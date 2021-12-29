"Вареник с брынзой": "Слуга народа" Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк вульгарно прокомментировал фото девушки, сделанное с откровенного ракурса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
Фото опубликовал в сети тренер Андрей Стригун. В комментариях парламентарий сравнил женскую часть тела с "вареником".
"Вареник хоть и с брынзой, но по вкусу как сельдь", - добавил в комментариях Вирастюк.
Позднее скриншот с комментариями, к которым присоединилось еще несколько человек, был распространен в соцсетях и вызвал критику со стороны некоторых пользователей, в связи с чем Стригун решил удалить скандальный пост.
Однако позже Стригун опубликовал новое фото, в комментариях к которому Вирастюк написал следующее: "Чшшш, все что вы здесь напишете, может и будет использовано против вас. Лучше не писать. Здесь некоторых поставили подслушивать, а они подсматривают".
На своей странице в Facebook Вирастюк создал пост, где "каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет".
Пожалуйста, подождите...
До речі, цей тренер ще той провокатор зелених дуп - МОЛОДЕЦЬ .
Но, как отсюдова не близко до песни детства моего.
Вареники с вишнями, вареники с вишнями
В саду, как скаженные поют соловьи.
Возможно мы были там, как будто бы лишними,
Мы были там лишними и здесь не свои,
И здесь не свои."
це стосується Колі - фрікадельки і Васі - вареника !😠
Симптоми баквагінозу
Анаеробні бактерії не викликають запалення в піхві, тому при баквагінозі немає ознак печіння, подразнення, сильного дискомфорту. 20% усіх жінок віком від 18 до 50 років у певний момент помічають посилення вагінальних виділень, які мають неприємний запах. Одним з головних ознак інфекції жіночих статевих органів стають виділення: від невеликих до досить рясних, однорідні, світлі, сіруваті або жовтуваті, з характерним «рибним» запахом, що посилюється після статевого акту або гігієнічних процедур з використанням мила.
- ну ось ти вже депутат. вже тобі все можна. розкажи ти піхву жіночу лизав?
- лизав, -відповів васька
- ну і яка вона на смак?
- яка, яка? та така сама як і куй, - відповів васька
Та йо... , якщо може хто знає хоч ОДНОГО 👆 із слуг не такого як цей , хоч трішки , назвіть його лю-ю-ю-д-и-и-и ...... !!!!
© Лесь Подерв'янський
...Митець навіть це напророкував 👀
Напишить, а то не зрозуміло.
Особисто я не вважав би гарним таке фото щоб його зробили хтось із моєї родини та виклав до інтернету.
Я розумію що більшіть маргиналів не бачуть нічого поганого в варениках які жінки виставляють, та навіть їм здаеться що через не зняту одежу тема вареника розкрита не повністтю.
Бидло, воно і є бидло, не важно що ни ньому з одежі чи який смартфон тримає в руках.
Особисто я не бачу на фото жінку, я бачу дупу з органами виведення продуктів життєдіяльності організму.
Може, Ви все ж таки питання поставите до інших штанів ?
Таких же тупих і примітивних, як Васько ?
Але в усьому (ЯК ЗАВЖДИ) винна дівчина / дівчина.
Одне бидло фоткає - явно без дозволу, виставляє - теж, напевне, без дозволу.
А інше бидло "коментує".
Стільки нового взнала на цій =темі=.
що він мав написати на таке фото чтоб текст його посту був для Вас особисто прийнятний.
напишіть приклад. буду вдячний.
Мене взагалі не цікавить блеяння подібних козлів. Я вперше почула про якийсь "вареник", яким подібне імпотентне і явно голодне бидло - як виглядає - називає жіночий статевий орган.
Питання ставте дебілу, який виставив фото. Хай відповість.
Не всі пози та фото є такими, які вартують оприлюднення, тому й питається дозвіл, є певні обмеження / теми / контексти тощо.
А тут співпали два придурки у штанах.
у вашої відпіді сексизму більше нж у будь якому іншому.
у вас чоловік - бик незалежно ні від чого, а жінка - вона постраждала від необдуманої дії
фоторгафа
""Выставить на всеобщее обозрение свою промежность чтобы что?""
напишіть що саме "чтобы что?"
Купи ей интимный гель !
Дэбил…