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Новости Война
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Кабмин утвердил план действий по выбору места пребывания на случай военного положения

Кабмин утвердил план действий по выбору места пребывания на случай военного положения

Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение.

Такое решение было принято на заседании правительства 29 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske

В документе говорится, что введение запрета или ограничения осуществляется военным командованием на основании указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Также военные командиры вместе с военными администрациями (в случае их создания) могут самостоятельно или с привлечением органов власти принимать решение о введении запрета или ограничения на выбор места нахождения или проживания людей. О таком решении при его принятии должны сообщить через СМИ.

В своем решении командование должно обосновать необходимость и указать сроки введения запрета на передвижение, а также предоставить перечень людей или населенных пунктов, к которым относится запрет. Также в решении укажут другие связанные с этим меры.

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Военное положение может вводиться в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Закон Украины "О правовом режиме военного положения" предусматривает введение трудовой повинности для трудоспособных лиц в работах оборонного характера, а также использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны. Он также предусматривает комендантский час и особый режим въезда и выезда, проверку документов граждан, досмотр вещей, транспорта и багажа, квартирную повинность для размещения военнослужащих.

Будет контролироваться и деятельность СМИ. Речь идет о регулировании их работы, а также использовании для военных нужд и проведении разъяснительной работы среди войск и населения.

Кроме того, государство в условиях военного положения будет иметь право принудительно отчуждать находящееся в частной или коммунальной собственности имущество, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений. В то же время, согласно Конституции, право на жизнь не может быть ограничено, как и право на жилье, а вот право на художественную деятельность могут ограничить.

При устранении угрозы президент Украины может принять указ о досрочной отмене военного положения.

Автор: 

Кабмин (14025) военное положение (506)


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Топ комментарии
+21
Это на случай кацапской агрессии, или будущих парламентских выборов?
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29.12.2021 20:55
+18
это на случай если рейтинг рухнет полностью, а проиграть честно не хочется ибо чтобы проиграть честно нужна честь, а это не про зеленого мерзавца ... зеленая крыса хочет, чтобы последние честные выборы остались в прошлом, в эпоху "папередников" - весной 2019 года.
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29.12.2021 21:05
+15
Хочуть заборонити зміну місця перебування на випадок збройної агресії - тобто не з місця проживання не випустять никуди. Концентраційний табір чи що готуються запроваджувати. Чи аби не тікали всі захищати Київ.
Щось лайно задумало погане.
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29.12.2021 21:07
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буба боиться майданчика???
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30.12.2021 05:10 Ответить
Поднятие цен и снижение зарплат, это тоже попадает под "Угрозу военного вторжения"?
Одна цена газа в 75 000 грн.тыс.куб. чего стоит. А это хлеб и отопление.
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30.12.2021 08:42 Ответить
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