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Обыски у представителей "ЕС" проведены по делу по поставке угля с оккупированных территорий, - ГБР

Обыски у представителей

Государственное бюро расследований подтверждает факт проведения обысков у представителей партии "Европейская солидарность".

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В Бюро напомнили, что расследуют вместе с СБУ и Офисом генпрокурора производство по поставке угля с временно оккупированных территорий.

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг этого уголовного производства сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ГБР на основании соответствующих определений следственного судьи проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства", - сообщили в ДБР.

Читайте также: У представителей "ЕС" Онищенко и Березенко провели обыски, - Турчинов

В Бюро отметили, что провели обыски "только для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений".

Напомним, ранее руководитель Центрального штаба партии "ЕС" Александр Турчинов заявил о проведении обысков у представителей политсилы Онищенко и Березенко.

Автор: 

обыск (1895) ГБР (2974) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+72
Ну, сколько тонн антрацина нашли? Не томите!
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29.12.2021 20:01
+60
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29.12.2021 20:02
+53
А это и есть основная причина всего этого треша

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29.12.2021 20:03
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у "ЄС" того вугілля - просто завалісь!
от і лізуть з обшуками змерзлі зелені чоловічки
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29.12.2021 21:09 Ответить
а шо знайти намагались?
Накладну типу - відправник Моторола отримувач Порошенко, сума 200 мільярдів, дата-подпісь?
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29.12.2021 21:09 Ответить
Підписздєсь і підписздєсь .!

. .
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29.12.2021 21:17 Ответить
А ленку катлету по 8 грн. не нашли
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29.12.2021 21:10 Ответить
То есть доков ,как обычно ,у зекрыс нет)))
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29.12.2021 21:11 Ответить
а жели под одеялко каждому из "фигурантов" заглянуть - там ещё и не то можно было бы посозерцать (вашу м...ть).
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29.12.2021 21:11 Ответить
А почему они там в ГБР такие злые их никто рошенками не угощал Ну дайте им по Ромашке от Рошен
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29.12.2021 21:13 Ответить
Ще не чув ніде , щоб мордяку називали - Ромашкою . ? .
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29.12.2021 21:20 Ответить
Тонко, але Ромашки вони заслуговують давно
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30.12.2021 02:17 Ответить
Свято наближається !
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29.12.2021 21:18 Ответить
Вот именно)за "пидозру" зекрысе отвечать придется,а у него и доков нет -веселуха будет
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29.12.2021 21:23 Ответить
Темна украинская ночь,
но уголь нужно перепрятать!
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29.12.2021 21:19 Ответить
А уголь нашли?
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29.12.2021 21:22 Ответить
А когда там будут обыски у клоунов за покупку эл.энергии в парашии?!
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29.12.2021 21:49 Ответить
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29.12.2021 21:49 Ответить


Сон розуму породжує зеленських.
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29.12.2021 21:57 Ответить
Черговий сеанс кало-урино терапії на голови впоротих зебілів.
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29.12.2021 21:56 Ответить
ф шо вони не йдуть на №№уй!
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29.12.2021 22:19 Ответить
...Обыски у представителей "ЕС" проведены по делу по поставке угля...
Уголь наверное искали?
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30.12.2021 00:19 Ответить
О поставке угля в 2014 году?
Точно?
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30.12.2021 10:30 Ответить
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