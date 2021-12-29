"Вареник с брынзой": "Слуга народа" Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети

Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк вульгарно прокомментировал фото девушки, сделанное с откровенного ракурса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

Фото опубликовал в сети тренер Андрей Стригун. В комментариях парламентарий сравнил женскую часть тела с "вареником".

"Вареник хоть и с брынзой, но по вкусу как сельдь", - добавил в комментариях Вирастюк.





Позднее скриншот с комментариями, к которым присоединилось еще несколько человек, был распространен в соцсетях и вызвал критику со стороны некоторых пользователей, в связи с чем Стригун решил удалить скандальный пост.

Однако позже Стригун опубликовал новое фото, в комментариях к которому Вирастюк написал следующее: "Чшшш, все что вы здесь напишете, может и будет использовано против вас. Лучше не писать. Здесь некоторых поставили подслушивать, а они подсматривают".

На своей странице в Facebook Вирастюк создал пост, где "каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет".

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