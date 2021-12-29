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В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
При необходимости возможно ограничение на вход нескольких центральных станций метрополитена.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
Также 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Незалежности".
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Петро Воля
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