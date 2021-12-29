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Байден и Путин 30 декабря проведут телефонный разговор, - Совет нацбезопасности США

Байден и Путин 30 декабря проведут телефонный разговор, - Совет нацбезопасности США

Президент США Джо Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Джо Байден проведет в четверг, 30 декабря 2021 года, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным с целью обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", - говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

По словам Хорн, администрация Байдена продолжает активно участвовать в дипломатическом процессе с европейскими союзниками и партнерами, "консультируясь и координируя общий подход в реагировании на наращивание Россией военных сил на границе с Украиной". В заявлении отмечается, что американский президент уже разговаривал с лидерами Европы, а сотрудники его администрации проводили консультации с НАТО, ЕС и ОБСЕ.

Читайте также: Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис

Ранее телеканал CNN сообщал, что телефонный разговор лидеров двух стран намечен на 15:30 по местному времени. При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ, и Байден принял эту идею.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31217) россия (95388) США (26454)


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Топ комментарии
+12
у байдунеску своё ермачишко сидит под боком и жужжит на вухо...
гнать салливана ссаными тряпками..
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29.12.2021 20:13
+7
Бубочку снова в известность поставят только в последнюю очередь? Печально это для Украины.
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29.12.2021 19:58
+7
Убийцу с новым годом и новыми убийствами поздравлять будет?
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29.12.2021 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Бубочку снова в известность поставят только в последнюю очередь? Печально это для Украины.
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29.12.2021 19:58 Ответить
Там ще потужна людина д'єрмак вище рангом за бубочку, той правильний пацан всьо парішаєт і без бубочки.
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29.12.2021 20:04 Ответить
А как может Украина воспрепятствовать. Одно дело обсуждать другое дело принимать решение
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29.12.2021 20:33 Ответить
Жаль, что не все зебилохи это уяснили.
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29.12.2021 22:08 Ответить
у байдунеску своё ермачишко сидит под боком и жужжит на вухо...
гнать салливана ссаными тряпками..
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29.12.2021 20:13 Ответить
Там ещё бернс - похлеще мерзавец! Директор, ****, ЦРУ!
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29.12.2021 20:25 Ответить
Там не в советниках дело, а в самих президентах.
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29.12.2021 20:28 Ответить
+
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29.12.2021 20:47 Ответить
так отож...куды,блин,зырит глубинное пиндосское государство?
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29.12.2021 20:28 Ответить
Да какой там Салливан? Ещё раз повторюсь, США используют Украину против рашки как инструмент давления. Точно так же как Раша использует луганду против нас. Вопрос в другом, если США сольют Украину Рашке, то потребуют разрыв с Китаем. А, вот такая перспектива для Раши, непосредственно граничейшей с Китай - не очень. Вчера была новость, что лавров хочет, что бы новые граждане рашки заселяли Сибирь и это плохой знак для Украины.
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29.12.2021 20:27 Ответить
калантарян может даже остров невезения на луне лично заселить...
пиндоссы нас используют в боротьби с жидоугрофиннобурятами?
ты танюшу мундян,видимо,смотришь круглодобово...
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29.12.2021 20:36 Ответить
Точно так же, как рашка не то, что ни берет к себе луганду, она их, даже официально не признает, так и НАТО с США ни членства в НАТО, ни статус основного союзника США вне НАТО, ни, даже, ПДЧ в НАТО. Все условия для торгов и спекуляций соблюдены. Или ты все веришь в торжество демократии, свободы и в деда мороза?
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29.12.2021 21:09 Ответить
я верю шо гопота будет трахнута...
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29.12.2021 21:13 Ответить
С каждым последующим годом запасы веры уменьшаются. В таких вещах нужно действовать сразу, а не ждать пока само рассосётся.
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29.12.2021 21:15 Ответить
тут согласен...трахать надо ещё тёплых..
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29.12.2021 21:18 Ответить
Если не прогнать зебланов с помоста, то может и сольёт.
Я считаю, что если бы путлеровские макаки не сбили MH17, то Запад уже мог бы в 14-15-хх. гг. оставить Украину наидине с мордором...
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29.12.2021 22:13 Ответить
Здесь личность украинского президента не играет роли. Именно, Порошенко 2 раза просил у США статус основного союзника вне НАТО. Его 2 раза послали. Первый раз при Обаме, второй при Трампа. Насчёт Боинга, тоже все размыто. Тянули это дело почти восемь лет. Никто прямо так и не указал на руководство рашки, обвиняемые такие себе, клоуны-реконструкторы. По большому счету западу и на своих 300 граждан оказалось наплевать. А вот одну вещь не учли - украинцев. Украинцы показали, что умеют задаться и отстаивать свои интересы. По сути, Украине тот же запад активно блокировал оружие, сливал в пользу Раши экономически и все равно, Украина выстояла ценой жизни своих людей.
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29.12.2021 22:22 Ответить
Как говорится, мы только сами себя сможем по-настоящему защитить. Как Израиль.
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29.12.2021 23:22 Ответить
Старий пердун Байден буде розмовляти з вбивцею про мир в Україні
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29.12.2021 20:23 Ответить
Не женіть коней. Байден знає, що він вбивця, бо сам свого часу його так назвав. Можливо ця розмова стане останнім попепедженням перед введенням нової купи санкцій.
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29.12.2021 22:17 Ответить
Дурень думкою богатіє...
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30.12.2021 10:21 Ответить
Обамыш всё так же стелется под фашистов, презренная мразь.
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29.12.2021 20:23 Ответить
Убийцу с новым годом и новыми убийствами поздравлять будет?
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29.12.2021 20:30 Ответить
Видно всё реально херово...
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29.12.2021 20:32 Ответить
половой орган дедушки, снова будет умиротворять половой орган бабушки....
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29.12.2021 20:32 Ответить
Пока у параши есть яо с ней будут считаться
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29.12.2021 20:35 Ответить
"Животворящий" ідол українських сектантів ніяк не натріпається з =колєґою=.
Цікаво, хто з його попередників з такою частотою базікав з х**лом.

Та й різні високопосадовці цілий рік вояжики здійснюють на мацкву або зустрічаються на території третіх країн.

Яка плідна співпраця !
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29.12.2021 21:00 Ответить
ну да, приём (при нёммм) Украины в НАТО - начало развала рф-ии... вот потому ***** грудью ложится
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29.12.2021 21:02 Ответить
Задолбался набирать все эти цифры и буквы в ссылке , но, хорошая новость все труды окупила. Надеюсь, не ошибся
Твит
Вестник Стабильности (анонимный сатирик)
@Vestnik_Stab
На Берлин!

Под Саратовом рухнул Су-34. Потому что был тяжелее воздуха, очевидно!
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1475959793101725697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1475959793101725697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

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29.12.2021 21:25 Ответить
Війну може зупинити лише надання ядерної зброї Україні.
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29.12.2021 21:32 Ответить
Україна може її зробити самостійно, але для повної секретності потрібно мати для початку адекватну проукраїнську владу без "кротів".
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29.12.2021 22:25 Ответить
Связисты ***** тянут телефонную линию в Америку, чтобы путен мог сказать Байдену, что это альтернатива существующих современных средств связи.
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29.12.2021 23:24 Ответить
А от москалики пишуть, що то Байден намагається дозвонитися у Крємль... Ну, не може російський вождь преклоняться перед америкосами...))))))
https://www.mk.ru/politics/2021/12/29/bayden-pozvonit-putinu-pered-novym-godom.html
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30.12.2021 05:41 Ответить
Нагибает ***** Сонного Джо... Стихи...
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30.12.2021 10:20 Ответить
Крыса ходит ногами пешком по дохлому льву. Печальное зрелище(
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30.12.2021 16:37 Ответить
Оказался Б-н *****. Будет нам наукою...ля...
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30.12.2021 18:06 Ответить
ХЙЛО ПРОСИТ ПОДАРКИ У ДЕДА МОРОЗА !) НО ПЛОХИМ МАЛЬЧИКАМ, ПЛОХИЕ ПОДАРКИ !)
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30.12.2021 19:42 Ответить
Будни сегодняшнего швабростана, т.е. РФ. Преследования, аресты, посадки, облавы, пытки - и ничего более.
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30.12.2021 20:36 Ответить
 
 