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Новости Политика Украины
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Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль

Кабинет Министров в 2021 году 10 раз повышал выплаты разным категориям пенсионеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году правительство 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров. В частности, дважды были повышены минимальные выплаты для тех, кто имеет полный стаж, проведена индексация и для неработающих, и для работающих пенсионеров, существенно увеличены доплаты военным пенсионерам, а также минимальные пенсии для "чернобыльцев". Уже второй год подряд осуществляются доплаты украинским пенсионерам по возрасту", - заявил Шмигаль.

Премьер добавил, что с декабря средняя пенсия в Украине составляет около 4 тысяч гривен, и заверил, что повышение пенсий будет и в 2022 году.

Читайте также: Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать доплаты, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+30
Судейским...прокурорским...ментовским...и 7 категорий всяких разных чинуш...
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29.12.2021 18:42
+21
Підтверджую. Жінчина пенсія була 3000грн. (37 років стажу), а стала цілих 3026грн. Жируєм далі.
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29.12.2021 18:43
+20
В стране, где скумбрия по 8 грн, говядина по 20 грн и Беня вечный президент.
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29.12.2021 18:50
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41 год стажа. Повышение пенсии на 4 гривны 80 копеек. Зачем так унижать? Как результат: помощи нет ни армии, ни пенсионерам, никому... Просто посмеяться над всеми...
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29.12.2021 20:25 Ответить
кріпаки, що пропрацювали 35 і більше років дуже задоволені підняттям тарифів та ростом цін, а маланці все про пенсійні здобутки звітують))))
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29.12.2021 20:37 Ответить

Авжеж.
Більшість "циганів" "ромів" цим задоволені. ))
Сумний жарт, але так і є...
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29.12.2021 20:54 Ответить
Кабинет Министров в 2021 году 10 раз повышал выплаты разным категориям пенсионеров".

Ну да, даже известно каким категория. В смысле "самых обделённых" не могли обойти, несколько сотен накинули. Хотя по средней температуре - "и так сойдёт". Для "отдельной категории" - нормально.
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29.12.2021 20:48 Ответить
10 раз по 1 гривне. Это серьезно.
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29.12.2021 20:53 Ответить
В марте 21 г по индексации годовой накинули 340гр, в марте 20г=360гр, в марте 19г=400гр. В декабре 21г вот накинули 10гр 60коп, в декабре 20г=9гр 60коп. *...отлично Григорий---нормально Константин...*.
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29.12.2021 20:56 Ответить
А как понять слоган, РІЗНИМ КАТЕГОРІЯМ ПЕНСІОНЕРІВ?
Категория должна быть одна. Вспомнился замечательный фильм по роману Булгакова Мастер и Маргарита, и этот эпизод>>>
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29.12.2021 20:56 Ответить
Моральный урод Шмыгаль а ну поведай на скоко выросла коммуналка на скоко выросли цены на продукты на скоко выросла цена на транспорт да забыл напомнить шмыгалю счастье с 1 января то что уже сказали повышение на доставку газа и воду так что премьер дебил пошел ты со своим ************ на хер со своими подачками
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29.12.2021 21:00 Ответить
Так наповышались, что минимальная пенсия аж 1930 гр.--гуляй-не хочу!
И такую пенсию получает несколько миллионов человек)))
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29.12.2021 21:14 Ответить
Третій рік пенсія 2200,весь час працюю,,стаж 42роки!
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29.12.2021 21:38 Ответить
100 грн за 2 года, 44 года стажа, жирую
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29.12.2021 21:40 Ответить
А мені аж 9 гривень добавили, при стажу - 43 роки. Ура!!!
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29.12.2021 22:05 Ответить
***
дожить до пенсии - мечта,
прожить на пенсию - искусство
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29.12.2021 22:28 Ответить
Да уж, у многих ветеранов труда "громадная" пенсия 2200 грн.

Стаж СССР для пенсии не учитывается: советский рубль поделили на сто тысяч, хоть он до 25 декабря 1991 года был почти вдвое дороже USD. А стаж СССР - половина стажа, когда работали на солидном окладе на заводах и в НИИ.

После распада СССР большинство предприятий были закрыты - стали складами для "купи-продай", пришлось становиться ФОПами - с соответствующими отчислениями в пенсионный фонд. А справка о зарплате в советское время - пара копеек в год вместо реальных $4000/год.
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29.12.2021 23:11 Ответить
И доллар США 1970-х был много весомей нынешнего доллара
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29.12.2021 23:26 Ответить
на 10 гривен
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30.12.2021 11:33 Ответить
Отбитые чмошники на землю спуститесь, на 3-5 грн. повышают. Сами месяц проживите на такую пенсию и такие повышения.
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30.12.2021 22:49 Ответить
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