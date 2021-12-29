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Кабмин продлил действие спецпошлины на товары из РФ до декабря 2022 года
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров продлил действие постановления о введении специальной пошлины на отдельные товары из России до декабря 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании правительства.
Обновленное постановление вступит в силу 30 декабря.
Специальная пошлина была введена с 1 августа 2019 года после того, как Россия запретила экспорт в Украину нефти, нефтепродуктов и угля, разрешив его только по спецразрешениям.
Также в РФ применяются другие торговые запреты и ограничения.
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Foreign Advisor
показать весь комментарий29.12.2021 20:23 Ответить Мне нравится 0
Михаил Новиков 44d7abf9
показать весь комментарий30.12.2021 02:01 Ответить Мне нравится 0
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