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посольство (1046) США (23262) САП (1948)

США призывают членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США призывают членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе, - посольство

США призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский блокирует назначение Клименко главой САП, потому что боится производств в отношении Коломойского и "слуг народа", - Бутусов

Напомним, комиссия должна была утвердить, что в конкурсе победил Александр Клименко, набравший больше всего баллов, но этого не произошло. По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли.

США призывают членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе, - посольство 01
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Топ комментарии
+41
Блокируют работу Зеленский-Ермак-Татаров, члены комиссии - их продажные слуги-холуи
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29.12.2021 16:16
+30
А ему именно это и нужно.
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29.12.2021 16:19
+29
Эти твари просто охренели от безнаказанности. портянка уже притих, и этих придавить надо.
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29.12.2021 16:18
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Правила форума Совет форумчан
Надо американцам срочно донести до пана Зеленского ,что ВСЯ помощь США и Запада будет заморожена пока решение не будет принято ,хватит увещевать ,пора давать по рогам .
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29.12.2021 16:16 Ответить
А ему именно это и нужно.
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29.12.2021 16:19 Ответить
100%
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29.12.2021 16:22 Ответить
10000%
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29.12.2021 16:26 Ответить
Ему нужно, чтоб его вперед ногами выносили с Банковой? Сильно сомневаюсь
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29.12.2021 21:02 Ответить
ЗЕ нужно, чтобы Запад отвернулся от Украины и дал ему возможность творить, что угодно.

И он планомерно делает все для этого.
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30.12.2021 00:29 Ответить
Це не до Комісії треба звертатись, а до Зеленського! Він як йому треба було то і Конституційний Суд заблокував..? Чогось вони бояться,а не знаєте чого..?
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30.12.2021 07:19 Ответить
Це не до Комісії треба звертатись, а до Зеленського! Він як йому треба було, то і Конституційний Суд нагнув..? Чогось вони бояться,а не знаєте чого..? Але це вони роблять не від великого розуму, виберуть же ж все рівно, але будуть по вуха у фекаліях..?!
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30.12.2021 07:29 Ответить
Нафіга? Треба попросити американців, щоб ті зайнялися офшорами Зєлєнского більш скрупульозно. І якнайшвидше.
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29.12.2021 16:40 Ответить
Та да, никто ничего замораживать не будет, пока не станет ясно что бурисму не будут расследовать.
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29.12.2021 16:51 Ответить
Надо, чтобы США нашли деньги Зеленского - будет как шелковый! Если, конечно, Путин не предложит больше. И так до бесконечности...
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30.12.2021 09:04 Ответить
Блокируют работу Зеленский-Ермак-Татаров, члены комиссии - их продажные слуги-холуи
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29.12.2021 16:16 Ответить
Эти твари просто охренели от безнаказанности. портянка уже притих, и этих придавить надо.
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29.12.2021 16:18 Ответить
я бы с всего предложения оставил фамилии и слово, члены.
остальное не важно.
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29.12.2021 16:27 Ответить
Зебила по голове шлёпнуть и все будет
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29.12.2021 16:19 Ответить
Комик с гранатой | СБУ подтвердила: Зеленский грубо нарушил закон о гостайне | Подделка решения СНБО
ЮТУБ БЕРЕЗОВЕЦЬ
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29.12.2021 17:32 Ответить
Нет, не комик! Все делается целенаправленно. Всех преступников, в том числе и международных, под видом "обмена" вернул Путину. Поругался с Западом, лишил страну поддержки, уничтожил службу разведки и само понятие государственной тайны. Устал продолжать...
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30.12.2021 09:11 Ответить
Риба й надалі гниє з глови...
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29.12.2021 16:19 Ответить
Я не бачу тут голови. Ці істоти - членограї, вони як членистоногі, без голови.
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29.12.2021 17:10 Ответить
Вони начебто все повирішували? САП буде без керівника....
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29.12.2021 16:23 Ответить
Якби ми погодилися видати Коломойського США, то вже давно були б союзниками США без НАТО. Як Ізраїль. Усі напевно пам'ятають ту істерику Маркарової та Зелі, коли в Україні заговорили про союзництво лише зі США? Ні! Це не те! Нам потрібно лише в НАТО!
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29.12.2021 16:24 Ответить
зеленський наклав на ваші заклики що по вас аж тече.
ви не дурні і не сліпі.
просто вам вигідно тримати за зелені бовтуни владу України та диктувати свої умови.
йому теж вигідно, бо 20-30 мільярдів баксів ніхто з тіні не вивів,
от же цими ярдами рулить банда ЗЕ.
чи може я щось не так сказав???
і ви і вони ......ідаррасси, без погляду на приналежність, віросповідання та національність.
.......ідаррасси!!!!!!!
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29.12.2021 16:25 Ответить
Тампон приклади.
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29.12.2021 16:55 Ответить
ні про що....
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29.12.2021 17:42 Ответить
заморозьте зебле офшорный счет и члены комиссии побегут на работу как член по клавишам...
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29.12.2021 16:26 Ответить
это лютый треш власть зеленых макак вообще потеряла берега
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29.12.2021 16:26 Ответить
Якщо комісія не хоче робити свою роботу, то нащо народ України має їх годувати?
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29.12.2021 16:29 Ответить
Бо так хоче сцарь, якого обрали "73%".
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29.12.2021 16:33 Ответить
30 років нещодавно святкували.
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29.12.2021 16:31 Ответить
Так то ж святкували незалежність від *******.
Від каломоїв, портнових, татарових ще не звільнились.
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29.12.2021 16:37 Ответить
Надо не закликати а раком поставить всю президентскую команду за их делишки
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29.12.2021 16:31 Ответить
Вот выйди и поставь. А то вы, диванные бойцы, хором орете на форумах: "Хватит призывать! Надо действовать!". И где твои действия, храбрый диванный боец? Кого ты за свою жизнь раком поставил? Себя самого перед своим начальством разве что...
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29.12.2021 16:38 Ответить
США никак не поймут, что страны под названием "Украина" давно уже нет. Есть - сброд идиотов под предводительством проституток. Половина идиотов сидит на цензорнете, утверждая, что она не выбирала нынешнюю проститутку, а вместо нее хотела прежнюю проститутку. Вторая половина идиотов ждет прихода ватников. Украинский социум четко дает понять американцам: СТРАНЫ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть процесс деградации, который уже прошел точку невозврата.
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29.12.2021 16:37 Ответить
Це в тебе анальний біль від скрєпної швабри викликав таку словесну діарею?
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29.12.2021 17:59 Ответить
В то же время во втором туре президентской гонки Зеленский в случае соперничества с Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Шансы Порошенко такие же - 23% и 50%.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юрия Бойко за первого проголосовали бы 63% тех, кто примет участие в выборах, а за второго 37%.

Если во втором туре встретятся Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков, то за Зеленского проголосовали бы 44% голосующих, за Разумкова соответственно 56%.
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29.12.2021 16:38 Ответить
Если страна стоит перед выбором "Порошенко" или "Зеленский" (остальных даже рассматривать нет смысла), то значит, она уже дошла до ручки. Значит, нормальных политиков, способных справиться с кризисом, уже нет.
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29.12.2021 16:39 Ответить
ПОРОШЕНКО-здобутки та Зеленське -здобутки -В СУДІЮ!!!
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29.12.2021 16:42 Ответить
Якщо не зробимо імпічмент, то вибрів не буде.
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29.12.2021 16:45 Ответить
сайти УП , НВ (належать Фіалі), сайт Лисай Гадалкі (належеть Гордону) - опублікували У ДРУГОМУ ТУРІ ПЕРЕМАГАЄ ЗЕЛЕНСЬКО РАЗУМКОВ

ось така ві(ху)йна(я) малятка в нформаційному просторі
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29.12.2021 16:41 Ответить
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29.12.2021 17:09 Ответить
Почему Петю не выставляешь с Бойко, Разумковым? Хотя для чего, ему равных нет.
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29.12.2021 17:47 Ответить
"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа,

Оманский осел уверенно выполняет указания тупина, только этому ослу морковку перед мордой заменяет айкосик, который держит Дерьмак.
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29.12.2021 16:42 Ответить
Нікого вони не оберуть, Богдан же сказав, він їх садити почне! А взагалі дивилась цей цирк, ганьба страшена((. Таку комедію влаштувати. Зеленський вже дійшов до того, що обманув Байдена. На жаль це не зійде Україні з рук, а Зеленського і нас разом з ним перестануть поважати і взагалі сприймати на міжнародній арені, це великий програш для України.
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29.12.2021 16:43 Ответить
Ніхто не міг про таке подумати в 2019?
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29.12.2021 16:47 Ответить
По твоему мнению кто может вывести?Фамилию можно?
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29.12.2021 16:43 Ответить
Voice of Ukraine ретвитнул(а)















ЦПК


@zer0corruption_

·
2 ч



Офіс генпрокурора почав повторну спецперевірку, щоб скасувати судом конкурс на керівника САП. Це незаконно, адже: Конкурсна комісія не ухвалювала жодних рішень щодо повторної спецперевірки. НАЗК роз'яснило, що проведення повторної спецперевірки не передбачено законом.
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29.12.2021 16:48 Ответить
В средине января вернуться.
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29.12.2021 16:49 Ответить
Обеспокоенность , призывают вернуться , все это ерунда по сравнению с указаниями офиса вечнозеленого!
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29.12.2021 16:56 Ответить
Олександр Карєєв: рука Єрмака у Києві. Шпигунські витівки.
https://www.youtube.com/watch?v=kfnGlMzrIn0
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29.12.2021 16:59 Ответить
тобто щоб усі розуміли боротьба з корупцією в Україні для США важливіше ніж самій владі України. до речі де усі ці десятки тисяч патріотів з смолоскипами які раз в рік виходять провітритися на день народження Бандери? зараз саме той момент коли було б непогано зі смолоскипами до АП Зеленського підійти.
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29.12.2021 17:05 Ответить
Це звіздец, Америка заставляє працювати Українську владу, жопа товарисчи полная
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29.12.2021 17:07 Ответить
Приостановить американскую визу у всех членов правительства, всех депутатов от СН, всех судей украины- и все сразу заработает.
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29.12.2021 17:10 Ответить
Anton Shvets

1 ч ·



Коломойський стоїть за зривом конкурсу на обрання голови Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури(САП).

На даний момент САП фактично підпав під стратегічне керівництво Генерального прокурора Ірини Венедиктової. Навіть якщо детективи НАБУ та прокурори САП дотягують справу до суду чи мають шанси на це, Венедиктова може передати справу з НАБУ до СБУ, наприклад, і там поховати. Як було наприклад зі справою Татарова, який у Зеленського відповідає за правоохоронні органи.

Тому всі розуміють наскільки важливо відновити функціонування САП, де переміг на конкурсі детектив НАБУ Клименко(норм чувак). Особливо це розуміють міжнародні фінансові інституції(про це йде мова в меморандумі з МВФ) та Вашингтон у вигляді Держдепу та особисто самого Байдена. Саме тому Зеленський ще 4(!) місяці тому підписав зобов'язання негайно обрати та призначити голову САП на прозорому конкурсі. Той самий меморандум з США яким Зеленський так вихвалявся. Не дуже щоб негайно призначили, ага.

Конкурс завершено. Переміг детектив НАБУ Клименко. Тепер залишилося лише затвердити результати конкурсу. Але голова комісії по відору нового голови САП від партії Коломойського «За Майбутнє» зробила з комісії цирк та відмовляється це зробити. Тепер вони будуть робити повторну перевірку кандидатів, очікуючи коли ОАСК знесе конкурс.

Бо відразу після призначення нормального голови САП, який пошле нахер корумповану ГПУ з генпрокурором, можуть покотитися нові справи по Татарову та почнуться активніші дії по Привату. Зараз все що змогли САП та НАБУ це заочно заарештувати Дубілета-старшого. Але потрібно зробити ще міжнародний розшук та ред нотіс Інтерполу. І не треба казати що Ізраїль не видає своїх громадян. Якщо держава Ізраїль вважає, що громадянство Ізраїлю використовується лише для захисту від міжнародних розслідувань, то видає. Є процедура. Це саме випадок Дубілета. І самого Коломойського. Саме тому Коломойський виїхав з Ізраїлю, бо його особисто попередили, що його видадуть аж бігом. Для Коломойського перед початком слухань у Високому суді Лондона кожен вирок по Привату це проблеми.

Нагадаю, що в суд в Лондоні поставив на фріз(фактично наклав арешт) більше 3 мільярдів аудійованих активів Коломойського. Для порівняння Форбс вважає що активи Коломойського та Боголюбова разом це 3,5 мільярда баксів, але це оцінка капіталізації та оцінка Форбсу. Тобто у Лондоні Бєня показав майже все, що вдалося награбувати за все життя. І головне те, що це скоріш за все білі активи.

Повний перелік цих активів засекречений (така практика суду) і він невідомий в Україні нікому, окрім Коломойського. Перелік цих активів невідомий навіть команді Приватбанку, яка веде справу у Лондоні. Але навряд чи це лише українськи активи, бо їх складно оцінити. Скоріш за все ці активи, це все що група Приват відмила та вивела за кордон. Тобто це все що є у Коломойського, Боголюбова та інших функціонерів. Можливо включно з Дубілетами та, наприклад, долі Коломойського у Монобанку, який створювався на виведені з Привату гроші. Тому для Коломойського ця справа у Лондоні дуже проблемна і він ДУЖЕ СИЛЬНО до неї готується. Бо він може втратити все.

Зараз Зеленський, Татаров та Коломойський разом намагаються збити призначення голови САП. Максимально токсично, та порушуючи навіть особисті обіцянки Зеленського Байдену.

Для самого Зеленського це буде мати максимально негативні наслідки. Бо виходить, що Президент України разом з фігурантом розслідування ФБР Коломойським корупційними методами намагається зробити так, аби олігарх Коломойський відбився від звинувачень.

Це буде мати негативні наслідки і для всієї нашої країни, бо зараз у протистоянні з Росією нам дуже важлива ПОВНА підтримка США. Але кому США повинні її надавати, якщо Верховний Головнокомандувач України корупціонер та друг чи навіть поплічник корумпованого олігарха?

Офіс Президента вважає, що в нас така погана ситуація, що ПОВНІСТЮ втратити підтримку ми не можемо. І це, скоріш за все правда. США будуть підтримувати Україну. Україну, але не Зеленського. Але ця підтримка буде значно меншою, від тої яка могла б бути і яка нам насправді потрібна. Бо в нас все погано ї з війною і з енергетикою. Та в нас загалом дуже погана ситуація, легше назвати де в нас гарна ситуація, ніж перераховувати, де в нас проблеми.

Тому США будуть продовжувати допомагати нам протидіяти Росії у питаннях військових. А МВФ скоріш за все весною надасть нам черговий транш. Але все це станеться не завдяки Зеленському, а наперекір йому.

Продати на Захід Зеленському, що він веде якусь війни з олігархами буде просто неможливо.

Дії Зеленського по голові САП це справжня зрада національних інтересів України, бо це зменшує підтримку нашої країни у той час коли мова йде про наше виживання.

Нагадуємо всім функціонерам, суддям та депутатам, що Рух Опору Капітуляції разом з Демократичною Сокирою складає перелік всіх простих людей™, які допомагають Коломойському відскочити від звинувачень. Цей перелік буде передано до сполучених Штатів та рано чи пізно всі ці люди отримають американські санкції. Як їх отримали Деркач та команда Дубинського. А потім буде ред нотіс Інтерполу і багато хто сяде. Коломойьский ныкого не захистить, бо йому буде дуже не до того.

Покарання не уникне ніхто.

До зустрічей.
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29.12.2021 17:17 Ответить
Комик с гранатой | СБУ подтвердила: Зеленский грубо нарушил закон о гостайне | Подделка решения СНБО
ютуб Березовець
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29.12.2021 17:19 Ответить
Просто члены комиссии совместно с ОПой решают сверхсложную математическую задача - как доказать, что 229>246 !
Прям теорема Зенулли ......
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29.12.2021 17:20 Ответить
панове, американські друзі. До них так не доходить. Вам краще задіяти старовинний ковбойський спосіб - дістати пістолет і стріляючи в підлогу біля ніг зєлєбобіка примусити його танцювати дзигу. Можна навіть пару разів промазати і прострелити ногу. Обидві. Щоб падло пам'ятало.
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29.12.2021 17:22 Ответить
Байден, чому в нас ще немає САП ?
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29.12.2021 17:22 Ответить
США могло бы не сопли жевать, а выдать ордер на беню
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29.12.2021 17:22 Ответить
Фюрер Голобородька все паришаить сам Раду распустить,СБУ НАБУ, ГПУ и прочих бедельников выгнать на пенсию...оставить одного фюрера...буде парядок...
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29.12.2021 17:28 Ответить
ЗЕ пройдисвіт, аферист та авантюрист.Це повна дискредитації посади президента України
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29.12.2021 17:31 Ответить
Есть такой орган СНБО Украины...а знаете сколько дармоедов крутятся вокруг СНБО? 700 человек...,переводчики,референты,помошники,секретарши,шофера,повара и прочие дармоеды...
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29.12.2021 17:31 Ответить
Як приклад, сайти УП , НВ (належать Фіалі), сайт Гордона опублікували
У ДРУГОМУ ТУРІ ПЕРЕМАГАЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВ

сайти БУКВИ, Радіо Свобола, ЗН , ЦЕНЗОР написали повну правду ось така ві(ху)йна(я) малятка в нформаційному просторі

Учора Гордон на своєму шоу нв Україна 24 не здивував - ЕСЛІ ВА ВТРОЙ ТУР ВИЙДУТ ЗЄ і ПЄ - МНЄ ГИДКО НО ПРОГОЛОСУЮ УСЬО РАВНО ЗА ЗЄ
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29.12.2021 17:40 Ответить
Тому що Пє йому зробе зє (зле)
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29.12.2021 17:51 Ответить
Пока Украинский народ не восстанет против олигархов и не пойдет и не привяжет их ногами к машинам и не будут их таскать по улицам, то до тех пор ничего в Украине не изменится! Олигархи будут управлять всей властью и всей судебной системой и СБУ и МВД и всеми вообще гос органами.
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29.12.2021 17:41 Ответить
Надеюсь зесрань врубается кого имеют в виду под коррумпированными внешними силами)
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29.12.2021 17:45 Ответить
Вовочка, не поддавайся, пусть знают кто в стране хозяин.
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29.12.2021 17:53 Ответить
И так знают, шо беня каломойский.
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29.12.2021 18:31 Ответить
Зелю-САП
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29.12.2021 17:57 Ответить
Члени комісії по виборах керівника САП! Не дозволяйте корумпованому недопрезиденту і його оточенню блокувати роботу комісії. На вас дивиться вся Україна...
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29.12.2021 17:57 Ответить
зеЛю и его банду будем гнать палками в тюрягу!
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29.12.2021 18:16 Ответить
Хто буде гнати? Може сам почнеш?
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30.12.2021 09:20 Ответить
Где Мураев, найдите этого черноротого заср_ца, пусть ответит, у нас внешнее управление или нет?! Почему не назначают керівника САП?
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29.12.2021 18:17 Ответить
Байден, почему мы ещё не в НАТО(********** Украины с 2019г.)
Байден - вот когда мурку на цимбалах членом исполнишь - станешь в очередь на пошёл нах.
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29.12.2021 18:27 Ответить
комісія бабломойского ложила і на США і на Україну і на український народ.
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29.12.2021 18:36 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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29.12.2021 20:19 Ответить
Володька, ты как там?
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29.12.2021 23:37 Ответить
у Twitter повідомляє посольство США

А почему не в "Одноклассниках" ?
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30.12.2021 00:03 Ответить
...мы, народ, Украины, ждём когда из крыши Рады таки повалит белый дым, но не черный, как постоянно. Иначе чёрмный дым от покрышек пойдет на Раду и попутно на ОПУ со стороны... Наша Мессия, это просто нормальный человек, который на кичу посадит Игорька с Ренатиком...а, больше украинскому народу и не надо
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30.12.2021 05:20 Ответить
Зе боягуз, треба йому особисті санкції пообіцяти за те, що США Байдкна надурив. корупцію і т.і. Тоді подумає - або проти слуг -друзів справи в САП ,яківсудах можуть тягнутись роками), або самому лишитись без плюшок. Про Україну він не дбає.
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30.12.2021 09:18 Ответить
Я требую что б США взяли Украину официально под свое внешнее управление, ибо весь этот б.....ядский цирк з....бал.
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30.12.2021 09:22 Ответить
Нее, жидовины не отдадут, тут такое бабло куется, америка обзавидуется...
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30.12.2021 09:39 Ответить
Тут Вы правы. Скорей эту страну развалят, устроят тут массовые репрессии и 4-ый голодомор нежели такое корыто кому то отдадут.
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30.12.2021 09:43 Ответить
 
 