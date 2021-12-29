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Кабмин продлил действие спецпошлины на товары из РФ до декабря 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин продлил действие спецпошлины на товары из РФ до декабря 2022 года

Кабинет Министров продлил действие постановления о введении специальной пошлины на отдельные товары из России до декабря 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Обновленное постановление вступит в силу 30 декабря.

Специальная пошлина была введена с 1 августа 2019 года после того, как Россия запретила экспорт в Украину нефти, нефтепродуктов и угля, разрешив его только по спецразрешениям.

Также в РФ применяются другие торговые запреты и ограничения.

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Автор: Наталя Джума
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от беда
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29.12.2021 20:23 Ответить
Пошлина на импорт российского угля составляет 65%. Однако она не распространяется на антрацит, уголь для металлургии, а также производства электроэнергии и тепла. неужели на уголь для шашлыка пошлину ввели? весь остальной то уголь можно в укру их РФ везти.
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30.12.2021 02:01 Ответить
 
 