США призывают членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе, - посольство
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе.
Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - говорится в сообщении.
Напомним, комиссия должна была утвердить, что в конкурсе победил Александр Клименко, набравший больше всего баллов, но этого не произошло. По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли.
Пожалуйста, подождите...
И он планомерно делает все для этого.
остальное не важно.
ЮТУБ БЕРЕЗОВЕЦЬ
ви не дурні і не сліпі.
просто вам вигідно тримати за зелені бовтуни владу України та диктувати свої умови.
йому теж вигідно, бо 20-30 мільярдів баксів ніхто з тіні не вивів,
от же цими ярдами рулить банда ЗЕ.
чи може я щось не так сказав???
і ви і вони ......ідаррасси, без погляду на приналежність, віросповідання та національність.
.......ідаррасси!!!!!!!
Від каломоїв, портнових, татарових ще не звільнились.
В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юрия Бойко за первого проголосовали бы 63% тех, кто примет участие в выборах, а за второго 37%.
Если во втором туре встретятся Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков, то за Зеленского проголосовали бы 44% голосующих, за Разумкова соответственно 56%.
ось така ві(ху)йна(я) малятка в нформаційному просторі
Оманский осел уверенно выполняет указания тупина, только этому ослу морковку перед мордой заменяет айкосик, который держит Дерьмак.
ЦПК
@zer0corruption_
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2 ч
Офіс генпрокурора почав повторну спецперевірку, щоб скасувати судом конкурс на керівника САП. Це незаконно, адже: Конкурсна комісія не ухвалювала жодних рішень щодо повторної спецперевірки. НАЗК роз'яснило, що проведення повторної спецперевірки не передбачено законом.
https://www.youtube.com/watch?v=kfnGlMzrIn0
1 ч ·
Коломойський стоїть за зривом конкурсу на обрання голови Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури(САП).
На даний момент САП фактично підпав під стратегічне керівництво Генерального прокурора Ірини Венедиктової. Навіть якщо детективи НАБУ та прокурори САП дотягують справу до суду чи мають шанси на це, Венедиктова може передати справу з НАБУ до СБУ, наприклад, і там поховати. Як було наприклад зі справою Татарова, який у Зеленського відповідає за правоохоронні органи.
Тому всі розуміють наскільки важливо відновити функціонування САП, де переміг на конкурсі детектив НАБУ Клименко(норм чувак). Особливо це розуміють міжнародні фінансові інституції(про це йде мова в меморандумі з МВФ) та Вашингтон у вигляді Держдепу та особисто самого Байдена. Саме тому Зеленський ще 4(!) місяці тому підписав зобов'язання негайно обрати та призначити голову САП на прозорому конкурсі. Той самий меморандум з США яким Зеленський так вихвалявся. Не дуже щоб негайно призначили, ага.
Конкурс завершено. Переміг детектив НАБУ Клименко. Тепер залишилося лише затвердити результати конкурсу. Але голова комісії по відору нового голови САП від партії Коломойського «За Майбутнє» зробила з комісії цирк та відмовляється це зробити. Тепер вони будуть робити повторну перевірку кандидатів, очікуючи коли ОАСК знесе конкурс.
Бо відразу після призначення нормального голови САП, який пошле нахер корумповану ГПУ з генпрокурором, можуть покотитися нові справи по Татарову та почнуться активніші дії по Привату. Зараз все що змогли САП та НАБУ це заочно заарештувати Дубілета-старшого. Але потрібно зробити ще міжнародний розшук та ред нотіс Інтерполу. І не треба казати що Ізраїль не видає своїх громадян. Якщо держава Ізраїль вважає, що громадянство Ізраїлю використовується лише для захисту від міжнародних розслідувань, то видає. Є процедура. Це саме випадок Дубілета. І самого Коломойського. Саме тому Коломойський виїхав з Ізраїлю, бо його особисто попередили, що його видадуть аж бігом. Для Коломойського перед початком слухань у Високому суді Лондона кожен вирок по Привату це проблеми.
Нагадаю, що в суд в Лондоні поставив на фріз(фактично наклав арешт) більше 3 мільярдів аудійованих активів Коломойського. Для порівняння Форбс вважає що активи Коломойського та Боголюбова разом це 3,5 мільярда баксів, але це оцінка капіталізації та оцінка Форбсу. Тобто у Лондоні Бєня показав майже все, що вдалося награбувати за все життя. І головне те, що це скоріш за все білі активи.
Повний перелік цих активів засекречений (така практика суду) і він невідомий в Україні нікому, окрім Коломойського. Перелік цих активів невідомий навіть команді Приватбанку, яка веде справу у Лондоні. Але навряд чи це лише українськи активи, бо їх складно оцінити. Скоріш за все ці активи, це все що група Приват відмила та вивела за кордон. Тобто це все що є у Коломойського, Боголюбова та інших функціонерів. Можливо включно з Дубілетами та, наприклад, долі Коломойського у Монобанку, який створювався на виведені з Привату гроші. Тому для Коломойського ця справа у Лондоні дуже проблемна і він ДУЖЕ СИЛЬНО до неї готується. Бо він може втратити все.
Зараз Зеленський, Татаров та Коломойський разом намагаються збити призначення голови САП. Максимально токсично, та порушуючи навіть особисті обіцянки Зеленського Байдену.
Для самого Зеленського це буде мати максимально негативні наслідки. Бо виходить, що Президент України разом з фігурантом розслідування ФБР Коломойським корупційними методами намагається зробити так, аби олігарх Коломойський відбився від звинувачень.
Це буде мати негативні наслідки і для всієї нашої країни, бо зараз у протистоянні з Росією нам дуже важлива ПОВНА підтримка США. Але кому США повинні її надавати, якщо Верховний Головнокомандувач України корупціонер та друг чи навіть поплічник корумпованого олігарха?
Офіс Президента вважає, що в нас така погана ситуація, що ПОВНІСТЮ втратити підтримку ми не можемо. І це, скоріш за все правда. США будуть підтримувати Україну. Україну, але не Зеленського. Але ця підтримка буде значно меншою, від тої яка могла б бути і яка нам насправді потрібна. Бо в нас все погано ї з війною і з енергетикою. Та в нас загалом дуже погана ситуація, легше назвати де в нас гарна ситуація, ніж перераховувати, де в нас проблеми.
Тому США будуть продовжувати допомагати нам протидіяти Росії у питаннях військових. А МВФ скоріш за все весною надасть нам черговий транш. Але все це станеться не завдяки Зеленському, а наперекір йому.
Продати на Захід Зеленському, що він веде якусь війни з олігархами буде просто неможливо.
Дії Зеленського по голові САП це справжня зрада національних інтересів України, бо це зменшує підтримку нашої країни у той час коли мова йде про наше виживання.
Нагадуємо всім функціонерам, суддям та депутатам, що Рух Опору Капітуляції разом з Демократичною Сокирою складає перелік всіх простих людей™, які допомагають Коломойському відскочити від звинувачень. Цей перелік буде передано до сполучених Штатів та рано чи пізно всі ці люди отримають американські санкції. Як їх отримали Деркач та команда Дубинського. А потім буде ред нотіс Інтерполу і багато хто сяде. Коломойьский ныкого не захистить, бо йому буде дуже не до того.
Покарання не уникне ніхто.
До зустрічей.
ютуб Березовець
Прям теорема Зенулли ......
У ДРУГОМУ ТУРІ ПЕРЕМАГАЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВ
сайти БУКВИ, Радіо Свобола, ЗН , ЦЕНЗОР написали повну правду ось така ві(ху)йна(я) малятка в нформаційному просторі
Учора Гордон на своєму шоу нв Україна 24 не здивував - ЕСЛІ ВА ВТРОЙ ТУР ВИЙДУТ ЗЄ і ПЄ - МНЄ ГИДКО НО ПРОГОЛОСУЮ УСЬО РАВНО ЗА ЗЄ
Байден - вот когда мурку на цимбалах членом исполнишь - станешь в очередь на пошёл нах.
А почему не в "Одноклассниках" ?