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"Укравтодор" к 2024 году планирует ликвидировать все опасные места на украинских дорогах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Финансирование безопасности дорожного движения в Украине в 2020-2021 годах достигло рекордных 16,3 млрд грн. Если сравнивать с показателями 2016-2017 годов – это вдвое больше.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице программы "БС", информирует Цензор.НЕТ.

Денежные средства направляют на то, чтобы минимизировать количество ДТП, в которые попадают участники дорожного движения. Для этого за последние два года в рамках программы президента "Большая стройка" на трассах установили рекордное количество нового освещения, тротуаров, разметки и других элементов для повышения безопасности движения.

"За последние два года эти факторы сыграли важную роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП. В следующем году планируем сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях. Цель Укравтодора – до 2024 года ликвидировать все опасные места на дорогах", - говорится в сообщении.

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Важным условием стал законопроект №1061, внедривший Аудит безопасности автомобильных дорог. С 1 марта 2021 года, согласно закону, обязательному аудиту подлежат дороги международного и национального значения. Это позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки проекта, дорабатывать отдельные решения, руководствуясь экспертной оценкой.

Укравтодор к 2024 году планирует ликвидировать все опасные места на украинских дорогах 01

За последние два года вдоль государственных дорог, прежде всего в пределах населенных пунктов, обустроено 1254 км освещения. Для сравнения, за 2018-2019 годы вместе взятых было устроено всего 179 км освещения.

На объектах ремонта и в рамках эксплуатации Укравтодор за два года установил 96 000 новых дорожных знаков. В следующем году планируют еще 66 000.

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Безопасность движения также усиливается установкой барьерного ограждения, защищающего пешеходов и животных от попадания на проезжую часть. За последние два года установили 1 280 819 погонных метров металлического барьерного ограждения вдоль государственных дорог – в 2,6 раза больше, чем за два года до того.

Кроме того, в прошлом году Укравтодор обустроил 206 029 п.м. тротуаров. В этом году – вдвое больше: 420 000 п.м. Это в 9,6 раза больше, чем в 2019 году.

Также совместно с "Агентами Перемен" разработан проект новой дорожной навигации. Она позволяет предотвратить ДТП из-за непонятной разметки, дорожных знаков и т.д. Новая дорожная навигация уже второй год обустраивается на объектах "Большой стройки".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" за два года в Украине обновили и построили более 14 тыс. км дорог – 40% от всей основной сети.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
найгиршэ, то что в начале 1978 года в СССР был дефицит презервативов, и жадный пархатый обрезанный урод пользовался одним и тем же много раз. он получил удовольствие, а мы уже 2,5 года мучаемся.
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29.12.2021 16:02
+2
Ти вже покоцане, чмо.
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29.12.2021 15:37
+1
Тише, тише. Не устрой там пожар у пшеков
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29.12.2021 15:45
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Зебилы, вам кердык. Вас собираются покоцать к 2024. Но я думаю, все случится намного раньше
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29.12.2021 15:31 Ответить
Ти вже покоцане, чмо.
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29.12.2021 15:37 Ответить
Тише, тише. Не устрой там пожар у пшеков
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29.12.2021 15:45 Ответить
У поляків все чудово, бо мало такого як ти.
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29.12.2021 15:49 Ответить
Что такое, зебоб? Ты огорчен? Я тебя понимаю, но планы автодора - планы народа. Это неизбежно.
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29.12.2021 15:55 Ответить
Кому кирдык и чего?? Что сказать то хотели? Каким зебилам? Это кто
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29.12.2021 15:57 Ответить
Помойму пять минут назад в названии статьи было чтото про крадивныцтво. Очень большое
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29.12.2021 15:33 Ответить
Там скорее некомпетентных клоунов в руководстве нужно убрать
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29.12.2021 15:37 Ответить
Давно пора. Бо дороги в Україні були найгіршими в Європі. Та не тільки дороги...
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29.12.2021 15:38 Ответить
найгиршэ, то что в начале 1978 года в СССР был дефицит презервативов, и жадный пархатый обрезанный урод пользовался одним и тем же много раз. он получил удовольствие, а мы уже 2,5 года мучаемся.
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29.12.2021 16:02 Ответить
Будет пролет на вертолёте по ним. Бесплатный.
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29.12.2021 15:44 Ответить
Балакалы, балакалы, силы та й заплакалы.
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29.12.2021 15:47 Ответить
Ну и? Расфитькали бюджетные деньги на дороги. Кловану сказать спасибо? Тем временем предприятия останавливаются из-за неподъемных тарифов на газ. Гуляй рванина,сидя в отпусках за свой счёт. Катайся по новым дорогам.
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29.12.2021 15:53 Ответить
шо,и быдловатых мужей чиновниц минобраза ликвидировать будут? тоже ведь опасное место на дорогах
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29.12.2021 16:00 Ответить
Нет дороги - нет опасных участков!
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29.12.2021 16:10 Ответить
У 2017 році відбулося 162 тисячі 526 ДТП (27 тисяч 220 з потерпілими), в 2018-му - 150 тисяч 120 ДТП (24 тисячі 294 з потерпілими), в 2019-му - 160 тисяч 675 ДТП (26 тисяч 52 з постраждалими).

За минулий рік кількість аварій на дорогах зросла до 168 тисяч 107, в 26 тисячах 140 ДТП постраждали люди. Кількість загиблих за рік склала 3 тисячі 541 людина, а травмованих - 31 тисяча 974. Також в 2020-му загинули 1 тисяча 198 пішоходів.

За шість місяців 2021 роки вже сталося 86 тисяч 459 ДТП: загинули - 1 тисяча 281 осіб, постраждали - 12 тисяч 753.
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29.12.2021 17:06 Ответить
 
 