Больница ГУД "Феофания" с 2022 года станет доступной для людей с инфарктами и инсультами, - Ляшко

Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее клинической больнице "Феофания", подчиненной Государственному управлению делами, предоставлять услуги всем украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского клиническая больница "Феофания" будет доступна каждому украинцу. Обновленная "Программа медицинских гарантий" 2022 года предусматривает, что и в "Феофанию" отныне будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Феофания", как участник пилотного проекта, сможет присоединиться к программе медицинских гарантий как поставщик медицинских услуг по пакетам медицинских услуг по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда посредством заключения договоров о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья Украина.

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