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Новости Война
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Военные учения РФ и Беларуси состоятся в 1 квартале 2022 года, - Путин

Военные учения РФ и Беларуси состоятся в 1 квартале 2022 года, - Путин

Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Как вы и предлагали, мы проведем обучение в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат", – сказал президент РФ на встрече с Лукашенко.

Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

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"Процесс учений останавливать не нужно. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами", - сказал Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31217) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+20
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек грла москальня іпуча.

Обом (братанам)
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29.12.2021 19:12
+14
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29.12.2021 19:12
+13
Неудачный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей»
27 декабря 2021 года в 22 часа 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12400838@egNews был произведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»
Официальных сообщений об успешном выведении полезной нагрузки на заданную орбиту так и не последовало. Иностранные источники сообщают, что разгонный блок «Персей» после отделения смог произвести только одно включение двигательной установки вместо четырех запланированных по типовой девятичасовой схеме, в результате чего сейчас блок «Персей» вместе с макетом полезной нагрузки (предположительно, массой 2,6 тонны) находится на круговой орбите с высотой всего 170 х 200 км вместо геостационарной орбиты высотой 36 тысяч км. Ожидается, что в результате в течении около месяца разгонный блок «Персей» с макетом полезной нагрузки сойдет с нынешней круговой орбиты и сгорит в атмосфере. Общая масса разгонного блока «Персей» с полным запасом топлива составляет 20 тонн.
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29.12.2021 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек грла москальня іпуча.

Обом (братанам)
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29.12.2021 19:12 Ответить
Та сябрам іпучим.
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29.12.2021 20:05 Ответить
Столько лет прошло а все простить не можешь что тебя беларусы портянки стирать заставляли чмЫря дрЫсливого....а ещё и предателя себе выбрал президентом в 2019......3ржунемогу))
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29.12.2021 20:48 Ответить
Мойша, какой бы вы, себе новый ник тут не взяли, а смердит от вас Парашей как и прежде.
Учился сор мной один из Лоева. Поступил по блату. Отчислили на втором курсе после зимней сессии. И лапа не помогла, такой тупой был. Впрочем, судя по тому, как вы в течении четверти века (поясню, вам, что четверть века - это 25 лет) выбирали себе колхозное чмо, так и остальные, от этого лоевского, не далеко ушли.
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29.12.2021 21:00 Ответить
Удивительные люди эти жители федерального округа Парашной ********* "Беларуссия", сосут у Луки уже 27-й год, тремя поколениями сосут, не уставая, семейным подрядом, из поколения в поколение сосут, четвёртое поколение уже у них вырастает сосунов, а другим на что то там указывают. Сложилось мнение, что в федеральном округе Парашной ********* "Беларуссия" выращивают профессиональных и потомственных миньетчиков и миньетчиц.
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29.12.2021 21:30 Ответить
Ты бы своим бульбофюрером озаботился, а то положительный опыт у вас только по стоянию в стойле. Но по советам - тут ты прям чегевара пополам с манделой.
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29.12.2021 21:56 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский? Пойдешь Украинцев убивать за него?
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29.12.2021 23:48 Ответить
Оце ти продажна тварина і твоя бульбонія.Горіть у пеклі прихвостні окупанта.
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29.12.2021 21:33 Ответить
)) Виктор Ли коленки гни.....тебя ЗЕля из борделя снова на выходные отпустил или клиентов нет? не капризничай...
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29.12.2021 22:28 Ответить
Засунь свій продажний прапор у дупу своєму дояру котрий здав вашу вівчарню разом з поголів№ям *****. Ібвльше щоб ти покидьок тут не з№"являвся.
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29.12.2021 22:34 Ответить
Этот дояр таких как ты русосвинов уже 27 лет доит на пустом....и самое главное все 27 лет платят.А про сдал это твои фантазии....вот Крым с лугандонией точно сдали такие мрази предатели как ТЫ.( Главное перестать стрелять,дрЫщ ты диванный?!(
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29.12.2021 23:11 Ответить
Ти продажна тварина котра не має ні віри ні мови ні своєї країни будеш падло мене повчати? Ти поскуда комунальна на вул членіна народився і здохнеш принападі на країну Бандери.Запам"ятай і перекажи своїм окупантам що ляжете всі як один.Горіть у пеклі кляті окупанти.
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29.12.2021 23:51 Ответить
Тебе козла порішу сам.,ЧЕКАЮ!
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29.12.2021 23:54 Ответить
А вот скажите нам, как у вас в семье формируется очередь на пососать у Грыгорыча? По возрасту, от старшего к младшему или наоборот? А Грыгорыча вы наверное с Христом сравниваете. Тот всего несколькими рыбками тысячу один раз накормил, а ваш то несколько миллионов одним писюном кормит ежедневно уже 27-й год.
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30.12.2021 06:51 Ответить
Ты точно гомосятКО...без сосать спать не ляжешь и рассвет не встречаешь.......вам с Витей Ли пожениться надо....нашлись петухи.....ржунемогу))
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30.12.2021 16:16 Ответить
Оооо, вижу вы уже своей очереди сегодня дождались, у Грыгорыча.
Послушай, конторский, у вас в конторе все такие кончено-тупые, как ты, или только в ваш управление специально подбирают подобных вам?
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30.12.2021 16:31 Ответить
Пусть тренируются. У них каждые учения минус 2-3% техники и личного состава
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29.12.2021 20:29 Ответить
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29.12.2021 19:12 Ответить
Неудачный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей»
27 декабря 2021 года в 22 часа 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12400838@egNews был произведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»
Официальных сообщений об успешном выведении полезной нагрузки на заданную орбиту так и не последовало. Иностранные источники сообщают, что разгонный блок «Персей» после отделения смог произвести только одно включение двигательной установки вместо четырех запланированных по типовой девятичасовой схеме, в результате чего сейчас блок «Персей» вместе с макетом полезной нагрузки (предположительно, массой 2,6 тонны) находится на круговой орбите с высотой всего 170 х 200 км вместо геостационарной орбиты высотой 36 тысяч км. Ожидается, что в результате в течении около месяца разгонный блок «Персей» с макетом полезной нагрузки сойдет с нынешней круговой орбиты и сгорит в атмосфере. Общая масса разгонного блока «Персей» с полным запасом топлива составляет 20 тонн.
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29.12.2021 19:13 Ответить
Московию ждёт то что уже произошло у нас. Сначала полный п*ц, потом п*ц тому что осталось, только потом медленное похмелье и свет в конце туннеля. Но это не точно. Мы на этапе медленного похмелья, московиты на этапе приходящего п*ца того что осталось. Пройдут ли они его в текущих границах вопрос дискуссионный. Нам то легче было, у нас все таки страна унитарная, и практически мононаиональная. Такая судьба ждёт все постсоветские страны где при власти остались комсомольцы, увы мудрости народу в 90-е не хватило чтобы от них избавиться. Радует что в украинцев она появилась и вопрос стает ребром. Со временем мы простимся с текущей клептократией.
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29.12.2021 19:42 Ответить
Знайомся -це твоє *****,а ти його прихвостень,бо на восьмому році війни спілкуєшся на фені окупанта.Живеш в Україні вчи мову пацак,якщо ти не кіля азіров.
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29.12.2021 20:39 Ответить
Московія не має монополії на російську мову, оскільки вона сформована на основі чернігівського і слобідського діалектів і визнана усім світом штучною, це по-перше.

По-друге, - перш ніж дорікнути мені, тобі спочатку варто опанувати українську мову самому, щоб твоя писанина її не ганьбила.

Скуштуй облизня клоун.
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29.12.2021 20:47 Ответить
Вчи мову облизень ,або пнх -птн на московію.
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29.12.2021 21:01 Ответить
Повністю згоден, вали на московію, гуглівський перекладач тобі не допомагає, нехай щастить.
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29.12.2021 21:04 Ответить
Обіцяю не захворіти на твоєму похороні.
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29.12.2021 21:12 Ответить
Коментувати немає сенсу. Бажаю тобі всього найкращого.
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29.12.2021 21:13 Ответить
Взаємно,хай щастить у дорозі ,якщо маєш українця за ворога,кацап тобі брат.
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29.12.2021 21:21 Ответить
Українці нація волелюбна, московит мені не брат, а той українець що ділить український народ, якому я давав присягу, за якоюсь ознакою, - мені не брат. Українець це стан душі, який не починається і не закінчується з вишиванки на тілі і мови, якось так. Щасти тобі.
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29.12.2021 21:29 Ответить
Є народ України і є ************** народ котрий звав ***** і всі щирі українці навіть у мудачука ,шуфрича ,рабіновича і ківи є вишиванка.То якщо тобі всі однакові ,допобачення разом з комуною.Хай щастить у дорозі.
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29.12.2021 21:41 Ответить
Я знаю величезну кількість захисників України, відповідно і твого дивана з якого ти транслюєш діарею із своєї порожньої голови у світ, котрі говорили, а ті що лишились живими продовжують говори, російською мовою. Я думав у тебе є зачатки розуму, я помилявся....
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29.12.2021 21:48 Ответить
Эташ шош у дупи заканчуецца.
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29.12.2021 20:49 Ответить
Дивлячись на тебе ще раз впевнився, що мова спілкування не визначає кількості звивин в мозку. Хіба що щелепу тобі вчасно вправили.
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29.12.2021 22:00 Ответить
А тобі не вправили мозок.
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29.12.2021 22:17 Ответить
Там тестировали саму ракету и запуск был успешный, а макет спутника в виде полезной нагрузки никого не интересовал.
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29.12.2021 19:58 Ответить
ага.. рассказывай дальше..
они отрабатывали вывод на орбиту макетом спутника массой 2,6 тонны..
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29.12.2021 20:13 Ответить
Не надо тупить, это был третий заключительный пуск Анкары, запуск прошел штатно и начинается серийное производство. Именно в этом была цель запуска, а уж что там было дальше с отделившимся блоком и макетом это вторично.
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29.12.2021 20:18 Ответить
ну хай так будет...шоб они не выше 200 км подымались и шоб через месяц падали .раз уж так задумано.
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29.12.2021 20:23 Ответить
понятно, шо теперь "виноград кислый, не очень то и хотели" )))
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29.12.2021 20:27 Ответить
а зачем вы тупого дятла в космос отправили? а ю окей?
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29.12.2021 20:36 Ответить
шоб дятел 20 тонн топлива там охранял. а то в атмосфере так роскошно гореть нечему будет. такой себе космическоновогодний фойерверк от парашкосмоса. недорасходованный разгонный блок, тоже вобщем то копейки стоящий, туда же, для пущего эффекта закинули ))
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29.12.2021 20:44 Ответить
Эташ шош так серит и дальче будут, лущее батутью закидували бы.
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29.12.2021 20:51 Ответить
ну сегодня уже хоть реальной инфы по "успешному старту" в сети стало больше. а то вчера только "пашла, радимая" и визжали )) теперь только и остётся рукожопам уповать, шо виноград был кислый и они вааапче не собирались макет на геостационарную орбиту выводить )) будем подождать, всёй этой муйне скоро падать, неуправляемо, скорее всего )) так шо парашкосмосу придётся прервать молчание, предупреждением о предполагаемом месте падения успешно выведенного ))
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29.12.2021 20:26 Ответить
Сейчас опять покажут крутость своих зенитных ракет и раздробят свое же недоразумение на сотни тысяч обломков, засоряющих орбиту. Очередная демонстрация своих крутых ВКС.
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29.12.2021 20:20 Ответить
И присаидиницца к хобосу у хрунте.
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29.12.2021 20:44 Ответить
Понторез
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29.12.2021 19:15 Ответить
Типо шлюшку Лукашонку кто то уже спрашивает.
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29.12.2021 19:26 Ответить
Кровавый карусельщик для устрашения будет гонять армию без конца.
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29.12.2021 19:35 Ответить
Пущай ганяяить, шоп мардва усе ганады паатмарозила и больше не размножаласся.
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29.12.2021 20:45 Ответить
Победы Вейншории!
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29.12.2021 19:41 Ответить
И что, в Украине планируется 12 учений с НАТО в 2022.
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29.12.2021 19:56 Ответить
да,маловато конечно...ну ничо,порох вернется-больше будет.в основном на восточной границе
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29.12.2021 20:25 Ответить
Порось это ЧМО трусливое.
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29.12.2021 20:30 Ответить
ну,по бункерам не прячется,как твое ***** .и улицы от народа не зачищают,когда он идет
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29.12.2021 20:34 Ответить
ну если бы ты это на бумаге написал-я бы на спор попросил тебя сьесть ту бумагу,когда порох вернется...
а так одна надежда на твою сознательность и самовыпиливание
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29.12.2021 20:50 Ответить
Прямо на шконку ано вирнецца.
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29.12.2021 21:13 Ответить
есть другие,более перспективные кандидатуры .которым и шить ничего не надо.просто бери запиленые видосики и приобщай к делу
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29.12.2021 21:22 Ответить
Дурень думкой багатіє. И от этого лыбится как параша.
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29.12.2021 21:31 Ответить
народ ***** в нищете,а оно в войнушку играет...
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29.12.2021 20:08 Ответить
у вас даже и не азия .так,азиопа

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29.12.2021 20:27 Ответить
и это ещё воронеж не бомбили ))
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29.12.2021 20:32 Ответить
Биба и Боба
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29.12.2021 20:09 Ответить
и шо, никого их не беспокоит шо нато обеспокоится их маневрами... двуличные мрази
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29.12.2021 20:16 Ответить
вот рашист а нормального русского языка не выучил Ну дебил
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29.12.2021 20:50 Ответить
На фото "Два ДЕБИЛА ЭТО СИЛА"
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29.12.2021 20:48 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

Предъявили ультиматум. А теперь срут кирпичами.

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29.12.2021 21:27 Ответить
Лука плохо закончит.И более того и его семью просто сотрут с лица земли.Старпёр совок уже подписал себе смертный приговор.
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29.12.2021 23:19 Ответить
 
 