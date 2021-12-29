Байден и Путин 30 декабря проведут телефонный разговор, - Совет нацбезопасности США
Президент США Джо Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Джо Байден проведет в четверг, 30 декабря 2021 года, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным с целью обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", - говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.
По словам Хорн, администрация Байдена продолжает активно участвовать в дипломатическом процессе с европейскими союзниками и партнерами, "консультируясь и координируя общий подход в реагировании на наращивание Россией военных сил на границе с Украиной". В заявлении отмечается, что американский президент уже разговаривал с лидерами Европы, а сотрудники его администрации проводили консультации с НАТО, ЕС и ОБСЕ.
Ранее телеканал CNN сообщал, что телефонный разговор лидеров двух стран намечен на 15:30 по местному времени. При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ, и Байден принял эту идею.
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гнать салливана ссаными тряпками..
пиндоссы нас используют в боротьби с жидоугрофиннобурятами?
ты танюшу мундян,видимо,смотришь круглодобово...
Я считаю, что если бы путлеровские макаки не сбили MH17, то Запад уже мог бы в 14-15-хх. гг. оставить Украину наидине с мордором...
Цікаво, хто з його попередників з такою частотою базікав з х**лом.
Та й різні високопосадовці цілий рік вояжики здійснюють на мацкву або зустрічаються на території третіх країн.
Яка плідна співпраця !
Твит
Вестник Стабильности (анонимный сатирик)
@Vestnik_Stab
На Берлин!
Под Саратовом рухнул Су-34. Потому что был тяжелее воздуха, очевидно!
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1475959793101725697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1475959793101725697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
https://www.mk.ru/politics/2021/12/29/bayden-pozvonit-putinu-pered-novym-godom.html