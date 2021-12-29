РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10534 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
48 896 279
Вирастюк (82) скандал (4448) Слуга народа (2548)

"Вареник с брынзой": "Слуга народа" Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк вульгарно прокомментировал фото девушки, сделанное с откровенного ракурса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

Фото опубликовал в сети тренер Андрей Стригун. В комментариях парламентарий сравнил женскую часть тела с "вареником".

"Вареник хоть и с брынзой, но по вкусу как сельдь", - добавил в комментариях Вирастюк.

Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 01
Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 02

Позднее скриншот с комментариями, к которым присоединилось еще несколько человек, был распространен в соцсетях и вызвал критику со стороны некоторых пользователей, в связи с чем Стригун решил удалить скандальный пост.

Однако позже Стригун опубликовал новое фото, в комментариях к которому Вирастюк написал следующее: "Чшшш, все что вы здесь напишете, может и будет использовано против вас. Лучше не писать. Здесь некоторых поставили подслушивать, а они подсматривают".

Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 03

На своей странице в Facebook Вирастюк создал пост, где "каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет".

Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 04

Також читайте: "Ми прийдемо по твою душу з пекла", - Вірастюк розповів подробиці про погрози
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+81
Вірастюк сказав, що у Олени Зелемської вареник з бринзою, але на смак, як скумбрія по 8 грн. за кг
показать весь комментарий
29.12.2021 17:23
+67
от мені цікаво, люди спочатку стають дибілами, а потім ідуть до слуг наріду чи спочатку в слуг нарідун, а там вже стають дибілами ?
показать весь комментарий
29.12.2021 17:21
+59
Вірастюк на весь світ озвучив,який вигляд,запах та смак має піхва його жінки. Ну що можу сказати? В неї проблема з гігієною,у нього з жінкою, а у його виборців проблеми з розумом.
показать весь комментарий
29.12.2021 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
он не поймет. пусть идет лучше вакцинируется...
показать весь комментарий
29.12.2021 19:06 Ответить
Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун.
До речі, цей тренер ще той провокатор зелених дуп - МОЛОДЕЦЬ .
показать весь комментарий
29.12.2021 18:19 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 18:24 Ответить
Одна дура свой вареник вывалила, другой запостил, третий прокомментировал... Консилиум фриков. Для полной гармонии Кивы не хватает.
показать весь комментарий
29.12.2021 18:27 Ответить
Ківа не може. Руки зайняті. )
показать весь комментарий
29.12.2021 18:35 Ответить
комментируют не руками....
показать весь комментарий
29.12.2021 19:07 Ответить
Ти яким органом зараз клаву давиш? )
показать весь комментарий
29.12.2021 19:13 Ответить
Дібров ,мабуть ,із команди членограїв 😁
показать весь комментарий
29.12.2021 20:11 Ответить
Вірастюк - то ганьба Надвірнянщини. Продажна безмозгла гора м"яса...
показать весь комментарий
29.12.2021 18:29 Ответить
ганьба Наддвірнянщини - бидло, яке його вибрало! а якщо порахувати скільки набрав іще й аферист шевченко, то у наддвірнянщини ганьба відсутня як явище!!!
показать весь комментарий
29.12.2021 18:44 Ответить
не існує надДВІРної, тільки Надвірна...
показать весь комментарий
29.12.2021 19:07 Ответить
ну от, тепер Вася-вареник сам прилип докупи з Мосейчучки-піввареника
показать весь комментарий
29.12.2021 18:32 Ответить
"Красивый город Сан-Франциско и у меня полно всего,
Но, как отсюдова не близко до песни детства моего.
Вареники с вишнями, вареники с вишнями
В саду, как скаженные поют соловьи.
Возможно мы были там, как будто бы лишними,
Мы были там лишними и здесь не свои,
И здесь не свои."
показать весь комментарий
29.12.2021 18:33 Ответить
к этой фотке комент может быть только один ... "ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА!"
показать весь комментарий
29.12.2021 18:34 Ответить
Ви хочете все зразу )))
показать весь комментарий
29.12.2021 19:21 Ответить
Не конкретно, по этому поводу, а в целом... был лучшего мнения об нем. Хохол
показать весь комментарий
29.12.2021 18:45 Ответить
Вареники - лысые! Волосатые - НЕ вареники.
показать весь комментарий
29.12.2021 18:52 Ответить
А звідки він знає що то на смак як оселедець ?
показать весь комментарий
29.12.2021 18:54 Ответить
Сосал, лизал.
показать весь комментарий
29.12.2021 19:03 Ответить
Значит короной не болен.
показать весь комментарий
29.12.2021 19:15 Ответить
А может там хот-дог с майонезом?
показать весь комментарий
29.12.2021 18:57 Ответить
жабка под сальтисоном.......
показать весь комментарий
29.12.2021 18:58 Ответить
Спартмены все недоумки. Это не вопрос, это констатация факта.
показать весь комментарий
29.12.2021 19:02 Ответить
Боооже! Яке кончене!
показать весь комментарий
29.12.2021 19:04 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 19:05 Ответить
Друг познается в биде. )
показать весь комментарий
29.12.2021 19:12 Ответить
Весь сброд собрался в самой "эрэкторальной" партии. Если президент - дешёвый клоун ,то что можно ожидать от этого отребья .
показать весь комментарий
29.12.2021 19:08 Ответить
Не соєвий , а от від ваших коментарів лайном смердить і зеленою пліснявою 😡
показать весь комментарий
29.12.2021 19:57 Ответить
Вареник с брынзой и запахом селедки - питательно -восхитительное.Мне сочетание -великолепное.
показать весь комментарий
29.12.2021 19:18 Ответить
А чего вы ожидали от этого "атлета"? Ведь не даром говорится "сила есть, ума не надо".
показать весь комментарий
29.12.2021 19:18 Ответить
Такого дебильного сборища депутатов в Украине еще не было.
показать весь комментарий
29.12.2021 19:31 Ответить
Белка сказала. Шо то ваашпе не вареник девчачий, а член пацанячий. Вася, как ты мог так ошибиться????
показать весь комментарий
29.12.2021 19:36 Ответить
Если вирастюка скрестить с арестовичем,получится вирастович . А если с кивой-сильный драчун
показать весь комментарий
29.12.2021 19:52 Ответить
Був Коля-котлета, тепер додався Вася-вареник. Хто наступний?
показать весь комментарий
29.12.2021 19:53 Ответить
Ленка-скумбрія, та Наташка - пів-вареника.
показать весь комментарий
29.12.2021 20:49 Ответить
Еліта...
показать весь комментарий
29.12.2021 19:58 Ответить
Ылита...
показать весь комментарий
29.12.2021 21:11 Ответить
Сила есть , ума не надо -
це стосується Колі - фрікадельки і Васі - вареника !😠
показать весь комментарий
29.12.2021 19:59 Ответить
Ну раз пише , мабудь коштував
показать весь комментарий
29.12.2021 20:04 Ответить
Кароче. С сегоднешнего дня я буду рыгать только при упоминании вареников с брынзой с запахом скумрии, і навідь не зможу дивитися на' із сиром пироги'! Вася, иди тягай железо! Тебе не место среди людей!
показать весь комментарий
29.12.2021 20:16 Ответить
Эта ЗЕбыдло кодла отличное отображение в зеркале мудрого нарита.
показать весь комментарий
29.12.2021 20:31 Ответить
Сміх сміхом,але у василевої дружини серйозні проблеми,доки він про вареники з рибою мріє.

Симптоми баквагінозу

Анаеробні бактерії не викликають запалення в піхві, тому при баквагінозі немає ознак печіння, подразнення, сильного дискомфорту. 20% усіх жінок віком від 18 до 50 років у певний момент помічають посилення вагінальних виділень, які мають неприємний запах. Одним з головних ознак інфекції жіночих статевих органів стають виділення: від невеликих до досить рясних, однорідні, світлі, сіруваті або жовтуваті, з характерним «рибним» запахом, що посилюється після статевого акту або гігієнічних процедур з використанням мила.
показать весь комментарий
29.12.2021 20:51 Ответить
вася завжди бцв дебілом...
показать весь комментарий
29.12.2021 21:04 Ответить
Обычные мужские шуточки. Но если бы был умнее понимал бы, что за ним бдительно следят фанаты одного олигарха.
показать весь комментарий
29.12.2021 21:13 Ответить
Якби йому було чим думати, то він би або не йшов в депутати або дотримувався поведінки, яка пасує статусу депутата. А так помітно, що він не поважає державу.
показать весь комментарий
29.12.2021 21:55 Ответить
"слуга народа" это не партия, это не полит-проект, это диагноз - безнадежный олигофрен ...
показать весь комментарий
29.12.2021 21:14 Ответить
Выристюк по видимому обычный быдлан, *********** Кварталы и Скотов. Отсюда и "лексикон мушкетера Короля".
показать весь комментарий
29.12.2021 21:25 Ответить
Выдрыстюк
показать весь комментарий
29.12.2021 22:04 Ответить
Схоже - Василь добре розуміється на смаках вареників з бринзою і оселедцем . Гурман . .
показать весь комментарий
29.12.2021 21:32 Ответить
чисто с юридической точки зрения может он жрал вареники когда сидел в соцсети. шо вижу то пишу ...
показать весь комментарий
29.12.2021 21:54 Ответить
З усякої дрібниці робите апокаліпсис. Заспокойтеся а то вже не знаєте до чого прикопатися
показать весь комментарий
29.12.2021 22:02 Ответить
завжди знав що цей поц кончений під@@ст
показать весь комментарий
29.12.2021 22:24 Ответить
після того як васька став депутатом він проставився на вечірку. після того як добряче випили депутати питають ваську:
- ну ось ти вже депутат. вже тобі все можна. розкажи ти піхву жіночу лизав?
- лизав, -відповів васька
- ну і яка вона на смак?
- яка, яка? та така сама як і куй, - відповів васька
показать весь комментарий
29.12.2021 22:45 Ответить
таких верастюків в Україні хоть греблю гати, та ще більш тих баранів які своїм вибором запхали його в ВР, а з дурня який зиск
показать весь комментарий
29.12.2021 23:00 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 01:09 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 02:15 Ответить
От тупа гидота ... як же ви вже за...ї..ли " слуги " бл....
Та йо... , якщо може хто знає хоч ОДНОГО 👆 із слуг не такого як цей , хоч трішки , назвіть його лю-ю-ю-д-и-и-и ...... !!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 04:41 Ответить
А у него Мама была ,есть? Фу он просто Животное в ЗЕ-Слугах все такие!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 04:43 Ответить
Бидло-95.
показать весь комментарий
30.12.2021 06:11 Ответить
Так, а где оригинал можно посмотреть?
показать весь комментарий
30.12.2021 06:44 Ответить
Гриць Якович. І все одно п*зда ставридою бздить.
© Лесь Подерв'янський

...Митець навіть це напророкував 👀
показать весь комментарий
30.12.2021 06:53 Ответить
на постоянкі їсте чи так - occasionally ...?
показать весь комментарий
30.12.2021 07:00 Ответить
Кто видел девушку? Там только жопа😂
показать весь комментарий
30.12.2021 07:21 Ответить
Выставить на всеобщее обозрение свою промежность чтобы что?В ожидании одобрительных комментов "ах какая милая эскортограммная ....."?
показать весь комментарий
30.12.2021 07:52 Ответить
Якщо Вірастюк написав гидоту на те що кобила задерла ляхи та виставила піхву, то не зовсім зрозуміло, а який саме пост вім мав написати щоб громадска думка похвалила зміст такого посту?
Напишить, а то не зрозуміло.
Особисто я не вважав би гарним таке фото щоб його зробили хтось із моєї родини та виклав до інтернету.
Я розумію що більшіть маргиналів не бачуть нічого поганого в варениках які жінки виставляють, та навіть їм здаеться що через не зняту одежу тема вареника розкрита не повністтю.
Бидло, воно і є бидло, не важно що ни ньому з одежі чи який смартфон тримає в руках.
Особисто я не бачу на фото жінку, я бачу дупу з органами виведення продуктів життєдіяльності організму.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:23 Ответить
Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун. Джерело: https://censor.net/ua/n3307785


Може, Ви все ж таки питання поставите до інших штанів ?
Таких же тупих і примітивних, як Васько ?

Але в усьому (ЯК ЗАВЖДИ) винна дівчина / дівчина.

Одне бидло фоткає - явно без дозволу, виставляє - теж, напевне, без дозволу.
А інше бидло "коментує".

Стільки нового взнала на цій =темі=.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:36 Ответить
*дівчина / жінка
показать весь комментарий
30.12.2021 08:37 Ответить
не побачив відповідь на поставленне питання:
що він мав написати на таке фото чтоб текст його посту був для Вас особисто прийнятний.
напишіть приклад. буду вдячний.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:40 Ответить
Якщо Вірастюк написав гидоту на те що кобила задерла ляхи та виставила піхву, ...

Мене взагалі не цікавить блеяння подібних козлів. Я вперше почула про якийсь "вареник", яким подібне імпотентне і явно голодне бидло - як виглядає - називає жіночий статевий орган.

Питання ставте дебілу, який виставив фото. Хай відповість.
Не всі пози та фото є такими, які вартують оприлюднення, тому й питається дозвіл, є певні обмеження / теми / контексти тощо.

А тут співпали два придурки у штанах.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:46 Ответить
дякую за відповідь.
у вашої відпіді сексизму більше нж у будь якому іншому.
у вас чоловік - бик незалежно ні від чого, а жінка - вона постраждала від необдуманої дії
фоторгафа
показать весь комментарий
30.12.2021 08:55 Ответить
наведу цитату с посту вище:
""Выставить на всеобщее обозрение свою промежность чтобы что?""
напишіть що саме "чтобы что?"
показать весь комментарий
30.12.2021 08:43 Ответить
Депутату більш нічим займатися, як обговорювати "вареника". "Чудові" у нас законотворці!
показать весь комментарий
30.12.2021 09:04 Ответить
Блин, Вася , ты ОПОЗОРИЛ на всю страну свою жену !

Купи ей интимный гель !

Дэбил…
показать весь комментарий
30.12.2021 09:21 Ответить
Ну прям сексист и абьюзер
показать весь комментарий
30.12.2021 13:40 Ответить
Страница 3 из 3
 
 