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Больница ГУД "Феофания" с 2022 года станет доступной для людей с инфарктами и инсультами, - Ляшко

Больница ГУД

Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее клинической больнице "Феофания", подчиненной Государственному управлению делами, предоставлять услуги всем украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского клиническая больница "Феофания" будет доступна каждому украинцу. Обновленная "Программа медицинских гарантий" 2022 года предусматривает, что и в "Феофанию" отныне будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Феофания", как участник пилотного проекта, сможет присоединиться к программе медицинских гарантий как поставщик медицинских услуг по пакетам медицинских услуг по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда посредством заключения договоров о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья Украина.

Читайте также: Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев, - Ляшко

Автор: 

больница (1437) ДУСя (182) Минздрав (4899) Феофания (79) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+11
Покупая скумбрия за 8 грн, то на МРТ уже можете и раскошелится. Сразу же видно больница для простых людей.
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29.12.2021 17:49
+9
вы их прайс видели?МРТ 6500 грвн....
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29.12.2021 17:37
+6
Зе ж обіцяв, що там лікуватимуть простих людей, а у всіх палацах розселять сирот.
Судячи з усього найбільше сиріток з прізвищами зеленський, єрмак, тощо..
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29.12.2021 17:44
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вы их прайс видели?МРТ 6500 грвн....
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29.12.2021 17:37 Ответить
Покупая скумбрия за 8 грн, то на МРТ уже можете и раскошелится. Сразу же видно больница для простых людей.
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29.12.2021 17:49 Ответить
читал-поржал...тупая она овца
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29.12.2021 17:55 Ответить
с нового года мрт бесплатно
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29.12.2021 21:59 Ответить
А діагноз буде ставити "скумбрія"?
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29.12.2021 22:14 Ответить
Зе ж обіцяв, що там лікуватимуть простих людей, а у всіх палацах розселять сирот.
Судячи з усього найбільше сиріток з прізвищами зеленський, єрмак, тощо..
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29.12.2021 17:44 Ответить
От *** халепа ,а до него никто этого не обещал
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29.12.2021 17:45 Ответить
Та да. Він таке ж лайно, як і до нього тільки з новим і несистемним обличчям.
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29.12.2021 17:55 Ответить
Ну при нём хоть цены и тарифы не выросли в десять раз , и то СПАСИБО !
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29.12.2021 17:57 Ответить
І то так. За світло платив 0.98, а зараз 1,44.
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29.12.2021 18:00 Ответить
Знову та сама цукерка? Чи стане ще більш доступніша, ніж пообіцяв зеля більше двох років тому? Це як перемир'я яке наступає слідом за "Всеохоплюючим".
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29.12.2021 17:44 Ответить
Забыли добавить - "и с бабками".
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29.12.2021 17:48 Ответить
Треба одразу і прайс оголосити, бо ще один інфаркт станеться.
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29.12.2021 17:53 Ответить
Бла-бла-бла...
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29.12.2021 17:54 Ответить
https://feofaniya.org/wp-content/uploads/2019/11/price.pdf
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29.12.2021 18:25 Ответить
А можна дізнатися прізвища тих людей?
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29.12.2021 18:36 Ответить
Выборы на носу!Выборы! Побольше обещайте,а то уже нет 73%! 😡
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29.12.2021 18:59 Ответить
Ну скільки можна займатися дурним піаром на "Феофанії"! Ну є на всю країну одна спецлікарня для керівництва держави та видатних діячів науки та мистецтва. І що!? Єдина різниця лише в тому що це не "прохідний двір" і вона охороняється. Обладнання там не дуже ******* і ті міфи які "пересічні" заздрісники розпускають про цю лікарню дійсно сміхотворні. В їх уяві "Шаріте" відпочиває і там ну прямо таки "цілильня" з одалісками та відрами чорної ікри на сніданок. Сьогодні будь хто заплативши може пройти обстеження і полікуватись там, що можна зробити в будь якій приватній лікарні значно дешевше. Лікарі там заробляють менше ніж в приватному секторі але знаходяться під тиском спецслужб та різноманітних медичних комісій і тому видатних спеціалістів там вже давно немає. Потрібна реальна реформа національної охорони здоровя для 42 мільйонів громадян, а не перетворення єдиної пристойної державної лікарні в якусь типову всеукраїнську "гумову" поліклініку.
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29.12.2021 20:10 Ответить
О чем вы пишете? Это все государственные больницы, СОДЕРЖАЩИЕСЯ НЕ ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТ ЧИНОВНИКОВ, А ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. И все граждане Укранины имеют одинавыковые права на лечение рядом с "принцам голубой крови". А по вашему получается-чернь в Киевскую больницу скорой помощи, рядом с которой даже больница в Африке- комфортабельный санаторий, а чиновника "отгородим от жестокой действительности" и будем лечить в Феофании?
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29.12.2021 21:20 Ответить
Забудьте про совкові принципи "від кожного по здібностям, кожному по потребам". Заздрите? То що Вам завадило стати міністром, академіком, депутатом ВР, письменником або хоча б "народним артистом"? Ви ж мали "рівні можливості" то ж і отримуйте по "результатам праці". Не булио здібностей? Або бажання наполегливо працювати над своєю карєрою на держслужбі? Розумію. Сам такий. До речі, в останні 30 років Ви могли емігрувати в цивілізовану країну або заробити тут на найкращий медичний сервіс. Кожен по факту отримує те що заробив... А ще громадяни могли голосувати за чесних і принципових націоналістів ... але навіть цього не робили... От і мамо чергового "совкодрочера" в прєзідєнтах...
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29.12.2021 22:10 Ответить
Давайте я вам в таком же ключе напишу:
-Шоб не парится по поводу Феофании и не пытаться отстаивать основной совковый ринцип распределения ,, чиновникам -все"-"В останні 30 років Ви могли емігрувати в цивілізовану країну або заробити тут на найкращий медичний сервіс...." И не надо будет отстаивать медицинское корыто, не допуская никого к нему. Постыдились бы, чем вы в таком случае отличаетесь от того же "совкодрочера"?
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29.12.2021 22:24 Ответить
Перш за все відрізняюсь тим що з 2008 року живу у внутрішній еміграції. Тобто працюю виключно на себе та ніякими державними послугами принципово не користуюсь. А ще зовсім не розраховую на будь які пільги від держави. Також я чудово знаю що 3% ВВП на медицину це надзвичайно мало (навіть в Турції 10% ВВП!!!) в порівнянні з 45% ВВП на утримання держапарату (2018, зараз більше), але "надзвичайно багато" в порівнянні з 0,17% ВВП на науку. Я розраховую виключно на власні сили та засоби і не стою з простягнутим загрібайлом "дайте дайте не минайте" в обмін на лояльність до влади і пасивну сплату драконівських податків, які, до речі, ніколи в цій країні не повертаються до платника податків в вигляді соціальних видатків на освіту, медицину та забезпечення в старості.
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29.12.2021 23:03 Ответить
вопрос в ее отдельном финансировании в отличии от других больниц...это раздражает...
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29.12.2021 21:47 Ответить
Мене дратує що ті люди які там лікуються не "відпрацьовують" належним чином на своїх посадах. Якби вони виконували свою роботу гідно то ніхто б ніколи навіть не згадав про "Феофанію".
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29.12.2021 21:53 Ответить
Брехня !!! Якщо відкривати,то повністю
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29.12.2021 20:12 Ответить
ага, учителям и дохторам уже обещалки выполнили, теперь больным обещать будут
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29.12.2021 20:34 Ответить
В феофанії, як клініці було тільки дороге обладнання, а спеціалісти всі по блату "нульові". Так, що лікуватись в феофанії не дуже продуктивно
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29.12.2021 21:53 Ответить
Не правда. За совка відбирали найкращих лікарів з усієї України і давали їм квартири в Києві. І "по блату" в Феофанію нікого не влаштовували бо від цього залежало життя і здоровя "вінценосців" та членів їх родин. У цьому питанні комуняки були надзвичайно принципові та егоїстичні. А ось зараз там дійсно звичайні лікарі та й то лише ті яких в приватний сектор не запрошують...
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29.12.2021 22:19 Ответить
Я не про часи 4 медичного управління. Не плутайте часовий період.
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29.12.2021 22:22 Ответить
Ті лікарі почали відходити на початку 80-х
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29.12.2021 22:23 Ответить
Зараз нормальне лікування можно отримати в клініках інститутів АМН України. А феофанії лікування дороге і з консультаціями в АМН.
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29.12.2021 22:27 Ответить
норм. там лікування . отличное оборудование ,шикарные условия и замечательные специалисты. по деньгам намного дешевле чем во многих частных клиниках. сутки в хирургическом отделении я платил 1 к гр. больше ни за что не платил ни за анализы ни за медикаменты.
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30.12.2021 00:49 Ответить
Ви еліта міністерська від охорони здоров'я самі, як лікарі ніякі і ваші ******** також лайно у феофанії
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29.12.2021 21:55 Ответить
Вам допомогло, що поїхали в Малазію? Там наркоту смертна кара!
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29.12.2021 22:50 Ответить
Для прикладу про нашу медицину. Був такий зам. міністра Спиженко. Спонсори підігнали різного обладнання для боротьби з раком на МОЗ України. А він після того, як пішов у відставку відкрив онкологічну клинику Спиженка.
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29.12.2021 22:18 Ответить
Спижженка. Ударение на первый слог. Исправьте название.
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30.12.2021 00:15 Ответить
Президент Зеленский первый делает всё для людей а не для депутатов и бандитов-олигархов .Спасибо! Молодец !
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29.12.2021 22:19 Ответить
Петрович, це сарказм, чи ви дурень?
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29.12.2021 22:29 Ответить
Не дарма Юля в Германії лікувалась
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29.12.2021 22:21 Ответить
она и так доступна. плати таньга и лечись
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30.12.2021 00:38 Ответить
 
 