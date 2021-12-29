Военные учения РФ и Беларуси состоятся в 1 квартале 2022 года, - Путин

Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Как вы и предлагали, мы проведем обучение в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат", – сказал президент РФ на встрече с Лукашенко.

Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

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"Процесс учений останавливать не нужно. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами", - сказал Лукашенко.