Военные учения РФ и Беларуси состоятся в 1 квартале 2022 года, - Путин
Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Как вы и предлагали, мы проведем обучение в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат", – сказал президент РФ на встрече с Лукашенко.
Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.
"Процесс учений останавливать не нужно. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами", - сказал Лукашенко.
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+20 Виктор Ли #292636
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Обом (братанам)
Учился сор мной один из Лоева. Поступил по блату. Отчислили на втором курсе после зимней сессии. И лапа не помогла, такой тупой был. Впрочем, судя по тому, как вы в течении четверти века (поясню, вам, что четверть века - это 25 лет) выбирали себе колхозное чмо, так и остальные, от этого лоевского, не далеко ушли.
Послушай, конторский, у вас в конторе все такие кончено-тупые, как ты, или только в ваш управление специально подбирают подобных вам?
27 декабря 2021 года в 22 часа 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12400838@egNews был произведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»
Официальных сообщений об успешном выведении полезной нагрузки на заданную орбиту так и не последовало. Иностранные источники сообщают, что разгонный блок «Персей» после отделения смог произвести только одно включение двигательной установки вместо четырех запланированных по типовой девятичасовой схеме, в результате чего сейчас блок «Персей» вместе с макетом полезной нагрузки (предположительно, массой 2,6 тонны) находится на круговой орбите с высотой всего 170 х 200 км вместо геостационарной орбиты высотой 36 тысяч км. Ожидается, что в результате в течении около месяца разгонный блок «Персей» с макетом полезной нагрузки сойдет с нынешней круговой орбиты и сгорит в атмосфере. Общая масса разгонного блока «Персей» с полным запасом топлива составляет 20 тонн.
По-друге, - перш ніж дорікнути мені, тобі спочатку варто опанувати українську мову самому, щоб твоя писанина її не ганьбила.
Скуштуй облизня клоун.
они отрабатывали вывод на орбиту макетом спутника массой 2,6 тонны..
а так одна надежда на твою сознательность и самовыпиливание
Предъявили ультиматум. А теперь срут кирпичами.