Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров в 2021 году 10 раз повышал выплаты разным категориям пенсионеров.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этом году правительство 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров. В частности, дважды были повышены минимальные выплаты для тех, кто имеет полный стаж, проведена индексация и для неработающих, и для работающих пенсионеров, существенно увеличены доплаты военным пенсионерам, а также минимальные пенсии для "чернобыльцев". Уже второй год подряд осуществляются доплаты украинским пенсионерам по возрасту", - заявил Шмигаль.
Премьер добавил, что с декабря средняя пенсия в Украине составляет около 4 тысяч гривен, и заверил, что повышение пенсий будет и в 2022 году.
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Авжеж.
Більшість
"циганів" "ромів" цим задоволені. ))
Сумний жарт, але так і є...
Ну да, даже известно каким категория. В смысле "самых обделённых" не могли обойти, несколько сотен накинули. Хотя по средней температуре - "и так сойдёт". Для "отдельной категории" - нормально.
Категория должна быть одна. Вспомнился замечательный фильм по роману Булгакова Мастер и Маргарита, и этот эпизод>>>
И такую пенсию получает несколько миллионов человек)))
дожить до пенсии - мечта,
прожить на пенсию - искусство
Стаж СССР для пенсии не учитывается: советский рубль поделили на сто тысяч, хоть он до 25 декабря 1991 года был почти вдвое дороже USD. А стаж СССР - половина стажа, когда работали на солидном окладе на заводах и в НИИ.
После распада СССР большинство предприятий были закрыты - стали складами для "купи-продай", пришлось становиться ФОПами - с соответствующими отчислениями в пенсионный фонд. А справка о зарплате в советское время - пара копеек в год вместо реальных $4000/год.