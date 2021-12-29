Обыски у представителей "ЕС" проведены по делу по поставке угля с оккупированных территорий, - ГБР
Государственное бюро расследований подтверждает факт проведения обысков у представителей партии "Европейская солидарность".
Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В Бюро напомнили, что расследуют вместе с СБУ и Офисом генпрокурора производство по поставке угля с временно оккупированных территорий.
"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг этого уголовного производства сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ГБР на основании соответствующих определений следственного судьи проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства", - сообщили в ДБР.
В Бюро отметили, что провели обыски "только для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений".
Напомним, ранее руководитель Центрального штаба партии "ЕС" Александр Турчинов заявил о проведении обысков у представителей политсилы Онищенко и Березенко.
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от і лізуть з обшуками змерзлі зелені чоловічки
Накладну типу - відправник Моторола отримувач Порошенко, сума 200 мільярдів, дата-подпісь?
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но уголь нужно перепрятать!
Сон розуму породжує зеленських.
Уголь наверное искали?
Точно?