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Новости Киевские новости
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В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно, - КГГА

При необходимости возможно ограничение на вход нескольких центральных станций метрополитена.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Также 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

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Автор: Наталя Джума
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Це в той час, коли у країні війна...
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29.12.2021 14:44 Ответить
Ну, так. І Жирік озвучував про новорічну ніч, що тре бомбити
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29.12.2021 14:53 Ответить
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29.12.2021 20:15 Ответить
 
 