що Зеленський це злочинець, і він буде сидіти, якщо раптом його не визнають не осудним , а така й ймовірність є
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29.12.2021 14:48 Ответить
кацапа, тебя уже выпустили из дурки?))
ну так беги с доукментами, а то в ГПУ снова обделались и никак не найдут реальные документы по "контрабанде"..
Впрочем, для таких как ты идиотов - морковка готова.. тебя обманывать не нужно, ты сам обманываться рад
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29.12.2021 14:59 Ответить
Непременно придётся.
И полномочия сдавать и показания давать и норму в ИТК выполнять.
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29.12.2021 14:58 Ответить
🤦
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29.12.2021 15:02 Ответить
Коломойский требовал от Порошенко пойти на диалог с лидерами «ДНР» и «ЛНР», пойти на мир на условиях РФ.За это и грабёж казны был наказан.После чего Порошенко для Коломойского стал врагом номер один. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко . Заповедь, запрещающая мстить, относится только к тем случаям, когда обидчиком является еврей. Если же еврей оказывается среди народа, живущего по законам джунглей, он вправе принимать его правила игры, вправе «опускаться до его уровня». Воюющий с окружающими народами царь решает, какие меры устрашения и возмездия применять против них, чтобы избежать реваншистских поползновений. Это сфера его ответственности, в которой месть неизбежна.
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29.12.2021 15:01 Ответить
А каких заявлений вы ждали от "адвоката Порошенко"? Что рейтинг в 15-20% - это и есть ВСЕНАРОДНАЯ поддержка?
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29.12.2021 15:11 Ответить
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29.12.2021 15:21 Ответить
Тролльчатинка зашевелилась. А всего то-рейтинги сравнялись.
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29.12.2021 15:13 Ответить
Щось багато новин про Порошенка. Напевно все ж таки повернеться, тому і готують грунт інформаційно. От і добре, а то я вже почав переживати))
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29.12.2021 15:28 Ответить
тобі, зебіл подляковий, після повернення Петра стане ще херовіше.
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29.12.2021 16:16 Ответить
бидло(як і більшість порохоботів), я тільки радий буду поверненню порошенка.
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29.12.2021 16:30 Ответить
щоб ти 3 дох подлякова гнида
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29.12.2021 16:38 Ответить
А це вже на його розсуд. Далі буде видно.
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29.12.2021 16:56 Ответить

Ну а як же?
Його "нарід" стурбований і хвилюється. ))
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29.12.2021 16:52 Ответить
Петро Олексійович Порошенко - сьомий президент України! Мізки "наріду"все ж таки виліковні!
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29.12.2021 15:38 Ответить
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29.12.2021 15:58 Ответить
Жадібний,хитрий,сцикливий має сидіти на палі поруч з мєдвєдчуком.
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29.12.2021 15:55 Ответить
Почитав коменти різних прибічників і хотів-би вставити свої 5-ть копійок. Порошенко---ОДНОЗНАЧНО не чистий на руку,навіть до бабки не ходи,АЛЕ,якщо це можливо,назве хоч хто-небудь СВЯТОГО політика,це як у притчі**хай кине камінь перший той,хто безгрішний**. Але якщо проаналізувати діяння двох президентів,то вибачте мене,Зе навіть в підметки не годиться Пороху,це як небо і земля!!! Можливо він і хороша людина,професійний артист,гарний режисер,можливо він і хоче,щоб люди жили краще(як говорила його мама),але,щоб довго не філософствувати--Я ТЕЖ ХОЧУ РАКЕТУ--і ЩО? Зе--це катастрофа для України і молю Бога,щоб не приніс війну в Україну з його відосиками,а Порох повернеться,може ніхто навіть і не сумніватись,бо він розуміє,що не повернення---це ГАНЬБА РІВНОЗНАЧНА ЯНУКОВИЧУ!!!І тому я вважаю,що на сьогодні альтернативи Пороху НЕМАЄ,хоча я,особисто,з великим задоволенням проголосував-би за Л. ЗЕРКАЛЬ!!
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29.12.2021 16:08 Ответить
Гарік!! Ти навіть спілкуватись не можеш по-людськи,відразу образи. Дивись,мою думку підтримали 4 чоловіки,твою--1,можливо ти не правий? Я не нав*язую нікому Пороха,а лише констактую ФАКТ,що Порох був-би кращим і це моя особиста думка---РОЗУМІЄШ? Настрочив багато,а на питання кого бачиш презом,так і не відповів,всіляки методички приписуєш--хворий на голівку,чи ЩО? Нормальна людина не тявкала-б всілякі догадки,а конкретно написала-б: ЯКЩО В ДРУГИЙ ТУР ВИЙДЕ ПОРОШЕНКО І БОЙКО---я підтримаю Бойка,хоч погана позиція,але ПОЗИЦІЯ,а так **соловьинный помет**.
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29.12.2021 19:56 Ответить
Тут я не згоден.
Хоча і вибір зовсім неякий, його треба уникнути в будь якому разі.
Їнша справа, що у нас він обмежений...
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29.12.2021 21:50 Ответить
Оце лизнув шоколадний глаз, так лизнув.
Найкращий вибір це олігарх-мародер, який разом з Януковичем, а після нього з Медведчуком і Ахметовим грабував країну?!!!
На яких препаратах ви сидите, щоб нести ТАКЕ.
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29.12.2021 22:47 Ответить
Порося, краще прокоментуй суть підозри!
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29.12.2021 16:34 Ответить
Як тільки Порох виїхав у Польщу, одразу його рейтинг виріс. То може нехай там і сидить? А тут десятки прибічників будуть чекати його повернення. )
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29.12.2021 17:28 Ответить
Така "чуйка"у багатьох є, що це станеться незабаром.
І можливо не тількі в Польщі...
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29.12.2021 21:56 Ответить
Дело против Порошенко это не спасательный круг для Зеленского. Это бумеранг или камень на шее утопающего
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29.12.2021 17:31 Ответить
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