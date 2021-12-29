"Северный поток-2" - причина энергетического кризиса в Европе, - The New York Times

Газопровод "Северный поток-2" с России в Германию может расширить транспортировку газа. Новому канцлеру Германии Олафу Шольцу не пришлось долго ждать после вступления в должность, чтобы его спросили о "Северном потоке-2". Проект газопровода разжег гнев в Вашингтоне и европейских столицах в то время, когда напряженность с Москвой зашкаливает.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В коалиционное правительство Шольца входит партия "Зеленых", члены которой резко критикуют "Северный поток-2". Шольц удивил многих, заняв ту же позицию, что и его предшественница Ангела Меркель, которая поддерживала газопровод как бизнес-проект, "необходимый для успеха промышленности Германии".

"Северный поток-2" – это проект частного сектора", – сказал журналистам новый канцлер Германии.

По его словам, окончательное решение по одобрению газопровода будет приниматься "регулятором в Германии, абсолютно не политически".

Но все не так-то просто. Поскольку Россия стянула военных к границе с Украиной, угроза расширения санкций США против газопровода будет определять будущее "Северного потока-2".

Проблем добавляют цены на газ в Европе, которые в последние недели побили рекорды из-за ограниченных поставок. Цены растут, пока оставшиеся ядерные реакторы Германии отключаются, а наступление зимы повышает спрос на энергию.

Проект "Северный поток-2" начали в 2015 году, чтобы избежать энергетического кризиса, однако теперь именно газопровод и является одной из основных причин кризиса.

Кроме того, чувствуется давление внутри правительства Шольца, где лидеры "Зеленых" поддерживают идею, чтобы Германия использовала трубопровод как рычаг против президента России Владимира Путина.

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Однако, несмотря на все конфликты, некоторые аналитики полагают, что газопровод будет введен в действие, как только он справится с последним бюрократическим препятствием — сертификацией от немецкого регулятора.

"Я думаю, что в конечном счете газопровод будет сертифицирован, но за ним могут быть закреплены условия, связанные с продолжением транзита газа через Украину. Я считаю, что политика сыграет роль, потенциально достаточно большую роль", – сказала Катя Ефимова из Оксфордского института энергетических исследований.

"Северный поток-2" фактически полностью принадлежит российскому "Газпрому". Европейские партнеры Германии больше всего обеспокоены потенциальной потерей ежегодных транзитных сборов для Украины и других стран, имеющих газопроводы, если "Северный поток-2" заработает.

Соединенные Штаты рассматривают проект как угрозу европейской безопасности, ведь газопровод предоставит Путину очередной рычаг влияния на стратегических партнеров Вашингтона.

"Соединенные Штаты рассматривают газопровод "Северный поток-2" как российский геополитический проект, подрывающий энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества", – заявила недавно помощник госсекретаря США Карен Донфрид.

Критики в Вашингтоне во главе с республиканцем Тедом Крузом неоднократно требовали расширения санкций против компаний, участвовавших в проекте газопровода, чтобы заблокировать его запуск.

Не так давно Сенат согласился провести голосование по санкциям против Nord Stream 2 в обмен на согласие Круза не препятствовать назначению десятков кандидатур от президента Джо Байдена на должности в Госдепартаменте и Министерстве финансов.

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Россия фактически является главным поставщиком газа в Европу, но в текущем году объемы импорта оставались низкими. Россия не спешила предлагать "европейским клиентам" дальнейшие поставки.

Это критическая проблема, потому что Европе нужен газ. Европейские хранилища начали зиму с очень низким уровнем запасов газа — частично из-за увеличения мирового спроса на энергию и похолодания. Кроме того, резко выросли цены.

"Россия говорит, что выполняет объемы транспортировки в соответствии со своими контрактами. Но они не представляют дополнительный газ в объемах, которые мы видели в предыдущие годы", – сказал руководитель европейского газового подразделения Energy Aspects в Лондоне Джеймс Уодделл.

Президент Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн заявил, что агентство вряд ли предоставит одобрение газопровода раньше второй половины 2022 года.

После этого вопрос будет передан в Брюссель, где чиновники Европейской комиссии должны сформулировать собственное решение по проекту. Немецкий регулятор, как ожидается, примет решение Еврокомиссии во внимание.

Однако остановка газопровода станет для России четким дипломатическим сигналом, резюмирует издание.