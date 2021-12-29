Больница ГУД "Феофания" с 2022 года станет доступной для людей с инфарктами и инсультами, - Ляшко
Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее клинической больнице "Феофания", подчиненной Государственному управлению делами, предоставлять услуги всем украинцам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского клиническая больница "Феофания" будет доступна каждому украинцу. Обновленная "Программа медицинских гарантий" 2022 года предусматривает, что и в "Феофанию" отныне будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Феофания", как участник пилотного проекта, сможет присоединиться к программе медицинских гарантий как поставщик медицинских услуг по пакетам медицинских услуг по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда посредством заключения договоров о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья Украина.
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Судячи з усього найбільше сиріток з прізвищами зеленський, єрмак, тощо..
-Шоб не парится по поводу Феофании и не пытаться отстаивать основной совковый ринцип распределения ,, чиновникам -все"-"В останні 30 років Ви могли емігрувати в цивілізовану країну або заробити тут на найкращий медичний сервіс...." И не надо будет отстаивать медицинское корыто, не допуская никого к нему. Постыдились бы, чем вы в таком случае отличаетесь от того же "совкодрочера"?